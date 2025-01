Suuren kuvan saaminen Wakatobissa

Vangitse Wakatobin riuttojen todellinen laajuus laajakulmakuvien avulla

Ei voida kiistää riutan syvennyksissä piilevän merellisen elämän kuvaamisen houkuttelevuutta. Silti liian usein Wakatobiin saapuvat valokuvaajat ovat vaarassa jäädä niin kiinni pienten yksityiskohtien dokumentointiin, että jäämme huomaamatta kokonaiskuvasta. Panoraamariuttakohtaukset esittelevät kohteen todellista laajuutta ja laatua, ja paras tapa luoda niitä on lisätä laaja- ja superleveä panoraamakuvaustekniikoita kuvaussekoitukseen.

Pari sukeltaja risteilyä pitkin Wakatobin pudotuksen reunaa. Ottaakseni kuvan, pysyin niiden yläpuolella 3.6 metrin syvyydessä. Kameran asetukset: ISO 12, suljinaika 200/1 s, Tokina 125-10mm objektiivi asetettu 17mm, Aperture F/10, kaksois Sea & Sea YS-5.6 asetettu puolen ja neljänneksen tehoon.

Olen tehnyt useita matkoja Indonesiaan Wakatobi-sukelluskeskust, Voin todistaa, että valokuvaaja voisi viettää täällä viikkoja täyttäen muistikortti toisensa jälkeen upeilla merellisillä muotokuvilla ja makrokuvilla ilman, että ainutlaatuinen aihemateriaali loppuisi kertaakaan. Mutta se on vain puolet tarinasta. Jotta voit vangita tämän kohteen täyden kauneuden, sinun on keskityttävä kokonaiskuvaan.

Täydellinen kuva-asetus

Wakatobi Resortia ympäröivät eräät maailman koskemattomimmista koralliriutoista, eikä se ole sattumaa. Lomakeskuksen maamerkki merensuojeluohjelma rahoittaa yksityistä merisuojelualuetta, joka suojelee noin 20 kilometriä riutta. Todisteet heidän ennakoivista suojelutoimistaan ​​näkyy helposti riuttojen elinvoimaisuudessa.

Kuvat, kuten tämä sukeltaja, joka kulkee valtavan pöytäkorallin yli (9.1 metrin korkeudessa), kertoo, kuinka hieno paikka on olla yleisössä. Kuvaamiseen kameran asetukset sisälsivät: ISO 30, suljinaika 200/1 sekuntia, Tokina 160-10mm kalansilmäobjektiivini asetettuna 17mm, aukko F/12 Jotta valaistus pysyisi luonnollisena sekä Sea & Sea YS-7.1 stroboskoot olivat asetettu puoleen tehoon.

Sen lisäksi, että Wakatobin vedenalainen maasto pysyy lähes koskemattomana, se sisältää dramaattista topografiaa. Siellä on jyrkkiä riutan rinteitä ja pystysuoria muureja, jotka kohoavat muutaman metrin päähän pinnasta, vedenalaisia ​​harjuja ja vuoria, jotka holvatuvat syvyyksistä, joiden huiput nousevat auringon täplittämissä matalikoissa. Lisää erinomaista veden kirkkautta ja runsaasti ympäristön valoa, niin sinulla on ihanteelliset olosuhteet laajakulmakuvaamiseen, jotta nämä näkymät näyttävät eloisilla yksityiskohdilla.

Ruusun sytyttäminen

Wakatobin sukelluspaikalla Roma siellä on jättimäinen rullakorallimuodostelma, jonka lempinimi on "ruusu" sen ilmeisen muodon vuoksi ylhäältä katsottuna. Minusta paras vaihtoehto oli valita kalansilmäobjektiivi ja kuvata vain ympäristön valolla, koska tarjolla oli paljon. Stroboskooppien käyttäminen valaisi vain pienen määrän hiukkasia korallin ja minun välisessä vesipatsassa.

Jättimäinen rullakorallimuodostelma, lempinimeltään "ruusu" Wakatobin romanien sukelluspaikalla, sijaitsee 18.3 metrin syvyydessä. Valotuksen saamiseksi kameran asetukset asetettiin seuraavasti: ISO 60, suljinaika 200/1 s. Objektiivi, Tokina 125-10mm kalansilmä asetettu 17mm, aukko F/10, luottaa vain käytettävissä olevaan valoon, ei välähdyksiä.

