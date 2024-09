Perhe + ystävät kohdistettu PADI:n suositteluun

"Sukeltamisen avulla voin tutkia valtameren kauneutta, ja haluaisin jakaa sen kumppanini Bradyn kanssa", PADI AmbassaDiver sanoo. Kayleigh Slowey Isosta-Britanniasta, puhuen koulutus viraston uusi "Seek Adventure. Save the Ocean Together” -rekrytointiohjelma.

”Hän varttui sisämaassa, ilman merta elämässään, eikä hän aina ollut kiinnostunut kylmemmistä vesistä. Mutta muutettuaan Cornwalliin hän löysi rakkauden mereen surffaamalla ja snorklaamalla.

"Nyt hänen sertifioiminen on seuraava askel, sillä se avaa meille kokonaan uuden vedenalaisen maailman, jota voimme tutkia yhdessä. En malta odottaa, että Brady kokee taikuuden pinnan alla PADI-sukeltajana.

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: "Bradyn sertifioinnin saaminen on seuraava askel."

PADI kannustaa sukeltajia värväämään ystäviä ja perheenjäseniä sukelluskavereiksi uudella "sukeltajahankinta" -kampanjallaan, joka on kannustinjärjestelmä, jonka avulla PADI-sukeltajat voivat kaikilla tasoilla lähettää 15 %:n alennuksen linkin PADI:lle. Open Water eLearning-kurssin PADI-tilin kautta.

Käyttämällä linkkiä uusi värvätty puolestaan ​​avaa 30 päivän kokeilujakson PADI Clubille tarjouksen lähettäneelle sukeltajalle. Klubin jäsenyys maksaa 50 US dollaria vuodessa ja tarjoaa pääsyn alennuksiin PADI:n eLearning-ohjelmista ja sertifiointikorteista, ilmaisesta ReActivate-ohjelmasta ja tilaus että digitaalinen PADI:n versio Laitesukellus aikakauslehti.

"PADI investoi paljon tähän kampanjaan ja rohkaisemme sukeltajia, sukellusalan ammattilaisia ​​sekä sukelluskeskuksia ja lomakohteita tekemään samoin", sanoo PADI Worldwiden brändi- ja jäsenjohtaja Valette Wirth.

"ylistetty tekosyy"

- koulutus virasto järjestää neljää suositteluohjelmaan liittyvää minikampanjaa, joissa keskitytään tärkeimpiin syihin sukeltamaan oppimiseen, joita sen mukaan ovat hyvinvointi, yhteys, koulutus ja tarkoitus.

Ohjelma tarjoaa PADI-ammattilaisille ylimääräisen kannustimen myydä enemmän kursseja syöttämällä PADI-järjestelmään Master Scuba Diver -haaste ja tarjoaa MSD-opiskelijoille mahdollisuuden voittaa sukellusmatkan Malediiveille.

India Black: "Ottaisin mielelläni suosituksen jokaiselle, joka hieman pelkää merta"

"On niin monia eri syitä, miksi rakastan sukeltamista", sanoo toinen UK PADI AmbassaDiver, Intia musta. ”Minusta se on tapa maadoittaa itseni, olla tiiviimmin yhteydessä luontoon, ymmärtää paremmin vedenalaista maailmaa, ja se on upea mindfulness-harjoitus… mutta todella, se on ylistetty tekosyy minulle, että voin viettää päivän merellä katsellen. suosikkini meressä ja teeskentelee olevansa merenneito.

”Ottaisin mielelläni kaikki, jotka hieman pelkäävät merta. Olen puhunut niin monille ihmisille, jotka ovat sanoneet, kuinka sukellus muutti täysin heidän näkemyksensä vedestä, ja mielestäni se on juuri sellainen parantava paikka, johon kaikki ansaitsevat pääsyn.

"Aion kuitenkin viitata äitini Katie! Hän on hieman epäröivä, mutta mielestäni hänen olisi niin siistiä kokeilla sitä!” Lue lisää PADI:sta Kerro kaverille kampanja.

Myös Divernetissä: PADI EMEA: 2 TAPAA KASVATTAA LISÄÄ Ammatteja, NAISET SUKELLUKSESSA: "Olemme NÄHTÄVÄT VUODEN KÄÄNTÖ", MASTER SCUBA DIVER HAASTE ON KÄYNNISSÄ