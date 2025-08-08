Sukellus Biakin piilotettuun luolien maailmaan

Kuten usein tapana on, sukeltaja-tutkimusmatkailija PIERRE CONSTANT etsii luolia Länsi-Papuan saarelta, joissa japanilaiset joukot kaivautuivat maanalaisiin verkostoihin toisen maailmansodan aikana.

Biakin saariston pääsaari sijaitsee Cenderawasihin lahdella lähellä Indonesian Länsi-Papuan maakunnan pohjoisrannikkoa. Vaikka 90 % Manner-Papuasta on kristittyjä, 50 % Biakista on muslimeja, vaikka se oli alun perin animisti, koska Biak Numfor -kulttuuri on melanesialainen.

Portugalilainen navigaattori Jorge de Meneses näki saaren ensimmäisen kerran vuonna 1526, ja espanjalainen navigaattori Álvaro de Saavedra purjehti ohi kaksi vuotta myöhemmin.

Toisen maailmansodan aikana Biak oli Japanin keisarillisen armeijan linnoitus. Sodan loppupuolella 11,000 95 Japanin keisarikunnan sotilasta piileskeli sen viidakkoluolissa runsaasti ammuksia ja yhdeksän tyypin XNUMX HaGo -kevytpanssarivaunun kanssa odottaen kenraali McArthurin Yhdysvaltain joukkoja.

Gua Jepang (japanilainen luola), joka sijaitsee viiden kilometrin päässä Biak Citystä, oli osa luolajärjestelmää, joka ulottui kolme kilometriä kohti Parai Beachia ja tarjosi turvapaikan 5 3 japanilaiselle sotilaalle. Sen jälkeen, kun sieltä ammuttu ohjus oli ampunut alas yhdysvaltalaisen lentokoneen, amerikkalaiset alkoivat kuitenkin pommittaa luolaa ja teurastaa sen sisällä olevia.

Biakin taistelun loppuun mennessä, joka kesti Yhdysvaltojen maihinnoususta 27. toukokuuta 17 1944. elokuuta 3,000, Yhdysvalloilla oli 474 6,100 uhria ja 450 kuollutta, kun taas japanilaisilla joukoilla oli XNUMX XNUMX kuollutta ja XNUMX vangittua. Heidän komentajansa eversti Kizume Naoyuki teki hara kiri.

Japanin lahti

Kahden päivän Ranskasta Jakartan kautta suuntautuneen lentomatkan jälkeen koneeni laskeutuu Biakiin kello 5.30. Olen kärsinyt aikaerorasituksesta, ja toipuminen vie kaksi päivää.

Suuntaan Gua Jepangiin (Japaninlahteen) moottoripyörällä, joka kuuluu Jakelle, Asana Biak Hotelvastaanottovirkailija. Vihreän sammaleen peittämä, sementoitu polku johtaa portaikkoon, joka katoaa maan alle siksak-muodossa.

Gua Jepangin sinkhole

Luolan holvikaaren sisäänkäynti

Melko märkä holvikaarisisäänkäynti on kuin katedraalissa, katosta tippuu vettä. Valtavasta kammiosta paljastuu uloskäynti oikealla ja toinen jättimäinen vasemmalla. Rikkoutuneita pulloja lojuu kaikkialla.

Löydän luolan pohjasta kullanruskean luun. Vaikuttava köynnösten ja juurien verho kulkee vasemmalla olevaa seinää pitkin, joka avautuu suureen vajoamaan. Paikka on tunnelmallinen.

Hoikat pandanuspuut, joiden pitkät, piikikkäät lehtikruunut ovat pystyssä keskellä syvyyttä, tuoden ripauksen Jurassic Parkia tähän aavemaiseen ympäristöön. Vanhoja ruosteisia japanilaisia tynnyreitä löytyy roikkuvien köynnösten juurelta.

Polku kiemurtelee sisätilojen ympäri ja nousee hitaasti kukkulalle, josta näkee kuopan ytimen. Yhtäkkiä Jake osoittaa kuparinruskeaa, noin metrin pituista käärmettä, joka lepää liikkumattomana suoraan edessäni.Mangabasio!”, hän varoittaa ja ottaa askeleen taaksepäin. ”Myrkyllistä!”

