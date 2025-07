Sukellus Bermudan (kolmion) hylkyjen luona

Jotkut uskovat, että Atlantin hylkypääkaupungiksi kutsuma paikka syntyi ufojen ja/tai Atlantiksen kadonneen kaupungin seurauksena, mutta MICHAEL SALVAREZZA ja CHRISTOPHER P WEAVER tietävät paremmin. Heille suurempi kysymys on: mikä on kaikkien noiden kovien korallien salaisuus?

Kapteeni Janis Valikos katseli Atlantin keskiosan musteenpeitteeseen pimeyteen eikä nähnyt mitään. Oli 16. tammikuuta 1940, tyyni mutta kylmä talviyö. Avomeren suhteellisesta hiljaisuudesta huolimatta sodan tuulet olivat kuitenkin puhaltaneet rajusti yli vuoden, eikä nyt ollut aika laskea aluksen vartiota.

Valikos oli purjehtinut Bermudan ohi useita kertoja aiemmin ja oli viimeisellä matkallaan ennen eläkkeelle jäämistään. Tällä matkalla hän oli aluksen päällikkö. Pelinaion, 117-metrinen rahtihöyrylaiva, joka oli lastattu rauta- ja mangaanimalmilla. Se oli lähtenyt Länsi-Afrikasta päiviä aiemmin ja oli matkalla kohti turvallista Baltimoren satamaa.

- Pelinaion haaksirikkoutui näiden uponneiden riuttojen lähelle

- Pelinaion oli rakennettu vuonna 1907 Port Glasgow'ssa ja sen alkuperäinen nimi oli Hill GlenKun sen omistus vaihtui kreikkalaiselle varustamolle, sen nimi muutettiin Pelinaion vuonna 1939. Ehkä tänä iltana laivan uudelleennimeämiseen yleensä liittyvä huono onni saavuttaisi sen.

Pelinaion Sen ei ollut määrä pysähtyä Bermudalla matkalla Amerikkaan, mutta polttoaineen puutteen vuoksi kapteeni Valikos päätti pysähtyä.

Britit puolestaan pimensivät Bermudan iltatunneiksi estääkseen saksalaisia vakoilemasta saarta. Jopa huomattava St Davidin majakka, joka on vartioinut saaren koillispuolta vuodesta 1879, oli sammutettu tänä yönä. Kaikki oli todellakin pimeää.

Pyhän Davidin majakka oli pimeänä sinä yönä, kun Pelinaionin haaksirikko tapahtui.

Luullessaan olevansa 12 kilometrin päässä Bermudasta kapteeni määräsi laivan jatkamaan matkaa pimeässä. Hän erehtyi. Bermudan saari oli itse asiassa vain muutaman metrin päässä.

Metallin repimisen pahoinvoiva ääni, joka kuului kivisen koralliriutan hampaiden repiessä auki, kaikui läpi laivan. Vapisten revittäessään laiva auki, Pelinaion oli pian menetetty.

Kaikki pelastuivat, kun hän upposi maan näkyville, mutta kerran kuuliainen Pelinaion oli nyt jälleen yksi toisen maailmansodan tuhojen hiljainen uhri.

- Pelinaion makaa pohjalla rikkinäisenä

Pukeuduimme sukeltamiseen Pelinaion Kirkkaana kesäaamuna aivan St Davidin majakan lähellä, yhä palveluksessa ja välkkyen valoaan loputtomassa rytmissä. Veden lämpötilan lähestyessä 27 °C ja näkyvyyden 25 metrin kohdalla rahtialuksen hylky tuli heti näkyviin.

Laskeuduimme alas aina innoissamme ajatuksesta tutkia haaksirikota, mutta samalla muistaen sodan uhrien traagisen historian.

Kylkiluut Pelinaion

- Pelinaion Paikka on sirpaloituneen metallin sekamelska, joka on levinnyt laajalle alueelle merenpohjaa. Kahdeksan vuosikymmentä hurrikaaneja, talvimyrskyjä ja muita toimia on tuhonnut suuren osan laivan tunnistettavista osista.

