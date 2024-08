Maltan delfiinipuisto: onko se eläintarha vai sirkus? 

Porsaanreikä Maltan 10 vuotta vanhassa eläinten hyvinvointia koskevassa lainsäädännössä selittää, miksi suositun Välimeren laitesukelluskohteen ainoa delfinaario saa edelleen veloittaa vierailijoilta vankeudessa olevien delfiinien esiintymisen heille.

Juuri se tosiasia, että Mediterraneo Marine Park on rekisteröity eläintarhaksi, on antanut sen jatkaa toimintaansa eläinten hyvinvointia edistävien kampanjoiden jatkuvien protestien edessä – ja ehkä se selittää sen, miksi viranomaiset ovat tiukkasanaisia, kun nämä kampanjoijat lähestyvät niitä kommentoimaan. ja Divernet.

Mediterraneon, Maltan koillisrannikolla sijaitsevan Marineland Ltd:n kauppanimen, pullonokkadelfiinit ovat olleet siellä yli 20 vuoden ajan esiintymässä ja vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Delfiini esiintymässä Maltan meripuistossa (Marine Connection)

Kaksi vuotta sitten yhteistyössä toimineet Marine Connection -järjestöt paljastivat puiston kolmen naarasdelfiinin kuoleman. Animal Liberation Malta ja Delfiini projekti.

Mediterraneo syytti kuolemantapauksista laitesukellusurakoitsijaa, joka jätti lyijytäyteisen painopussin delfiinialtaaseen, minkä seurauksena he joutuivat kuukaudessa. myrkytyskuolemia, kuten uutisoidaan Divernet.

Puiston viisi urosdelfiiniä oli selvinnyt noin kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Vanhin, Sol, oli pyydetty Kuubasta vuonna 2000, ja muut syntyivät puistossa – Solin kaksi poikaa Rohan (5) ja Luqa (4) sekä Ninu (14) ja Cha (13).

"Muutti Espanjaan"

Tuolloin kampanjoijat sanoivat, että delfinaario ei ollut ilmoittanut yleisölle kuolemantapauksista ja oli antanut selityksen lyijypainoista vasta vuotta myöhemmin, sen jälkeen kun henkilökunta oli kertonut tiedustelevalle vierailijalle, että naaraat oli siirretty Espanjaan. väite paljastettu vääräksi.

Tänä kesänä Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva Marine Connection -järjestö otti yhteyttä Maltan eläinten hyvinvoinnista vastaavaan komissaariin Alison Bezzinaan huolestuneena siitä, että loput viisi urosdelfiiniä voisivat kärsiä elämisestä uima-altaissa, joiden sanotaan olevan "vakavasti huonontunut" levien tulvimisen jälkeen.

Meriyhteys Liz Sandeman ja Margaux Dodds perustivat sen yli 30 vuotta sitten, kun he onnistuivat kampanjoimaan Yhdistyneen kuningaskunnan viimeisten delfinaarioiden sulkemisen puolesta. He kehottivat Bezzinaa käynnistämään Maltan eläinlääkintäviranomaisen (VRD) säännöllisen riippumattoman altaiden veden testauksen kiireellisesti.

Elinolosuhteet delfiinialtaissa ovat huonontuneet (Ylä-ja alapuolella), sanovat kampanjoijat (Marine Connection)

"Olemme myös sitä mieltä, että koska Mediterraneo toimii tällä hetkellä eläintarhan lisenssillä, tämä pitäisi tarkistaa ja olosuhteiden mukaan peruuttaa", Dodds sanoi Bezzinalle.

"Näitä delfiinejä käytetään esityksissä ja julkisissa vuorovaikutusistunnoissa; Tämä tosiasia itsessään on vastoin eläintarhan tarkoitusta, niitä ei käytetä mihinkään suojelutoimiin ja sellaisenaan lisenssin voimassaolo on kyseenalainen."

Sirkuksen määritelmä

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the koulutus thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Tämä lainsäädäntö määrittelee sirkuksen "kaikkiksi näytteilleasettajien voittoa tavoittelevaksi järjestämäksi näyttelyksi, joka on yleisön katsoma viihdettä varten ja joka tarjoaa huvia ja esittelyä ja jossa eläimet saatetaan suorittamaan temppuja tai liikkeitä, jotka eivät heijasta niiden luonnollista käyttäytymistä tai eivät heijasta niitä. tarjota koulutusarvoa."

Poikkeuksessa (31E) kuitenkin todetaan, että termiä "ei sovelleta tämän lain nojalla toimiluvan saaneisiin eläintarhoihin sillä perusteella, että vapautus ei vaaranna tämän lain säännösten tavoitteita".

Kesäkuussa Bezzina kertoi Marine Connectionille, että hän oli yhteydessä VRD:hen selvittääkseen sen Mediterraneon tarkastusten yksityiskohtia, mutta organisaatio sanoo, että huolimatta jatkuvista palautepyynnöistä komissaari ei ole toimittanut lisätietoja sen jälkeen.

Divernet on myös ottanut yhteyttä Bezzinaan tilanteen selvittämiseksi, mutta hän vastasi vain, että Mediterraneon kaltaisten yksiköiden lisensointi ja sääntely oli VRD:n vastuulla, ja hän ohjasi tutkimuksen osaston eläinlääkärille, tohtori Duncan Chetcuti Ganadolle. Hän ei ole vastannut tiedusteluihin.

"Analyysi, jos sitä tarvitaan"

Mediterraneon meripuistoon kuitenkin ollut enemmän tulevaisuutta. "Säiliöidemme fysikaaliset ja kemialliset parametrit analysoidaan päivittäin", johtaja Pietro Pecchioni kertoi Divernet.

”Kerran kuukaudessa tehdään mikrobiologinen analyysi ulkopuolisesta (kolmannesta) laboratoriosta. Kaikki parametrit ovat standardien ja ohjeiden mukaisia. Hallitus on meihin yhteydessä lisätarkastuksia ja -analyysejä varten, jos niitä tarvitaan."

Kysyttäessä eläinten hyvinvointilain noudattamisesta, Pecchioni vastasi: "Pyydän sinua lukemaan tarkasti sama laki. Laitosmme on akkreditoitu eläintarha."

Puisto on aiemmin todennut, että altaiden puhdistamiseen ja levien kasvun hallintaan käytetään sukeltajaryhmää, ja vaikka kasvu saattaa näyttää rumalta, sen ei sanota olevan haitallista delfiineille.

Delfiinit uima-altaassa Mediterraneo Marine Parkissa (Marine Connection)

"Vesikokeita on ilmeisesti tehty, mutta tämä puisto säätelee itseään, sillä sen tekee siellä henkilökunta", Sandeman sanoo. "Miksi he eivät julkaise näiden testien tuloksia tai salli laitoksen ja niiden delfiinien riippumatonta tarkastusta?"

"Missiomme on puolustaa meren luonnonsuojelua ja välittää arvokasta tietoa valtameriemme ja niissä asuvien upeiden olentojen säilyttämisen kriittisestä merkityksestä", Mediterraneo Marine Park väittää.

Marine Connection puolestaan ​​toteaa verkkosivuillaan: "Se tosiasia, että Mediterraneo Marine Park jatkaa toimintaansa, viittaa siihen, että viranomaiset sulkevat silmänsä näiltä eläinten hyvinvointiin liittyviltä kysymyksiltä, ​​joita emme voi sietää."

