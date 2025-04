7 SYYTÄ, MIKSI WAKATOBI ON FAANIEN SUOSIKKI

Wakatobi Resort on yksi maailman tunnetuimmista sukellus- ja snorklauskohteista. Vieraat ympäri maailmaa suunnittelevat vierailemista tällä syrjäisellä paratiisisaarella, ja lomakeskuksen henkilökunta on nyt valmis saapumaan.

Vuosien varrella monet vierailijat ovat kutsuneet Wakatobia "unelmakohteeksi", mutta mikä tarkalleen pitää lomakohteen niin monien sukeltajien suosikkilistan kärjessä? Tässä on vain muutamia syitä.

KAUKO-, MUTTA KÄYTETTÄVÄ

Wakatobi istuu pienellä saarella Indonesian syrjäisessä kulmassa Kaakkois-Sulawesissa. Mutta toisin kuin monissa syrjäisissä kohteissa, lomakeskukseen pääseminen ei vaadi lammikoita, saarten välisiä lauttoja tai taksimatkoja. Sen sijaan saapuvia vieraita kohtaa Balin lentoaseman concierge-henkilöstö, joka siitä hetkestä lähtien huolehtii kaikesta raskaiden nostoista kuljetusten koordinointiin ja yöpymisten suunnitteluun. Näin vieraat voivat levätä ja virkistäytyä ennen kuin nousevat suoralle aamuaamun tilauslennolle Wakatobin yksityiselle kiitoradalle. Saapuessasi voit rentoutua lounaalla ja suunnitella iltapäiväsukelluksen tietäen, että laukkusi on toimitettu bungalowiisi tai huvilaasi ja sukellusvarusteesi on siirretty sukelluskeskukseen ja valmis käytettäväksi.

RANTAA LISÄÄ

Wakatobin taloriutta on ansainnut maineen yhtenä maailman parhaista rantasukelluksista. Sukeltajat ja snorklaajat voivat tutkia tätä laajaa ja monimuotoista kohdetta päivien ajan ja tehdä uusia löytöjä jokaisella upotuksella. Rannalta katsottuna laajalla ruohokentillä ja korallinpäillä on lukuisia pieniä aarteita, jotka odottavat löytöjä. Kahdeksankymmentä metriä rannasta matala, korallien peittämä hylly muuttuu jyrkäksi rinteeksi ja seinäksi, joka putoaa sukellusalueen ulkopuolelle. Lomakeskuksen laiturin pohjois- ja eteläpuolella oleva House Reef -seinä on peitetty tiheällä kovilla ja pehmeillä koralleilla, merivihkoilla, sienillä ja vaippaeläimillä, joiden ulkonemat luovat lepopaikkoja paikallisille kilpikonnille, hummereille ja muille äyriäisille, kun taas monia lajikkeita on parvikalat uivat lähellä ja ulos kohti sinistä.

Sukeltajat puolustavat muuria lomakeskuksen laiturin pään alla.

Sisäänpääsy House Reefille on helppoa, sillä sukeltajat ja snorklaajat voivat tehdä lyhyen uinnin rannalta tai laskeutua portaita laiturille. Laiturin paalutukset houkuttelevat parveilevia kaloja, ja lähistöllä on kymmeniä vuokkoja, jotka ovat täynnä ikonisia klovnikalaja. Lisäksi sivusto on sukeltajien ja snorklaajien käytettävissä päivin ja öin, ja pyynnöstä Wakatobin "taksiveneet" kuljettavat vieraat House Reefin kaukaisempiin osiin, jotta he voivat rauhassa palata laiturille.

