Freediver: Syvemmälle Molchanovin maailmaan

Vapaasukelluksesta kertovat elokuvat, olivatpa ne sitten dokumentteja tai fiktiivisiä, ovat osoittautuneet yllättävän suosituiksi katsojayleisön keskuudessa viime vuosina. Netflix on nauttinut palkitsevista katseluluvuista – oikeudenkäynnistä puhumattakaan.

Heillä on yleensä mielikuvituksettomat nimet - Syvin hengitys, yksi hengitys, ei rajoitusta, pidätä hengitystäsi – joten se voi helposti hämmentyä muistissa. Mutta ihmiset näyttävät kiehtovan vesiurheilijoiden yksimielisiä pyrkimyksiä venyttää ihmiskehon rajoja samalla kun he ovat tietoisia siitä, että mahdollinen tragedia piilee jokaisen alalinjan lopussa.

Uusin lisäys julkaistaan ​​pian yhdelle vähemmän tilatuista digitaalisista alustoista, Paramount+, mutta sitä on odotettu paljon, koska se käsittelee urheilun kiistatonta nykyistä kuningasta, venäläistä sukeltaja Aleksei Molchanovia.

Kun vapaasukelluselokuvat pyörivät tyypillisesti maailmanennätyksen rikkomisen ympärillä – enkä usko, että tyypillinen katsoja on paljoa välittänyt siitä, onko kyseessä muuttuvapainoiset kaksiräpylät tai vapaakylpytys tai jokin muu tieteenala – tämän elokuvan käänne on se, että Molchanov pyrkii pitämään hallussaan kaikki maailman syvyysennätykset vuoden sisällä.

Vapaasukeltajat ja urheilun kannattajat tietävät hyvin, onnistuiko hän omillaan vai ei, mutta useimmat katsojat eivät, joten se on mukava ja siisti kokonaisuus.

He eivät ehkä edes tiedä, että Molchanov pysyy hengissä ja voi hyvin, mutta traaginen elementti on joka tapauksessa leivottu, eikä palkintoja arvaa, että se piilee Aleksein suhteessa hänen ilmiömäiseen äitiinsä. Natalya Molchanova hallitsi vapaasukellusta naispuolista vapaasukellusta kuolemaansa saakka vuonna 2015, minkä hänen olisi pitänyt olla 40 metrin hauska sukellus.

Vapaasukelluksella on taipumus vääntää käytännöllisen ja henkisen välillä, ja asetelma sai minut pelkäämään, että tämä tuotanto saattaisi sijoittua syvyyksien mysteerien tutkimiseen ihmisen psyykessä jne.

Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta – tämä on iloisen faktadokumentti, joka on suunniteltu antamaan näkemys huippu-urheilijan elämään. Molchanov ei kohtaa vain urheilun mukanaan tuomia fyysisiä ja henkisiä haasteita, vaan myös sellaisia ​​käytännön asioita, kuten venäläisenä esiintymisen estäminen maailmannäyttämöllä maan laittoman Ukrainan hyökkäyksen vuoksi.

Vapaasukeltajat onnistuu tekemään tähtensä helpommin saavutettavissa. Tapasimme hänet viime vuonna, 36-vuotiaana, pää säiliössä, kun fysiologi tarkkailee häntä. Hän on varovainen ja haluaa hänen lepäävän, mutta hän on päättänyt tehdä enemmän ja tietää, että hän voi käyttää viehätysvoimaa ja päättäväisyyttä voittaakseen. On päivä ennen Bonairen ennätysyritystä.

Tapaamme hänen vaimonsa Elenan: "Olen aina kauhuissani", hän kertoo työstään. Saamme tietää, että hän oli uimaihmelapsi neljävuotiaasta lähtien. Äiti Natalia, joka rikkoi aikanaan 41 maailmanennätystä, oli ollut hänen valmentajansa alusta lähtien, ja heidän siteensä oli niin syvä kuin mahdollista.

Hän ja hänen isänsä olivat eronneet kauan sitten – se trauma ajoi hänet vapaasukellukseen. Isä Oleg on paikalla kertomassa näkemyksensä.

Aleksei, joka ilmaisee haluavansa jatkaa äitinsä perintöä, juhlii voittoaan kakulla ja jäätelöllä matkustaessaan ympäri maailmaa osoittaen yli-inhimillisiä kykyjään yhä uudelleen ja uudelleen.

William Trubridgen Vertical Blue -kilpailussa Bahamalla on järjestäjän oma, pitkään suojattu 102 metrin no-fins -ennätys Molchanovin näköpiirissä.

Venäläiset osallistujat eivät olleet tervetulleita edellisenä vuonna, mikä on kuulemma henkilökohtaisesti sopinut Trubridgelle, mutta nyt Molchanov saa osallistua puolueettoman lipun alla – olisin halunnut tietää enemmän, mitä se tarkoitti. Hän ehdottaa, että hän haluaa kostaa.

Myöhemmin elokuvassa tähän liittyvä dramaattinen hetki osoittaa, että jopa hänen voimiensa huipulla hänen ennätyksensä johtaneet tulipalot voitaisiin asettaa väistymään muille elämän prioriteeteille.

Kuten ohjaaja ja käsikirjoittaja Michael John Warren sanoo: "Tasapaino mielen, kehon ja maallisten elementtien välillä on vapaasukelluksen ydin. Kukaan ei ymmärrä tätä yhteyttä paremmin kuin kokenut vapaasukeltaja. Mutta joskus he unohtavat"

Tämä on erittäin onnistunut dokumentti, joka sisältää vedenalaista materiaalia, joka on kuvattu kauniisti, mutta joka ei saa ottaa haltuunsa ihmisen havainnointia. Mukana myös runsaasti kiehtovaa historiallista materiaalia, se tuo Molchanovin terävämpään fokukseen, mutta jättää silti jotenkin vaikutelman miehestä, joka on eristäytynyt poikkeuksellisten taitojensa vuoksi.

Olen varma, että se ei kerro koko tarinaa, eikä se ole elokuva, joka ravistaa maailmaasi ytimeen asti, mutta jos sinulla on pääsy Paramount + löydät sen erittäin katsottavana. Se ilmestyy 7. joulukuuta.