Myrkyllinen Wekanampo-käärme

Otan muutaman kuvan ennen kuin käärme kiipeää kallionrinnettä ylös hämmästyttävän nopeasti. Ulkoilmamuseossa on esillä konekiväärejä, kranaatinheittimiä, kranaatteja, pommeja, raketteja, kokoelma japanilaisia ​​pulloja, kypäriä, pulloja ja jopa vanhoja nelivetoautoja ja potkurin.

Japanilaiset toisen maailmansodan kranaatinheittimet ja raketit

Bosnikissa, Yhdysvaltojen maihinnousupaikalla 27. toukokuuta, on toripäivä. Kojuilla myydään tyypillisiä papualaisia ruokia, kuten areca-pähkinöitä, maniokki- ja bataattikakkuja sekä savustettuja... mustekala ja savustettujen simpukoiden helmiä, tuoretta kalaa, papaijanlehtiä, papuja ja banaaneja.

Kaikki pureskelevat areca-pähkinöitä koko päivän ja tervehtivät minua eloisalla, punasuisella virneellä, kun kävelen ohi, muukalainen vieraalla maalla: "Hei, herra!" Bosnik on lähtöpaikka julkisille veneille läheisille Padaidon saarille, jotka tunnetaan houkuttelevista sukelluskohteistaan.

Ulkokanootit Bosnikissa

Viidakon peittämä, 40 metriä korkea kalkkikiviharjanne kulkee selkärangan lailla etelärannikkoa pitkin aina Tanjung Barariin, Biakin itäiseen niemeen, asti. Se on vanha reunustava riutta, joka on kehittynyt karstiympäristöksi luolineen ja maanalaisine jokineen. Aion tutkia sitä seuraavien päivien aikana.

Opiarefin luola

Vieläkin aikaerorasituksesta kärsivänä herään kello 3 aamuyöllä. Sukelluspäällikkö Yulius piipahtaa myöhemmin moottoripyörällään ja kurtistaa kulmiaan nähdessään kasani... laukutSuuntaamme Bosnikin takana sijaitsevaan Opiarefin kylään. Olen kuullut suuresta luolasta, jossa on vesilammikoita ja leikkikenttä koululaisille, ja odotan pääseväni kokeilemaan luolasukellusta, vaikka Yulius ei itse ole luolasukeltaja.

Sukelluspäällikkö Yulius tuo säiliöt ja varusteet

Ollaksemme poliittisesti korrekteja, vierailemme "ison miehen" luona, jolla ei ole mitään vierailuani vastaan. Hän on innokas tietämään, löydänkö mitään.

Alakoulun takaa polku johtaa kalkkikivikalliossa olevaan jättimäiseen aukkoon, joka on niin suuri, että sinne mahtuisi metrotunneli. Gua Serumi (Opiarefin luola) näyttää maanalaiselta joelta. Sisäänkäynnin kivikasan takana vesialtaat ovat hämmästyttävän kirkkaita. Tämä on kylän makean veden tekojärvi.

Opiaref-luolaan sukellusta varten

Puen varusteeni liukkaalle, lepakkoguanolla peittyneelle kivelle ja hyppään veteen.

Ensimmäinen allas on 2–3 metriä syvä, mutta löydän oikealta kiven alta käytävän, joka syöksyy kapeaan tunneliin. Joitakin kaloja tulee minua vastaan – ne ovat liuskekiviharmaita ja niillä on kaksinkertainen selkä. evä, läpinäkymättömät koboltinsiniset silmät ja ulkoneva alaleuka. Suuria, uteliaita katkarapuja, joilla on pitkät siniset pihdit, houkuttelee soihdun säde.

Opiarefin luolan päätunneli

Eleotridae-heimon makean veden jäsen ui Opiarefissa liejuisen pohjan yli

Apinajoen katkarapu (Macrobrachium lar)

Suuntaan toiselle altaalle. Päätunneli on helposti 10 metriä korkea ja päättyy kallioseinämään noin 60 metrin päähän sisäänkäynnistä. Kiivetessäni luolan keskellä olevien kivien yli huomaan, että syvyys kasvaa toisella puolella. Oikealle avautuu toinen käytävä, kapeampi ja kiemurteleva.