Yksi hylkyalueen huomionarvoinen osa on ehjä A-runko, joka johtaa pitkään potkuriakseliin. Tätä akselia seuraamalla syvempiin vesiin sukeltajat pääsevät itse potkurin luo.

Noin 18 metrin syvyydessä oleva potkuri kertoo kohtalokkaan yön tarinan, kun voi kuvitella sen rasituksen jatkaa kääntymistä ja laivan eteenpäin liikuttamista törmäyksen jälkeen riuttaan.

- Pelinaionn potkuri

Bermudan kolmio

- Pelinaion, aito haaksirikko surullisella tarinalla, on vain yksi ainakin 300 dokumentoidusta haaksirikosta Bermudan saarta ympäröivillä vesillä.

Varhaisin löydetty ja tunnistettu hylky, jolla on vahvistettu päivämäärä, on San Pedro vuodelta 1594. Historialliset tiedot ja kertomukset Bermudan riutalle haaksirikkoutuneista laivoista ovat kuitenkin peräisin jopa vuodelta 1543. Jotkut sukeltajat ovat kutsuneet Bermudaa "Atlantin hylkypääkaupungiksi".

Vaikka saari sijaitsee "Bermudan kolmion" pohjoiskärjessä, ufojen, avaruusolentojen tai Atlantiksen kadonneen kaupungin mielikuvituksellisista väitteistä huolimatta, syy näiden vesien runsauteen hylkyihin on helppo selittää: riutta.

Bermudan reuna-alueet kohoavat usein jyrkästi suhteellisen syvästä vedestä vain muutaman senttimetrin päähän pinnasta. Nämä riutat ulottuvat kauas Atlantille ja ovat aiheuttaneet monien laivojen ennenaikaisen lopun.

Sukeltaja tutkii Bermudan kivisiä riuttoja

Muita tekijöitä ovat merivirtojen yhtymäkohta, erityisesti voimakas Golfvirta, joka paitsi kiusaa laivojen kapteeneja myös luo arvaamattomia sääolosuhteita. Voimakkaita tuulia ja aaltoja aiheuttavat hurrikaanit ratsastavat usein ohjailevien vesi- ja ilmavirtojen mukana saaren läheisyyteen.

Bermudalla ei laivan upottamiseen tarvita ufoa!

Rita Zovetta

Jatkoimme pientä Bermudan hylkyjen tutkimista tutkimalla jäänteitä Rita ZovettaSe rakennettiin vuonna 1919 skotlantilaisella telakalla Glasgow'ssa, ja se oli rahtihöyrylaiva, joka alun perin tunnettiin nimellä SotagaskonjalainenMyöhemmin kuivalastin kuljettamiseen muutettuna se nimettiin uudelleen Rita Zovetta uusien omistajiensa toimesta Italiassa.

Rita Zovetta mursi selkänsä kallioon

Vuonna 1924, kun hän oli purjehtimassa Potin satamasta Georgiassa Mustallamerellä Baltimoreen Marylandiin, Rita Zovetta ajoi karille kovassa talvimeressä Bermudan koillispuolella, aivan St Davidin majakan edustalla.

Onneksi kukaan ei kuollut uppoamisessa, ja suurin osa mangaanimalmista purettiin ennen kuin laiva upposi kokonaan 13. helmikuuta. Toisen maailmansodan jälkeen hylkyä kaivettiin laajasti romumetalliksi.

- Rita Zovetta sijaitsee 6–20 metrin syvyydessä lähellä Pelinaion Hylky. Laiva on pahasti romuutunut, ja siinä on laaja romualue, mutta perä ja potkuriakseli ovat ehjät. Moottori, vinssit, ketjut ja kattilat löytyvät kaikki romusta.

Rita Zovettan pitkä potkuriakseli

Rita Zovettan ehjä A-runko

Tutkiessamme hylkyä törmäsimme kouralliseen vieraslajia, kuten leijonakalaan, sekä lukuisiin papukaijakaloihin ja ylivääpeliin, jotka rohkeasti suojelivat munamassojaan.

