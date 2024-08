Varaa nyt: 6 tapaa sukeltaa

Mafian tarjous

Sukeltajille tarjotaan 200 punnan säästöä viikossa Mafian lomakeskuksessa, Tansanian saarella, joka tunnetaan sukellusmahdollisuuksistaan. Pole Pole Lodge on boutique-hotelli, jossa on 10 kylpyhuone bungaloweja, jotka on nostettu paaluille rannan yläpuolelle, sekä ruokailubaari ja kylpylä.

Sukellus tapahtuu sisarkiinteistön Mafia Island Lodgesta, PADI 5 * -sukelluskeskuksesta, joka tarjoaa päivittäisiä venesukelluksia perinteisestä dhows, rantasukellusta ja erilaisia ​​kursseja.

- dhow-sukelluksen sanotaan ulottuvan suojaiselta ja matalalta Chloe Bayltä koralliriuttoineen Dindini- ja Juani-muureille, joissa on risteilyjä haita ja kilpikonnia.

Pole Pole Lodge on mafia

Makuuhuone Pole Pole Lodgessa (Dive Worldwide)

Erikoistarjoushinta 2,275 2,474 £, alennettu £ 10 16:stä, sisältää kansainväliset ja kotimaan lennot, seitsemän yön B&B:n, lentokenttäkuljetukset, 19 venesukellusta, paikalliset verot ja ilmaisen päivittäisen retken. Se on voimassa koko syyskuun ja tämän vuoden XNUMX. marraskuuta - XNUMX. joulukuuta, ja se on saatavilla Sukeltaa maailmanlaajuisesti.

Yksi saari-yksi lomakeskus Sansibarissa

Ei liian kaukana Intian valtamerellä ja myös Tansaniassa, The Cocoon Collection avasi äskettäin "yksi saari-yksi lomakohde" -kiinteistön, joka on arvostettu "lopulliseksi Sansibar-ylellisyydeksi".

Bawe Island on 15 minuutin pikavenematkan päässä Stonetownista (tai jos on hyvä mieli, voit aina ottaa helikopterin) ja koostuu 70 huvilasta, joista jokaisessa on oma uima-allas ja hovimestaripalvelu.

Sukellus Bawe Islandilla (The Cocoon Collection)

Siellä on peräti viisi ravintolaa, jotka palvelevat "gourmet-filosofiaa" ja kylpylä, mutta Bawella on myös "kaiken Zanzibarin täydellisin ja täysin varusteltu sukellus- ja vesiurheilulaji", jonka sukellustoimintaa hoitaa Dive Mission SSI -keskus.

"Bawen riutta pidetään yhtenä Sansibarin henkeäsalpaavimmista, ja siinä on ainutlaatuinen sukelluspaikka: sen vesillä asuu poikkeuksellisen paljon trooppisia kaloja ja meren elämää, ja se on helppo tutkia myös aloittelijatason sukeltajille", keskus kertoo. antaa liikaa pois siitä, mitä sukeltajat saattavat odottaa.

Huonehinnat Sunrise Villassa puolihoidon saaville vieraille alkaen US $ 1,700 per yö (kaksi jaettua) – tiedot alkaen Cocoon-kokoelma.

Varaa etukäteen Komodo mantasiin

Manta Expeditions odottaa 22. heinäkuuta 2026 ja 10 yön liveaboard-matkaa Komodon kansallispuistoon Indonesiassa, jolloin se suunnittelee sukeltavansa kohteisiin, kuten tunnetuille mantanpuhdistusasemille, kuten Karang Makassar ja Manta Alley, joissa säteet usein kerääntyvät suuri joukko seurustella ja paritella.

Yritys tekee yhteistyötä brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön Manta Trustin kanssa tieteellisten matkojen järjestämiseksi, ja puistossa on yksi maailman suurimmista ympärivuotisista riuttamantarauskupopulaatioista, mukaan lukien musta morph -lajike. Tutkijat keräävät henkilökuvia, ja vieraita kannustetaan osallistumaan uusien manttien etsintään ja nimeämiseen.

Reef manta ray kidukset (Guy Stevens / Manta Trust)

Muiden kohteiden, kuten Batu Bolongin, Crystal Rockin ja Shotgunin odotetaan tarjoavan sukeltajakohteita, kuten suuria trevally-parveja, valkokärkiriuttahaita sekä barracuda- ja korallipuutarhoja, joissa on runsaasti eläimiä, kuten sammakkokala, aavepiippukala, jäljittelevä mustekala ja nudiboksi. Pink Beach, Wainilu ja Tiga Dara.

Vene on Indo-mestari joka on suuri 47 metriä ja mahtuu 18 vierasta yhdeksään ilmastoituun, kylpyhuone mökkiä.

Vaikka matkasuunnitelma pyörii mantan kohtaamisten ympärillä, Komodon lohikäärmeet pääsevät tutustumaan mukana tulevalle samannimiselle saarikierrokselle.

Hinnat alkavat 5,150 3,925 dollarista per henkilö (noin XNUMX XNUMX puntaa) hytistä (kaksi jaettua), jossa on lentokenttä- tai hotellikuljetukset, jopa neljä sukellusta päivässä ja Komodon kiertue. Vierailla Manta Expeditions tai lähetä sähköpostia Manta Trust -oppaaseen Niv Froman osoitteessa info@mantaexpeditions.com.

Malediivien pienin?