Kallioseinämän yhä edessäni ollessani huomaan jyrkän kontrastin valkoisen kalkkikiven ja silmiinpistävän tummanruskean sedimenttikiven välillä. Vasemmalle puolelleni avautuu pystysuora soikea kapea käytävä, joka johtaa sivukammioon, joka on pitkänomainen ja yhdensuuntainen päätunnelin kanssa.

Sivukammioon johtava käytävä

Pohja on peittynyt erittäin haihtuvaan, hienojakoiseen lieteeseen, joka evä-potku voi häiritä sekunnissa. Erinomainen näkyvyys on plussaa. Gua Serumi on pieni ja sen enimmäissyvyys on hieman alle 9 metriä.

Sukeltaja Chris nousee kapeasta tunnelista Opiarefin toiseen altaaseen

Yulius esittelee minut Salmonille, parrakkaalle ja iloiselle papualaiselle maanviljelijälle. Hän on myös sukeltaja ja tietää makean veden järvestä lähellä Samaresin rantaa pohjoisrannikolla: "Mennään!"

Tie mutkittelee jonkin aikaa ja muuttuu sitten hiekkatieksi, johon sateet ovat uurtaneet rotkoja. Se on vuoristoista aluetta, jossa on tiheää viidakkoa ja suuria puita.

Jätämme auton taaksemme ja jatkamme jalan ylämäkeen ja sitten jyrkästi alamäkeen seuraavat 45 minuuttia. Moottorisahojen hirvittävä ääni vahvistaa, että alueella on käynnissä metsähakkuita, ja vaimentaa keltapääkakadujen, eklektuspapukaijojen ja mustapäälorien iloiset kiljahdukset.

Pantai Samares on autio Tyynenmeren ranta. Polku kiipeää viidakkoon suurten tukijuuristen puiden ja nipapalmujen välistä. Opsnundi-järvi (Hyppäävä mies) ilmestyy aukiolle, maagisena, turkoosina vesilammikona. Siihen on pudonnut isoja tukkeja, mutta vesi on gininkirkas ja se on visuaalisesti lumoava.

Opsnundi, turkoosi järvi iltapäivän auringossa

Tunnustukseni kertovat minulle reiästä keskellä, mutta en tiedä varmasti, ennen kuin uskaltaudun pinnan alle.

Air Biru -luola

Air Birun luolan sisäänkäynti, Anggraidi

Anggraidin kylässä tarkistamme Air Birun luolan. Suuri aukko näyttää jättimäiseltä suulta, jossa on kulmahampaat – pullistuvia, pyöreitä tippukiviä. Se on kirkasvetinen allas. Iso kala tarkkailee minua 15 minuutin sukelluksellani, mutta en löydä johtolankoja.

Veden alta katsottuna suuret tippukivet kannustavat luovaan valokuvausLöydän tummanharmaan kalan, jonka reunat ovat keltaiset evät nurkassa – se on sama laji kuin Opiarefissa, tosin tämä on 25 cm pitkä. Ankerias nousee pimeydestä valoon, vain katoaakseen hetkessä.

Snermus- ja Snermasjärvet

Asfalttitie yhdistää Biak Cityn pohjoisrannikolla sijaitsevaan Koremiin. Kolme makean veden järveä luovat illuusion vajoamista, mutta niiden omenanvihreä väri vie kaiken toivon.

Snermus- ja Snermasjärvet tarjoavat paikallisille lapsille kelvollisia uima-altaita kelluvine lautoineen ja tukkeineen, mutta veden alla näkyvyys on tuskin 50 cm ja suurin syvyys liejuun asti 12 m. Pettymys.

U-muotoisen lahden keskellä sijaitseva Koremin ranta oli tuhoisan tuhon näyttämö Tsunami vuonna 1996. Pohjoisrannikolla sijaitseva Tanjung Saruri on niemimaa, jossa on koholla olevia koralliterasseja. Se on erittäin fotogeeninen mannerjalusta, jossa on vesilammikoita laskuveden aikaan.