VEDENALAINEN eläintarha

Giant Star -pufferfish (Arothron Stellatus) voi kasvaa 1 metrin pituiseksi. Wakatobi, Kaakkois-Sulawesi, Indonesia

Wakatobi Resortin luoma ja tukema yksityinen merensuojelualue on eräiden maan koskemattomimpien ja biologisesti monimuotoisimpien koralliriuttojen koti. Jokainen lomakeskuksen yli 40 sukellusveneiden vierailemasta paikasta on omalla tavallaan näyttävä, mutta joistakin niistä nauttivat erityisesti henkilökunta ja sukeltajat. Näiden joukossa on Eläintarha. Tämä vain nopean venematkan päässä lomakeskuksesta on yksi Keski-Indonesian kalaisimpia paikkoja. Lähellä rannikkoa hiekkapohjaisessa lahdessa sijaitseva laastaririutta tarjoaa suojaa mielenkiintoiselle meren elämälle. Rauhallinen katse korallien sekaan paljastaa sammakkokalat, haamupiippukalat ja lehtiskorpionikalat piiloutumassa näkyville. Tarkempi tarkastelu voi paljastaa pienempiä palkintoja, kuten karvaisen kyykkyhummerin, kun taas pohjan tutkiminen tuottaa omituisia kaivajia, kuten tähtitautien ja avaruusolioiden kaltaisia ​​sirkkakatkarapuja. Suuria parveja vuohia, makeahuulisia ja ryppyjä kiemurtelee. Eläintarhan sienivuokkot asuvat samannimisessä sienipiippukalassa, joka on pieni valkoinen piippukala, jonka kolmionmuotoinen pää antaa sille pienen vedenalaisen pythonin vaikutelman. Eläintarha on pääosin kova korallialue, mutta riutasta noin 20 metrin korkeudella ulottuu pieni harju, jossa on upeita, suuria ruusukoralleja, värikkäitä pehmeitä koralleja ja jyrkkä pudotus syvään veteen.

Kaksoispisteleijonakalat tulevat ulos piilopaikastaan ​​metsästämään ruokaa auringon laskiessa.

Eläintarha on myös yösukellusten suosikkipaikka. Hämärän aikaan monet värikkäät kalalajikkeet nousevat esiin staghornista ja raunioista. Täyden pimeyden varjossa uusi valikoima yöeläimiä, kuten metsästäviä seepia, värikkäitä flatwormeja ja monia leijonakalalajeja, tutkailee riutta, mukaan lukien vaikeasti havaittavissa oleva Twinspot lionfish. Bobtail-kalmaria ja mustekalaa löytyy täältä, ja sukellusvalot paljastavat tuhansia hehkuvia silmiä erilaisista katkarapuista ja rapuista, jotka hengailevat lähes jokaisessa halkeamassa ja rakossa.

MATKA REUNALLE

Sukeltaja ui Ridgeline-muotoisen koralliriutan vieressä Blade-nimisessä paikassa Wakatobissa Indonesiassa.

Blade-nimellä tunnettu ainutlaatuinen paikka muodostuu rivistä ohuita, yhdensuuntaisia ​​vuoria, jotka kohoavat syvemmältä harjanteelta kahden metrin päähän pinnasta. Profiilista katsottuna koko muodostelma muistuttaa reunaan asetetun jättimäisen veitsen sahalaitaisia ​​hampaita, mistä johtuu sen nimi. Yksittäiset kärjet ovat pitkiä, mutta melko kapeita. Lähelle pintaa ajautuvat sukeltajat voivat itse asiassa katsella muodostumien molempia puolia samanaikaisesti ylhäältä. Blade on suunnilleen niin viehättävä kuin se voi olla, ja siinä on värikkäitä jättimäisiä sieniä ja meriviuhkat, jotka voivat toisinaan kasvaa jopa 2-3 metrin halkaisiksi.

Punaiset piiskakorallit kasvavat paksuiksi jokaisen huipun jyrkillä sivuilla tarjoten upeita valokuvausmahdollisuuksia. Monisävyisiä krinoideja voidaan usein nähdä istuvan gorgonian kärkien päällä, ojentamassa lonkeroitaan saadakseen kiinni kulkevia ruokapalasia. Lievät virtaukset antavat sukeltajille mahdollisuuden ajautua huipusta huippuun, mikä herättää painottoman lennon tunteen. Kaiken kaikkiaan Blade on kokemus, jota ei heti unohda.

