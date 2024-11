Hylysukeltajat kunnioittavat toisen maailmansodan lentäjiä Kanadan molemmin puolin

Sukellusryhmät ovat muistaneet kaksi toisen maailmansodan pommikoneen hylkyä Kanadassa. Molemmat lentokoneet syöksyivät maahan ja upposivat vuonna 1943, löydettiin uudelleen vuonna 2022 – ja kussakin tapauksessa vain yksi ruumis niiden neljän hengen miehistöstä on koskaan löydetty.

Kanadan länsirannikolla sukeltajia Brittiläisen Kolumbian vedenalainen arkeologinen seura (UASBC) asetti 90 kg:n betonilaatan 9. marraskuuta merkinnäksi 26 metrin syvyyteen, jossa RAF-koulutuslentokone syöksyi Tyynellemerelle Vancouver Islandin lähellä. He hakivat myös merenpohjassa makaaneen navigaattorin kompassin suojelua varten.

Navigaattorin kompassi (UASBC)

RAF Operational Training Unit 5433:n Handley Page Hampden P32 -keskikokoinen pommikone nousi RCAF:n lentopaikalta Patricia Bayssa (joka on nykyään Victorian kansainvälinen lentoasema) myöhään iltapäivällä 14. maaliskuuta 1943.

Lentomiehistö koostui kahdesta australialaista, lentäjä P/O Allan Hunt ja navigaattori P/O Reginald Manttan sekä kanadalaiset langattomat operaattorit/tykkimiehet P/O Grant Hall ja Sgt Howard Piercy.

Handley Page Hampdenin pommikone (RAF)

Heidän rutiininomaisen harjoituslennon oli tarkoitus mahdollistaa matalalla Tyynenmeren yli lentämisen harjoittelu ja myöhemmin yölentäminen, mutta noin klo 5.30 lentokoneen nähtiin lähtevän pyörimään 450 metrin korkeudessa ja sukeltamassa pystysuoraan Saanichin sisääntuloon. Kaikki neljä lentäjää saivat surmansa, vaikka vain P/O Huntin ruumis löydettiin.

Sukeltaja Lyle Berzins löysi laajasti hajallaan olevat jäännökset vuonna 2022, kun hän kuvasi mustekaloja. Kun UASBC:n sukeltajat tutkivat asiaa tarkemmin, he löysivät potkurit, moottorin, laskutelineen, kompassin ja saappaan pohjat.

Laskeutumispyörä (UASBC)

Potkuri (UASBC)

Ryhmältä kesti huomattavan tutkimuksen rajata tietty Handley-Page Hampden 104:stä, joka oli sijoitettu Patricia Baylle toisen maailmansodan aikana, koska peräti 2 niistä oli kaatunut.

UASBC:n sukellustiimi (UASBC)

Kaksimoottorisen keskikokoisen Hampden-pommikoneen sanottiin saaneen maineen moottorivioista. Se oli palvellut sodan alkuvaiheessa Euroopassa, toimien pääasiassa yöllä, mutta RAF Bomber Command veti sen eläkkeelle vuoden 1942 lopulla, kun nelimoottoriset raskaat pommittajat alettiin suosia hyökkäyksissä. Katso a 3D-malli osasta hylkyaluetta.

Bombardierin laatikko

Maan itäpuolella sijaitseva lentokoneen hylky, Kanadan kuninkaallisten ilmavoimien B-24 Liberator, sijaitsee 40 metrin syvyydessä 56 kilometriä pitkässä Gander-järvessä Newfoundlandin saaren keskustassa. "Bombardierin laatikko" löydettiin hiljattain näytteillepanoa varten Ganderin kaupungin ilmailumuseossa.

Samalla tavalla merkitty B-24 pommikone (Library & Archives Canada)

Pommikone, jonka nimi on 589 D, syöksyi maahan pian lentoonlähdön jälkeen 4. syyskuuta 1943, myös moottorivian seurauksena, ja kaikki neljä miehistön jäsentä tappoivat: lentäjän siiven komentaja JM Young, laivueen johtaja John Grant MacKenzie, lentoupseeri Victor Bill ja Leading. Lentokone Gordon Ward. Kypärät sukeltajat pystyivät onnettomuushetkellä palauttamaan vain MacKenzien ruumiin ylösalaisin olevasta hylystä.

The aircraft was located through sonar-scanning and ROV in 2022, followed by exploration on scuba by Newfoundlandin ja Labradorin hylkyjen suojeluyhdistys (SPSNL) sukeltajat dokumenttielokuvaryhmän mukana. Vain siivet, eturunko ja laskutelineet löytyivät ja myöhemmin yksi potkuri.

Seuran presidentti Neil Burgess osallistui sekä ensimmäiseen että äskettäiseen sukellukseen, jota hän kuvaili CBC:lle "pelottavimmaksi sukellukseksi, jonka olen koskaan tehnyt" koneen mittakaavan ja erittäin huonon näkyvyyden vuoksi.

Pommin laukaisuvälin ohjauslaatikko, joka löytyy avoimesta nenästä (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bommardier-laatikko, joka tunnetaan myös nimellä pommin laukaisuvälin ohjauslaatikko, oli kiinnitetty koneen nokkaan vain johtojen avulla. Se putosi pois, kun Burgess leikkasi sen vapaaksi, mikä heikensi näkyvyyttä entisestään, kun hänen oli pakko hapuilla lieteessä löytääkseen sen – minkä hän lopulta tekikin.

Hän kuitenkin korosti, että hylkyä oli kohdeltu "äärimmäisellä kunnioituksella", eikä sitä ole muutenkaan yritetty häiritä.

The Memorial University of Newfoundland’s archaeology department was cleaning and conserving the box for display at Gander’s Pohjois-Atlantin ilmailumuseo.

