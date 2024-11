Flores, portti Komodoon

Lohikäärmeet, rauskut, harvinaiset otukset ja Hobittimiesten jäännökset odottavat sukeltajaa, joka vierailee Komodon kansallispuistossa, maagisessa luonnonsuojelualueella, mutta jossa on myös haasteita voitettavana. PIERRE CONSTANT tarjoaa yleiskatsauksensa sanoin ja kuvin

Indonesian saaristo sijaitsee kolmen suuren tektonisen levyn risteyksessä: IndoAustralian, Euraasian ja Tyynenmeren. Pienet Sundasaaret ovat osa Länsi-Bandan kaaria, Jaavan ja Bandasaarten välissä, jonka alkuperä on tertiaari-vulkaaninen.

Floresin saari on osa tätä nuorten vulkaanisten saarten sisäkaarta, joka koostuu lännestä itään Balista, Lombokista, Sumbawasta, Komodosta ja Rincasta ja jatkuu sitten Soloriin, Pantariin, Aloriin, Kambingiin ja Wetariin.

Alkuperäinen vulkanismi, joka muodosti Floresin, oli sukellusvene. Mioseenikauden puolivälin aikana hiekkakiveä ja kalkkikiveä kerrostettiin veden alle Floresin vulkaanista selkärankaa ympäröiviin altaisiin.

Saarelta on löydetty 900,000 fossiilipaikkaa, joissa on esillä jättiläiskilpikonnia ja XNUMX XNUMX vuotta vanha pygmy norsu Stegodon sondaari. Selkärankaisten fossiileihin kuuluu Komodon lohikäärme (Varanus komodoensis), krokotiili ja norsu Stegodon floresensis. Tämä erittäin endeeminen eläimistö hävitettiin suurella purkauksella.

Vuonna 2003 Theodore Verhoeven kaivoi esiin kiviesineitä ja Flo:n, 25-vuotiaan naisen, hieman yli 1 m pitkä, luut 18,000 XNUMX vuoden takaa. Hän edusti uutta lajia, Homo floresensis, joka tunnetaan Hobittimiehenä, hänen ystävänsä luuli asuneen luolassa, josta hänet löydettiin 100,000 XNUMX vuoden ajan.

Skull of Flo, alkuperäinen "hobitin nainen"

Paikalta löydettiin myös 47 yksittäisen stegodonin fossiileja. Lajin poikaset olisivat olleet ensisijainen ravinnonlähde Homo floresensis.

Vuonna 2014 Floresista löydettiin muita, paljon vanhempia ihmisjäännöksiä, lähempänä esi-isämme jäänteitä. Homo erectus ja saapui Afrikasta noin miljoona vuotta sitten. Ajan myötä evoluutioprosessi oli johtanut saaren kääpiöihin.

Punainen vene

Italialaissyntyinen elektroniikkainsinööri Cinzia Mariolinista tuli omistautunut sukeltaja vuonna 1990. Sukellusohjaajana Australiassa ja Malediiveilla hän aloitti lopulta sukellustoimintojen johtamisen ja osti 75 prosenttia Floresin sukelluskeskus vuonna 2015.

Cinzia järjestää päiväretkiä Labuan Bajosta, Floresin länsikärjestä, Komodon kansallispuiston saarille perinteisellä indonesialaispuulla. kapal kayu.

nimetty Mutiara Permata or Loistava helmi "Punainen vene", kuten se myös tunnetaan, on 21 metriä pitkä, 3.6 metriä leveä ja siinä on kuusisylinterinen 180 hv Mitsubishi-dieselmoottori. Siinä on seitsemän hengen miehistö ja kapasiteetti 13 sukeltajalle.

Punaisen veneen keula

Labuan Bajon satama auringonnousun aikaan

Komodon kansallispuisto on kooltaan 2,200 26 neliökilometriä, ja se käsittää rannikkoosan läntisestä Floresista, kolmesta suuresta Komodon, Rincan ja Padarin saaresta sekä XNUMX pienemmästä saaresta ja Sapen salmen ympäröivästä vedestä.

Se luotiin vuonna 1980 alun perin suojelemaan maailman suurinta liskoa, Komodon lohikäärmettä (Varanus komodoensis), ja UNESCO julisti sen maailmanperintökohteeksi, sitten ihmisen ja biosfäärin suojelualueeksi.

