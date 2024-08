Dorsetin haaksirikko Wordsworth-linkeillä suojattuina

East India Companyn rahtipurjelaivan hylky Earl of Abergavenny, varhainen esimerkki aluksesta, jonka rakenteessa on rautaa, on suunniteltu suojattavaksi.

Historic Englandin (HE) suosittelema kulttuuri-, media- ja urheiluministeriön siirto tarkoittaa, että sukeltajat voivat silti sukeltaa hylkyyn, mutta lain mukaan sen sisältö on jätettävä koskemattomaksi.

Alus laskettiin vesille vuonna 1796 Northfleetissä, Kentissä, ja se oli yksi 36:sta 1,460 XNUMX tonnin aluksesta, jotka muodostivat East India Companyn kauppalaivaston erikoisluokan.

Yritysten työntekijöiden ja maksullisten matkustajien kuljettaminen Bengaliin ja Etelä-Intian tukikohtiin sekä lastien, laivojen, kuten Abergavennyn kreivi Sillä oli oma osansa kannattavassa Britannian kaupan painopisteen siirtymisessä intialaisista tekstiileistä kiinalaiseen teehen.

Alus oli myös huomionarvoinen siitä, että sen kapteenina oli John Wordsworth, josta oli tullut merimies tukemaan veljensä kirjoittajan uraa.

William Wordsworthista tuli kuuluisa romanttinen runoilija, ja hän perustui hahmoihin useisiin teoksiinsa, kuten Astua länteen, veljellään. Johnin kuoleman jälkeen, kun laiva upposi Dorsetin edustalla, hänen veljensä kirjoitus muuttui selvästi synkäksi.

William Wordsworth (National Trust)

Veljien vanhempi serkku, jota kutsutaan myös Johniksi, oli ollut edellisen kapteenina Abergavennyn kreivi laskettiin vesille vuonna 1789 ja teki aluksella kaksi matkaa Lontoosta Kiinaan. Se muutettiin 54-tykkiseksi sotalaivaksi nimeltä HMS Abergavenny vuonna 1795, mutta kapteeni komensi myös toista Abergavennyn kreivi jonkin aikaa.

Nuorempi John Wordsworth otti toisen Abergavennyn kreivi Kiinaan kahdesti, mutta kuoli yhdessä 250 miehistön ja matkustajan kanssa viidennellä kauppamatkallaan Portsmouthista Bengaliin ja Kiinaan.

Oli myös muita Wordsworthin perheyhteyksiä, mukaan lukien Joseph Wordsworth, joka näytettiin eri tavoin toisena tai kolmantena perämiehenä haaksirikkoutuneessa. Abergavennyn kreivi, joka selvisi tapahtumasta. Hän oli vanhimman Johnin poika ja Johnin ja Williamin veljenpoika.

Hit the Shambles

- Abergavennyn kreivi osui Shamblesin hiekkapenkille inhimillisen erehdyksen ja myrskyisen sään yhdistelmän seurauksena ja upposi noin 1.5 mailia Weymouthista 5. helmikuuta 1805. Aluksella oli tuolloin 62 arkkua hopeadollareita, joiden arvo oli 70,000 7.5 puntaa (noin XNUMX miljoonaa puntaa nykyään).

Vuoden 1805 selvitys ja ehdotus lastin talteenottamiseksi "sukelluskoneella". Pelastuksen suoritti John Braithwaite sukelluskellossa (Portland Museum Trust)

16 metrin syvyydessä hylkyssä on rungon rungon mittavia rakenteellisia jäänteitä, joiden mitat ovat noin 50 x 10 metriä, ja vielä näkyvissä lankkuja, runkoja, ketjuvesipumppua ja rautaisia ​​polvia tai kiinnikkeitä. Hylyä ei ole vielä kaivettu kokonaan esiin.

Sukeltaja paljastamassa puutavaraa 1980-luvulla (Trevor Newman)

Deadeye, naula, pultti ja puinen kiinnitys (Portland Museum Trust)

Hylyltä poistettiin esineitä kaivauksen aikana 1980-luvulla, mukaan lukien kalvosinnappula, jonka oletettiin kuuluneen kapteeni John Wordsworthille. Esineitä säilytetään Portland Museumissa, joka pyörittää lottorahoitusta digitaalinen Vapaaehtoisprojekti ns Sukellus digitaaliseen arkistoon Abergavennyn kreivi.

Alkuperäisen kalvosinnapin oletetaan olevan kapteeni John Wordsworthin (Portland Museum Trust) kalvosinnappia

Vapaaehtoiset jatkavat 3D-mallien tuottamista esineistä, joihin kuuluvat puiset dominot, 13-sivuinen lasinen maustepurkki, kupari-lasinen käsilamppu, puinen miekkakahva ja messinkirottamerkki. julkisesti saatavilla.

Kiinalainen kulho (Portland Museum Trust)

Lyhty (Portland Museum Trust)

"Tällä hylkyllä ​​on mieleenpainuva tarina kerrottavana yhden tunnetuimman runoilijamme, William Wordsworthin, elämästä ja surusta", sanoo HE toimitusjohtaja Duncan Wilson. "Mutta sillä on myös tärkeä paikka tämän maan yhteisessä merenkulun historiassa ja siinä, kuinka East India Companyn laivasto vaikutti niin suureen osaan maailmaa.

"Sen suojelu on osoitus Chelmsfordin vedenalaisen arkeologisen yksikön, Weymouth LUNAR Societyn ja Portland Museumin sekä heidän vapaaehtoistensa omistautumisesta ja kovasta työstä. Heidän ponnistelunsa auttavat meitä kaikkia oppimaan lisää tästä aluksesta ja sen paikasta yhteisessä menneisyydessämme."

Lyijykangastiivisteet (Portland Museum Trust)

"Olen iloinen Abergavennyn kreivi on saanut suojan – sillä oli tärkeä rooli Britannian historiassa”, sanoo museon johtokunnan jäsen David Carter Abergavennyn kreivi amatööri vedenalaisen arkeologian projektiryhmä.

"Olla mukana vedenalaisissa kaivauksissa 1980-luvulta ja nähdä esineiden konservoituja ja löytää koti Portlandin museo on ollut suuri saavutus. Olen ylpeä vapaaehtoistiimistämme, jotka tekevät satoja löytöjä hylkypaikalta digitaalisesti kaikkien saataville.

Vain kaksi muuta East India Companyn alusta on suojattu vuoden 1973 hylkyjen suojelulain nojalla: the Amiraali Gardner, rakennettu vuonna 1797, ja Loe Bar Wreck (oletetaan olevan Presidentti), rakennettu vuonna 1671.

Myös Divernetissä: SPOTLIT: ENGLANNIN HISTORIALLISET HYKSITYISKOHTEET, ENGLANNIN VANHIMMASTA hylkystä nostettuja HAUTALAATTAA, DEVONIN HARJOITUSTIIKERIHYLKYT SUOJATTU, UUDET 3D DUNKIRKIN HAKSUTUSVIDEOT JULKAISTU