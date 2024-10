Tuhansia Britannian haaksirikkoutuneita esineitä myydään

Huolet siitä, että Cornwallin Charlestown Shipwreck Treasure Museumin useiden tuhansien merimuistoesineiden historiallinen kokoelma myydään pois, toteutuvat ensi kuun alussa, kun ne menevät Penzancen vasaran alle.

Divernet raportoitu elokuussa museon mahdollinen sulkeminen St Austellissa ja sen sisällön hajottaminen, jos kiinteistöä ei voida myydä jatkuvana yrityksenä.

Museon sisällön myynti tarjoaa suuren mahdollisuuden esineiden kerääjille – varsinkin kun se yhdistetään "Richard Larnin OBE:n haaksirikko-arkiston" kanssa.

Larn, nyt 93, on yksi Ison-Britannian merkittävimmistä 20-luvun hylkysukeltajista ja kirjailijoista, ja museon perustajajäsenenä ja johtajana hän vastasi alkuperäisen kokoelman kokoamisesta 1960- ja 70-luvuilla.

Brittisaarten hylkyviranomainen Richard Larn

Larn-myynti sisältää hänen henkilökohtaisen 1,630 10 kirjan arkistonsa, laajat tutkimustiedostot hänen monumentaalisesta XNUMX-vuotisprojektistaan Brittein saarten haaksirikkoindeksi, kaavioita ja satoja hänen kirjoissaan käytettyjä valokuvia. Mukana on myös valikoima Larnin itsensä pelastamia hylkyesineitä.

Lay's Auctioneers of Penzance kuvailee tapahtumia "mahdollisesti kahdeksi jännittävimmistä myynneistä, joita meitä on koskaan pyydetty käsittelemään", ja he järjestävät niitä neljänä peräkkäisenä päivänä, ja katselut alkavat 1. marraskuuta.

Yhden päivän Larn-myyntiä 5. marraskuuta seuraa Charlestown Shipwreck Treasure Museum -myynti 6., 7. ja 8. marraskuuta.

Harvinainen ja arvokas

Museo sisältää noin 7,000 XNUMX esinettä haaksirikoista, mukaan lukien Mary Rose, Titanic, Lusitania ja Royal Charter, ja kaikkia tarjottiin osana 1.95 miljoonan punnan hintapyyntöä, kun koko omaisuus tuli markkinoille – hintaa ei näytä täyttyneen.

Nykyinen omistaja Sir Tim Smit, Eden Projectin perustaja ja Heliganin kadonneen puutarhan omistaja, oli tehnyt varasuunnitelmia näyttelyiden huutokauppaamiseksi siltä varalta, että museon ja sen sisällön myyminen jatkuvana yrityksenä osoittautuisi mahdottomaksi.

HMS Eaglen peräosa, haaksirikkoutui Isles of Scillyn edustalla vuonna 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay kuvailee esineitä "yhdeksi ilmiömäisimmistä meriarkeologian kokoelmista kaikkialla maailmassa" ja sanoo, että jotkut ovat "erittäin harvinaisia ​​ja arvokkaita".

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

"Olemme oppineet jokaisen aluksen historiasta, kuinka se haaksirikkoutui, menetettyjen ihmishenkien ja näiden ihmisten kokemuksista heidän viimeisten pelottavien minuuttien aikana. Se on ollut yhtä opettavainen ja nöyryyttävä kokemus.”

Messinkisiä esineitä vuoden 1667 "Mullion Pin Wreckin" lastista, Santo Christo de Costello (Maallikoiden huutokaupanpitäjät)

Keskeinen resurssi

Richard Larn opetti itsensä sukeltamaan Thamesissa vuonna 1947 käyttämällä saksalaista Draeger-u-veneen pakosarjaa. Palveltuaan kauppalaivastossa vuonna 1950 hän liittyi kuninkaalliseen laivastoon, jossa hän toimi 22 vuotta.

Hän oli osa ensimmäistä sukeltajaryhmää, joka toimi Dragonfly-helikoptereilla ja otti talteen ampumakohteita Maltan edustalta. Hän liittyi British Sub-Aqua Clubiin vuonna 1957 ja ohjasi Royal Navy Sub-Aqua Clubia johtamalla lukuisia kansainvälisiä sukellusretkiä.

ss Gripin laivan messinkikello, joka upposi vuonna 1897 Church Covessa, Cornwallissa (Lay's Auctioneers)

Tutkittuaan vuoden 1707 Scillyn merionnettomuutta hän löysi ja tutki useita historiallisia hylkyjä saarten edustalta, mukaan lukien HMS:n. Yhdistys. Hän perusti kaupallisen sukeltajan koulutus Prodiven keskustassa sekä silloisessa Charlestown Shipwreck & Heritage Centressä, jota hän ja hänen vaimonsa Bridget johtivat vuoteen 1998 asti.

Heidän keskenän pariskunta kirjoitti yli 65 kirjaa, ja heidän kuusi osaa Brittein saarten haaksirikkoindeksi on edelleen keskeinen resurssi hylkysukeltajille, merihistorioitsijoille ja arkeologille. Larnin vuoden 2009 OBE ja muut tunnustukset tunnustivat hänen palvelustaan ​​meriperinnön hyväksi.

HMS-yhdistyksen nahkakenkä ja puinen viimeinen, Richard Larn sukelsi ja löysi vuonna 1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and verkossa, alkaa klo 10. Löytää kaikki tiedot eristä ja järjestelyistä Lay's Auctioneers -sivustolla.

Myös Divernetissä: Haaksirikkopelot haaksirikkoutuneiden aarteiden keräämisestä, Kuivuva sukellusmuseo tarvitsee tukea, Hylkysukelluksen pioneerit juhlivat Cornwallissa, tuplaan rahat Scillyn haaksirikkokolikoista