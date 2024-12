20 minuuttia maailman suurimman vapaasukeltajan kanssa

Hän on nauttinut tästä asemasta pitkään, mutta vasta nyt ALEXEY MOLCHANOV tavoittaa laajemman maailmanlaajuisen yleisön uuden 90 minuutin dokumentin kautta. Vapaasukeltajat. Hänen projektinsa rikkoa kaikki viisi urheilun syvyysennätystä vuonna 2023 tarjosi houkuttelevan juonen koukun – mutta kaikessa vastuussaan, alkaako hän pelata sitä turvallisemmin? Hän keskustelee siitä Steve Weinmanin kanssa – sekä mahdollisuudesta lisätä vielä 10 metrin syvyys noihin maailmanennätyksiin

Piditkö Freediverin katsomisesta?

"Pidin elokuvasta paljon. Mielestäni se näyttää ilmapiirin erittäin hyvin, se näyttää urheilun kauneuden, urheilun joitakin vaaroja, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä he voivat tehdä, jos heistä tulee vapaasukeltaja – he voivat kokea seikkailuja, he voivat oppia pysymään rauhallisena. ja rentoutua paremmin, mutta se osoittaa myös, että on olemassa vaaroja ja miksi se on joukkuelaji – aina pitäisi olla joku, joka antaa sinulle turvan, kun olet veden alla.

"Mielestäni se on todella hyvin tehty elokuva - pidin siitä."

Onko se oikea heijastus elämästäsi?

”Sanoisin kyllä, se on tarkka heijastus elämääni. Tietysti se on vain osa elämääni, yhdessä elokuvassa ei ole tarpeeksi aikaa heijastaa koko elämää, mutta kilpailut ovat iso osa elämääni. Se ei sukeltaa syvälle työalueelleni – kaikkeen, mitä teen vapaasukellusyhteisön kasvattamiseksi, mitä teen urheilun ulkopuolella.

– Urheilu on iso osa elämääni, matkustaen ja kilpailen, mutta samalla äitini [Natalia Molchanovan] perinnön, hänen koulutusjärjestelmänsä ja koulutusmenetelmänsä perusteella keskityn paljon vapaasukellusyhteisön kasvattamiseen, liikettä.

”Tämä on vähän elokuvan ulkopuolella, mutta se on keskittymiseni, intohimoni. Pidän siitä, että ympäri maailmaa on yhä enemmän ammattikouluja, jotka voivat opettaa ihmisiä sukeltamaan turvallisesti."

Katsoitko elokuvan perheesi [vaimo Elena ja poika Max] kanssa vielä?

"Ei vielä. Katsoin sen Los Angelesissa ja se oli vapaasukellusryhmä – meillä oli 200 ihmistä, jotka tulivat katsomaan elokuvan suljetun näytöksen, ja se oli vain vapaasukellusta ja ystäviä kaikkialta Yhdysvalloista. Jotkut tulivat New Yorkista, jotkut Miamista ja siskoni, joka on nyt Lontoossa. Kyllä, se on levinnyt ympäri maailmaa ja matkustan koko ajan – olen nyt Dubaissa, missä meillä on paikallinen vapaasukellusyhteisö, joka on nähnyt sen.

"Lisäksi, koska se on nyt julkaistu Yhdysvalloissa ja oikeudet eivät ole kaikkialla maailmassa, monet yhteisön jäsenet odottavat edelleen tämän elokuvan julkaisua osissa Eurooppaa tai Aasiaa jne."

Mietin, mitä poikasi ajattelisi siitä?

Molchanov ja hänen poikansa Max (Paramount Pictures)

”Max, poikani, hän rakastaa vettä ja hän on kuukauden kuluttua neljä vuotta vanha. Me uimme yhdessä ja sukeltamme yhdessä. Joskus hän katselee kilpailun tallenteita ja sanoo: "Sukeltan isän kanssa, minulla on myös naamio" - hänellä on naamio ja räpylät ja odotan hänen vanhenevan, jotta voimme sukeltaa. pidemmälle yhdessä, ja olen varma, että hän rakastaa sitä."

Haluaisitko nähdä hänen tekevän samanlaista uraa kuin sinulla on ollut?

"Ei, en usko, että pakottaisin häntä tekemään samaa uraa kuin minä, en ollenkaan. Voin vain näyttää hänelle tämän lajin ja opettaa hänelle, että hänellä on taidot. Voin jakaa tämän todella hyvin ja varmistaa, että hän vain oppii siitä, ja se voi olla opetus, jota hän voi käyttää millä tahansa muulla elämänsä alueella tulevaisuudessa.