Haitalliset leijonakalat tekevät kotia Bermudalla

Isosilmäkardinaali löytyy kallioisilta riutoilta

Hylyn tummemmista koloista löysimme muutaman meriahvenen ja isosilmäkardinaalin. Hylystä on tullut näiden lajien koti, ja kovat pinnat tarjoavat myös kiinteän kasvualustan korallien kasvulle.

Täällä, kuten kaikilla tutkimillamme hylyillä, aivokoralli näyttää olevan hallitseva laji, vaikka muutkin korallit menestyvät.

The Taunton

Toinen hylky, jolla on tarina paljastettavana, on ... TauntonKööpenhaminassa vuonna 1902 rakennettu alus oli kuljettamassa hiililastia Norfolkista, Virginiasta St. Georgeen, Bermudalle, kun se törmäsi sumuvalliin lähestyessään saarta 24. marraskuuta 1920.

Kapteenin parhaista ponnisteluista huolimatta alus törmäsi pohjoiseen riuttaan ja upposi ilman ihmishenkien menetyksiä.

Koska laiva on matalassa vedessä, jonka keskimääräinen syvyys on vain 6 metriä, tutkimme sitä päivän toisena sukelluksena. Keula on selvästi ehjä, ja nautimme myös uinnista höyrykoneiden ja kattiloiden yli, jotka seisoivat tukevasti merenpohjassa.

Taunton kallistuu riutalla kyljelleen

Tauntonin keulaosa

Laivan kellon pelasti meriarkeologi Teddy Tucker, ja sitä käytettiin myöhemmin rekvisiittaan suositussa elokuvassa. DeepSe on nyt esillä Gibbs Hillin majakkamuseossa.

Hylyllä sukeltaessamme löysimme tummuneita hiekkataskuja ja hiilikokkareita, jotka olivat edelleen paikoillaan yli vuosisadan uppoamisen jälkeen! Nämä lastin jäänteet vievät laivan tarinan uudelle tutkimusmatkailijoiden sukupolvelle – sukeltajille, jotka vierailevat Bermudan hylyillä.

Taunton sijaitsee matalassa vedessä

Cristobal Colon

Ehkäpä sukeltajien suosituin hylky Bermudalla on... Cristobal Colon, 150 metrin pituinen loistoristeilijä, joka syöksyi North Rockin riuttajärjestelmään vuonna 1936. Kapteeni oli erehtynyt luulemaan North Rockin viestintätornia Gibbs Hillin majakaksi ja törmännyt riuttaan kaaoksen keskellä.

Tuolloin aluksella oli vain 160 miehistön jäsentä, koska alus oli äskettäin tehnyt matkan Meksikosta Espanjaan 344 matkustajan kyydissä ja oli nyt matkalla takaisin Meksikoon.

Aikoinaan ylellinen valtamerialus pysyi pystyssä ja enimmäkseen poissa vedestä useita kuukausia sen jälkeen. Korjauskelvottomaksi vaurioituneena siitä tuli ryöstelijoiden kohde, jotka ryöstivät laivasta lukuisia tavaroita.

Kristobal Colonin penkin jäänne

Tähän päivään asti esineitä Cristobal Colon löytyy kodeista ja laitoksista ympäri saarta. Tavaroiden ottaminen laivalta oli laitonta, ja useita bermudalaisia pidätettiin ja tuomittiin. Erään kertomuksen mukaan yksi vastaajista puolusti itseään oikeudessa seuraavasti: "Miksi varastaisin espanjalaisen radion, kun en osaa espanjaa?"

Kattila Cristobal Colonilta

- Cristobal Colon Brittiläiset ja yhdysvaltalaiset joukot käyttivät sitä maalilaukausharjoituksiin toisen maailmansodan aikana, ja se lopulta upposi. Ajan myötä ja maalilaukausharjoitusten seurauksena hylky on pahasti hajonnut ja levinnyt 2 9,300 neliömetrin alueelle merenpohjassa. Se sijaitsee 5–18 metrin syvyydessä.

