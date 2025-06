Varaa nyt: 10 ideaa seuraavalle sukellusmatkallesi

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru on jakanut listan kuumista päivämääristä eeppisille mantarauskujen kokoontumisille Baa-atollin UNESCOn biosfäärialueella, ja se voi auttaa sukeltajia ja snorklaajia suunnittelemaan ja varaamaan lomiaan.

Samalla saarella toimiva Maldives Manta Conservation Programme, joka on brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Manta Trustin perustajaprojekti, on kahden vuosikymmenen ajan tutkinut maailman suurinta dokumentoitua rauskupopulaatiota.

Viime vuoden kaudella (toukokuusta marraskuuhun) asiantuntijat ja lomakeskuksen vieraat havaitsivat 4,477 26 mantarauskua, ja he tarkkailivat myös XNUMX valashaita ja yhdeksän paholaisenrauskua.

Malediivien mantarausku (Tchami)

Asiantuntijat käyttivät 469 tuntia snorklausta ja vapaasukellusta suorittaakseen 1,168 XNUMX mantakartoitusta, ja heidän ennusteensa tälle vuodelle perustuvat kuun vaiheiden, vuorovesitiedon ja planktonennusteiden yhdistelmään.

Vuoden 2025 jäljellä olevat kuumat päivämäärät ovat heidän mukaansa 9.–13. ja 23.–27. kesäkuuta, 8.–12. ja 22.–26. heinäkuuta, 7.–11. ja 21.–25. elokuuta, 5.–9. ja 19.–23. syyskuuta, 5.–9. ja 19.–23. lokakuuta sekä 3.–7. ja 18. marraskuuta (riippuen muuttujista, kuten säästä ja mantojen mielialoista).

Tarkista lomakeskuksen Manta-kello tarjouksia, jotka ovat saatavilla kahdelle hengelle neljän yön tai pidemmille oleskeluille. Sisältää Manta-on-Call-palvelun (henkilökohtainen puhelinhälytys, kun mantoja havaitaan), pikavenesafarin ja delfiiniristeilyn.

Uusia DW-matkoja Meksikoon ja Malediiveille

Matkanjärjestäjä Dive Worldwide, jolla on jo yli 200 kohdetta, esittelee uusia matkoja Meksikoon ja Malediiveille tänä 25-vuotisjuhlavuotenaan.

Meksikon Magdalenan ja Santa Margaritan saarten välissä sijaitseva Magdalenan lahti tarjoaa laitesukeltajille ja snorklaajille mahdollisuuden todistaa sardiinien kalastusta, sillä syöttikuulat houkuttelevat merilintuja, kalifornianmerileijonia, raitamarliinia, harmaa- ja Brydenvalaita sekä muita petoeläimiä lokakuun ja joulukuun välisenä aikana.

Raidallinen marliini Magdalenan lahdella (Dive Worldwide)

Tämä viikon mittainen laivamatka maksaa alkaen 4,095 XNUMX puntaa per henkilö (kaksi jaettua huonetta), ja se sisältää seitsemän yötä laivalla ja yhden yön hotellimajoituksen, kuusi sukellusta ja snorklausta, kuljetukset ja paluulennot Isosta-Britanniasta.

Malediiveilla Dive Worldwide tarjoaa sekä uusia lomakohteita että majoitusvaihtoehtoja. Makunudu Resort tarjoaa 36 olkikattoista bungalowia, kylpylän, ravintolan, talon riutan ja Dive Ocean PADI 5* -sukelluskeskuksen. Seitsemän yön täysihoito rantabungalowissa, johon sisältyy yhdeksän opastettua sukellusta, kansainväliset meno-paluulennot ja pikavenekuljetukset, maksaa 4,195 30 puntaa per henkilö (kaksi jaettua huonetta). Syyskuun matkoille, jotka on tehty 30. kesäkuuta mennessä, myönnetään 2,936 %:n alennus (XNUMX XNUMX puntaa per henkilö).

Makunudu Resort (sukellus maailmanlaajuisesti)

Liveaboard-vaihtoehto on nelikansisella veneellä Malediivien henki, retkillä syrjäisillä vesillä Addu-atollilta tammi-huhtikuun välisenä aikana vähemmän vierailluille pohjoisille atolleille, joilla todennäköisesti nähdään mantoja ja parvihaita. Sukeltaa maailmanlaajuisesti tarjoaa seitsemän yön täyshoidon risteilyn jopa 17 sukelluksella, kansainväliset meno-paluulennot ja kuljetukset hintaan 2,875 XNUMX puntaa per henkilö.

Sukella ilmaiseksi Galapagossaarilla

Sukellusvälinevalmistaja Maresin juuri käynnistämässä sukellusarvonnassa jaetaan 7,300 XNUMX dollarin arvoinen Galapagos Aggressor -sukelluskokemus. Aggressor Adventures.

”Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” -arvonta tarjoaa kaikille yhdysvaltalaisille tai kanadalaisille sukeltajille, jotka ostavat uuden Mares Quad Ci sukeltaa-tietokone mahdollisuus kokea vedenalainen maailma ilmaiseksi mistä Galapagos Aggressor III liveaboard.

