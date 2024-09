Naiset murtautuvat Uuden-Seelannin ja Korean laivaston sukellusryhmiin

Naisraivaussukeltajat ovat samanaikaisesti valmistuneet sekä Uuden-Seelannin että Etelä-Korean laivastoihin ensimmäistä kertaa

Kaksi naista liittymässä kuninkaallisen Uuden-Seelannin laivaston miehiin (RNZN) on HMNZS Matataua rannikon sodankäyntiyksikköä ovat Able Diver Petra Dye-Hutchinson ja luutnantti Bethany Ward, jotka suorittivat Defense Divers -kurssin kahdeksan miehen kanssa Devonportin laivastotukikohdassa Aucklandissa.

Viisi kuukautta koulutus kattaa sotilassukellusvarusteet ja -tekniikat, miinojen vastatoimenpiteet, vedenalaisen kunnossapidon ja taisteluvahinkojen korjaamisen, purkamisen, räjähteiden hävittämisen ja etsintätekniikat.

Naiset olivat suorittaneet kurssin aiemmin, mutta kukaan ei ollut päässyt päätoimisiksi raivaussukeltajiksi.

"Lutn Wardin ja Able Diver Dye-Hutchinsonin saavutusten merkitys on huomattava", sanoi Cdr Trevor Leslie, HMNZS. Matatauakomentaja. "Mutta nyt nämä kaksi sukeltajaa jatkavat toimintaansa, kun he ryhtyvät yhdistämään koulutus ja lähteä operaatioihin laivatovereidensa kanssa HMNZS Matatauassa."

Able Diver Dye-Hutchinson, 28, ja kotoisin Aucklandista, liittyi armeijaan vuonna 2015 ja tuli hätäavustajaksi, mutta siirtyi laivastoon puolustussukelluskurssin aloittamisen jälkeen. "En ollut koskaan ennen sukeltanut, mutta kurssin puolivälissä olin vain rakastunut siihen", hän sanoo.

Alun perin Englannista Plymouthista kotoisin oleva 26-vuotias luutnantti Ward oli palvellut kuninkaallisen laivaston palveluksessa ennen vaihtoa RNZN:n kanssa HMNZS:n vahtimiehenä. Canterbury – yhden Devonportin tukikohdan vaihtaminen toiseen.

Luutnantti Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (Katso alempaa) Taitava sukeltaja Petra Dye-Hutchinson

"Halusin sukeltajaksi laivastossa 16-vuotiaasta lähtien", hän sanoo. "Näin sukeltajat koulutus Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kysyi: "Saavatko tytöt tehdä niin?" He olivat kuin: "Joo, meillä on naissukeltajia".

”Meillä on pitkiä päiviä ja joudumme epämukaviin tilanteisiin. Usein emme tiedä mitä on tulossa, etenkään vuorovesi- ja säämuutosten käsittelyssä. Sinun täytyy todella mennä elementtien mukaan, mutta rakastan kaupan monipuolisuutta.

"Pidän siitä, että se on yhteisö, jossa ihmiset työskentelevät todella korkeiden ammatillisten standardien mukaisesti, jokapäiväisen työn monipuolisuudesta ja siitä, että se on fyysinen haaste."

"Paras asia vaikean asian oppimisessa on, että tunnet olevasi lapsi sillä hetkellä, sitten yhtäkkiä jokin napsahtaa ja saat sen oikein", sanoi Able Diver Dye-Hutchinson.

”Varsinkin veden alla on se hetki tiimissä, jolloin kaikki yhdistyy ja sinä ratkaiset ongelman. Sitten asiat, jotka olivat todella vaikeita, muuttuvat toiseksi luonnoksi."

Läpimurto Etelä-Koreassa

Luutnantti Jg Mun sisään koulutus

Sillä välin Korean tasavallassa laivaston meripelastus- ja pelastusyksikkö (SSU) on juuri hyväksynyt ensimmäisen naissukellusmiehensä. Maan armeija pyrkii aktiivisesti ottamaan käyttöön naisia ​​laajemmin maan alhaisesta syntyvyydestä huolestuneena, ja vuonna 2022 se lievensi aiempaa politiikkaansa sallimalla heidän liittyä sukellusvenemiehistöihin.

Intensiivisen 12 viikon jälkeen koulutus kurssin, luutnantti Jg (junior Grade) Mun Hee-woo on juuri suorittanut lisäkurssin 63 muun Haenanin pelastuspataljoonan opiskelijan ohella ja hänestä on tullut syvänmeren sukellusveneiden tutkija, jolla katsotaan olevan voimaa ja taitoja, joita tarvitaan vedenalaisten pelastustehtävien suorittamiseen.

"Olin varma, että voin suorittaa koulutuksen", hän kertoi korealaiselle lehdistölle. "En usko, että kukaan olisi tiennyt minun olevan nainen, ellei joku olisi sanonut niin, koska leikkasin hiukseni lyhyeksi."

Luutnantti Jg Mun sanoi, että ikä ei ollut sukupuoli, joka oli lisännyt hänelle haastetta – 27-vuotiaana hän oli kahdeksan vuotta vanhempi kuin nuorin kollega, minkä hän havaitsi vaikeuttavan nopeaa palautumista fyysisen harjoittelun aikana.

Kurssin ensimmäisellä puoliskolla keskitytään peruskestävyyteen ja uimataitoon noin seitsemän tunnin käytännön harjoittelulla päivittäin, mukaan lukien juoksu 9 km asti ja voimistelu.

Kolmannen ja neljännen viikon aikana ehdokkaiden odotetaan uivat 5.5 km meressä ilman lämpösuojaa sekä vielä 7.5 km evät ja naamio parantaa uintikestävyyttä ja selviytymistaitoja merellä pelastusteorian ja harjoitusten välissä.

Luutnantti Jg Mun: Haaste oli ikä, ei sukupuoli

Kurssin toisella puoliskolla sukeltajat kehittävät kestävyyttään juoksemalla 10 km päivässä ja harjoittelemalla RIB-operaatioita ja sukellusharjoituksia. Viikot 8–11 keskittyvät sukellukseen noin 40 metriin, sekä hengitystekniikoihin, hätäpakoon, henkilökohtaiseen apuun ja etsintäkoulutukseen.

Luutnantti Jg Mun oli opiskellut korkeakoulussa liikuntakasvatusta ja merenkulkua ja liittyi merivoimiin kaksi vuotta sitten palvellen merimiehenä saattajalaivalla Daegu, sitten suunnittelupäällikkönä Naval Education Commandissa – mutta aina unelmana sukeltajaksi ryhtymisestä. Hän oli hakenut kurssille huhtikuussa.

"Olen ylpeä voidessani olla pelastusryhmän jäsen, jolla on maailman korkein meripelastuskyky", hän sanoi. "Pyrin aina suojelemaan kansalaisten ja sotilaiden henkeä ja osallistumaan meripelastusoperaatioiden kehittämiseen."

Hänen seuraava haasteensa on 14-viikkoinen seurantakurssi, joka sisältää sukelluksen 90 metriin pintasyöttöjärjestelmillä.

