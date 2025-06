Ranskan merillä koskaan syvin hylky on 1500-luvun kauppalaiva

Ranskan vesiltä koskaan syvin löydetty hylky on löydetty sattumalta lähes 2.6 kilometrin syvyydestä – ja sen uskotaan olevan 16-luvulta peräisin oleva kauppalaiva, joka oli purjehtinut Italiasta länteen.

Hylky, joka on nimetty "Camarat 4":ksi Cap Camaratin niemenkärjen mukaan, löydettiin 4. maaliskuuta Ramatuellen Välimeren rannikkokunnan edustalta Saint-Tropezin eteläpuolelta, ja sen löydöstä on juuri ilmoitettu jatkotutkimusten jälkeen.

Ranskan laivaston CEPHISMER-tiimi, joka on erikoistunut vedenalaiseen puolustukseen ja tutkimukseen, toteutti parhaillaan ”meririuttojen torjuntaoperaatiota” ja tarkasti maan syvänmeren luonnonvaroja. Hylky havaittiin alun perin kaikuluotaimen avulla, ennen kuin hylky lähetettiin lähikuvien ottamiseksi paikasta.

Löydöstä ilmoitettiin Välimeren merenkulun prefektuuri, joka puolestaan ​​otti yhteyttä hallituksen vedenalaisen arkeologisen tutkimuksen osastolle (DRASSMI), joka vastaa Ranskan vedenalaisen perinnön suojelusta, tutkimuksesta ja kehittämisestä.

Osa syvän hylyn lastista (DRASSM)

Laiva oli yli 30 metriä pitkä ja 7 metriä leveä ja kuljetti lastinaan keraamisia kannuja ja lautasia sekä metallitankoja. AUV-kameroiden ottamissa kuvissa näkyy noin 200 kannua ja 100 lautasta, ja sedimenttiin uskotaan hautautuneen paljon lisää keramiikkaa.

Kannut ovat 16-luvun ligurialaista muotoilua, ja keltaisten lautasten uskotaan myös olevan peräisin Liguriasta. Alue sijaitsee hylyn koillispuolella Luoteis-Italiassa, ja sen Välimeren rannikko muodostaa nykyisen Italian Rivieran.

Joissakin kannuissa, joissa on litistetyt nokat, on monogrammi 'IHS', Jeesuksen Kristuksen kreikankielisen nimen kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta muodostettu lyhenne. Toiset on koristeltu kasviperäisillä tai geometrisilla kuvioilla, joissa on tunnistettu useita kuvioita. Myös ankkureita, kuusi tykkiä ja kaksi keittoastiaa on tunnistettu.

Ligurian tyylisten kannujen joukossa on keltaisia ​​lautasia (DRASSM)

”Tällä syvyydellä hylky olisi säilynyt vahingoittumiselta tai ryöstelystä, joten tämä on ainutlaatuinen tutkimusmahdollisuus”, sanoo DRASSM, joka aikoo tutkia aluetta edelleen romualueen rajoille asti, suorittaa hylyn fotogrammetrian ja ottaa valittuja näytteitä analysoitavaksi.

Se ilmoitti odottavansa, että hankkeeseen osallistuu monialainen tiimi, johon kuuluu meriarkeologeja, keramologeja, laivanrakennusarkkitehtuurin, tykistön, ankkureiden ja materiaalien asiantuntijoita sekä konservaattoreita.

Hylyn sanottiin myös tarjoavan tilaisuuden lisätä tietoisuutta meren saastumisesta, ”koska paikalla on suuria määriä sekä mikro- että makrojätettä” – yhdessä kuvista näkyy moderni tölkki.

Tölkki makaa 16-luvun ankkurin lähellä (DRASSM)

”Camarat 4 on merkittävä löytö syvyytensä, ennennäkemättömän luonteensa ja lähes koskemattoman 16-luvun kohteen tutkimiseen tarjoamansa tilaisuuden vuoksi”, sanoo DRASSM ja lisää, että ”tämä hylky on uusi askel syvyyksien tutkimisessa”.

