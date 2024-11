MAST puuttuu pelastamaan museon haaksirikkoutuneita esineitä

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväntekeväisyysjärjestö Maritime Archeology Sea Trust (MAST) on tarjonnut viime hetken armon puolelle haaksirikkoutuneista aarteista, jotka näyttivät olevan hajallaan yksityisiin kokoelmiin Cornwallin huutokaupassa huomisesta (6. marraskuuta) alkaen.

Sir Tim Smitin noin 7,000 XNUMX näyttelyn myynti Charlestown Shipwreck Treasure Museumista St Austellissa oli järkyttänyt hylkysukeltajia muun muassa sillä, että oli mahdollista löytää esineitä, jotka oli löydetty, ilmoitettu hylyn vastaanottajalle ja usein lahjoitettu kansallisperintönä. näkyvistä yksityisiin käsiin voittoa varten.

Historiallinen Englanti oli määritellyt kokoelman suurimmaksi ja tärkeimmäksi kokoelmaksi haaksirikoista peräisin olevia esineitä Isossa-Britanniassa, ja MAST on nyt tehnyt sopimuksen 514 esineen pelastamisesta. Kaikki liittyvät suojeltuihin tai aikataulutettuihin hylkyihin ja useisiin muihin tärkeisiin kohteisiin, ja ne edustavat noin 50 prosenttia Charlestownin hylkyjen esineiden kokoelmasta.

Mukana on esineitä kuninkaallisen laivaston sotalaivoilta, kuten HMS Ramillies ja HMS Yhdistys sekä englantilaisen ja hollantilaisen East India Companyn laivanhylkyjä. Muiden museonäyttelyiden laajempi myynti etenee suunnitellusti keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

Museossa oli noin 7,000 1,000 esinettä - noin XNUMX XNUMX hylkyistä (SBC Property)

​​MASTO on ostanut esineet suoraan ja aikoo suorittaa täydellisen suojeluarvioinnin, kun se on siirtänyt ne arkeologiseen keskukseensa Poolessa. Koska ne kuuluvat nyt hyväntekeväisyysjärjestölle, niitä ei voi enää myydä eteenpäin.

Säätiö kertoo suunnittelevansa paikallisia ja kansallisia mahdollisuuksia näyttää luovutettuja esineitä museoissa ympäri maata National Museum of the Royal Navy ja Chatham Historic Dockyard Trustin tukemana.

Lukemattomia tarinoita

MAST perustettiin vuonna 2011 puolustamaan merellistä perintöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa arkeologisten projektien kautta. havaita ja estää luvaton pelastus; vaikuttaa viralliseen kulttuuriperinnön hoitoon; ja valistaa yleisöä meriperintöasioissa.

Elokuussa Divernet oli kertonut, että Charlestownin museon koko kokoelma oli todennäköisesti hajallaan jos kiinteistöä ei voitu myydä jatkuvana yrityksenä, ja lokakuun lopussa vahvistettu että esineet menevät vasaran alle.

"Olen yhtä iloinen ja helpottunut, että MAST on pystynyt pelastamaan tämän korvaamattoman kokoelman, joka voi kertoa lukemattomia tarinoita kuninkaallisen laivaston historiasta ja arkeologiasta sekä globaalin kaupan kehityksestä vuosisatojen ajan", sanoi MASTin toimitusjohtaja Jessica Berry. .

HMS Eaglen peräosa, joka haaksirikkoutui Scillyn saarilta vuonna 1707 (Lay's Auctioneers)

"MAST on nyt poistanut kokoelman yksityisestä omistuksesta, joten sen riski hajottaa uudelleen on mennyt ikuisesti."

"Me Shipwreck Treasure Museumissa olemme iloisia siitä, että MAST ostaa esineitä nykyisistä suojeltuista hylkyistä ja säästää ainutlaatuisen kokoelman kansakunnalle", sanoi Smit, museon omistaja, joka oli laittanut sen myyntiin.

"Se on erityisen miellyttävää, koska MAST koostuu jäsenistä, jotka ovat itse omistaneet niin suuren osan elämästään vedenalaisen perinnön tutkimiseen."

Kaikki tiedot of lots in the Penzance and verkossa auction can be found on the Lay’s Auctioneers site. The sale follows that by Lay’s today (5 November) of the shipwreck archive of Richard Larn, a private collection of books and artefacts belonging to one of the UK’s foremost wreck-divers and authors, who was also a co-founder of the museum.



Myös Divernetissä: Tuhansia Britannian haaksirikkoutuneita esineitä myydään, Haaksirikkopelot haaksirikkoutuneiden aarteiden keräämisestä, Kuivuva sukellusmuseo tarvitsee tukea, Hylkysukelluksen pioneerit juhlivat Cornwallissa