VÄKIJOUKKOA ILOTTAVA VAIHTO

Wakatobi tarjoaa jokaiselle jotakin. Sukeltajat voivat viettää rentouttavia tunteja matalilla riutoilla ja tutkia suojaisia ​​lahtia tai pudota korallien peittämille kukkuloille, jotka houkuttelevat suuria kalaparvia. Hyvin lähellä pintaa alkavat riutat putoavat yli 100 metrin syvyyteen, mikä luo mahdollisuuksia pitkille monitasoisille profiileille ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia laajemmalle ulottuville sukeltajille.

Sinitäpläinen rausku

Innokkaat sukeltajat ovat iloisia saadessaan tietää, että Wakatobi on yhtä nautinnollinen ei-sukelluskumppaneille ja lapsille kotona, koska lomakeskus on perheystävällinen ja tarjoaa erilaisia ​​vesi-, ranta- ja maaaktiviteetteja. Bungaloweja voidaan järjestää perheille, ja tarjolla on yhden ja kahden makuuhuoneen rantahuviloita, jotka tarjoavat paljon enemmän tilaa. Nanny-ohjelma vapauttaa uusia vanhempia, ja Bubblemaker- ja junior-sukellusohjelmat antavat lapsille mahdollisuuden kokea turvallisesti vedenalainen maailma. Samat ensiluokkaiset riutat, jotka wow sukeltajat kutsuvat yhtä lailla snorklaajille, joita kunnioitetaan yhtä paljon kuin sukeltajia ja jotka ovat tervetulleita moniin paikkoihin suuntautuviin laivoihin, joissa on matala komponentti. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia perheen ei-sukellusjäsenille liittyä hauskanpitoon.

SUKELLUS TEHDÄ MUUTTA

Aikana, jolloin vihreäksi siirtyminen on oikein, Wakatobi on edelleen alueellinen johtaja luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun alalla. Lomakeskuksen palkittu Collaborative Reef Conservation Program oli ensimmäisten joukossa lajissaan, ja se loi uuden paradigman kestävälle matkailulle. Lomakeskuksessa on kierrätys- ja jätevesien lievennysasemia, se sponsoroi viikoittaisia ​​siivouksia, joihin osallistuu jopa 100 paikallista ihmistä, ja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja hallitusten kanssa jätehuoltokysymyksissä. Lomakeskuksen omistajat ovat auttaneet tuomaan puhdasta aurinkoenergiaa alueelle.

LÄMPIMÄT TERVETULOA JA SUOMISET PINTAVÄLIT

Katsomassa auringonlaskua Wakatobin laiturilta.

Wakatobin tiimi on ylpeä saadessaan tarjota erityisen sekoituksen vieraanvaraisuutta, jossa yhdistyvät viiden tähden palveluetiikka ja perheen ystävän lämpö. Hymyt ovat kaikkialla, eikä mikään pyyntö ole vähäpätöinen tai unohdettu. Wakatobi-kokemuksen erityinen kohokohta on ateria-aika. Hienot ruokailumahdollisuudet ja syrjäiset paikat eivät aina sovi yhteen, mutta Wakatobi tarjoaa upean ja herkullisen poikkeuksen tähän sääntöön. Suorat tilauslennot, jotka vievät vieraita Wakatobiin, tarjoavat myös lomakeskuksen keittiöille tasaisen tarjonnan tuoreimpia ruokia ja tuotteita Balilta ja ympäri maailmaa.

Lomakeskuksen ravintolan erinomainen sijainti rannalla luo ensiluokkaisen ruokailuelämyksen rennossa mutta tyylikkäässä ympäristössä. Menu sisältää laajan valikoiman kansainvälisiä ruokia sekä kiehtovia näytteitä indonesialaisia ​​ruokia, jotka kaikki valmistetaan tuoreena asiantuntevan kulinaarisen tiimin toimesta. Kokit valmistelevat mielellään vieraiden suosikkeja pyynnöstä, ja he voivat myös toteuttaa erilaisia ​​erityisruokavaliovaatimuksia.

Haluatko oppia lisää Wakatobi Resortista tai ehkä varata oman vierailusi heidän pieneen paratiisiin? Vierailla wakatobi.com jossa voit suorittaa a nopea matka tiedustelu tai lähetä sähköpostia heidän tiimilleen osoitteeseen office@wakatobi.com.