Tämä korallikolmion osa sisältää maapallon rikkaimman meren biologisen monimuotoisuuden: 1,000 385 kalalajia, 70 kovakorallia, 10 sientä, XNUMX delfiiniä, seitsemän valasta sekä rauskuja, kilpikonnia ja dugongeja.

Puistossa on tunnistettu 1,200 2014 riuttamantan asukasta. Mantan kalastus kiellettiin virallisesti Indonesiassa vuonna XNUMX.

Kiertelevä mantaray Cauldronissa

Sukelluspäivä alkaa aikaisin. Sukeltajat tapaavat Floresin sukelluskeskuksessa klo 7. Viiden minuutin kävelymatka Labuan Bajon vilkkaalla pääkadulla johtaa Pelabuhaniin, kaupungin satamaan, joka näyttää erittäin aktiiviselta kalastus- ja turistivenesatamalta. Kuivana aikana Labuan Bajo on pölyinen, meluisa paikka, jossa lämpötilat nousevat nopeasti päivän aikana.

Merituulet tuovat toivottavaa helpotusta 90 minuutin risteilyn aikana saarille, jotka ovat enimmäkseen karuja, keltaisia ​​ja harmaita, ja ruohoinen savanni on palanut ja vaalentunut paahtavan auringon alla. Tuskin yllättävää, missä lämpötilat saavuttavat keskimäärin 40 °C päivän aikana.

Darmin, 30-vuotias indonesialainen sukellusopas, pitää kannella erittäin yksityiskohtaisen tiedotuksen ensimmäisestä kohteestamme, Siaba Besarista, puiston pohjoisosassa Rincan ja Komodon yläpuolella.

Darmin, Floresin sukelluskeskuksen sukellusjohtaja

Siaba Besarin saari

Vedessä on hiukkasia, mutta korallipuutarha on vaikuttava ja kalaa on runsaasti. Näemme raidallisten fusilier-parveja, mielialan mukaan punaisia ​​tai hopeisia isosilmiä, diagonaalisia suloisia huulia (Plectothinchus lineatus), keltanaamioinen enkelikala (Pomacanthus xanthometopon), kuusinauhaiset enkelit ja Anthias-pilvet.

Isosilmäisten ja sukeltajien koulu

Kesytä vihreitä kilpikonnia

Ilolla huomaan kesyjen vihreiden kilpikonnien bonanzan lepäävän laiskasti pöytäkorallien päällä. Epätavallisella tavalla yksi heistä ei vastustanut sitä, että lähensin lähikuvaa ja muotokuvaa varten. Toinen suuri yksilö, jonka pituus oli jopa 1.5 metriä, nukkui merenpohjassa.

Luonteeltaan ujo, ryhäselkäisten yksisarvisten koulu (Naso bachycentron) teki miellyttävän kohtaamisen. Kiven liikuttaja wrasse (Novacullichthys taeniourous) oli töissä korallin raunioilla.

Erinomainen intialainen sukellusopas Navneet, kouluttaja Andamaanien saarilla, piti tiedotuksen Mawanin paikasta. Sitä mainostettiin manttien puhdistusasemana, mikä sai meidät innokkaaksi, mutta säteitä ei näkynyt. "Viime lauantaina meillä oli kohtaaminen valashain kanssa!" oli saksalainen vieras. Onnea sinulle.

Virta kulki edestakaisin ärsyttävästi. Paljon ei tapahtunut paitsi ihana tomaattivuokokala (Amphiprion frenatus) leijuu vuokon yläpuolella.

Tomaattivuokokala

Lounaslaatikko aurinkoterassilla kankaan varjossa oli normaali. Iltapäiväsukelluksella suuntasimme Loh Buayaan Rincan luoteisrannikolle, Komodon kansallispuiston vartija-asemalle. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden läheiseen kohtaamiseen Komodon lohikäärmeen kanssa.

Nousimme maihin puisella ponttonilla ja sementoitu kävelytie johti puistoasemalle, jossa meitä kohtasi metsänvartija, joka opasti meitä ympäriinsä. Aikaisin iltapäivällä lämpö oli kovaa. Kuusi hyvänkokoista Komodon lohikäärmettä torkkui rauhallisesti kasarmin varjossa odottaen passiivisesti vierailijoitaan viileällä tuijotuksella.

