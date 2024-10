Varaa nyt: 6 muuta sukellusmatkaa harkittavaksi

"Ultimate" yksinolo naisille

Kandima Maldives on 270 huoneensa kanssa yksi Malediivien suurimmista saarilomakohteista, "aktiivisen elämäntavan" sijainti, joka tarjoaa laajan valikoiman nähtävyyksiä, mukaan lukien laitesukellus, mutta väittää, että se on "lopullinen yksinäinen saari". pakopaikka naismatkailijoille”.

Kandiman lomakohde Malediiveilla

Kun et ole sukeltamassa, Kandima lupaa rentoutumista, kokonaisvaltaisia ​​kylpylähoitoja, joogatunteja, snorklausta, purjelautailua, vesihiihtoa, kalastusta, korallien suojelua, taidetunteja ja auringonlaskun risteilyjä sekä energisempiä harrastuksia, kuten purjelautailua, melontaa, tennistä ja lentopalloa. mainitakseni "10 ainutlaatuista ruokailuvaihtoehtoa".

"Yksin matkustaville, erityisesti naisille, turvallisuus on etusijalla", se sanoo. Scuba-rintamalla asiakkaat löytävät Aquaholics-sukelluskeskuksen lisäksi oman sukellusturvallisuuspäällikön ja paikan päällä olevan dekompressiokammion.

Tutkimassa riutta

Seitsemän yön yöpyminen marraskuussa yhden hengen rantahuvilassa, josta on näköala laguunille ja josta pääsee suoraan rannalle, maksaa 575 dollarista (440 puntaa) yöltä täysihoidolla, mukaan lukien 100 dollarin lomakeskushyvitys. Vesiurheiluvälineiden käyttö kerran päivässä, 20% alennus klo a la carte ravintolat, kolmen ruokalajin illallinen Flames Grillissä ja 30 minuutin valokuvaus.

On myös joitain tarjouksia monisukelluksista: 6-11 sukelluksen hinta on 60 dollaria ja 12 tai enemmän 55 dollaria, vaikka sinun on lisättävä venevuokraus, joka on 15 dollaria yhdeltä ja 25 dollaria kahdelta - kaikki Aquaholicsin hinnat löytyvät. tätä.

Kandima Malediivit on myös viime hetken varaustarjous jopa 40 % alennuksella ennen 23. joulukuuta, jos varaus on tehty ennen lokakuun loppua.

Aja, sukella ja säästä 400 puntaa Bonairessa

Ranskan enkelikala

Jos haluat yöpyä tunnetussa Buddy Dive Resort Bonairessa tänä marraskuussa, Sukeltaa maailmanlaajuisesti tarjoaa 400 punnan säästöjä paria kohti viikossa.

Paketti sisältää "aja-ja-sukellus" -sukellustyylin, joka teki Bonairen kuuluisan. Vuokra-autot ja tankit mahdollistavat rajattoman rantasukelluksen ylös ja alas saaren länsirannikolla. Valittavana on jopa 60 merkittyä. sukelluskohteita. Mukana on myös kuusi venesukellusta.

Koko rannikko on nimetty meripuisto, ja siellä on havaittu yli 470 kalalajia, kuten haukkanokkakilpikonnia, jättiläissammakkokaloja, merikotkarauskuja ja merihevosia.

Reunusriutta on vain 10 metrin päässä rannasta, veden keskilämpötila on noin 29°C, näkyvyys usein yli 30 metriä ja lähellä Etelä-Amerikan manteretta Bonaire on hurrikaanivyöhykkeen eteläpuolella.

Rantasukellus Bonairessa

Lomakeskuksessa, joka tarjoaa rentoja ja rentoa huoneistotyylistä majoitusta, on myös oma taloriutta. Paikan päällä olevan PADI 5* Buddy Dive Centerin lisäksi hotellissa on uima-allas, Buddy Rangersin lastenkerho ja valikoima ravintoloita.

Erikoistarjoushinta alkaen £ 2,595 XNUMX pp sisältää meno-paluulennot Iso-Britanniasta, kuljetukset, seitsemän yön majoituksen (kaksi jaettua), autonvuokrauksen, kuusi venesukellusta ja suojelurahaston osuuden.

Suurempi kyyti Meksikon Liveaboardeille

Meksikon livelaudat hankkii uuden aluksen, Quino del Mar, joka korvaa Quino Del Guardian kun se käynnistyy ensi heinäkuussa. Operaattori ottaa jo varauksia matkoille Socorroon ja Cortezin merelle.

Teräsrunkoinen Quino del Mar on suurempi kuin edeltäjänsä 36 metriä 8 metrin säteellä ja myös suurempi kuin laivaston toinen vene, Rocio del Mar, jossa kuljettaja lupaa enemmän tilaa, vakautta ja mukavuutta pitkillä Tyynenmeren ylityksillä.

Vielä rakenteilla: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Siinä on 10 tuplaa kylpyhuone hyttejä, kaksi alemmalla ja kahdeksan yläkerroksen tasolla. Pääkannella on suuri salonki, tietokonepiste, ruokasali ja keittiö, kun taas sukelluskannella on täysin varustettu kamerapöytä; on myös varjoisa aurinkoterassi. On ilmastointi kaikkialla, ja sukellus on kahdesta 8m Achilles puhallettava Pangas.

10 päivän matka Socorroon maksaa 4,195 3,200 dollarista (3,095 2,360 puntaa); kahdeksan päivää Midriff-saarille Cortezin meressä alkaen 13 4,895 dollarista (3,730 2,500 puntaa); 1,900 päivää Baja Californian tutkimiseen XNUMX XNUMX dollarista (XNUMX XNUMX puntaa) ja kahdeksan päivän Cortezin meren eteläiseen safariin alkaen XNUMX XNUMX dollarista (XNUMX XNUMX puntaa).

