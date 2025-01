Muck-sukellusta Pemuteranissa

ARNE HODALIC on kokenut sukeltaja, mutta otussukelluksen makronautinnot Luoteis-Balilla Indonesiassa olivat hänelle aivan uutta. Kyse on keräilyn ilosta, sanoo tämä uusi käännynnäinen, joka otti valokuvat

Se alkoi kuten useimmat huonot ideat: kahvin ja satunnaisen keskustelun ääressä. Tutkittuani vuosia koralliriuttoja ympäri maailmaa luulin nähneeni kaiken.

”Kyse ei ole häikäisevistä väreistä tai laajoista riuttamaisemista; se on itse asiassa melko huolestuttavaa”, uudet tuttavani sanoivat. Kiinnostuin.

Pemuteran Balin luoteisosassa

Pikakelaus kuukaudessa, ja olin matkalla Luoteis-Balille, ylipakattu matkalaukku kameravarusteita, valmiina näkemään, mistä kaikesta meteli johtuu.

Ensi silmäyksellä muck-sukellus näyttää riisuvan pois perinteisten sukelluskohteiden glamourin ja korvaavan sen näyttämöllä erikoisille. Kuvittele merenpohjaa, jossa on tummaa vulkaanista hiekkaa, mutaista lietettä ja kyllä, satunnaista ruosteista tölkkiä. Ei aivan postikorttien kamaa. Tämä vaatimaton tausta on kuitenkin joidenkin valtameren kiehtovimpien olentojen koti.

Etäältä: ensin on valittava lupaava paikka

Sukeltaja Bob Halstead keksi termin "muck-diving" 1980-luvulla, ja Kaakkois-Aasiasta on sittemmin tullut sen sydänmaa. Valokuvaajille se on kuin antiikkimarkkinoille tutustumista – jokainen sukellus lupaa harvinaisia, epätavallisia löytöjä.

Nämä huonokuntoiset ympäristöt helpottavat sellaisten olentojen havaitsemista, jotka eivät joko elä koralliriutoilla tai joita on paljon vaikeampi löytää sieltä. Ilman hajallaan olevia korallirakenteita ne näkyvät paremmin, ja heidän jokapäiväistä elämäänsä on helpompi tarkkailla ja kuvata.

Hylätty ajoneuvo on tutkimisen arvoinen, jotta nähdään, mitä siinä elää

Vaikka sukeltaminen ei ensi silmäyksellä välttämättä miellytä kaikkia, sillä on omistautunut seuraaja sukeltajien ja vedenalaisten valokuvaajien keskuudessa, jotka etsivät taukoa tavallisista epäillyistä. Tämä on mahdollisuus sukeltaa maailmaan, joka on täysin erilainen – ja täynnä todella erityisiä eläimiä.

Kun ensimmäisen muck-sukellukseni hetki lähestyi, sukeltaminen kuulosti jonkun unohdetulle takapihalle alkoi tuntua kauhealta ajatukselta. Kun ensimmäisen kerran laskeuduin hämärään pohjaan, en ollut vaikuttunut. Merenpohja näytti karulta – vain lietettä, hiekkaa ja muovikuppi siellä täällä.

Tämä ei ole todella laajakulmainen alue – sinun on päästävä lähelle

Mutta sitten kun leijuttelin ja odotin, kohtaus alkoi muuttua. Pieni liike täällä, värin välähdys siellä, ja yhtäkkiä "romukauppa" oli elossa.

Oppaani Rafin avulla, jolla näytti olevan kuudes aisti näkymättömän havaitsemiseen, se oli siellä: sammakala, joka oli jäätynyt kuin äreä naapuri sulautumassa taustalle, aavepiippukala, joka matkii ajautuvaa lehtiä, mustekala katoaa liejuun uskomattoman helposti.

Sammakkokala

Tämä on heidän alansa, ja vieraana oleminen siinä on sekä nöyryyttävää että innostavaa. Se ei ole räikeä, mutta se on omalla tavallaan jännittävää.

Ja koska sukeltaminen tehdään yleensä matalissa, lämpimissä vesissä, et kilpaile dekompressiorajojen tai ilmankulutuksen kanssa. Näissä sukelluksissa on vapautta, jonka avulla voit keskittyä täysin tarkkailemiseen ja valokuvaamiseen.

Kärsivällisyys on suurin voimavarasi. Mitä kauemmin viivyt, sitä enemmän merenpohja herää eloon. Nudioksat hiipivät mukana kuin pieniä värijalokiviä. Ravut ja katkaravut ryyppäävät ahkerasti rakentaen koteja ja etsiessään ruokaa.

Ja sitten ovat otsikot: bobbit-madot, joiden leuat ovat ulkomaalaisia, ja sinirenkaiset mustekalat, joiden kauneus kätkee tappavan salaisuuden.

