Maksaminen kalastajille haiden vapauttamisesta – siellä on saalis

Kalastusyhteisöjen kannustaminen vapauttamaan verkkoihinsa vahingossa joutuneita haita ja rauskuja voi olla myönteistä suojelun kannalta, mutta lähestymistavalla voi olla tahattomia seurauksia, selittää HOLLIE BOOTH Oxfordin yliopistosta.

Hait ja rauskut kuuluvat maailman uhanalaisimpiin lajeihin, mikä johtuu pääasiassa liikakalastus. Joskus ne joutuvat evien ja lihan kohteeksi, mutta useammin ne pyydetään sivusaaliina verkoissa, joiden tarkoituksena on pyydystää muita kaloja. Näiden valtamerten petoeläinten väheneminen voi häiritä ruokaverkkoja, vahingoittaa matkailutulot ja pahentaa ilmastonmuutosta heikentämällä valtamerien ekosysteemien kestävyyttä.

Haiden ja rauskujen liikakalastuksen pysäyttäminen on kuitenkin vaikeaa, koska sitä ympäröivä sosiaalinen dynamiikka on monimutkainen. Monia uhanalaisia ​​lajeja pyydetään pienimuotoisessa, sekalajien kalastuksessa trooppisilla rannikkoalueilla, missä kotitaloudet ovat riippuvaisia ​​pyytämistään kaloista – mukaan lukien uhanalaiset hait ja rauskut – saadakseen ruokaa ja tuloja.

Viimeisen viiden vuoden ajan olen tutkinut, kuinka tukea sekä meren elämää että kalastamiseen riippuvaisia ​​ihmisiä. Olen osa maailmanlaajuista monitieteistä tutkijaryhmää, joka keskittyy haiden ja rauskujen suojeluun pienimuotoisessa kalastuksessa Indonesiassa.

Tutkijoiden ja kalastajien välinen yhteistyö on olennainen osa onnistunutta suojeluohjelmaa (© Francesca Page)

Yhtiömme uusi tutkimus, julkaistu juuri vuonna Tiede ennakot, ehdottaa, että maksaminen kalastajille uhanalaisten lajien vapauttamisesta voi kannustaa suojelukäyttäytymiseen ja edistää kalastajien hyvinvointia.

Tällaisilla maksuilla voi kuitenkin olla myös tahattomia seurauksia, jotka voivat heikentää suojelutavoitteita, joten on todella tärkeää suunnitella kannustimet huolellisesti ja arvioida tarkasti aloitteita niiden edetessä.

Lahja Jumalalta

Vaikka hait ja rauskut eivät välttämättä ole pienimuotoisten kalastajien kohteena, uhanalaisia ​​lajeja, kuten kiila- ja vasarahaita, pyydetään usein.

Miljoonat äärimmäisen uhanalaiset hait, kuten tämä kiila, tapetaan joka vuosi joutuessaan sotkeutumaan valikoimattomiin kalaverkkoihin (© Francesca Page)

Meidän 2020 tutkimus, kalastajat sanoivat meille usein, että kiila- ja vasarapäät ovat "vain sivusaalis". Lisätutkimukset osoittivat kuitenkin, että kalastajat ovat edelleen haluttomia vähentämään näiden lajien saaliita, koska he tekisivät niin menettää ruokaa ja tuloja.

"Se tuo enemmän rahaa, vaikka se ei olekaan kohde", eräs kalastaja kertoi meille. "On ravinto" (lahja Jumalalta.) "Jos palautan sen mereen, se on mubazir” (tuhakasta ja Jumala on tyytymätön).

Tietäen tämän, tutkimme erilaisia ​​positiivisia ja negatiivisia kannustimia, jotka voivat motivoida kalastajia muuttaa käyttäytymistään. Huomasimme, että ehdolliset käteismaksut, jotka kompensoivat kalastajille kiilojen ja vasaranpäiden turvallisesta vapauttamisesta takaisin mereen, voivat olla kustannustehokkaasti suojella näitä lajeja vahingoittamatta kalastajien toimeentuloa.

Tuloksemme inspiroimana perustin opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa pienen paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön toteuttamaan havaintojamme käytännössä. Kebersamaan Untuk Lautan (indonesialainen lause, joka tarkoittaa "yhteisyyttä valtamerelle").

Sovimme, että korvaamme kalastajille käteismaksut – tyypillisesti US $ 2-7 (£1.50-5) kalaa kohti, jos he toimittavat videot kiikalojen ja vasaranpäiden vapauttaminen turvallisesti.

