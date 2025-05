Sukeltajat kutsuttu Brittiläisten Neitsytsaarten hylkyviikkoon

at

at 11: 04 am

Sukeltajat voivat vierailla Brittiläisten Neitsytsaarien hylkypaikoilla ympäri vuoden, mutta joka kesäkuussa nähdään nyt Karibian saaren hylkyviikko, seitsemän päivän mittainen "alueen rikkaan merellisen menneisyyden ja sen eloisan vedenalaisen maailman juhla".

Tämän vuoden tapahtuma järjestetään 15.–21. kesäkuuta. Historiallinen hylky on ehdottomasti nähtävä kuuluisa 19-luvun Royal Mail Steamship. Rhone Salt Islandilla, kuten lähes 50 vuotta vanhassa elokuvassa esitettiin Deep90 metriä Rhone kuljetti postia ja matkustajia Englannista sekä purje- että höyrykoneella, mutta upposi hurrikaanissa vuonna 123, jolloin kuoli 1867 ihmistä.

RMS Rhone

Muita helposti saavutettavia ja ehjiä Brittiläisten Neitsytsaarten vedenalaisia ​​nähtävyyksiä upotettiin tarkoituksella tavalla tai toisella. Näitä ovat Virgin Gordan "taideriutat" Sharkplaneo – kolme hylättyä lentokonetta, jotka Beyond The Reef -ryhmä muutti luovasti puoliksi lentokoneiksi ja puoliksi haiksi – ja Kodiak Queen, toisen maailmansodan aikainen laivaston polttoaineproomu, jonka päälle on uponnut 2-metrinen kraken-veistos.

Sharkplaneo

Kodiak Queen uppoamista edeltävä vuonna 2017

Willy T ja hylkykuja

Tänä vuonna Willy T, entinen "merirosvolaiva"-aiheinen kelluva baari, upotetaan Peter Islandille lisäyksenä tähän eklektiseen vedenalaisten nähtävyyksien kokoelmaan.

Sitten on vielä tuhoon tuomittujen alusten Wreck Alley -nelikko, johon kuuluvat Saaren sinetti rahtilaivan hylky vuodelta 2006, hinattu Cooper Islandille liittyäkseen toiseen rahtialukseen, Marie Lja hinaajat Nokare ja beataKaikkiin voi tutustua yhdellä sukelluksella.

Sting ray Wreck Alleyssa

Beata hylkykujalla

Tortolassa sukeltajat voivat tutustua Chikuzen, 74-metrinen korealainen kylmäkuljetusalus, joka vaurioitui hurrikaanissa vuonna 1981, minkä jälkeen sen omistajat sytyttivät sen tuleen epäonnistuneena yrityksenä päästä siitä eroon. Chikuzen ja muut Brittiläisten Neitsytsaarten hylyt, jotka toimivat keinotekoisina riuttoina, voivat houkutella monenlaista meren elämää, kuten haita, rauskuja, kilpikonnia, barrakudaa ja riuttakaloja.

Sukellusten välillä hylkyviikkoa leimaavat juhlat, rantabileet, tanssit ja livemusiikki, kulttuuriesitykset ja rannan siivous. Viikon yhteydessä on saatavilla myös yksityisiä sukellus- ja purjehduspaketteja, joihin kuuluu Horizon Yacht Charters 14.–22. kesäkuuta. Etsi yksityiskohtia BVI:n hylkyviikosta matkailutoimiston sivustolla.

Myös Divernetissä: Riutan takana alkaa muotoutua Brittiläisessä Viserryksessä, Brittiläiset Neitsytsaaret nousee takaisin jaloilleen, Sir Richard Branson auttaa BVIS:ää saavuttamaan upean "taide"-virallisen riutan