Verkkomainen goniobranchus nudibranch

Posliinirapu

Korallinauhallinen katkarapu

Kausivieraat lisäävät jännitystä. Lohikäärmeen meriperhoset ajautuvat hiekan poikki kuin kansanperinteen olennot. Jäljittelevät mustekalat esittävät esityksiä ja muotoutuvat muihin eläimiin melkein komediallisella ajoituksella. Ja lentävät räkät heidän kanssaan siipi-Like evät liukua tyylikkäästi kuin uskaltaisi olla katsomatta. Nämä eivät ole vain kuva- mahdollisuudet; ne ovat tarinoita, joita kannat mukanasi kauan sukelluksen jälkeen.

Klovni vuokkokala

Sisustusrapu, joka on todella mennyt kaupunkiin

Longhorn lehmäkala

Se on sellainen sukellus, joka muuttaa sinut. Se siirtää huomiosi pieneen, hienovaraiseen ja outoon. Se on kärsivällisyyden käytäntö, jossa palkinnot tulevat niille, jotka ottavat aikaa katsoakseen tarkasti. Tulet takaisin miettimään, kuinka monta kertaa olet unohtanut jotain erityistä, koska se ei ollut äänekäs tai ilmeinen.

Täällä alhaalla hiljaiset asiat jättävät suurimman vaikutuksen – jos olet valmis kiinnittämään huomiota ja ehkä hieman siristellä.

5 PARAS MUCK-SUKKELUSPAIKKA POHJOIS-BALILLA

1. MUCK BAY

Kukapa ei rakasta hyvää sukeltamista? Muck Bay tarjoaa erilaisen näkymän kuin tavalliset koralliriutat, mutta älä anna sen hämätä sinua. Se on täynnä elämää – ja mikä todella vieras elämä se on!

SYVYYS: 2-12m

YLEISET ASUKKEET: Nudioksat, lentävät räkät, katkaravut, rapuja, ankeriaat, merihevoset, seepia

ERIKOISVIERAA: sammakala, jäljittelevä mustekala, koristeellinen aavepiippukala

Koristeellinen aavepiippukala

2. SECRET BAY

Secret Bayn tutkiminen Gilimanukissa on ainutlaatuinen kokemus. Matala lahti tarjoaa sukeltamista parhaimmillaan, ja se on elävä kontrasti Menjaganin tai Pemuteranin riutalle. Erittäin suosittu hämäräsukelluspaikka vedenalaisille valokuvaajille ja makron ystäville, ja se on kuuluisa pienistä avaruusolennoista ja bobbit-matosta.

SYVYYS: 2-12m

YLEISET ASUKSET: Käärmeankeriaat, oliivimerikäärmeet, sammakalaat, nudiboksit, katkaravut, paholainen, haamupiippukala

ERIKOISVIERAA: Bobbit-madot, merikäärmeet, lohikäärmeet, jäljittelevät mustekalat, lentävät räkät

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Toinen erinomainen muck-sukelluskohde, jossa on runsaasti erilaisia ​​merieläimiä ja eri lajeja mustekala, sopii makrokuviin. Pohja koostuu mustasta vulkaanisesta hiekasta, mikä tekee siitä täydellisen taustan suurikontrastisille lähikuville. Koska tämä on matala sukelluspaikka, hyödynnämme sitä yleensä ja sukeltamme pidempään.

SYVYYS: 2-18m

YLEISET ASUKSET: jäljittelevät mustekalat, harlekiinikatkaravut, käärmeankeriaat, ambon-skorpionikalat, lohikäärmeet, tähtikatselijat

ERIKOISVIERAA: Karvainen sammakala, sinirengasmustekalat, kookosmustekalat, Shaun-lammas nudiboksit

Reef liskokala

4. MATAHARI

Matahari on äskettäin löydetty makrosukelluspaikka Pemuteran Bayssa. Se erottaa sen, että se on ainoa sukelluspaikka aivan Pemuteran rannan tuntumassa, jossa on upea jäljitelmä mustekala. Jos olet erityisen onnekas, saatat jopa nähdä vilauksen dugongia tai kahta!

SYVYYS: 4-20m

YLEISET ASUKKEET: jäljittelevät mustekaloja, puutarhaankeriaita, vaaleanpunaisia ​​katkarapuja

ERIKOISVIERAA: Dugongit, sinisäpläiset pistosäteet

Pari anemone-katkarapuja

5. NUDI BEACH

Nudi Beach on loistava kohde makrosukellukseen. Sen valkohiekkaisella rinteellä, jossa on hajallaan olevia korallilappuja, asuu runsaasti nudiboksia, mukaan lukien harvinaisia ​​löytöjä, jotka ponnaavat esiin lähes jokaisen sukelluksen yhteydessä.

SYVYYS: 5-25m

YLEISET ASUKKEET: Nudioksat yllin kyllin!

ERIKOISVIERAA: Seamoths, aavepiippukala, tanssivat katkaravut, merihevoset, sinisäpilkäiset pistesäskut

Krokotiilin litteäpää

