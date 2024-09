"Poikkeuksellinen löytö": Tuulipuistotutkimus paljastaa ensimmäisen maailmansodan haaksirikon

Karttamaton Pohjanmeren hylky, jonka uskotaan olevan brittiläinen laiva, jonka Venäjä vangitsi rauhan aikana vuonna 1904, on löydetty innovatiivisen tuulipuistohankkeen paikalta 75 kilometriä Skotlannin koillisrannikolta.

Jos paikka vahvistetaan, se on viimeinen lepopaikka tobol, jonka saksalainen U-vene torpedoi ensimmäisen maailmansodan aikana.

Scottish Powerin ja Shellin kehittämä MarramWind-projekti on suunniteltu johtamaan yhteen maailman ensimmäisistä kelluvista offshore-tuulipuistoista, jotka tuottavat riittävästi uusiutuvaa sähköä yli 3.5 miljoonan kodin sähköä varten.

Geofysikaalisen ja ympäristöllisen merenpohjan kaikuluotaimen aikana tutkimusaluksesta Fugro Galaxy, kerättiin tietoja useilta haaksirikkouksilta näyttäneistä. Merkin uskottiin olevan tobol hylky oli 100 m pitkä, 22.5 m leveä ja 10.5 m korkea ja hylky näytti olevan hyvässä kunnossa.

Edinburghissa toimivan MarramWindin mukaan aluksella oli erottuva "tornikansi". Rakennettu Sunderlandissa vuonna 1901, sitä käytettiin rahtihöyrylaivana Cheltenham ennen kuin venäläiset sota-alukset vangitsivat hänet vuonna 1904. Tuolloin Ison-Britannian ja Venäjän välisten poliittisten jännitteiden aikana tällaiset merenkulun häirintätapaukset olivat yleistymässä.

- Cheltenham venäläisten sotalaivojen vangiksi vuonna 1904 ja nimettiin uudelleen tobol

Vuotta myöhemmin nimettiin uudelleen tobol Venäjän joen jälkeen alus siirrettiin Venäjän keisarillisen laivastolle. Sodan aikana vuonna 1916 hän liittyi Venäjän vapaaehtoislaivastoon, ja purjehtiessaan Blythistä Arkangeliin 11. syyskuuta 1917 hänet torpedoi. U-52.

"Poikkeuksellinen löytö"

MarramWindin kehityspäällikkö Colin Anderson kuvaili löytöä "poikkeukselliseksi löydökseksi", varsinkin kun otetaan huomioon, että merenpohjan tutkimukset olivat kattaneet noin 6,000 XNUMX mailin matkan. ”Odotamme aina törmäävämme hylkyihin tehdessämme tällaisia ​​töitä, mutta ne ovat yleensä pienempiä aluksia ja viranomaisten tiedossa.

"Samalla kun tobol tiedettiin torpedoineen sodassa, sen sijainti oli epäselvä, joten sen löytäminen yli vuosisadan jälkeen ja sen historian paljastaminen on jotain erityistä."

Oli olemassa vahvistamattomia merkkejä siitä, että miehistö selvisi uppoamisesta, Anderson sanoi. "Meidän on kuitenkin myös pidettävä mielessä, että hylky voi olla miehistön jäsenten viimeinen lepopaikka, joten toivottavasti löytömme tarjoaa sulkemisen ja mukavuuden heidän perheilleen ja jälkeläisilleen."

Hylyn ympärille on nyt asetettu 250 metrin suojavyöhyke sen suojelemiseksi tutkimuksen jatkuessa. The Yhdistyneen kuningaskunnan hydrografinen toimisto ja Historiallinen ympäristö Skotlanti on ilmoitettu, ja keskusteluja käydään pitkän aikavälin arkeologisen suojavyöhykkeen perustamiseksi hylyn suojelemiseksi.

"Meidän on myös oltava tietoinen siitä, että hylky voi olla miehistön jäsenten viimeinen lepopaikka, joten toivottavasti löytömme tarjoaa sulkemisen ja mukavuuden heidän perheilleen ja jälkeläisilleen", Anderson sanoi.

Eikä MarramWind eikä Scottish Power ole vastannut tiedusteluihin hylyn syvyydestä.

Myös Divernetissä: 100 PARAS UK:N HYLKYSUKELLUSTA, LUETTELO VUODEN 1917 1. MAAILMANSODAN HAKKAUKSISSA, MITEN LÖÖDÄSIMME TORPEDOTUN BRITTILANTIALUKSEN RYHYN