Pitkällä puutikulla aseistettuna opas varmisti, ettemme menneet liian lähelle liskoja. Tätä seurasi vaellus kukkulan huipulle panoraamanäkymästä lahdelle ja ympäröiville kukkuloille sekä 45 minuutin paluumatka, jolla emme tavaneet lohikäärmeitä. Täydellinen ansa turisteille.

Lohikäärme lähestyy vesireikää Loh Liangissa Komodon saarella

Vuonna 2005 olin nauttinut aidosta kohtaamisesta Rincan eteläosassa. Vene oli laskenut ankkurin Horseshoe Bayn autiolle rannalle ja kultainen myöhään iltapäivävalo oli upea. Se oli täydellinen ajoitus jahdin kuville, joten olin pyytänyt kapteenilta lupaa maalle.

"Ei ilman miehistön jäsentä, varmuuden vuoksi", hän varoitti. Ei hätää. En ollut ollut rannalla viiteen minuuttiin, kun 2.5 metrin pituinen Komodon lohikäärme nousi pensaista noin 40 metrin päässä.

Pää matalalla, se liikkui kissanomaisella askeleella, kaksimielinen kieli työntyi kuonosta sisään ja ulos saadakseen kunnollisen tuoksun minusta, se lähestyi heilutellen voimakkaita käsiään eteenpäin vasemmalta oikealle. Se oli kiehtova, mutta pelottava näky.

Yhtäkkiä se pysähtyi 20 metrin päähän minusta, kun rajasin sitä teleobjektiivillani, toinen polvi maassa. Punaisella paholaisen silmällä se tuijotti minua hetken, pää kyljellään. Maailma seisoi paikallaan. Sitten, kuin sen uteliaisuus olisi tyydytetty, se oli mennyt takaisin pensaisiin.

Pohjois-Komodon kohteet

Monet sukelluspaikat sopivat parhaiten aloittelijoille, tyyneillä vesillä ja vähän kaloja. Komodon sukellus erottaa "laskevan vuoroveden", kun Tyynenmeren vedet virtaavat etelään Intian valtamerelle, ja "nousevan vuoroveden", kun Intian valtameren vedet virtaavat pohjoiseen Tyynellemerelle.

Veden lämpötila on laskenut selvästi 2-3° tavanomaisesta 28°C:sta nousevalla matkalla eteläisen kaivannon nousun vuoksi. Pärjäisit ilman märkäpukua, mutta useimmat ihmiset käyttävät joka tapauksessa 3 mm:n pukua, ja jotkut pitävät jopa 5 mm:n puvusta!

Koska he ovat alttiina näille lämpötiloille päivittäin, sukeltajat käyttävät aina märkäpukua, jossa on huppu. Komodon ja Rincan etelärannoilla sukeltaessasi 5 mm märkäpuku on pakollinen.

Mantas, Komodon ikoninen kohokohta, nähdään Mawanissa, Manta Pointissa ja Cauldronissa Komodon saaren itä- ja pohjoispuolella. Kolmantena päivänä suunniteltiin sukeltaa pohjoisen Komodon kohteet: "Se on parasta, mitä Komodossa on kalatoiminnassa", vahvisti Cinzia. En olisi pettynyt.

Mawan saarella

Jättiläiset suloiset huulet, Mawan

Valkokärkihait piiloutumassa korallin alle, Pengah Kecil

Laskevan vuoroveden päällä sukeltanut Castle Rock on merestä työntyvä kivinen paljastus. Virtaus kulkee lännestä itään, ja näimme parveilevan keltaeväkirurgisia kaloja (Acanthurus xanthopterus), jättiläis- ja isosilmähaita, valkokärki- ja harmaariuttahaita, koulutettavia Teira-lepakkohaita, punakatsasta ja erittäin kesyä Napoleon Wrassea. Suuri täpläkotkan säde edistyi, täysikokoinen, sukelluksen lopussa.

Koulutus Teira Batfish, Castle Rock

Raskaana oleva valkokärkihai Castle Rockissa

Keltaeväkirurgisten kalojen koulu

Sinitäpläinen pistosäde korallimurskassa, Crystal Rock

Pata on kirkasvetinen kanava Gili Lawa Lautin ja Gili Lawa Daratin välillä, jossa virtaa vain vähän. Vieras Katrina Englannista, työskentelemässä tutkimusprojektissa Marine Megafauna Foundation, tuli laivaan puhumaan vähän mantasista ennen sukellusta.

