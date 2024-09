Erebuksen haaksirikon kapteeni kannibalisoitui miehistön toimesta

Sir John Franklinin tuhoon tuomitun aluksen HMS kapteenin luuranko erebus on tunnistettu positiivisesti – ja hänen luunsa tukevat väitteitä, että muut vuoden 1845 retkikunnan jäässä eloonjääneet olivat turvautuneet kannibalismiin epätoivoisesti pysyäkseen hengissä.

Brittiläinen tutkimusmatkailija Franklin oli lähtenyt kulkemaan Atlantin ja Tyynenmeren yhdistävän Luoteisväylän viimeiset navigoimattomat osat, mutta hänen aluksensa erebus ja Kauhu oli jäänyt loukkuun arktiseen jäähän lähellä King William Islandia Nunavutissa.

Kanadalaiset arkeologit löysivät hylyn erebus 11 metrin syvyydessä vuonna 2014, kun taas HMS Kauhu löydettiin 24 metrin korkeudesta kaksi vuotta myöhemmin. Iso-Britannia lahjoitti hylyt Kanadalle vuonna 2018 ja arkeologiset sukeltajat johtamana Puistot Kanada jatkaa sivustojen tutkimista kausiluonteisesti, kuten on raportoitu Divernet (Katso alempaa)

Waterloon yliopiston ja Ontarion Lakeheadin yliopiston tutkijat tunnistivat kapteeni James Fitzjamesin jäänteet. He onnistuivat yhdistämään hänen luistaan ​​peräisin olevan DNA:n elävän jälkeläisen DNA:han.

Kartta, josta näkyy, mistä Fitzjamesin jäännökset löydettiin (University of Waterloo)

Fitzjames, joka oli kuollessaan 35-vuotias, liittyi kuninkaalliseen laivastoon 12-vuotiaana ja hänestä tuli sodan sankari ja tutkimusmatkailija. Komentava erebus ja hän vastasi retkikunnan magnetismin tieteellisestä tutkimuksesta, hän ei tiennyt, että Admiraliteetti oli virallisesti ylentänyt hänet kapteeniksi hänen viimeisen matkansa aikana.

HMS erebus & HMS Kauhu, maalasi John Wilson Carmichael vuonna 1847 (National Maritime Museum)

Kun Franklin kuoli vuonna 1847, Fitzjamesista tuli kapteeni Francis Crozierin, HMS:n komentajan, kakkonen. Kauhu. Yhdessä nämä kaksi miestä johtivat 105 haaksirikkoon eloonjäänyttä maata turhaan pyrkiessään turvaan.

eurooppalaiset tunteet

Vuonna 1861 inuitit löysivät ihmisjäännöksiä laivan veneen ohella – ja järkyttivät viktoriaanista herkkyyttä väittämällä, että eloonjääneet olivat turvautuneet syömään toisiaan.

Tämä vahvistettiin vasta vuonna 1997, jolloin lähes neljänneksestä 450 luusta NgLj-2-paikalla löydetyt viiltojäljet ​​osoittivat, että ainakin neljä siellä kuolleesta 13 miehestä oli tarjonnut aterian muille.

Fitzjames on vasta toinen henkilö, joka on tunnistettu positiivisesti paikalla erebus insinööri John Gregory vuonna 2021. "Työskentelimme laadukkaan näytteen kanssa, jonka avulla pystyimme luomaan Y-kromosomiprofiilin, ja olimme niin onnekkaita, että saimme vastaavuuden", sanoi Stephen Fratpietro Lakeheadin Paleo-DNA-laboratoriosta.

Fitzjamesin alaleuan 3D-skannaus, joka näyttää kannibalismin mukaisia ​​leikkausjälkiä (University of Waterloo)

Kapteenin alaleuassa tai alaleuassa oli useita leikkausjälkiä. "Tämä osoittaa, että hän kuoli ainakin joitain muita kuolleita merimiehiä, ja ettei arvo tai asema ollut hallitseva periaate tutkimusmatkan viimeisinä epätoivoisina päivinä, kun he yrittivät pelastaa itsensä", sanoi tohtori Douglas Stenton, apulaisprofessori. antropologia Waterloon yliopistossa.

"Se osoittaa, kuinka epätoivoinen Franklin-merimiesten on täytynyt tehdä jotain, mitä he olisivat pitäneet inhottavana", kommentoi Waterloon antropologian professori tohtori Robert Park. Fitzjamesin ja hänen kanssaan kuolleiden jäännökset lepäävät nyt paikalla sijaitsevassa muistolaatassa, joka on merkitty muistolaatalla.

Tohtori Douglas Stenton muistolaatan vieressä (University of Waterloo)

Stenton rohkaisee muita Franklin-retkikunnan miehistön jäsenten jälkeläisiä ottamaan yhteyttä, jotta voidaan tunnistaa lisää henkilöitä. Ryhmän uusin tutkimus, jota rahoittavat Nunavutin hallitus ja Waterloon yliopisto, on juuri julkaistu vuonna Journal of Archaeological Science.

Myös Divernetissä: Sukeltajat palauttavat HMS:n erebus merimiesten omaisuutta, 275 esinettä löydettiin erebus haaksirikko, Sukeltajat palaavat kuuluisiin arktisiin hylkyihin, HMS:n sisällä Kauhu 170 vuoden päästä, HMS:stä löydettiin lisää esineitä erebus, HMS Kauhu löytö voisi ratkaista 170 vuoden arktisen mysteerin