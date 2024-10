"One Dive Family" on SDI-bannerin alla

Floridassa toimiva International Training (IT) on päättänyt siivota sukeltajakoulutusbrändinsä asettamalla eri virastonsa yhden sateenvarjon alle – SDI:n eli Scuba Diving Internationalin.

Se, mitä se kutsuu "One Dive Family"ksi, yhdistää vanhempien palveluiden TDI (Technical Diving International) ja ERDI (Emergency Response Diving International) ja PFI (Performance Freediving International) sisältäen teknisen ja pelastussukelluksen ja vapaasukelluksen SDI:n itsensä virkistyssukelluspalveluihin. .

"TDI on vuodesta 1994 lähtien asettanut standardin turvallisuudelle ja innovaatioille teknisessä sukelluksessa", sanoo IT-johtaja Brian Carney. "TDI:n perintö on perusta, jolle SDI ja One Dive -perheemme on rakennettu, varmistaen, että kaikki sukeltajat saavat saman korkealaatuisen koulutuksen ja tuen, joka on määritellyt meitä vuosikymmeniä."

IT:n mukaan tuotemerkkien yhdistäminen SDI:n alle "antaa meille mahdollisuuden viestiä paremmin yhteisistä arvoistamme ja tarjota virtaviivaistetun, yhtenäisen kokemuksen sukeltajille maailmanlaajuisesti".

SDI oli perustettu vuonna 1998 harrastussukeltajakoulutukseen lähtötasosta ylöspäin. TDI, ERDI ja PFI jatkavat alabrändeinä säilyttäen erityispainonsa.

"One Dive Family -kampanja juhlistaa kaikkea sitä, mitä olemme puolustaneet vuodesta 1994 lähtien", sanoo IT-johtaja Stephanie Miele. ”Perheyrityksenä, jolla on maailmanlaajuinen ammattilaisten ja sukeltajien verkosto, tämä yhdistyminen antaa meille mahdollisuuden ilmaista selkeästi tarkoituksemme ja arvomme.

"Alla SDI, jatkamme johtamista globaalina, monimuotoisena sukeltajaperheenä ja edistämme osallisuutta pyrkimyksissämme auttaa useampia ihmisiä tutkimaan vedenalaista maailmaa turvallisesti luottavaisin mielin ja kestävästi.