Jos tietokone hankitaan valtuutetulta Mares-jälleenmyyjältä tästä hetkestä vuoden 2025 loppuun mennessä, omistajan tarvitsee vain ladata Mares- tai SSI-sovellus, luoda profiili ja rekisteröidä ostoksensa Varusteet-osiossa. Hänen nimensä osallistuu arvontaan automaattisesti, ja voittaja arvotaan 15. tammikuuta.

Palkintona on viikon mittainen matka yhdelle jaetussa deluxe-hytissä – lennot, kuljetukset ja nitroksi eivät sisälly hintaan.

Infinitille ja sen yli Adventurerin kanssa

Infiniti-laiva on kiinnitetty Atlantis Philippines -veneeseen

Atlantis Philippines hankki vakiintuneen Infiniti liveaboard viime vuoden lopulla ja aikoo tehdä päivityksen heinäkuussa ennen kuin se jatkaa toimintaansa kahdella reitillään – Visayas Northilla ja Visayas Southilla – 30 % alennuksella normaalihinnoista valituilla kesäristeilyillä.

Visayas North kattaa Malapascuan, Etelä-Leyten ja Boholin, kun taas eteläinen reitti kulkee Cebun, Boholin ja Negrosin kautta.

Yrityksen nykyinen oleskelulauta Atlantis Azorit on nimetty uudelleen Atlantis-seikkailija heijastaakseen tutkivampaa lähestymistapaa, joka kattaa "syrjäisiä, vähemmän käytyjä kohteita". Yksi tällainen reitti, joka alkaa kesäkuussa, on Camiguiniin Andan reitillä, johon kuuluvat myös Bohol, Silinog, Aliguay ja Siquijor.

Lomakeskuksessa Atlantis jatkaa ”Lapset syövät, nukkuvat ja sukeltavat ilmaiseksi” -viikkojaan tavoitteenaan hoitaa 500 lasta vuosittain ja ”auttaa kasvattamaan sukellusyhteisömme nuorempaa segmenttiä”. Tarkista uusimmat hinnat Atlantisin paikalla.

Auringonpaistetta lisää Sansibarissa

Huone uima-altaalla rannalla (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, uusi boutique-hotelli Sansibarin Matemwen rannalla, on Sunshine Groupin Tansanian-portfolion uusin lisäys.

Siinä on 16 huonetta, kaksi uima-allasta, ravintola, ”loputon valkoinen ranta” ja mikä tärkeintä, Dive Point Zanzibar -sukelluskeskus, joka on myös osa Sunshine Groupia. Dive Point on PADI 5 tähden lomakeskus, ja sen sijainti saaren koillisrannikolla on Mnemba-atollin vastapäätä, jonka sanotaan tarjoavan joitakin Sansibarin parhaista sukellusmahdollisuuksista. Auringonpaiste Azure

Meedian kokemus

Les Illes -sukellusvene

Hotel & Diving Les Illes Etelä-Espanjan L'Estartitissa tarjoaa sukeltajille pääsyn Medesin saarten meripuistoon, jossa luvataan miellyttäviä lämpötiloja sekä vedessä että sen ulkopuolella ja paljon nähtävää hyvällä vedenalaisella näkyvyydellä tänä kesänä.

Sen kahdeksan päivän sukelluspaketti sisältää seitsemän yön täyshoidon ja 12 sukellusretkeä alkaen 923 eurosta (780 puntaa) 2. elokuuta ja 6. syyskuuta välisenä aikana. Hotelli ja sukellus Les Illes

Sukellusta jättiläisten kanssa Camp Dominicasta

Kaskelottikohtaaminen Dominicassa (EYOS Expditions)

Dominica on yksi harvoista paikoista, joissa elää kaskelotteja, ja Diving With Giants -kokemus tarjoaa vieraille harvinaisen tilaisuuden snorklata niiden kanssa Karibialla. EYOS Expeditions ja Camp Dominica järjestävät retkiä marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana joka vuosi, jolloin vaeltavat sonnit liittyvät paikallisten valasparvien joukkoon lisääntymään.

Retkikuntia johtavat vapaasukeltaja ja valokuvaaja Adam Slama sekä luonnonsuojelija Jackson Mawhinney yhdessä paikallisen "valaskuiskaajan" Wendell Ettiennen kanssa, ja hintaan sisältyy lahjoitus valaiden kielen jatkuvaan tutkimukseen.

Vieraat majoittuvat kallion laella sijaitsevissa huviloissa 6 tähden Green Globe -sertifioidussa lomakeskuksessa Secret Bayssä, osallistuvat jooga- ja hengitysharjoitusten ohjaukseen ja tarkkailevat valaita Lagoon 55 -purjealuksen mukavuudesta käsin.

Vain snorklausta vaaditaan, mutta laitesukeltajille ja vapaasukeltajille on tarjolla myös sivuretkiä. Camp Dominica on saatavilla yksityisryhmille, ja hinnat alkaen 180,000 133,500 Yhdysvaltain dollaria (XNUMX XNUMX puntaa) kuudelta hengeltä, vaikka räätälöinti on mahdollista.

