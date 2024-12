Sukeltaja herättää henkiin toisen maailmansodan pommikonehylyn radiossa

Itä-anglialainen sukeltaja törmäsi sattumalta toisen maailmansodan pommikoneen hylyn jäännöksiin vuonna 2 – ja hänellä oli äskettäin tilaisuus jakaa kokemus BBC:n uutisradion kuuntelijoille.

Suffolkista kotoisin oleva sukeltaja Rob Spray oli törmännyt Handley-Page Hampden -kaksimoottorisen lentokoneen hylkyihin 7 metrin syvissä vesissä Salthousen rannalla Pohjois-Norfolkissa. Erottuva jäännös oli Bristol Pegasus -moottori, jonka yksi kolmesta potkurin lavasta oli vielä ehjä.

Handley-Page Hampdenin hylkypaikka (Rob Spray)

"Etsin mielenkiintoisia osia merenpohjasta ja tämä näkyi pienestä hämärästä", Spray, merenpohjan puheenjohtaja. Marine Conservation for Norfolk Action Group ja Merihaku sukeltaja, kertoi BBC Radio Norfolk'sille Katso itään ohjelma, joka on edelleen kuultavissa BBC-äänet. ”Klincher oli: se on lentokoneen moottori, jossa on potkuri päällä.

"Se oli melko iso hylky ja sen on täytynyt olla siellä sodasta lähtien, joten nämä ovat 80 vuotta vanhoja esineitä, jotka roikkuvat merenpohjassa."

Lentokoneen hylky oli runsasta paikoitusta sessiilielämästä, ja se tarjosi oleskelupaikan hummereille, rapuille, katkaravuille ja wrasseille.

Lentokoneen hylky on hyvin kolonisoitu (Rob Spray)

Lentokoneen jäänteet ovat olleet veden alla 84 vuotta (Rob Spray)

Paul Hennessey Norfolkin hylkytutkimus auttoi Spraytä tunnistamaan lentokoneen. "Paikan päällä oli vain yksi moottori, joten tämä heitti meille melkoisen kiintoavaimen", hän sanoi, mutta tutkimukset osoittivat, että paikallinen sukeltaja John Wise oli löytänyt toisen moottorin vuonna 1975 palveluksena kalastajille. olivat tarttuneet rapujen ruukkuihinsa siihen.

Se yksikkö oli jätetty makaamaan rakennuksen tontille Norfolk & Suffolk Aviation Museum Flixtonissa lähellä Bungayta, Suffolkissa, missä se on edelleen nähtävissä – vaikka sukeltajat eivät epäilekään, kumpi kahdesta vastaavasta esineestä kiinnostaa eniten.

50 Squadron Hampdenin lentomiehistöä palaamassa RAF Waddingtoniin pommituksesta vuonna 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Pommikone, tunnistettu P-2123 RAF Waddingtonista, oli pannukakkua Pohjanmerellä 1. syyskuuta 1940 noin neljännesmailin päässä rannikosta, kun polttoaine loppui palatessaan Berliinin ratsastuksesta.

Se oli uppoutunut törmäyksen seurauksena, mutta pomppasi sitten takaisin ylös tarpeeksi pitkäksi ajaksi, jotta miehistö pääsi selviämään ja nousemaan puhallettavaan veneeseensä.

P-2123:n toinen moottori Norfolk & Suffolk Aviation Museumissa, alumiinipotkurin lavat ovat kuluneet huonommin 35 vuoden merenpohjassa ja 49 alttiina elementeille (Rob Spray)

Ohjauksesta – ja rannalla olevista maamiinoista – selvinnyt miehistö olivat kersantti Jimmy Mandale, kersantti Harry Logan, kanadalainen lentäjä David Romans ja kanadalainen navigaattori Donald Stewart.

Geoff Mandalella, jonka isä kersantti Jimmy Mandale oli ollut taka-ampuja, oli edelleen koneen lentopäiväkirja ja hän puhui BBC:lle. Hän kommentoi hylkymateriaalia näytettävän: "Hän on tehnyt todella hyvää työtä, tuo sukeltaja – minun täytyy kiittää häntä."

Hän sanoi, että hänen isänsä oli ollut onnekas, sillä hän oli lentänyt 47 tehtävää näkemättä vihollisen lentokonetta, johon ampua. Hän selvisi sodasta ja kuoli 63-vuotiaana.

Ilmailuhistorioitsija Bob Collis museosta kuvaili Hampdenia "paljon unohdetuksi lentokoneeksi – niitä rakennettiin yli 1,000 ja vain kolme esimerkkiä on jäljellä".

