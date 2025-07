Southendissa päivitetään Lontoon haaksirikosta

at 8: 57 am

Uusi näyttely, joka on omistettu 17-luvun hylylle Lontoo on parhaillaan käynnissä Southend Central Museumissa. ”The London Shipwreck: Her Final Voyage” -näyttelyn on määrä olla esillä ensi vuoden toukokuun loppuun asti.

Museossa on jo pysyvä näyttely 17-luvun hylystä löydetyistä esineistä, mutta uusi näyttely keskittyy esineiden säilyttämisen "viimeiseen matkaan" niiden löytämisen ja näyttelyn välillä.

Uusia konservointitekniikoita ja tieteellisiä analyysejä, joita kohteille tehtiin ohjauksessa Historiallinen Englanti ovat vuosien varrella paljastaneet monenlaisia ​​odottamattomia historiallisia tietoja, sanovat kuraattorit.

Näyttelyssä on esillä useita ennennäkemättömiä esineitä, jotka ovat nyt poistettu konservoinnista. Näistä kohokohta on puinen tykinvaunu, jossa on aikoinaan sijainnut yksi sota-aluksen tykeistä – yksi harvoista laatuaan olevista.

Lontoon tietokoneella luotu rekonstruktio (Touch Productions)

- Lontoo oli 76-tykkinen toisen luokan sotalaiva, joka tunnettiin parhaiten Kaarle II:n saattamisesta takaisin Englantiin restauraation aikana. Vuonna 1665, valmistautuessaan liittymään laivastoon toiseen Englannin-Hollanin sotaan, alus kärsi katastrofaalisen ruutiräjähdyksen Thamesin suistossa lähellä Southendia, surmaten noin 300 aluksen 350 ihmisestä.

Hylky on nykyään kahdessa osassa ja se on nimetty suojelluksi hylyksi. Vuosien varrella vaihtuvat vuorovedet ja vilkas laivaliikenne ovat paljastaneet osia hylystä, paljastaen lisää sen huomattavan hyvin säilyneitä esineitä, mutta myös uhaten hylyn kestävyyttä.

Miehistön kenkä

Deadeye

- Lontoo hylky on tullut kuuluisaksi myös siitä, että se on uskottu pienelle omistautuneelle paikalliselle laitesukellusryhmälle, jota johtaa edunvalvoja Steve Ellis, ja heidän tarinansa löytyy muualtakin on Divernet.

Uusi näyttely on nähtävissä osoitteessa Keskusmuseo keskiviikosta sunnuntaihin klo 11–5. Sisäänpääsymaksut ovat 4.50 puntaa aikuisilta ja 2.50 puntaa lapsilta.

Myös Divernetissä: LONTOON SUKELTAJAT LÖYTÄVÄT 1650-LUVUN PRONSSITYKIN, THE ESSEX 3, JOKA OTTI LONTOONIA, KIERTO 17-luvulta peräisin olevalla Lontoon hylkyllä ​​VERKOSSA, TARJOUS KÄYNNISSÄ 'ESSEXIN MARY ROSEN' PELASTAMISEKSI