”Äitini suhtautui minuun niin, että hän näytti minulle paljon erilaisia ​​aktiviteetteja, joita voisin testata, ja hän antoi minun valita, mitä haluaisin.

”Jossain vaiheessa 11- tai 12-vuotiaana olin uinut kolmevuotiaasta asti ja soittanut viulua nelivuotiaasta asti, ja pärjäsin molemmat todella hyvin. Joten äitini sanoi, että katso, mitä haluat jatkaa? Nyt on aika valita, onko kyseessä vesiurheilu vai musiikki.

"Sitten valitsin vesiurheilun, eikö niin, mutta minulla on tämä esimerkki äidilleni, että hän oli tuonut minut kaikille näille tunneille - ja se oli myös shakkitunteja ja pöytätennistä ja tennistä jne ja joitain kamppailulajeja. Joten voit vain antaa lapsillesi tehdä kaikki nämä asiat ja valita heidän intohimonsa.

”Joten löysin intohimoni vapaasukelluksesta, mutta en tiedä mitä poikani tekee. Näytän hänelle paljon asioita ja annan hänen päättää.

Saiko elokuva sinut ajattelemaan itsestäsi jollain tavalla eri tavalla?

”Kyllä, mielestäni itsesi sivulta katsominen on aina oivaltavaa. Minulle on hyvin luonnollista ylittää rajoja ja riskeerata, ja pyrkiessäni rikkomaan lisää maailmanennätyksiä työntelen joskus hieman liian pitkälle.

”Ja kun voi nähdä tämän sivulta ja kuunnella tarinaa ohjaajan näkemyksen mukaan ja miten hän sen selittää, se on mielestäni aina oivaltavaa. Tuntuu kuin näen miltä se näyttää, kun se on koottu dramaattisesti, tämä kuva ja sitten materiaalia sähkökatkoistani. Pelkkä tallenne kilpailusta ei ole niin dramaattinen kuin jos se olisi tehty ainakin kommentissa, mikä tekee siitä paljon dramaattisempaa.

"Se saa minut ajattelemaan uudelleen, haluanko työntää yhtä paljon? Ehkä yritän olla hieman turvallisempi ja olla stressaamatta ystäviäni ja perhettäni näillä epäonnistuneilla sukelluksilla! Joten se saa minut ajattelemaan sitä, mutta en tiedä muuttaako se minua todella. Tehdäkseni maailmanennätyksiä minun on ajauduttava, minun on tutkittava rajojani, opittava siitä ja mukauduttava sen mukaan löytämällä nämä puutteet.

"Joten kyllä, se on mielenkiintoista ja mielestäni se saa minut ajattelemaan näitä asioita."

Sain elokuvasta varmasti viestin, että olet alkanut pohtia lähestymistapaasi pehmentämistä perhettä silmällä pitäen, jotta olisit ehkä entistä turvallisuustietoisempi. Onko se reilua?

Aleksei Molchanov erottuvassa kultapuvussaan (Paramount Pictures)

"Se on reilua, kyllä. Myös poikani takia. Ennen sukeltaessani en ajatellut niin paljon turvallisuusosaa. Olin tietysti aina varovainen ja ottaisin riskejä vain, jos minulla olisi hyvä tukitiimi – lääkäreitä, turvasukeltajia jne. – mutta kun sinulla on lapsia, se on lisäajatus: OK, haluanko työntää yhtä lujaa vai olenko varma, että selviätkö tästä sukelluksesta ja pääsetkö takaisin turvallisesti?

”Joten varmasti viime vuosina aloin ajatella sukelluksia eri tavalla, ja se on vaikeaa. Minulla on ystäviä, jotka lopettivat kilpailemisen, eivätkä he pystyneet työskentelemään tämän ajatuksen kanssa, että kun he saavat lapsia, kuinka he jatkavat henkensä vaarantamista?

”Ja vapaasukelluksessa, jos et sukeltaa äärirajoille, se on turvallista, se on turvallinen urheilulaji, jossa on oikea turvallisuustiimi ympärilläsi, mutta kun ajaa maailmanennätyksiä, se on vähän riskialtista. Yleisesti siis sanoisin, että kyllä, olen varovaisempi juuri nyt, mutta en sanoisi, että se saa minut pelkäämään ajaa maailmanennätyksiä – tunnen edelleen tämän halun tehdä niin.

Vieläkö se CNF [Constant Weight No Fins] -ennätys todella jyrää – sinun täytyy rikkoa William Trubridgen 102 metrin ennätys?

”Varmasti CNF-levy on ulkona, ja siitä lähtien kun saimme dokumentin valmiiksi, työskentelin aina tekniikan parissa. Olen varma, että pystyn tekemään tämän levyn seuraavan, vaikkapa kuuden kuukauden aikana. Olen valmis ja heti kun uusi kausi alkaa ensi vuonna, ensi maaliskuussa/huhtikuussa, lähden tämän ennätyksen perään.

