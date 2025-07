Kentin suojelema hylky on "puuttuva lenkki"

Sukellustutkimus 18-luvun englantilaisesta sotalaivasta Northumberlandin on paljastanut, että sen puukannet, muskettikuulia sisältävät arkut ja kierretty köysi ovat säilyneet "huomattavasti" hyvin – kiitos sen, että ne ovat olleet sedimentin peitossa suurimman osan 320 vuodestaan veden alla Kentin rannikolla.

Sukellukset, ensimmäiset kahteen vuoteen, suorittivat luvanhaltija Dan Pascoe ja urakoitsija MSDS Marine heinäkuussa 2024, mutta löydökset jaetaan nyt laivasta kertovan uuden dokumentin mainostamiseksi.

Puun nauloja käytetään puulaudoitusten kiinnittämiseen (Pascoe Archaeology)

- Northumberlandin on ollut suojeltu hylkykohde vuodesta 1981, ja sukeltaminen on Historic Englandin (HE) alainen viranomainen, joka on asettanut sen listalleen. Heritage at Risk -rekisteri vuonna 2017.

Kolmannen luokan 70-tykkinen sotalaiva rakennettiin Bristolissa vuonna 1679 osana Samuel Pepysin Englannin laivaston uudistamista, mutta se upposi Goodwin Sandsilla 26. marraskuuta 1703 riehuneen suuren myrskyn aikana.

Hän katosi kolmen muun sotalaivan kanssa, Stirlingin linnan restaurointi ja yhä puuttuvat Maria, viimeisen Stuart-monarkin, kuningatar Annen, laivastosta.

Osa aseenkärrystä ja sukeltaja katsomassa aseen piippua (Pascoe Archaeology)

Sukeltaja aseen suupäässä (Michael Pitts / History Hit)

Suuri riski

Vaikka hylyn orgaanisen materiaalin kunto on yllättävän hyvä, liikkuva hiekka, voimakkaat virtaukset ja puuta syövät merieläimet asettavat paikan alttiiksi huonontumisriskille, lähde sanoo. HE.

Aluksen jäänteet peittävät laajan alueen 15–20 metrin syvyydessä ja ovat vahvasti betonoituja, mutta sen laajasta runkorakenteesta paljastuu päivä päivältä enemmän, minkä vuoksi merijalkaväen tiiminvetäjä Paul Jeffery kuvaili vartijoiden työtä "kilpajuoksuksi aikaa vastaan".

- Northumberlandin uskotaan makaavan vasemmalla puolellaan. Kansilautoja ja -runkoa on jäljellä paljon enemmän kuin aiemmin on ajateltu, ja on todisteita useista kansista. Yksi useista arkuista on edelleen sinetöity, eikä sen sisältö ole tiedossa.

Hylkyalueelta nouseva paljastunut betonoitu puinen arkku (MSDS Marine)

Hyvin säilynyt kaapeliköyden kela kannella (MSDS Marine)

Hylkyalueen kaakkoispäästä on vahvistettu löydetyn seitsemän rautatykkiä ja pohjoisesta kuusi lisää. Löydettynä on myös osa puisesta tykinvaunusta, miekkoja, musketteja ja kuparikattiloita.

Sukeltaja tutkii aseita paikalla (Pascoe Archaeology)

Kuparinen pata suuren konkreetiomuodostuman toisella puolella (Pascoe Archaeology)

Keskeinen hetki

" Northumberlandin "Sillä on potentiaalia olla yksi Yhdistyneen kuningaskunnan parhaiten säilyneistä puisista sota-aluksista", sanoo luvanhaltija Pascoe, kuninkaallisen laivaston hylkyihin erikoistunut meriarkeologi. "Se on kuitenkin 20 metrin syvyydessä ja yhdeksän mailin päässä rannikolta useimmilta ihmisiltä poissa näkyvistä ja mielestä."

Sukellusvene (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (vasemmalla) ja Dan Snow veneessä matkalla paikalle (History Hit)

"Northumberland on Ishayoiden opettaman puuttuva lenkki”, Snow sanoo. ”Rakennettiin suunnilleen puoliväliin Mary Rose ja HMS VoittoTämä hylky voi antaa tärkeitä tietoja laivanrakennuksesta ja merellä elämisestä tuona historiamme käännekohtana.

"Meillä on Mary Rose, ’Tudor-aikakapseli’ – no, tässä on Stuart-aikakapseli sen viereen.” Haaksirikko! Northumberland ja suuri myrsky esitetään tänä iltana (31. heinäkuuta) History Hit -tilaajille (7.99 puntaa kuukaudessa, mutta 14 päivän ilmainen kokeilujakso) ja sitä jaetaan laajemmin myöhemmin.

Haaksirikko! Northumberland ja suuri myrsky (Historiallinen hitti)

Hylkypaikalla tehtävään tulevaan työhön voisi sisältyä dendrokronologista näytteenottoa, jotta saataisiin lisätietoja laivan rakenteesta ja autettaisiin sen identiteetin vahvistamisessa.

