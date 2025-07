Koralliriuttojen kauneus on avain niiden selviytymiseen

Siksi kehitimme tavan mitata tuota kauneutta, selittävät TIM LAMONT Lancasterin yliopistosta sekä GITA ALISA ja TRIES BLANDINE RAZAK, molemmat IPB-yliopistosta Indonesiasta.

Miksi ihmiset välittävät koralliriutoista? Miksi niiden aiheuttamat vahingot aiheuttavat niin paljon huoli ja raivoMikä ajaa ihmisiä menemään suuri pituus että suojella ja palauttaa niitä?

Tietenkin se johtuu osittain heidän ekologinen merkitys ja taloudellinen arvo – mutta se johtuu myös siitä, että ne ovat kauniita. Terveet koralliriutat ovat planeetan visuaalisesti upeimpia ekosysteemejä – ja tämä kauneus on kaikkea muuta kuin pinnallista.

Se tukee kulttuuriperintöarvoa, matkailuteollisuutta, kannustaa valtamerten hoitoon ja syventää ihmisten emotionaalista yhteyttä mereen.

Mutta miten tällaista kauneutta voidaan mitata? Ja kun se tuhoutuu, voidaanko se rakentaa uudelleen?

Perinteisesti monet koralliriuttojen seuranta- ja ennallistamisohjelmat jättävät niiden kauneuden huomiotta pitäen sitä liian subjektiivisena mitattavana. Ja tiedemiesryhmänä se turhautti meitä. Tiesimme, että voidaksemme hyödyntää tätä korallien suojelun keskeistä motivaattoria tehokkaimmin, meidän oli kyettävä mittaamaan kauneutta.

Jollain tapaa se on mahdoton tehtävä. Mutta uusi tutkimus painiskelee tämän haasteen kanssa ja tarjoaa keinon mitata koralliriutan esteettistä arvoa sekä sen palautumista, kun aiemmin vaurioituneet riutat ennallistetaan.

Erilaisissa väreissä, muodoissa ja koostumuksissa olevia terveitä koralliriuttoja pidetään yhtenä maapallon visuaalisesti upeimmista ekosysteemeistä (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Mars-ohjelma

Kansainvälinen meritieteilijätiimimme on työskennellyt mm. Marsin korallien ennallistamisohjelma (laatunsa suurin projekti) Keski-Indonesiassa. Täällä paikalliset yhteisöt ja kansainväliset yritykset ovat tehneet yhteistyötä yli vuosikymmenen ajan ja jälleenrakentaneet riuttoja, jotka aikoinaan tuhosivat dynamiittikalastus.

Tässä laittomassa kalastusmenetelmässä käytetään räjähteitä kalojen tainnuttamiseen ja tappamiseen helppoa keräämistä varten, samalla kun koralliriutat murskataan raunioiksi – pyyhkäisten pois kokonaisia riuttayhteisöjä sekunneissa.

Tämä indonesialainen hanke on jo onnistuneesti uudelleenkasvatetut koralliriutatMutta halusimme selvittää, oliko tämä ohjelma pystynyt luomaan uudelleen luonnollisen riuttaekosysteemin visuaalisen vetovoiman.

Sukeltajat työskentelevät yhdessä ennallistaakseen riuttaa maailman suurimmassa korallien ennallistamisprojektissa. Metallikehikot tukevat yksittäisiä korallinpalasia, jotka ajan myötä kasvavat ennallistetuksi koralliriutaksi (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Otimme standardoituja merenpohjakuvia käyttämällä asetuksia, jotka säätävät automaattisesti valkotasapainoa ja väriä vedenalaisten valaistusolosuhteiden kompensoimiseksi. Näin pystyimme tallentamaan tarkkoja värejä yhdenmukaisissa matalan veden olosuhteissa terveillä, heikentyneillä ja ennallistetuilla riutta-alueilla.

Sitten me suoritimme verkossa kyselytutkimuksia, joihin osallistui yli 3,000 XNUMX henkilöä. Heitä pyydettiin vertailemaan valokuvapareja ja valitsemaan kauniimpi kuva, jonka perusteella pystyimme laskemaan arvion kullekin valokuvalle. Tuloksemme osoittivat, että hyvin erilaisista taustoista tulevat ihmiset jakoivat johdonmukaisesti samanlaisia mielipiteitä siitä, mitkä riutat olivat kauniita.

Olivatpa vastaajat nuoria tai vanhoja, kotoisin maista, joissa on koralliriuttoja tai ei, tai heillä oli erilainen koulutustaso ja merituntemus, he suosivat yleensä kuvia, joissa on paljon korallipeitteitä, eloisia värejä ja monimutkaisia korallirakenteita. Tämä viittaa siihen, että ihmiset arvostavat kukoistavien riuttojen kauneutta.

Käytimme näitä arvioita myös kouluttaaksemme tekoälyyn perustuvaa koneoppimisalgoritmia ennustamaan luotettavasti ihmisten visuaalisia mieltymyksiä eri koralliympäristöjen valokuville.

Terve koralliriutta Sulawesissa, Keski-Indonesiassa (Cat Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Ihmisten kyselyvastausten ja koneoppimisalgoritmin tulokset olivat samat. Entisöityjen riuttojen kuvat arvioitiin johdonmukaisesti yhtä kauniiksi kuin terveiden riuttojen kuvat ja paljon esteettisesti miellyttävämmiksi kuin pilaantuneiden riuttojen kuvat.

Tämä on rohkaisevaa ja tärkeää. Se osoittaa, että näiden karismaattisten ekosysteemien jälleenrakentamispyrkimykset voivat luoda uudelleen kauneuden, joka tekee niistä niin arvokkaita.

Palautumisen seuranta

Havaitsimme, että kauneus liittyi vahvasti kuvassa olevien värien määrään, elävien korallien osuuteen kuvasta ja korallien esittämien muotojen monimutkaisuuteen. Samaan aikaan kuvat, joissa näkyi kuolleiden korallien harmaita, vain vähän elämää sisältäviä kivikkokenttiä, arvioitiin jatkuvasti alhaisimmiksi.

Tuloksemme viittaavat siihen, että erilaisten korallien värien ja muotojen edistäminen ei ainoastaan auta meren elämää, vaan myös palauttaa kukoistavien koralliriuttojen visuaalisen, kulttuurisen ja matkailullisen arvon.

Riuttojen ennallistamisen asiantuntijat voivat saavuttaa tämän valitsemalla luovuttajakoralleja – terveitä koralleja, jotka on siirretty pilaantuneille alueille toipumisen edistämiseksi – lisäämään väriä ja vaihtelua istuttamilleen riutoille.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että koralliriuttojen elpymistä voidaan seurata yksinkertaisilla menetelmillä. kuva-pohjaista seurantaa, kuten tutkimuksessamme käytettyä.

Koralliriutat tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa selviytyäkseen, kukoistaakseen ja säilyttääkseen kauneutensa ja ekologisen toimintansa. Jotta alkuperäisen ennallistamisen tulokset eivät katoa nopeasti, näihin toimiin on liitettävä jatkuva seuranta ja ylläpito.

Myös kaikkea ennallistettujen riuttojen ympärillä tapahtuvaa matkailukehitystä on hallittava huolellisesti ja kestävästi.

Kunnostus ja kestävät matkailukäytännöt voivat auttaa suojelemaan ja ylläpitämään kauniiden ja terveiden riuttojen ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä. Viime kädessä kauniiden riuttojen ennallistaminen on ratkaisevan tärkeää yhteisöille, jotka ovat riippuvaisia merimatkailusta, ja ihmisten inspiroimiseksi huolehtimaan valtamerestä.

