Grant laajentaa Manx-sukellusklubin koulutustarjontaa

Isle of Manin vanhin laitesukellusklubi on saanut arpajaisten apurahan, jonka avulla se voi kouluttaa lisää uusia sukeltajia – ja toivoo, että se alentaa ikärajojaan.

"Olisi hienoa nähdä enemmän nuoria, jotka haluavat oppia sukeltamaan", sanoo klubijohtaja Leigh Morris, joka kirjoitti rahoitushakemuksen, jonka Manx Lottery Trust on juuri hyväksynyt.

Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool koulutus to eight young people over the next two winters.

"Tavoitteenamme on kouluttaa nuoria saavuttamaan Ocean Diver -tutkinnon, ja meillä on kaksi harjoittelijaa, jotka ovat juuri aloittaneet", Morris kertoi. Divernet. Lisäraha kattaa sukellusvarusteiden toimittamisesta sopivan kokoisina kustannuksina sekä uima-altaan vuokraamisen lisätunteja varten.

IOMSAC on myös yksi vanhimmista British Sub-Aqua Club -konttoreista (BSAC 76), joka perustettiin vuonna 1959 nyt suljetun Port Erin Marine Field Research Stationin henkilöstön toimesta. Isle of Man on Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun riippuvainen alue ja "ainoa kokonainen kansakunta maailmassa, joka on Unescon biosfääri", Morris sanoo.

Klubissa on noin 50 jäsentä, joista tällä hetkellä noin tusina harjoittelijaa. Se sukeltaa useimpina viikkoina säästä riippuen, ja siinä on kaksi RIB:tä, joita pidetään saaren eri puolilla joustavuuden vuoksi, vaikka jäsenet voivat myös käyttää Mansaaren ainoan sukelluskaupan Discover Divingin ylläpitämää kovaa venettä.

pool koulutus is carried out at King William’s College and open-water koulutus mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life valokuvaus opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris työskentelee Manx Wildlife Trustissa, samoin kuin klubin sihteeri tohtori Lara Howe, säätiön meriupseeri ja IoM. Merihaku co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National ohjaaja.

Lukuun ottamatta sellaisia ​​merellisen elämän nähtävyyksiä, jotka saaren osoittavat Unescon biosfääri klubilla on pääsy laivanhylkyihin eri syvyyksissä ja se omistaa "yhdeksi Brittisaarten historiallisimmista hylkyistä" - HM Sloop Racehorse, joka upposi vuonna 1822 ja jonka klubi löysi uudelleen tasan 200 vuotta myöhemmin.

Hylystä löydettiin viime vuonna kolme tykkiä. "Sukeltamme paikassa säännöllisesti ja löydämme uusia esineitä jokaisella sukelluksella", Morris sanoo. Tämän ennakoivan klubin seuraava projekti, vastauksena ulkopuoliseen pyyntöön, on keskittää sukellukset Douglasin majakan ympärille etsimään kadonneita historiallisia lamppuvarusteita.

Myös Divernetissä: Hylkykierros 78: The Liverpool, Hylkykierros 84: The Ringwall, Hylkykierros 107: The Traakialainen, Hylkykierros 59: Fenella Ann