Kohotetut koralliterassit Tanjung Sarurissa

Lännessä on Warsan kylä, ja sen takana on silta, joka toimii porttina Supiorin saarelle, joka on vuoristoisempi kuin Biak. Siellä tie jakautuu pohjoiseen ja etelään johtaen aina Koridoon asti.

Noin 45 minuuttia sillasta etelään on mielenkiintoinen Mankruron luola, jota myös japanilaiset sotilaat käyttivät.

Mankruron luola, Supiorin saari

Opsnundi-järvi

Rohkeudenpuuskan vallassa palaan Opsnundiin kaikkine varusteineen. Lohi tarjoutuu kantamaan altaita: ”Ei hätää, papualaiset ovat vahvoja miehiä!” Minulla on tarpeeksi kannettavaa mukanani reppu, vaihde verkossa laukku ja kamera käsivarren mitan päässä.

Lohi ennen sukellusta Opsnundi-järvellä

Vedenalaiset lokit Opsnundissa

Kala Opsnundissa

Eleotris eli piikkiposki-nukkuja, joilla on vihreät silmät

Vaikka auringonpaistetta ei olekaan, sukellus osoittautuu jännittäväksi kokemukseksi. Sinisessä vedessä ihailen sammaleen ja roikkuvien levien peittämiä tukkeja ja kaloja, jotka eivät ole koskaan ennen nähneet sukeltajaa.

Löysin myös pienen kalkkikiviluolan, jonka enimmäissyvyydessä oli 13 metriä, mutta 52 minuutin sukelluksen päätyttyä minua alkoi jo viluttaa.

Simpsonin luola

Mielenkiintoinen paikka on Ruarin kylässä, jossa puro virtaa kallionrinteellä olevasta luolasta. Työnnän nenäni sisään ja kuljettuani 10 metriä maanalaisessa tunnelissa huomaan veden virtaavan syvään pystysuoraan kuoppaan, jota ympäröi terävä kalkkikivi.

Sukellan veteen taskulamppu ja reiän yläpuolella olevaan kiveen kiinnitetty vahva köysi mukanani. 3.5 metrin syvyydessä käytävä on tasainen, mutta edessäni on umpikuja, josta en pääse puristautumaan läpi.

Simpson, tuo ”iso mies”, arvelee, että haluaisin kovasti nähdä japanilaisia luolia Ruarin kylän takana olevassa viidakossa. Hän katsoo epäillen varvassandaalejani, mutta sanoo rauhoittavasti: ”Se on vain 200 metrin päässä!”

Vaellus osoittautuu jyrkäksi ylämäkeen, liukkaaksi viidakon läpi ja tunnin matkan edestakaisin. Saavumme luolan ammottavalle kidalle jyrkän lohkareiden rykelmän juurelle, mutta sinne ei pääse varvassandaaleilla.

Seuraavana sunnuntaiaamuna Simpsonit ovat valmiina kirkkoon valkoiseen paitaan ja mustaan solmioon pukeutuneina. ”Olen takaisin tunnin kuluttua”, hän sanoo. Nukun sikeästi tuolilla hänen parvekkeellaan, kun hän palaa – viisi ja puoli tuntia myöhemmin.

Takaisin työmaalle. Simpson kaataa nopeasti pari hoikkaa, suoraa puuta ja muuttaa ne tikapuiksi, joiden avulla pääsemme luolan suulle.

Simpson astuu luolaan Ruarin viidakossa nopeasti rakennettuja tikkaita käyttäen.

Upeat tippukivet ja stalagmiitit Simpsonin luolassa

Luola on valtava, siellä on piilotettuja kammioita, tippukiviä, huiveja (kalsiittikiteiden muodostumia), valtavia pylväitä ja ohuita pilareita.

Lattia on täynnä särkyneitä pulloja, ruosteisia tölkkejä ja neliönmuotoisia keksipurkkeja. Voin tuskin kuvitella niitä hirvittäviä olosuhteita, joissa nämä japanilaiset sotilaat elivät pimeydessä kuin rotat. Sen on täytynyt olla kurjaa ja henkisesti masentavaa.