Pieni lomakeskus, mutta sukelluskeskus näyttää riittävän isolta (Boutique Beach)

Jos "putiikki" on toinen tapa sanoa "pienemmällä puolella", Dive Worldwide arvioi, että Boutique Beach voisi olla Malediivien pienin lomakeskus. Matkanjärjestäjä kuvailee sitä erinomaisella paikalla arvostaakseen Etelä-Ari-atollin tarjoamia sukellusmahdollisuuksia, ja sen vetovoima on nyt entisestään 30 %:n säästön ansiosta.

Kuuden huoneen lomakeskus sijaitsee Dhigurahin saarella atollin kaakkoisosassa, ja sen suunnittelivat ja rakensivat sukeltajat sukeltajia varten. Siellä on ravintola ja lounge, mutta huomaa, että tämä on "kuiva" lomakeskus (ei alkoholia).

Sukellus dhoni (Butique Beach)

Sukelluskeskuksesta selväpäiset vieraat voivat tehdä jopa kolme sukellusta päivässä yli 50 kohteen välillä, joista valita, mukaan lukien lähellä oleva Kuda Rah Thila ja koko päivän safarin vaatiessa Manta Point.

Meren elämä vaihtelee nudiboksista snapperparvien kautta harmaisiin riuttahaihin ja jättiläishaihin, ja valashaita on "aina läsnä" atolilla.

Jos matkustat ennen 31. lokakuuta ja varaat yli seitsemän päivää etukäteen Sukeltaa maailmanlaajuisesti, voit säästää 30 % all inclusive -majoituksesta. Seitsemän yötä Deluxe-huoneessa alennetaan siten 2,495 XNUMX puntaa, sisältäen lennot Isosta-Britanniasta, pikavenekuljetukset ja jopa kaksi sukellusta päivässä.

Kalan ystäville

Ylä- ja alapuolella: Harvinainen Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seychellit)

Harvinainen siniraitainen pygmygoby on äskettäin tunnistettu kala, joka näyttää olevan omituinen Seychellien ulkosaarten Alphonse-ryhmälle. Se löydettiin St François Atollilta.

Seychelleillä asuu 880 kalalajia, ja tämän uskottiin alun perin olevan toinen peikko, Trimma dalerocheila, kunnes kaksi näytettä on erivärisiä ja merkittyjä Trimma cavicapum oli löydetty ja tutkittu.

Paikallinen sukellusoperaatio Blue Safari Seychelles arvioi, että "uusi" goby saattaa löytyä vain Alphonsesta ja etelämpänä Astovesta, jossa se äskettäin kuvattiin. Sukellusvierailijoita pyydetään "kokemaan poikkeuksellinen biologinen monimuotoisuus ja olemaan ensimmäisten joukossa todistamassa uutta kääpiöpiikkilajia sen luonnollisessa elinympäristössä".

Keskustan mukaan atollin lämpimät, ravinnepitoiset vedet tarkoittavat, että Alphonse tarjoaa Intian valtameren parhaita sukellusmahdollisuuksia.

Saarella on PADI 5* -sukelluskeskus, jossa on 24 kohdetta puolen tunnin venematkan päässä, ja niiden sanotaan kuhisevan eksoottisia ja värikkäitä kaloja sekä kilpikonnia, Napoleon Wrassea ja rauskuja. Myös St François'n syvillä pudotuksilla ja matalilla tasangoilla vieraillaan.

Sininen Safari Seychellit sanoo, että sillä on aktiivinen rooli valtamerien tutkimuksessa ja suojelussa tässä osassa maailmaa. Sukeltajia pyydetään liittymään Alphonseen seitsemän yön sukelluspaketilla, joka sisältää kaikki ateriat ja joka maksaa US $ 9,710 7,350 per henkilö (noin XNUMX XNUMX puntaa), mukaan lukien viisi kaksoissäiliösukellusta ja yksi yhden säiliön sukellus sekä lentokenttäkuljetukset.

Orca ja Breakers Somabayssa

Punaisenmeren sukellusta Somabaysta

Ehkä hallittavampiin lomahintoihin, joissa on luotettava sää ja lennot Iso-Britanniasta enintään viisi tuntia, luotettava veto on Punaisenmeren viiden kiinteistön lomakeskus. Somabay lähellä Hurghadaa.

Siinä on taloriutta, jonne pääsee sen 420 metrin laiturilta, ja sieltä on helppo pääsy noin 20 venesukelluspaikkaan, kuten Salem Express hylky ja upeat Tubya Arbaa -korallipylväät Orca Dive Clubin kautta.

Talon riutoilla on korallipuutarhoja, kilpikonnia, barrakudoja, rauskuja ja toisinaan Wally-valashai, ja Orca pystyy käsittelemään kaikkea löytösukelluksista hengittäjäkoulutukseen.

Somabay-kompleksin kulma (Steve Weinman)

Viisi hotellia, jotka sijaitsevat eristetyllä 1,000 XNUMX hehtaarin niemimaalla, kattavat laajan valikoiman hintoja ja tyylejä, vaikka monet sukeltajat valitsevatkin Orcaa lähimpänä olevan rennon kiinteistön. Breakers Diving & Surfing Lodge, joka uusittiin täysin viime vuonna.

Kahden hengen huoneen hinnat merinäköalalla alkavat 73 punnasta per yö, ja maksat 41 punnasta alkaen päivän kotiriuttasukelluksesta ja voit kaksinkertaistaa sen päivän venesukelluksesta.