Kannustimen testaus

Kannustimet voivat kuitenkin muuttaa kalastuskäyttäytymistä odottamattomilla tavoilla. Kalastajat voivat esimerkiksi lisätä saaliitaan saadakseen enemmän maksuja suojelutavoitteiden kustannuksella. Maksut saattavat myös päätyä ihmisille, jotka vähentäisivät saaliita joka tapauksessa, tai ne voivat vapauttaa budjettirajoituksia, jotta kalastajat voivat ostaa lisää verkkoja.

Toteutimme a kontrolloitu kokeilujakamalla satunnaisesti 87 alusta Acehista ja Länsi-Nusa Tenggarasta Indonesiasta kahteen ryhmään.

Pienimuotoiset kalastusalukset satamassa, Aceh, Indonesia (© Francesca Page)

Yhdelle ryhmälle tarjottiin korvausta live-julkaisuista, kun taas toiselle ei. Keräsimme tietoja kiila- ja vasarapäiden raportoiduista elävistä päästöistä ja säilyneistä saaliista sekä kalastajien tyytyväisyydestä ohjelmaan ja elämään yleensä. Sitten vertailimme kahta ryhmää.

Siitä lähtien, kun käynnistimme pay-to-release -ohjelman toukokuussa 2022, yli 1,200 XNUMX kiila- ja vasarapäätä on päästetty turvallisesti vapauteen. Kaikki osallistuvat kalastajat perheineen olivat tyytyväisiä.

"Korvausrahalla katetaan päivittäiset tarpeemme. Toivomme, että ohjelma jatkuu jatkossakin", sanoi erään osallistuvan kalastajan vaimo.

KUL-projekti yhdistää suojelun ja yhteisön hyvinvoinnin rohkaisemalla kalastajia vapauttamaan äärimmäisen uhanalaisia ​​haita ja rauskuja (© Francesca Page)

Tontti kierre

Kuitenkin, kokeellisia tietojamme ohjelman ensimmäisten 16 kuukauden aikana (toukokuu 2022 – heinäkuu 2023) paljasti juonenkäänteen. Vaikka korvaus kannusti elävien päästöjen laskemiseen, tulokset viittasivat siihen, että jotkut kalastajat olivat tarkoituksella lisänneet saaliitaan saadakseen enemmän korvauksia.

Joukkueeni ja minä olimme aluksi levoton tuloksesta. Ilman tiukkaa kontrolloitua koetta emme kuitenkaan olisi koskaan havainneet näitä tahattomia seurauksia.

Tuloksemme perusteella tarkistimme korvaushinnoittelua ja rajoitimme, kuinka monta korvattua päästöä kukin alus voi vaatia viikossa. Olemme myös pilotoimassa uutta pyydysten vaihtojärjestelmää, jossa kalastajat vaihtavat verkkonsa ansoihin, joiden sivusaaliit ovat paljon pienemmät. Alustavien tietojen mukaan nämä muutokset ovat lisänneet ohjelman tehokkuutta.

Rusdi, paikallinen KUL-kalastaja, sukeltaa alas tarkastamaan yhtä uusista ansoista (© Francesca Page)

Tiimimme Oxfordissa tekee tiivistä yhteistyötä muiden paikallisten tutkijoiden ja luonnonsuojeluorganisaatioiden kanssa auttaakseen heitä suunnittelemaan ja arvioimaan omia paikallisesti sopivia kannustinohjelmiaan.

Toinen luonnonsuojelujärjestön tuore tutkimus Thresher Shark Indonesia osoittaa, että sen vaihtoehtoinen toimeentuloohjelma vähensi uhanalaisten pentuhaiden saaliita yli 90%.

Hollie Boothin yhteistyö indonesialaisten kalastajien kanssa haiden sivusaaliiden vähentämiseksi – Liam Webbin elokuva

Positiiviset kannustimet ovat tärkeä väline biologisen monimuotoisuuden kriisin ratkaisemiseksi tasapuolisesti. On epäreilua ja epäoikeudenmukaista odottaa pienten luonnonvarojen käyttäjien kehitysmaissa kantavan suurimman osan suojelukustannuksista, varsinkin kun vauraat ja voimakkaammat valtamerten käyttäjät – kuten kaupalliset mereneläviä valmistavat yritykset – aiheuttavat suuria liikakalastuksen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia samalla kun saa valtavia voittoja.

Säilytyskannustimet on kuitenkin suunniteltava hyvin ja arvioitava perusteellisesti, jotta varmistetaan, että ne kannustavat oikeisiin toimiin ja tuottavat haluttuja tuloksia.

Acehin kalastaja (© Francesca Page)

Hollie Booth on luonnonsuojelutieteen tutkija Oxfordin yliopisto. Tämä artikkeli on julkaistu uudelleen Conversation Creative Commons -lisenssillä. Lue alkuperäinen artikkeli.

