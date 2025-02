Voita matka kahdelle Grenadaan GO Diving Showssa

Haluatko voittaa kahden hengen matkan Karibian sukellusparatiisiin Grenadaan? – No, vierailijat GO Sukellusnäyttely tänä viikonloppuna on mahdollisuus voittaa tämä mahtava palkinto, ja heidän tarvitsee vain mennä PureGrenada Booth (860) ja Aquanauts Grenada -osasto (410) tapahtumassa.

Molemmilla osastoilla on esillä kilpailun QR-koodeja – skannaa ne, jotta voit voittaa tämän upean matkan. Saat lisätietoja PureGrenadan ja Aquanauts Grenadan tiimeiltä saaresta, sen ihmisistä ja sukelluksesta. Onnekkaille voittajille ilmoitetaan näyttelyn jälkeisellä viikolla.

Tämä upea palkinto – kiitos PureGrenada, Todellinen Blue Bay Boutique Resort ja Aquanautit Grenada – sisältää Economy-luokan meno-paluulennot British Airwaysin kanssa, seitsemän yön yöpymisen True Blue Bay Boutique Resortissa aamiaisen perusteella ja Aquanauts Grenadan sukelluspaketin (ilmainen kymmenen sukelluspaketti sukeltajalle ja 50 % alennus kymmenen sukelluspaketista kahdelle).

Yksi monista vesiputouksista, jotka odottavat sinua Grenadassa

Grenada on yksi Karibian sukelluskohteista, jossa on upeita maisemia, historiaa ja kulttuuria. Värikkäitä koralliriuttoja, upeita laivanhylkyjä, jännittäviä ajelehtia ja ainutlaatuinen vedenalainen veistospuisto – Grenada, Carriacou ja Petite Martinique tarjoavat kaiken. Yli 50 kiehtovaa vedenalaista ihmekohdetta on löydettävä, joten ei ole ihme, että kaikentasoiset sukeltajat ympäri maailmaa houkuttelevat saarelle – todellinen sukeltajien paratiisi!

Voita matka kahdelle Grenadaan GO Diving Show 8:ssä

True Blue Bay Boutique Resort on neljän tähden perheystävällinen majoituspaikka St Georgesissa. Fielden-perheen omistama ja ylläpitämä True Blue Bay on täydellinen niille, jotka etsivät aitoa grenadialaista kokemusta. Hotelli on täydellinen niille, jotka haluavat uppoutua itse Grenadaan. Vilkas ja ystävällinen Boutique Resort tarjoaa 70 viihtyisää ja ilahduttavaa huonetta.

Voita matka kahdelle Grenadaan GO Diving Show 9:ssä

Tutustu "Karibian haaksirikkopääkaupunkiin" uuden Aqua-perheesi kanssa! Aquanauts Grenada on perheomisteinen ja ympäristöystävällinen sukelluskauppa, joka keskittyy turvallisuuteen ja ikimuistoisiin kokemuksiin. Grenadassa on tutkittavia hylkyjä, riuttoja ja veistoksia, joten jokaiselle sukeltajalle on jotakin mistä voi nauttia. Aquanauts Grenada tarjoaa ilmaisen Nitrox 30 % plus 4:1 – 6:1 sukellussuhteet varmistaakseen huippuluokan sukelluskokemuksen.

Osa A World Adrift -veistosta Carriacoun edustalla

Huom: Katkospäivät – 30.–8, 2025.–6 ja 13–2025. Poissuljetut – vuokravarusteet, lisäsukellukset, päivitykset ja/tai muut satunnaiset tapahtumat. Tarjous ei koske muita sukelluspaketteja. Kilpailuun voivat osallistua yli 15-vuotiaat aikuiset. Palkinto on voimassa vuoden arvontapäivästä.

Steve Backshall on GO Diving Show'n pääesiintyjä

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – ainoa kuluttajasukellus ja matkustaa show Isossa-Britanniassa – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluskuvauksen haasteista. Luettelo kaikista puhujista, mukaan lukien ajoitukset, löytyy tätä.

Lavojen ohella on joukko interaktiivisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen kokeiluallas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset, meribiologian vyöhyke ja vuoden 2025 uutuus, tilaisuutesi kokeilla hylkykartoittamista yhdysvaltalaisen Nauticasw-yhdistyksen ja heidän kaikkien arkkien joukossa. jatkuvasti kasvava osastovalikoima matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona.

Ennakkoliput nyt saatavilla!

Osta päivälippusi nyt hintaan £17.50 + varausmaksu ja ole valmis opettavaan, jännittävään ja inspiroivaan kokemukseen! Tai kun on niin paljon puhujia kahden päivän aikana, sekä kaikki interaktiiviset näyttelyt ja näytteilleasettajat vierailla, miksi et tee siitä viikonloppua ja osta kahden päivän lippu £25 + varausmaksu?

Päivälippu näytöksen viikonlopun kassalla maksaa 25 puntaa, joten varaa etukäteen ja säästä rahaa!!

Ryhmälippujen hinnat yli 10 hengelle ovat myös saatavilla, jos tulet keskuksesi/klubisi kanssa.

Varaa liput Go Diving Show -sivustolta.

Ja kuten aina, lipun hintaan sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!