Joten toivoisit silti jossain vaiheessa pitäväsi kaikki viisi syvyysennätystä kerralla?

"Luulen, että elokuvan pääpointti, kaikkien viiden ennätyksen pitäminen yhden vuoden aikana, johtui pääasiassa siitä, että en saanut kilpailla vuonna 2022 [Venäjän kansalaisena, koska maa hyökkäsi Ukrainaan] ja sitten palasin takaisin vuoden 2023 kilpailuissa ja tavoitteena oli saada takaisin maailmanennätykset, jotka olin menettänyt, koska en kilpaillut. Siksi ideana oli saada kaikki levyt kerralla

”Yleensä luulen, että seuraavilla kausilla en ole niin kiinnostunut kaikista viidestä levystä yhtä aikaa – se olisi mukavaa ja yritän tehdä sen, mutta luulen, että jopa yksittäisten ennätysten hankkiminen, kuten tuo ei. Eväennätys yhdellä kaudella ja ehkä toinen ennätys toisella lajilla – yksi tai kaksi maailmanennätystä kaudella riittää. Viisi maailmanennätystä vuodessa, se oli erittäin intensiivistä.

”Tämä dokumentti oli niin paljon matkustamista, niin monia kilpailuja. Luulen, että tunnen, että tasapainotan ponnistelujani urheilun välillä, mutta myös kasvan yhteisössä, nautin vähemmän maailmanennätyksistä. Nämä viisi ennätystä olivat aika kovaa työtä ja uskon, että ensi kaudella lähestyn sitä tasapainoisemmin ja yritän tehdä vain muutaman.

Mutta se oli erittäin siisti kuvakulma elokuvan tarkoituksiin. Puhuessani siitä, etten voinut kilpailla vuonna 2022, mietin, miltä tuntui kilpailla neutraalin lipun alla vuonna 2023? Häiritsikö se sinua jotenkin?

”Freeliving on hyvin yksilöllinen urheilulaji, siinä ei ole kyse joukkueesta vaan enemmän yksilöistä, joten se tuntui hyvältä, koska kilpailimme kaikki yksilöinä ja yhteisö on mahtava ja kannustava. Se ei tuntunut todella vaikealta tai liian negatiiviselta, joten mielestäni yhteisön tuella se oli hienoa.

Jollekin Freediveriä katsovalle, joka ei ehkä ole urheiluun tutustunut, saattaa näyttää siltä, ​​että vaikka olet ihmisten ympäröimänä, elämä voi olla melko yksinäistä tai eristäytynyttä. Onko se mielestäsi reilua?

”Sanoisin, että kun tavoittelet niitä ennätyksiä, se on pieni yhteisö. Siellä on valtava vapaasukellusyhteisö, joka nauttii siitä urheiluna, elämäntapana seikkailun vuoksi, nauttiakseen vedestä, mutta vaikka on vain hyvin pieni joukko ihmisiä, jotka haluavat ennätyksiä, se on silti erittäin ystävällinen yhteisö, ja minusta tuntuu, että paljon tukea.

"En sanoisi tuntevani oloni yksinäiseksi tai yksinäiseksi - sanoisin, että kilpailuissa kaikkien vapaasukellustovereideni kanssa se tuntuu perheeltä."

Tulitko hyvin toimeen Freediverin ohjaajan Michael John Warrenin kanssa?

"Kyllä, minulla oli mahtavia keskusteluja hänen kanssaan ja mielestäni alusta alkaen se oli hyvä kemia ja pystyimme keskustelemaan avoimesti kaikesta elokuvasta. Pystyin tuomaan ideoitani ja mielestäni se oli erittäin mukava ja yhteistyökykyinen prosessi. Joten meillä oli hyvä suhde elokuvan aikana ja nyt elokuvan jälkeen olemme yhteydessä, joten joo!

Mikä on henkilökohtainen suosikki vapaasukelluselokuvasi – tai ehkä se on tämä?

"Tähän mennessä tärkein vapaasukelluselokuva on edelleen Suuri sininen Luc Bessonin, ja se on vuodelta 1988, mutta se on tehty erittäin hyvin, se on kaunis, kuvaus on hämmästyttävää. Jo nyt, jos katsot sitä, se antaa sinulle tämän käsityksen vapaasukelluksesta.