Vuonna 2008 Mosambikissa tohtori Simon Piercen ja Andrea Marshallin kanssa aloittanut organisaatio avasi tukikohdan Nusa Lebonganissa Balilla vuonna 2011 ja perustettiin myöhemmin Labuan Bajoon, jossa Katrina tarjosi viikoittaisia ​​keskusteluja uusimmasta tutkimuksesta.

Katrinan tiedotus Mantasta

Sukelluksen aikana nuori asukas mustavalkoinen riuttamanta, joka oli utelias sukeltajia kohtaan, osoittautui yhteistyökykyiseksi malliksi, joka kiersi meitä muutaman kerran valkoisen hiekkapohjan yli.

Asukas manta kasvot sukeltajat, Cauldron

Red Snapper (Lutjanus bohar) koulu, jonka yläpuolella isosilmäinen tunkki, Cauldron

Pata kapenee suppiloksi ja kanavaksi nimeltä Haulikko, josta virta nousi. Punaisen ja mustan snapperin ja bigeye Jackin koulut kokoontuvat sisäänkäynnin luo. Turvapysähdys tehtiin Shotgunin toiselle puolelle, missä puutarhaankeriasyhdyskunta peitti hiekkapohjan.

Mantat ovat 5 miljoonaa vuotta vanhoja, mutta niillä on 415 miljoonan vuoden takainen elastohaarainen esi-isä. Nämä pohjasyöttölaitteet ovat myös suodatinsyöttölaitteita, joissa on viisi kidusta, ja timanttimuoto on tehty nopeutta varten.

Tunnusmerkinnät ja remorat riuttamantan alla Cauldronissa

Sinitäpläinen boxfish sukeltajien kanssa, Manta Point

Ei ole enää Manta suku nyt – se on korvattu Mobula, ja kaksi eri lajia tunnistetaan: pelaginen jättimäinen manta (Mobula birostris) ja asuva riutta manta (Mobula alfredi). Melanistiset mantasit eivät ole erillinen laji, mutta Karibialla on mahdollinen kolmas laji.

Naaraat ilmestyvät aina ja niiden jälkeen pienemmät urokset takaa-ajoon parittelukauden aikana. Uros käyttää hampaitaan pitääkseen kiinni naaraan rintaevästä. Toisiaan vastakkain vatsassa, parittelu kestää 30 sekunnista kahteen minuuttiin.

12 kuukauden raskauden jälkeen vauvamanta kääritään naaraan sisälle ennen syntymää maissintähkän tapaan. Syntyessään se avautuu ja paljastaa 2 metrin siipien kärkivälin.

Mantailla on kaloista suurimmat aivot, ja niiden elinajanodote on 40-70 vuotta. He syövät planktonia, ehkä muovia, tynnyrirullaa ja voivat sukeltaa 1,400 XNUMX metrin syvyyteen syömään. Mantan muuttoliikettä on havaittu Komodosta Balille.

Mantat ovat IUCN:n punaisella listalla alttiiksi sukupuuttoon ja niiden maailman väestö vähenee, mutta ne ovat nyt suojeltuja Indonesiassa, jossa niiden uskotaan tuovan 15 miljoonaa turistidollaria vuosittain.

Hole in the Rock

Batu Bolong, "Hole in the Rock"

Toinen arvokas sukelluskohde on Batu Bolong tai "Hole in the Rock". Manta Pointin pohjoispuolella Komodon saaren luoteeseen sijaitseva tämä eristetty kivi nousee tuskin ja vaakasuoraan, ja sen päällä on näkyvä kaari.

Veden alla se on pelkkä pudotus. Laskevan vuoroveden aikana virtaus ryntää villisti pohjoisesta etelään molemmin puolin kalliota, ja sukeltajat joutuvat siksakkimaan puolelta toiselle suojelualueella.

Napoleon ja sinievätäkki, Batu Bolong

Pöytä ja staghorn korallit Batu Bolongissa

Siellä kokoontuu paljon kaloja, tyylikkäistä yksisarvisista, Vlaminck-yksisarvisista ja sinieväkärkistä jättiläisiin makeisiin (Plectorhinchus albovittatus), jossa haukkanokkakilpikonnat ruokkivat korallia. Suuret pöytäkorallit matalikossa isännöivät anthias-, neito-, papukaija- ja wrasse-pilviä.