Kesä jatkuu Espanjassa

Les Illes -sukellusvene

Älä vielä luovuta kesästä Euroopassa – marraskuun loppuun asti veden lämpötila on ihanteellinen Meedian saarten luonnonpuiston Costa del Montgrín merenpohjaan tutustumiseen, sanoo Hotelli ja sukellus Les Illes L'Estartitissa, Espanjan Välimeren rannikolla.

Les Illes -sukelluskeskus perustettiin vuonna 1985, ja sen sukellusveneellä kestää vain 10 minuuttia päästä suojellulle merensuojelualueelle, jossa voit sukeltaa Posidonia-niityillä ja nähdä monia vaikuttavia kalalajeja, istumatonta elämää ja äyriäisiä.

Kahdeksan päivän ja seitsemän yön oleskelu täysihoidolla 12 venesukelluksella maksaa alkaen 774 euroa (650 puntaa), ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta on saatavilla edullisia lentoja Gironaan.

Infiniti-liveaboard on solminut Atlantis Philippinesin kanssa

Atlantis Philippines, joka operoi lomakohteita Dumaguetessa ja Puerto Galerassa ja on pitkään käyttänyt omaa live-lautaa, 32m Atlantis Azorit, on nyt solminut kumppanuussuhteen toisen "todellisen bluewater-jahdin" kanssa Infiniti liveaboard.

Se sanoo, että vuosien harkinnan jälkeen Infiniti osoittautui yhdeksi harvoista aluksista, joka täyttää tiukat standardinsa palvelun laadun ja vieraiden arvon suhteen. "Se ei ole tyypillinen pelastusalus tai puinen rannikkoalus, jota yleisesti myydään sukellusveneinä Filippiineillä", on sen ankara tuomio.

Infiniti rakennettiin "sukeltajat sukeltajille" Thaimaassa vuonna 2013, ja se on 39-metrinen täysteräsvene, jossa on neljä kantta ja 11 hyttiä. Siinä on myös kaksi 5 metrin RIB:tä. Muutto on yli kaksinkertaistanut Atlantiksen kapasiteetin, kertoo operaatio, ja saatat joutua pääsemään sisään nopeasti, koska se ilmoittaa olevan jo vakaasti varattu pitkälle 2026.

Atlantis tarjoaa myös jälleen sukellusperheille "Kids Dive Free" -viikkonsa, jolloin aikuiset voivat sukeltaa alle 18-vuotiaiden jälkeläistensä kanssa ilman lisämaksua – eli: yksi maksaa, toinen ilmaiseksi, joten lapset voivat jäädä, syödä ja sukeltaa ilmainen näinä erikoisviikkoina.

Se menee pidemmälle: vanhemmat 18–30-vuotiaat perheenjäsenet ovat oikeutettuja puoleen hintaan sukeltaja- tai ei-sukellushintoihin, ja jälkimmäinen tarjosi ilmaisen Try Scuban. Perheet, joissa on enemmän kuin kaksi lasta, saavat myös 50 % alennuksen sukelluksestaan. Huomaa, että Atlantis ei tarjoa lastenvahtipalveluja.

Seuraavat KDF-viikot Puerto Galerassa ovat 21.-11. ja Dumaguetessa 30.-8. ja 14.-11. Ensi vuonna molemmat lomakeskukset järjestävät erikoisviikot 1.-12. ja 23.-6.

Jättiläisten manttien joukossa

Manta Expeditions ottaa vastaan ​​varauksia Ecuador-sukellusmatkalle ensi vuonna. Etelä-Amerikan maassa on maailman suurin tallennettu valtameren mantarausku (Mobula birostris) populaatio ja on ryhäselkävaellusreitillä, ja 400-2,000 valasta saapuu synnyttämään ja parittelemaan matkan aikana.

Tukikohta on Isla de la Plata Manabin edustalla, osa Machalillan kansallispuistoa, ja yhdeksän yön matka kestää 15.-24. elokuuta 2025. Tällä hetkellä valtamerten manttien käyntiä on niin paljon, että 30-40 yksilöä voidaan kirjata yhden aikana. päivän sukellusta. Ei vain numerot ole suuria – niin ovat myös yksittäiset säteet.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Sukelluskohdilla on myös suuri vihreiden kilpikonnien, riuttakalojen, mureenien, epätavallisen suurien pistosraskujen ja toisinaan aurinkokalojen populaatio.

Vieraille luvataan mahdollisuus kokea ja osallistua huippuluokan suojelututkimukseen rauskujen suojelemiseksi, työskentelemällä yhdessä Isossa-Britanniassa toimivan hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Manta Trust ja tytäryhtiö Projecto Mantas Ecuador -tutkijat. He käyttävät tunnisteita, keräävät biopsianäytteitä ja valokuvaavat tunnistuskuvia.

Majoitus on Victor Hugo -hotellissa ja sukellus Exploramar 5* PADI -sukelluskeskuksessa. Hinta 2,750 2,100 USD (XNUMX XNUMX puntaa) sisältää B&B-majoituksen (kaksi jaettua), kuljetukset Guayaquilin lentokentän ja Puerto Lopezin välillä, kuusi koko päivän yksityistä venematkaa Isla de la Plataan lounaalla, kaksi opastettua sukellusta päivässä, kuntaveron, opastettu kierros saarella ja opastettu viidakkokierros. Vieraiden enimmäismäärä on kahdeksan. Lähetä Niville sähköpostia osoitteeseen info@mantaexpeditions.com