Freediver (Paramount Pictures)

"Mielestäni yksi elokuvan parhaista hetkistä on, kun pääsankari Jacques Mayol [Jean-Marc Barr] kävelee sukeltamaan ja kamera kuvaa liikkumista taaksepäin. Voit nähdä, kuinka tämä vapaasukeltaja lähestyy tasoa, jolla hän tekee sukelluksen ja kuinka hän on jo tällä meditatiivisella vyöhykkeellä. Joten tämä kuva on ainutlaatuinen, mielestäni kukaan muu ei kyennyt näyttämään sukellusta lähestyvän vapaasukeltajan sisäistä tilaa.

"Se oli vain hämmästyttävä laukaus. Katsoin sen äskettäin muutama kuukausi sitten - Suuri sininen on ehdottomasti se, ja mielestäni on aika tehdä toinen elokuva pitkä elokuva!

Haluaisitko olla mukana siinä?

"Haluaisin ehdottomasti olla mukana seuraavassa elokuvassa, kyllä."

Millaisena näet oman tulevaisuutesi kilpailun ulkopuolella – ohjaajana?

”Teen jo nyt useita asioita rinnakkain. Kilpaileva vapaasukellus on iso osa keskittymistäni tällä hetkellä, mutta myös työelämässä keskityn kasvattamaan yhteisöä yritykseni kanssa Molchanovs, perustuu äitini metodologiaan ja filosofiaan sekä koulutusvälineisiin vapaasukeltajien kouluttamiseen. Koulutamme ammattilaisia, jotta ohjaajia ja kouluja olisi enemmän ympäri maailmaa.

”Joten yhteisön kasvattaminen on minulle erittäin merkityksellistä, ja haluan varmistaa, että ympäri maailmaa on enemmän paikkoja, joissa voit oppia vapaasukellusta turvallisesti. Se on tämän hetkinen painopisteeni. Olen varma, että teemme sitä monia, monia vuosia ja osallistumme urheiluun useilla tasoilla ja myös järjestämme tapahtumia, joten mielestäni sisällöntuotanto, ehkä kommentointiin osallistuminen ja joidenkin projektien tekeminen tällä vapaasukelluksen alueella on jotain, mitä minä olen kiinnostunut.

"Tulevat dokumentit saattavat kertoa kilpaurheilusta, mutta voivat käsitellä myös urheilun ympäristöpuolta - kuinka vapaasukeltajat voivat osallistua ympäristöongelmien ratkaisemiseen, auttaa siivoamisessa, eläinten havainnoissa jne. Vapaasukelluksessa on paljon tehtävää ja mielestäni se on Tuottajan roolissa tulevaisuudessa, se on minua kiinnostava asia.

Lopuksi, luuletko, että on olemassa mahdollisuus fysiologiseen läpimurtoon, jonka avulla vapaasukeltajat voivat mennä huomattavasti syvemmälle tulevaisuudessa?

”Näen, että pystyisin tekemään syvempiä sukelluksia – sanotaan, että ymmärrän kuinka tehdä 10 metriä syvempiä sukelluksia. Pitäisi valmistautua, vaikka viettää pari kuukautta enemmän valmistautumiseen levyihin, ja ehkä vain pysyä jossain missä syvyys on paremmin saavutettavissa. Se ei ole helppoa, kestää muutaman vuoden, ehkä muutaman vuoden, ehkä viisi vuotta, mutta näen ne 10 metriä.

"Ja sitten joka kerta kun ylitämme rajaa, minulla on tällainen tunne: Voinko työntää vähän enemmän vai en? Tämä No Fins -ennätys oli olemassa seitsemän tai kahdeksan vuotta, eikä sitä ole parannettu, joten se osoittaa, että ok, ilman eviä se on todella vaikeaa - voimme ehkä parantaa 2 metriä, 3 metriä, mutta 10 metriä kuulostaa hullulta.

"Mutta yksieväillä ja kaksieväillä näen tämän - ja tiedän, että menemme syvemmälle."

Aleksei Molchanovin nykyiset AIDA-syvyysennätykset: Muuttuva paino (VWT) 156 m (28. maaliskuuta 2024) Vakiopaino (CWT) 136 m (29) Vakiopainoiset kaksirivat (CWTB) 125 m (10) Edesmennyt Natalia Molchanova on pitänyt hallussaan staattisen apnean maailmanennätystä 9 min 2 sekuntia viimeiset 11 vuotta. Aleksei Molchanov on tehnyt 33 AIDA- ja CMAS- ja 1 Guinnessin maailmanennätystä ja voittanut 34 yhdistettyä kultaa, hopeaa ja pronssia sekä yksilö- että joukkuemitalia maailmanmestaruuskilpailuissa.

Myös Divernetissä: Freediver: Deeper Into Molchanovin maailmaan (elokuva-arvostelu). Vapaasukeltajat on nyt saatavilla Prime Videossa tai ostettavissa tai vuokrattavissa digitaalisena.