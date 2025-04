Turkishylkeitä? Ei sellaista ole!

PIERRE CONSTANT saa häiriöitä ihmisiltä, ​​jotka uskovat jatkuvasti, että turkishylkeet ovat jossain mielessä hylkeitä. Anna hänen tehdä ennätys suoraan valokuviensa avulla

Kauan sitten, viime vuosisadalla, olin luonnontieteilijäopas Galapagossaarilla. Yli kuukauden kestänyt oppaan koulutus Galapagosin kansallispuistossa Charles Darwinin tutkimusaseman alaisuudessa oli vakava asia.

Akateemisen kurssin, tieteellisten viranomaisten vetämien tuntien ja itseopiskelun tieteellisessä kirjastossa, jälkeen asetettiin neljän tunnin loppukoe, jossa testattiin hankittuja tietojamme.

Läpimeno merkitsi halutun luonnontieteilijäoppaan lisenssin saamista, jonka ansiosta saimme virallisesti työskennellä risteily- ja purjeveneillä puistossa, joka on ollut maailmanperintökohde vuodesta 1978.

Riippuen siitä, minne kävit saaristossa ja millä saarilla ja paikoilla vierailet, oli aina lumoavaa nähdä endeemisen Galapagos-merileijonan pesäkkeitä (Zalophus wollebaeki) paistatella laiskasti auringossa valkoisilla, vihreillä, punaisilla tai mustilla hiekkarannoilla.

Galapagos-merileijonat (Zalophus wollebaeki) rannalla, Espanola Is

Galapagos-merileijonat lähikuvassa, Isabela Is

Joissakin paikoissa Santiagosta tai Isabela-saaresta länteen ja kylmän Cromwell-virran nousulle, kohtaat myös toisen lajin: Galapagos-turkismerileijonan (Arctocephalus galapagoensis). Sen esi-isä Arctocephalus australis oli muuttanut Etelämantereelta Chilen ja Perun rannikkoa pitkin tunnettua Humboldt-virtausta pitkin.

Galapagos-turkismerileijona (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Galapagos-turkisleijonanpentu, Santiago Is

Joka kerta kun kuulin ihmisten kutsuvan näitä nisäkkäitä "hylkeiksi" tai jopa "turkishylkeiksi", tunsin itseni parhaimmillaan levottomaksi ja pahimmillaan ärtyneeksi. Halusin selittää vierailijoille järjestelmällisesti hylkeen ja merileijonan erot.

Jotkut kovapäiset turistit, jotka olivat vakuuttuneita tietävänsä paremmin, kieltäytyivät ottamasta sitä tai päättivät, että eläinten on oltava hylkeitä, koska "niitä oli aina kutsuttu sellaiseksi".

Hyljinen perhe

Hylkeet ja merileijonat ovat molemmat hylkeitä, monipuolinen ryhmä puolivedessä eläviä merinisäkkäitä, jotka tunnettiin aikoinaan korvattomina (tai todellisina) hylkeinä ja turkishylkeinä.

Todelliset sinetit kuuluvat Phocidae perheeseen, kun taas merileijonat kuuluvat Otariidae perhe, jossa on kaksi erillistä alaperhettä: Arctocephalinae, jossa on kaksi sukua ja Otarinae, jossa on viisi. Arktisen mursut kuuluvat edelleen toiseen perheeseen, The Odobenidae.

Mursu (Odobenus rosmarus), Huippuvuori

Merileijonat tulevat enimmäkseen eteläiseltä pallonpuoliskolta – paitsi Kalifornian merileijona (Zalophus californianus), Galapagos-merileijonan ja Steller-merileijonan esi-isä (Eumetopias jubatus) arktisen alueen.

Toisaalta hylkeet ovat enimmäkseen pohjoiselta pallonpuoliskolta – paitsi eteläinen norsuhylke (Mirounga leonina), krapitiiviste (Lobodon carcinophaga), Weddellin sinetti (Leptonychotes weddellii) ja leopardihylje (Hydurga leptonia), kuuluisa Etelämantereella ja hurja pingviinien saalistaja.

Kaksi Uuden-Seelannin merileijonaa (Phocarctos hookeri), Otagon niemimaalla

Tärkeimmät erot hylkeiden ja merileijonien välillä? Hylkeillä on pyöreät silmät ja terävä nenä, ei näkyviä korvia ja hiipivät vatsallaan liikkumista varten.

Merileijonoilla on mantelinmuotoiset silmät, neliömäinen kuono-osa, ulkoiset (putkimaiset) korvat ja ne voivat liikkua eteenpäin eturäpyllään. Nämä räpylät auttavat heitä myös seisomaan pystyssä vatsasta ylöspäin, aivan kuin käyttäisivät kainalosauvoja.

Se, mitä ihmiset yleisesti kutsuvat turkishylkeeksi, on siksi virheellistä, koska kyseessä ovat itse asiassa "turkismerileijonat". Niillä on niin sanottu paksu kaksoisturkki, mutta myös kaikki merileijonan ominaisuudet, vaikka ne ovat pienempiä ja niillä on selvästi terävämpi nenä.

Turkismerileijonat

- Otariidae merileijonat" Arctocephalinae alaheimoon kuuluu kaksi sukua: Arctocephalus, tai eteläinen turkismerileijona (lajeja on kahdeksan) ja Callorhinus, pohjoinen turkismerileijona. Jälkimmäisen yksittäinen laji, Callorhinus ursinus, löytyy Jäämereltä.

Kaikki kahdeksan Arctocephalus lajit ovat peräisin Etelämantereelta, jolloin elinolosuhteet olivat vähemmän äärimmäiset ja polaariset kuin nykyään.

Tämä on käynnistänyt erittelyn siitä, milloin alkuperäisten Etelä-Amerikan turkismerileijonien eri ryhmät (Arctocephalus australis) muutti pohjoiseen etsimään parempaa ympäristöä.

He käyttivät pohjoiseen virtaavia merivirtoja: Humboldtia Juan Fernandezille (Arctocephalus philippi) ja Galapagos-turkismerileijonat tai Benguella Kapin turkismerileijonat (Arctocephalus pusillus).

Cape turkismerileijonat (Arctocephalus pusillus), Cape Crossin siirtokunta Namibiassa

Kapturkismerileijonat Namibian rannalla.

australialainen (Arctocephalus pusillus doriferus) ja Uuden-Seelannin turkismerileijonat (Arctocephalus forsteri) seurasivat samanlaisia ​​reittejä saavuttaakseen nimensä osoittamaan lopulliseen määränpäähän.

Uuden-Seelannin turkismerileijonayhdyskunta, Kaikoura, South Is

Joten seuraavan kerran kun kuulet jonkun puhuvan turkishylkeistä, muista kertoa heille oikea nimitys, koska vanha on vanhentunut ja harhaanjohtava. Piristät päivääni!

Pierre Constant on kirjoittanut kolme Galapagos-viitekirjaa: Galapagossaaret – Luonnonhistoriallinen opas (2010, 9. painos, Airphoto International, Hong Kong) Galapagosten merielämä – Sukeltajan opas kaloihin, valaisiin, delfiineihin ja meren selkärangattomiin (2007, 3. painos, Calao Life, Paris) L'Archipel Des Galapagos (1994, 3. painos, Pariisi) ranskaksi. Vieraile hänen sivustollaan tai tilaa sähköpostitse osoitteesta calaolife@yahoo.com tai .