Napoleon Wrasse on yleinen havainto, ja metsästyksen aikana saa satunnaisen yllätyksen suuresta merikäärmeestä. Nousevan vuoroveden aikana, kun virtaus kääntyy, lämpötila laskee 28 °C:sta 25 °C:seen.

Banded merikäärme metsästää oranssi kuppi korallit, Batu Bolong

Pohjois-Tatawa oli tervetullut muutos. Saari oli kuiva, mäkinen ja ruskehtava, ja siinä oli valkoisia tulivuorenkallioita ja autioita valkohiekkaisia ​​rantoja.

Vedenalainen maisema oli värikäs rinne ja korallipuutarha, jossa oli kiviä ja pommia, joita peittivät oranssit ja valkoiset pehmeät korallit, Dendronephthya violetti ja Tubastrea vihreitä koralleja ja suuria ruskeita putkisieniä.

Pehmeitä korallit, kuusinauhainen enkelikala ja diagonaaliset makeat huulet Pohjois-Tatawa Islandilla

Oranssireunainen lepakkola (Platax pinnatus) Tatawan puhdistusasemalla

Oranssit ja valkoiset pehmeät korallit ja sininen meritähti, Pohjois-Tatawa

Runsaiden riuttakalojen, riutalla laiduntavan omituisen haukannokkansa ja mahdollisuudet laajakulmakuviin aurinkoa vasten, virkistävä ympäristö oli lumoa.

Kunnioitusta ja taikuutta

Aivan kuten Galapagos, Komodon nimi on kietoutunut kunnioituksen ja taikuuden auraan. Komodon kansallispuisto (KNP) saattaa kuitenkin joutua maineen uhriksi, joka voi lopulta johtaa sen romahtamiseen.

Puhtaampia katkarapuja kuplakoralleilla

Viimeisissä sukelluksissani Castle Rockissa ja Crystal Rockissa pohjoisessa olin järkyttynyt 15 sukellusveneen läsnäolosta paikan päällä, mikä merkitsi sukeltajien joukkoa veden alla. Ei sitä, mitä määrittelisit aidoksi koskemattomaksi kokemukseksi.

1990-luvun lopulla Komodon kansallispuistossa vieraili 30,000 36,000 ihmistä. Tämä nousi 2009 2015:een vuonna 95,410, vuonna 2018 se oli 176,000 XNUMX ja vuonna XNUMX XNUMX XNUMX, ja seuraavien vuosien ennusteet ovat valtavat.

Perinteinen Manggarain kylä, Belaraghi

Gelakokon kylän lapset

Tilanne oli riistäytymässä hallinnasta ja useat sukellusoperaattorit Labuan Bajossa, mukaan lukien Floresin sukelluskeskus, korottivat ääntään paheksuessaan. Kun otetaan huomioon vierailijoilta ja sukeltajilta perittävät korkeat maksut, oliko KNP:n johto melko vastuutonta?

KNP:n IUCN 2017 World Heritage Conservation Outlook Assessment -arviointi oli tuominnut väärinkäytökset ja laittomat kalastuskäytännöt sekä turistien määrän sääntelemättömän kasvun. Vakavia uhkia tuli myös ihmisväestöltä saastumisen ja roskien osalta, ja KNP:n maailmanperintökohteesta tuli "merkittävä huolenaihe".

Goby hydroidivarressa

Sukeltajat rentoutuvat pinnalla sukelluksen lopussa

Kalastajat eivät kunnioittaneet kieltoalueita ja haiden ottaminen lisääntyi; puistonvartijat eivät pakottaneet tai rankaiseneet väärintekijöitä tehokkaasti, sukellusvenematkat lisääntyivät räjähdysmäisesti – kaikki tämä vaati veneiden pääsyn sääntelyä sukelluskohteisiin.

Kiinnitysmahdollisuudet oli otettava käyttöön koralliriuttojen ankkurivaurioiden välttämiseksi. Vaadittiin kaavoitus, jossa tietty toiminta oli sallittua tai kiellettyä.