Massiiviset pilarit

Joitakin kaasun jäänteitä naamion pyöreät silmälasit lojuvat maassa sisäänkäynnin ulkopuolella. Nimeän paikan Simpsonin luolaksi.

Lima Kamar

Tien vasemmalla puolella, alamäkeen piilossa, sijaitsee vaatimaton japanilainen muistomerkki, jossa on vanha puinen pylväs, johon on kaiverrettu kanji-kirjoitus. Lähellä on Lima Kamar, maanalainen luola, jossa on viisi kammiota. "Se oli aikoinaan japanilainen sairaala sodan aikana", Simpson selittää.

Japanilaiset jäänteet Lima Kamarin luolassa, Ruarissa

Se on rykelmä pieniä kammioita, joita yhdistävät kapeat käytävät, ja nurkassa lojuu lääkepulloja ja tyhjiä pulloja. Tämä rotankolo antaa jäätävän ulottuvuuden menneen menneisyyden kauhuille.

Owin saari

Eräänä iltana tapaan bupatin, Yusuf Melianus Maryenin, joka oli Biakin hallinnon poliittinen johtaja yli 10 vuoden ajan. Lämmin ja ystävällinen mies tervehtii minua sydämellisesti perinteisellä keramiikkalautasella, jossa on Cenderawasihin paratiisilintu.

Selitän työni luonteen ja Bupati tarjoaa viedä minut veneellään Owin saarelle. Salmon on paljastanut siellä olevien luolien olemassaolon, joissa on "sinistä vettä".

Ylitys tyynellä merellä kestää puoli tuntia. Owi-saaren valkohiekkaista rantaa reunustavat huojuvat kookospalmut; lapsi meloo kaivetulla kanootillaan.

Lapsi ulkokanootissa, Owin saari

Katolisessa kirkossa on kyltti, jossa on kaiverrus Rarama-vauva: ”Olet tervetullut.” Teemme rituaalivierailun ”isomies” Pete Demarasin luona, valkopartaisen miehen, jonka leuan ympärillä on punainen areca-pähkinämehun rengas.

Owi Islandin "iso mies" Pete Demaras

Kiipeämme harjanteen päälle ja liukasta rinnettä pitkin avautuu uusi luola. ”Tämä on Funfundei, joka tarkoittaa ’hyvän olon tunnetta’… Sodan aikana amerikkalaiset sotilaat tulivat tänne hakemaan vettä.” Saarella oli ollut aiemmin Yhdysvaltain lentokenttä.

Sytytän otsalampun ja hiivin sisään. Minun täytyy olla akrobaattinen kapeissa käytävillä, joiden yläpuolella on tippukiviä. Törmään kirkasvetiseen lampean ja ajattelen: tätä minä käyn katsomassa! Pian ihailen kahta upeaa vedenalaista kammiota, joissa on tippukiviä, stalagmiitteja, huiveja ja pillejä (putkimaisia tippukiviä).

Feelgood-luolan pääkammion tippukivet

Syvillä Feelgood-luolassa sijaitsevat tippukivet ja tippukivet

Trochus-kuoren fossiili

Löysin myös muutamia fossiileja. Siellä on viisisorminen kampasimpukka, joitakin Trochus-turbaaninkuoria ja simpukoita. Suurin syvyys on 5.5 metriä ja sukellus kestää vain 20 minuuttia, joten enempää käytäviä ei voi tutkia. Veden päälle muodostunut Feelgood-luola tulvi myöhemmin katon läpi valuneen sadeveden vuoksi.

Ennen saarelta lähtöä Salmon arvelee, että minun pitäisi olla kiinnostunut joistakin lentokoneiden hylkyistä. ”Ei kaukana!” hän lupaa. 25 minuutin kävelymatka kookoslehtojen läpi Owi-saaren pensaikkoon johtaa umpeenkasvaneelle asfalttitielle – Yhdysvaltain lentokentälle.

Pyyhin hien otsaltani kämmenselälläni. ”Entä hylyt?” kysyn yhä himoiten aitoa tavaraa.

"Lentokoneet? Voi... ne ovat jo poissa!"