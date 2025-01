OBE syvän haaksirikon metsästäjä Mearnsille

Angloamerikkalainen haaksirikonmetsästäjä David Mearns on nimitetty Brittiläisen imperiumin (OBE) upseeriksi King's New Year Honors List -luetteloon hänen palveluksistaan ​​historiallisten haaksirikoiden paikantamisessa ja palauttamisessa.

66-vuotias syvänmeren tutkimusmatkan johtaja, valtameritutkija ja valtuutettu merentutkija on löytänyt 29 suurta hylkyä 35 vuoden uransa aikana.

Nyt hän on yksi maailman kokeneimmista syvän hylkyjen metsästäjistä, ja hän väittää saavuttavansa 90 prosentin onnistumisprosentin – ja hän on myös saavuttanut viisi Guinnessin maailmanennätystä, joista yksi on löydetty syvimmän haaksirikon löytämisestä. Rio Grande 5,762 metrin kohdalla.

Mearnsin hylkyetsintä alkoi vuonna 1990, kun hän jäljitti rahtialuksen Lucona, jonka miehistön surmannut aikapommi oli upottanut.

Myöhemmät merkittävät löydöt sisältävät irtolastialus Derbyshire, suurin merenkulun menetys Ison-Britannian merenkulun historiassa; WW2 taisteluristeilijä HMS Huppu, upposi Bismarck; HSK merimetso, uppoamisen jälkeen HMAS Sydney; Australialainen sairaalalaiva AHS kentaurijapanilaisen sukellusveneen laittomasti upottama; ja varhaisin arkeologien koskaan löytämä ja kaivama siirtomaa-aikainen haaksirikko Smaragdi Vasco da Gaman 1502/3-laivastosta.

Mearns oli myös osa tiimiä, joka paikanti japanilaisen taistelulaivan Musashi, ja vuonna 2019 hän johti yksityisrahoitteista etsintöä, jolla löydettiin Englannin kanaalin yli kadonnut Piper Malibu -lentokone, jossa oli jalkapalloilija Emiliano Sala.

Quest for Quest

Uusin tunnustus tulee pian Mearnsin roolin hakujohtajana tutkimusmatkalla löytääkseen Sir Ernest Shackletonin pyrkimys, sijaitsee 390 metrin syvyydessä Labradorinmerellä kesäkuussa 2024. Shackleton oli kuollut laivalla vuonna 1922.

"David Mearns on esimerkki tutkimus- ja löytöhengestä", sanoi retkikuntaa johtanut John Geiger. ”Hänen tärkeä roolinsa paikantamisessa etsintä korostaa hänen vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta syvänmeren etsinnässä ja hänen omistautumistaan ​​tarinoiden paljastamiseen, jotka yhdistävät meidät menneisyyteemme. Tämä tunnustus on hyvin ansaittu.

Quest saapuu Lontooseen (RCGS)

"OBE on sopiva kunnianosoitus uralle, jonka määrittelevät uteliaisuus, rohkeus, kunnia ja säälimätön halu paljastaa syvyyden salaisuudet."

Mearns on Royal Geographical Societyn ja sen jäsen Tutkijoiden klubi. Hän on saanut monia kunnianosoituksia menneisyydessä, mukaan lukien Australian ritarikunnan kunniamitalin vuonna 2010 ja Explorers Clubin Lowell Thomas -mitalin vuonna 2019. Hänestä tehtiin Kanadan kuninkaallisen maantieteellisen seuran kunniajäsen viime kesäkuussa ja hän sai sen Quest- ja Joseph -palkinnon. -Elzéar Bernier mitalit.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa, mukaan lukien omaelämäkerran Haaksirikkojen metsästäjä, joka voitti Mountbatten-palkinnon vuoden 2018 parhaasta kirjasta.

Windrush kunnianhimo

Mearns suunnittelee tällä hetkellä 1.5 tonnin painoisen ankkurin talteenottoa HMT:ltä Empire Windrush, joka upposi Algerian edustalla kuusi vuotta sen saapumisesta Essexiin vuonna 1948, jolloin se oli kuljettanut ensimmäisen sukupolven karibialaisia ​​siirtolaisia ​​asettumaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Windrush Anchor Foundation on perustettu tuomaan ankkurin takaisin Isoon-Britanniaan pysyvästi esillä.

”Olen nähnyt omakohtaisesti, kuinka tärkeä fyysinen esine, kuten HMS:n kello, on Huppu, voi olla yhdistämässä ihmiset laivan ja sen miehistön muistoon”, Mearns sanoo. "Sitä minulla ei ole epäilystäkään Windrushin ankkurista tulee samanlainen "kosketuskivi" Windrush Generationille ja suurelle yleisölle."