Sitten tuli Covid-pandemia, ja vuoteen 2022 mennessä matkailu oli pudonnut noin 50,000 2023:een vuodessa. Vuonna 300,488 puistossa vieraili 2019 2024 kävijää, mikä on huomattava kasvu edellisvuodesta. Vaikka Labuan Bajon kävijät nelinkertaistuivat vuosina XNUMX–XNUMX, heidän ennustetaan saavuttavan miljoona tänä vuonna.

Labuan Bajon saaret

Aikaisempi tutkimus osoitti, että Komodon vuosittainen kävijämäärä tulisi rajoittaa enintään 219,000 XNUMX:een, koska suuret väkijoukot vaikuttavat Komodon lohikäärmeiden käyttäytymiseen. Viranomaiset ovat jo pitkään etsineet tapoja rajoittaa lukumäärää korottamalla puistomaksuja.

Tämän seurauksena puiston johto, BTNK, aikoo nyt sulkea sen tiettyinä viikonpäivinä elvyttääkseen ekosysteemiä ja ohjatakseen turisteja muihin alueen nähtävyyksiin. Tätä politiikkaa on tarkoitus toteuttaa vuodesta 2025 alkaen. Komodon saaren asukkaat vastustavat suunnitelmaa, koska heidän tulonsa ja toimeentulonsa riippuvat matkailusta.

Päivittäinen sisäänpääsymaksu Padar Islandille on tällä hetkellä 150,000 7.40 rupiaa (250,000 puntaa) arkisin ja 12.40 2024 rupiaa (400,000 puntaa) viikonloppuisin. Risteilylle lähtevien ihmisten KNP:n sisäänpääsymaksu päivitettiin huhtikuussa 700,000 34.70 XNUMX rupiaan kansalaisten osalta ja XNUMX XNUMX rupiaan (XNUMX puntaa) ulkomaalaisille.

Panoraamanäkymä, Padar-saari

Muck-sukellus

Mikään matka Floresiin ei olisi täydellinen ilman sukeltamista Maumeressa, saaren itäpuolella. Maumeren tuhoutui dramaattisesti vuonna 1992 6.8:n maanjäristys, jonka keskus oli Floresinmerellä, ja sitä seurasi tuhoisa tsunami, joka tappoi 2500 ihmistä.

Suuntana sukeltamaan Maumereen

Signigobius biocellatus

Kelimutun kraatterijärvet, Moni, Floresin keskusta

Koralliriutat kärsivät seurannaisvaurioita, ja vaikka sen jälkeen on tapahtunut jonkin verran uudistumista, alue ei vastaa Komodon kansallispuiston sukellusta.

Tästä huolimatta kannattaa harkita tarjolla olevaa erittäin hyvää muck-sukellusta. Se sekoittaa sekä korallimurskaa että vulkaanista hiekkaa, hienoa lietettä ja jopa meriruohoja, jotka isännöivät muun muassa Floresin merihevosta.

Nudibranch-kohtaamiset olivat ilahduttavia ja sisälsivät lajeja, kuten: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui sininen cerata ja oranssi kärki, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum ja useita Phyllodesmium lajit mukaan lukien P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Niiden kaikkien silmiinpistävä kohokohta oli jättimäinen Niamira alleni entinenCeratosma sp nudibranch, erittäin harvinainen havainto ja ensimmäinen koskaan! Helmenvalkoinen, se on peitetty nuppeilla, ja sen selässä on hämmästyttävä ristikko lisäkkeitä, joiden keskellä on helmenhohtoiset kidukset kuin kukka.

Vielä silmiinpistävämpi oli pään yläosasta korkealle kohoava luotainmainen lisäosa, joka myös peittyi nuppeihin. Henkeäsalpaava olento, joka sai minut huohottamaan ikään kuin minulla olisi hallusinogeeninen visio…