Tutkiessamme tätä hylkyä näimme laivan moottorit, höyryturbiinit ja kaksoispotkuriakselin. Tämä on ihanteellinen hylky kaikentasoisille sukeltajille, jotka eivät ainoastaan näe papukaijakaloja, barrakudoja, napsijoita ja damselfish-kaloja, vaan pääsevät myös uida merkittävän osan Bermudan merenkulun historiaa yli ja läpi.

Harmaanapsija piiloutuu reunojen alle

Kristobal Colonin luut

Muut haaksirikot

Näillä vesillä on satoja hylkyjä tutkittavana, ja monia muita on vielä löytämättä.

Joitakin sukeltajien eniten vierailemia kohteita ovat mm. L'Herminie, brittiläinen sotalaiva vuodelta 1824; Mary-Celestia, konfederaation saartoalus, joka upposi vuonna 1864; ja Niobe KorinttilainenTämä kelluva kasino oli muutettu öljynkuljetusaluksesta, ja se upotettiin keinotekoiseksi riutaksi vuonna 2017 sen jälkeen, kun hallitus otti haltuunsa hylätyn laivan, jolla oli kirjava historia.

Kun tutkimme Bermudan hylkyjä ja riuttoja, mieleemme tuli yksi kysymys. Ottaen huomioon, että talvet ovat siellä viileitä (ilman lämpötila laskee keskimäärin 16 °C:een tammi- ja helmikuussa ja veden lämpötilan noustessa 14–17 °C:een, minkä vuoksi monet talvisukeltajat käyttävät kuivapukuja ja paksumpia 7 mm:n pukuja), miten kovakorallit selviävät?

Tiedämme, että korallit elävät kapealla lämpötila-alueella, ja vaikka monet kamppailevat selviytyäkseen nousevien ilmasto-olosuhteiden lämmittämissä vesissä, pohdimme niiden lämpötilansietokyvyn alarajaa.

Bermudalla kovien koralliriuttojen havaitsimme olevan varsin terveitä. Toisin kuin niin monilla muilla lähialueilla Karibian ja Floridassa nämä korallit kukoistavat.

Aivokoralli kukoistaa Bermudan vesillä

BIOS-koralliluotain

Keskustellessamme sukellusoperaattoreiden ja paikallisten bermudalaisten kanssa saimme tietää, että Bermudan valtameritieteiden instituutti (BIOS) tekee tutkimusta saaren korallien genetiikasta etsien vihjeitä niiden luontaisesta vastustuskyvystä ja ehkä löytääkseen tapoja asuttaa riuttoja ympäri maailmaa lajeilla, jotka sietävät paremmin suuria lämpötilanvaihteluita. Odotamme innolla BIOSin tekemiä löytöjä.

Bermuda on kiehtova saari, jonka rikas merenkulun aarreaitta koostuu uponneista laivoista, jotka odottavat sukeltajia tutkimaan niitä. Ja vaikka Bermudan kolmion legendat saattavatkin huvittaa ja kiehtoa, juuri tämän saaren luonnollinen koostumus on osaltaan vaikuttanut tähän perintöön.

Bermudan kuuluisat vaaleanpunaiset hiekkarannat

Silti kysymyksiä, mysteerejä ja ratkaisemattomia tragedioita on edelleen. Sukelleimme hieman syvemmälle Bermudan legendaaristen vesien tähän puoleen suorittamalla PADI Bermuda Triangle Diver -erikoissertifikaatin.

Aluksi odotimme tämän olevan kikka, mutta kun kävimme läpi heidän tarjoamaansa kurssia Sukella Bermudassa Saimme tietää Bermudan haaksirikon todellisen syyn, paljastuimme joihinkin edelleen olemassa oleviin mysteereihin ja opimme arvostamaan saaren riuttoja, hylkyjä ja arkeologiaa paljon paremmin.

Olemme vasta raapaisseet pintaa.

