Ennätyskorallin peitto GBR:ssä laski

Sukeltajat voivat edelleen löytää runsaasti houkuttelevia kovia koralleja Australian Suurelta valliriutalta verrattuna moniin muihin osiin maailmaa, mutta tutkijoita huolestuttaa juuri taustalla olevat trendit.

Australian meritieteiden instituutin (AIMS) viimeisimmän vuosittaisen tutkimusraportin mukaan kovakorallipeite GBR:ssä on vähentynyt huomattavasti viime vuosien korkeista tasoista ja palannut lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa – mikä korostaa tilanteen epävakautta.

GBR koki suurimman vuosittainen korallipeitteen vähenemisen kahdella sen kolmesta alueesta (pohjoisessa, keskisessä ja eteläisessä) sitten vuoden 2013 TAVOITTEET Seuranta alkoi 39 vuotta sitten.

Osittainen haalistuminen ja kuolleisuus Platygyra-yhdyskunnassa keskialueella (AIMS LTMP)

Tämä johtui pääasiassa ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lämpöstressistä, joka johti korallien kuolleisuuteen vuoden 2024 massavalkaantumistapahtuman seurauksena, mutta myös syklonien ja piikkikruunutähtiahvenien puhkeamisen vaikutuksista.

Pohjoisella alueella korallipeite väheni vuoden aikana lähes 25–30 prosenttia; keskialueella lasku oli pienempi, 13.9 prosenttia, 28.6 prosenttiin, ja eteläisellä alueella se väheni 31 prosenttia, 26.9 prosenttiin.

Korkealta pohjalta

”Tämän vuoden ennätykselliset korallien peittävyyden menetykset tulivat korkealta pohjalta viime vuosien ennätyskorkeiden lukujen ansiosta”, sanoo AIMS:n pitkän aikavälin seurantaohjelman johtaja, tohtori Mike Emslie. ”Näemme nyt lisääntynyttä vaihtelua korallien peittävyyden tasoissa.”

Tohtori Mike Emslie (AIMS LTMP)

”Tämä ilmiö on tullut esiin viimeisten 15 vuoden aikana ja viittaa stressin alla olevaan ekosysteemiin. Olemme nähneet korallipeitteen vaihtelevan ennätyksellisen alhaisten ja korkeiden tasojen välillä suhteellisen lyhyessä ajassa, kun aiemmin tällaiset vaihtelut olivat maltillisia.”

”Korallipeite on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa kullakin alueella. Vaikka Iso Valliriutta on suhteellisesti paremmassa kunnossa kuin monet muut koralliriutat maailmassa maailmanlaajuisen korallien massavalkaisutapahtuman jälkeen, vaikutukset olivat vakavia.”

Tutkituista 124 koralliriutasta 77:ssä kovien korallien peittävyys oli 10–30 %, 33 riutalla 30–50 % ja vain kahdella yli 75 %. Kahdella riutalla peittävyys oli alle 10 %.

Sukeltaja osallistui riuttakartoitukseen (AIMS LTMP)

Koralliriutat, joita hallitsevat Acropora lajit olivat niiden joukossa, joihin korallien massavalkaisu ja kaksi syklonia koettelivat eniten, Emslie sanoo.

”Olemme aiemmin sanoneet, että nämä korallit kasvavat nopeimmin ja katoavat ensimmäisinä, koska ne ovat alttiita lämpöstressille ja sykloneille ja ovat piikkikruunutähtien lempiruokaa, ja tämän vuoden tulokset havainnollistavat tätä.”

Piikkikruunutähtiahventen esiintyvyys on edelleen epidemian laajuinen useilla riutoilla eteläisessä Isossa-Britanniassa, mukaan lukien Ternin saari (AIMS LTMP)

"Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun olemme havainneet merkittäviä valkaisuvaikutuksia eteläisellä alueella, mikä on johtanut suurimpaan vuotuiseen laskuun seurannan aloittamisen jälkeen."

Viimevuotinen massavalkaantuminen, osa pohjoisella pallonpuoliskolla vuonna 2023 alkanutta maailmanlaajuista tapahtumaa, oli viides Ison-Britannian hiipijärvellä sitten vuoden 2016 ja sillä oli tähän mennessä suurin jalanjälki, ja valkaisu vaihteli voimakkaasti tai äärimmäisesti kaikilla kolmella alueella.

Lievää valkaisua havaittiin useilla riutoilla Pohjois-GBR:ssä, kuten tällä Acropora-yhdyskunnalla Lagoon Reefillä (AIMS LTMP).

”Länsi-Australian koralliriutat kokivat tänä vuonna myös mittaushistorian pahimman lämpöstressin”, kommentoi AIMS:n toimitusjohtaja, professori Selina Stead. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme nähneet yhden valkaisutapahtuman vaikuttavan lähes kaikkiin Australian koralliriuttoihin.”

Tällaiset tapahtumat olivat tulossa voimakkaammiksi ja useammin esiintyviksi, hän sanoi, kuten vuosien 2024 ja 2025 tapahtumat osoittavat, jotka olivat toinen kerta vuosikymmenen aikana, kun riutta oli kokenut massavalkaantumista kahtena peräkkäisenä vuonna.

”Nämä tulokset antavat vahvaa näyttöä siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttama valtamerten lämpeneminen vaikuttaa edelleen merkittävästi ja nopeasti riuttojen koralliyhteisöihin.”

Kenttätyö Suurella valliriutalla (AIMS LTMP)

”Maailman koralliriuttojen tulevaisuus riippuu kasvihuonekaasupäästöjen voimakkaasta vähentämisestä, paikallisten ja alueellisten paineiden hallinnasta sekä sellaisten lähestymistapojen kehittämisestä, jotka auttavat riuttoja sopeutumaan ilmastonmuutoksen ja muiden paineiden vaikutuksiin ja toipumaan niistä.”

AIMSin 2025 Pitkän aikavälin seurantaohjelma kvantifioi GBR-korallikollektiivien tilan trendejä ja viimeisimpiä vuosittainen yhteenveto raportoi riuttatutkimusten tulokset elokuusta 2024 toukokuuhun 2025 ja arvioi vuoden 2024 massavalkaisutapahtuman vaikutusta.