Hyvin harvinainen Niamira alleni jättiläinen nudioksa

Miksi Komodon lohikäärmeet ovat niin suuria? Komodo-lohikäärmeet Komodon lohikäärmeen jättimäinen koko selittyy sillä, että se on suurten varanidliskojen "jäännöspopulaatio", joka asui kerran Indonesiassa ja Australiassa pleistoseenin aikakaudella. Australiasta löydetyt fossiilit ajoitettiin 3.8 miljoonan vuoden ikäisiksi. 900,000 XNUMX vuotta sitten Floresin saarella Komodon lohikäärmeet ruokkivat kääpiönorsuja (Stegodon sondaari). Nykyään heidän ruokansa on enimmäkseen timorin peuroja, vaikka he syövät myös raatoa, selkärangattomia, lintuja ja jopa kaloja. Aiemmin luultiin, että heidän myrkyllinen puremansa johtui suussa olevista voimakkaista bakteereista, mutta nyt on käynyt ilmi, että alaleuassa on myrkkyrauhasia, jotka erittävät useita myrkyllisiä proteiineja ja muun muassa antikoagulanttia. Tämä aiheuttaa verenpaineen laskun, lihashalvauksen ja tajunnan menetyksen. Lohikäärmeet tappavat käyttämällä hampaidensa aiheuttamaan shokkia ja traumaa. Yllättäen heillä on hyvä suuhygienia. Ruokinnan jälkeen he viettävät jopa 15 minuuttia huulia nuoleen ja hieroen päätään lehtiin. Parittelu tapahtuu touko-elokuussa ja munat munivat syyskuussa. Urokset tappelevat naaraista. Lohikäärmeet voivat olla yksiavioisia ja muodostaa "parisidoksia", harvinaista liskoille. Munista 20 prosenttia on kerrostunut oranssijalkaisen megapodin pesään, 20 prosenttia maanpinnalle ja 20 prosenttia mäkisille alueille. Ne munivat keskimäärin jopa 7 munaa, ja niiden itämisaika on 8–XNUMX kuukautta. Äskettäin kuoriutuneet lohikäärmeet rikkovat munan munahampaalla. He ovat syntyessään haavoittuvia. He ovat 46 cm pituisia ja etsivät turvaa puista ensimmäisten olemassaolovuosien ajan välttääkseen kannibalististen aikuisten saalistamista. Lohikäärmeen kypsyminen kestää 8-9 vuotta, ja se voi elää jopa 30 vuotta. Timorpeurat ovat lohikäärmeiden ensisijainen saalis Yksi hämmästyttävä ilmiö havaittiin Chesterin eläintarhassa Englannissa vuonna 2005. Vankeudessa Flora-niminen naaras, joka ei ollut ollut kosketuksissa uroksen kanssa yli kahteen vuoteen, sai 11 munaa. Seitsemän kuoriutui ja kaikki olivat uroksia. Tutkijat olettivat aluksi, että Flora saattoi varastoida siittiöitä aikaisemmasta kohtaamisesta miehen kanssa, mutta tämä osoittautui vääräksi. Se oli ensimmäinen esimerkki partenogeneesistä Komodon lohikäärmeissä. Toinen tapaus havaittiin Sedgwick Countyn eläintarhassa Kansasissa vuonna 2008, kun kahdesta hedelmöittämättömästä munasta syntyi myös urospoikas. Tämä lisääntymissopeutuminen sallii naaraan eristyksissä – eli saaren markkinarakossa – tuottaa partenogeneesin avulla urosjälkeläisiä ja paritella jälkeläisten kanssa varmistaakseen sekä uros- että naarasjälkeläisten seksuaalisesti lisääntyvän populaation. Vuosina 1974–2012 raportoitiin 2008 ihmisiin kohdistuvaa hyökkäystä. Vuonna XNUMX Komodon lohikäärmeet hyökkäsivät Rincan saaren rannalle jääneen viiden sukeltajan ryhmän kimppuun. Indonesialainen pelastusvene poimi heidät kaksi päivää myöhemmin. Auringonlasku Komodon kansallispuistossa Labuan Bajosta katsottuna Vuonna 2009 Rincalle sijoitettu kansallispuiston opas joutui hänen pöytänsä alle piiloutuneen lohikäärmeen väijytykseen ja raiskauksen kohteeksi. Toukokuussa 2017 50-vuotias singaporelainen turisti, joka käveli yksin Komodon saarella kaikista neuvoista huolimatta, selvisi hyökkäyksestä, mutta loukkaantui vakavasti. Vuonna 2015 lohikäärmeiden laskevan populaation arvioitiin olevan 3,014 1975 yksilöä. Komodon lohikäärme oli kuollut sukupuuttoon Padarin saarella vuonna 1980. IUCN:n luettelossa oleva haavoittuva laji, Komodon lohikäärme on ollut virallisesti suojeltu vuodesta XNUMX lähtien.