Kaudelle 2025/26 on myös kaksi aikataulun mukaista lähtöä, joihin yksittäiset henkilöt voivat ilmoittautua hintaan 25,000 18,750 dollaria per henkilö (XNUMX XNUMX puntaa). Tarkemmat tiedot osoitteesta Eyos-retkikunnat.

Rakkausmantat Yinistä ja Yangista

Yin ja Yang

Kansalaistiedematkoja järjestävä Manta Expeditions on tehnyt kolmatta vuotta Malediiveilla yhteistyötä ScubaSpan kanssa. Yhteistyön nimi on "Love Mantas Week", johon kuuluu sukeltamista kuuluisissa mantapaikoissa sekä vähemmän tunnetuissa puhdistusasemissa.

Mukana on myös Manta Trustin tiedemiehen päivittäisiä puheenvuoroja ja työpajoja, joissa selitetään, miten uhanalaisia ​​lajeja voidaan parhaiten suojella.

ScubaSpa-jahdit ovat Yang (19.–26. heinäkuuta) ja Yin (18.–25. lokakuuta), ja viikon laivan hinnat alkavat 2,950 2,330 Yhdysvaltain dollarista per henkilö (noin XNUMX XNUMX puntaa) kahdelle jaetusta huoneesta.

Ensi vuoden varaus on The 500 Miles, 14 yön risteily Conte Max Liveaboard, joka kuljettaa vieraita aina Fuvahmulahista Malediivien eteläosista aina Maléen asti. Louhoksessa on riutta- ja valtamerimantoja sekä yli 10 hailajia, mukaan lukien tiikereitä ja vasarahaita.

Päivämäärät tälle Manta Expeditions Matka on 22. maaliskuuta - 5. huhtikuuta 2026 ja hinnat alkaen 4,590 3,460 USD/hlö (XNUMX XNUMX £).

Aurora liittyy Shackin seuraan Anguillassa

Regal angelfish (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Aurora Anguilla Resort & Golf Club on tehnyt yhteistyötä Scuba Shackin kanssa tarjotakseen vierailleen ylellisiä sukelluskokemuksia. Tarjolla on viisi seinäsukelluspaikkaa edistyneemmille sukeltajille avomerellä, seitsemän keinotekoista riuttaa (pääasiassa teräsrunkoisia rahtialuksia) ja 20 riuttasukellusta 6–30 metrin syvyydessä.

Anguillassa on neljä suojeltua ja biologisesti monimuotoista meripuistoa, eikä lomakeskuksen mukaan siellä ole suuria risteilyaluksia, jotka saastuttaisivat ympäristöä. Alueella on lupauksia kaloja kuhisevista koralliriutoista, viher- ja karhukilpikonnista, meriheinäkasvustoista, hoitajahaista, riuttahaista ja toisinaan tiikerihaista, piikkirauskuista, mureenoista ja vapaakiduskalojen esiintymisestä.

Sukelluskeskus on lyhyen ajomatkan päässä Aurora Anguilla Lomakeskusta johtaa Matthew Billington, jolla on yli 33 vuoden sukelluskokemus.

Puistoelämää Kreetalla

Ombrosgialos, uuden sukelluspuiston paikka (Google Earth)

Harkitsetko sukellusloman kohdetta Kreetalle? Kreikan sukellusprojektien aikataulut ovat aiemmin osoittautuneet joustaviksi, mutta maan suurin saari toivoo houkuttelevansa sukeltajia avaamalla sukelluspuiston Ombrosgialokseen Hanian sataman lähelle tänä kesänä. Rakennustyöt aloitettiin viime lokakuussa, ja puiston luvattiin valmistuvan pian.

Keinotekoista riuttaa rakennetaan 60,000 37 neliömetrin alueelle (kahdeksan jalkapallokentän kokoinen). Alueelle tulee 8.5 erityisesti suunniteltua rakennelmaa ja kaksi käytöstä poistettua laivaston sota-alusta, jotka ovat valmiita merielämän asuttamiseen. Syvyys on asetettu 25–XNUMX metriin, joten se sopii sekä aloittelijoille että kokeneille sukeltajille, ja sukeltajat pääsevät sukeltamaan kolmea merkittyä reittiä pitkin.

Keinotekoisten riuttojen sanotaan olevan rakennettu ja odottavan asennusta. Tästä vedenalaisesta puistosta keskusteltiin ensimmäisen kerran noin vuonna 2018, mutta hallitus antoi vihreää valoa hankkeelle vasta viime syyskuussa, ja tähän mennessä sen sanotaan maksaneen lähes puoli miljoonaa euroa. virallinen matkailutoimisto pitäisi olla uusin.

Maan kulttuuri- ja urheiluministeriö on myös ilmoittanut perustavansa uuden Dive in Greece -nimisen elimen, jonka tarkoituksena on muuttaa maa merkittäväksi kansainväliseksi vapaasukelluskohteeksi. Olkaa valmiina.