Koska riutalla ei ole suoria viivoja, kalansilmän optiikan luoma piippumainen vääristymä on harvoin ongelma. Itse asiassa asia on päinvastoin, sillä vääristymä voi tuoda aiheeseen hieman ylimääräistä draamaa. Välittääkseni mittakaavan tunteen, minulla oli mallini leijumassa kolme jalkaa korallin yläpuolella.

Tuo Tausta sisään

Melkein kaikki tuntemani käyttävät kaksoisvilkkua. Vaikka etualalla olevan kohteen valaiseminen on välttämätöntä, laajakulmakuvauksessa monet unohtavat ajatella taustaa. Mitä tulee tropiikoihin, mikään ei sano sitä paremmin kuin ympäristön valon tasapainottaminen oman valaistuksen kanssa antaaksesi sille kutsuvan kauniin sinisen viehätyksen.

Uskon vakaasti käsiammuntaan, ja tämä sisältää strobot. Wakatobissa strobo-lähtöni oli harvoin asetettu yli 3/4 tehon, useammin asetukset vaihtelivat neljänneksen ja puolen tehon välillä.

Syvyydessä 12.2m/40ft. Tämän värikkään sienien ja pehmeiden korallien kokoelman vangitsemiseksi valitsen seuraavat kamera-asetukset: ISO 200, suljinaika 1/160 s, Tokina 10-17mm objektiivi asetettu 12mm, Aperture F/6.3, dual Sea & Sea YS-250 -sarja hieman yli puolet tehosta.

Ennen kuin otan kuvan, strategiani alkaa aina tietää missä aurinko on, tarkkailla missä luonnonvalo siirtyy kirkkaasta pimeään ja ottaa mittarilukemia ympäristön valosta linssin läpi kussakin kohdassa. Tämän avulla voin määrittää aukon arvoille perusviivan. Voin sitten aloittaa työn vangitakseni parhaiten taustalla olevan veden sinisyyden.

Esimerkiksi Lorenzo's Delight -nimiseltä sivustolta löysin erittäin suuren, kauniin punaisen merituulettimen seinältä 110 jalan korkeudelta. Siinä syvyydessä ympäristön valo oli edelleen melko hyvä, joten pystyin pysymään 200 ISO: ssa mittarilukemien välillä f4.5 ja f5.6. Nosta ISO 400:aan ja se on melko f/8 ja ole siellä. Kun olin valinnut oikeat aukkoarvot saadakseni veden ihanteellisen sinisen, käänsin huomioni takaisin riutaan.

33.5 metrin syvyydessä kameran asetukset sisälsivät: ISO 110, suljinaika 200/1 s, Tokina 80-10 mm objektiivi asetettu 17 mm:iin, Aperture F/10, kaksois Sea & Sea YS-7.1 manuaalisesti asetettu oikealla välähdyksellä puoli- ja neljännesteho, vasen vilkku puolessa teholla.

Tuolla syvyydellä tuuletin vaikutti enemmän tumman kastanjanruskealta kuin punaiselta, minkä halusin tuoda esiin ja lisätä sukeltajaa näyttämään, jotta sen koko olisi hieman skaalaus. Ympäröivän valon säilyttämiseksi hidastin suljinnopeutta hieman 1/80 sekuntiin aukon arvoon f7.1 (plus miinus puoli stoppia), jotta sekä tuulettimelle että sukeltajalle jäisi tarpeeksi syväterävyys.

Toinen esimerkki syvyydessä kuvaamisesta on tämä kuva (vasemmalla) sukeltajasta erittäin suuren pehmeän korallin takana 36.6 metrin korkeudessa. alas seinän sivuun. Kameran asetukset: ISO 120, suljinaika 200/1 sekuntia, Tokina 80-10mm objektiivi asetettu 17mm, Aperture F/10, kaksois Sea & Sea YS-7.1 manuaalisesti asetettu puolen ja täyden tehon väliin. Viereisessä kuvassa (sukeltaja ohittaa suuren tynnyrisienen 250 metrin syvyydessä) onnistuin saavuttamaan samanlaisia ​​tuloksia samalla ISO 16.8:lla, mutta nostamalla suljinnopeuden 55/200 sekuntiin. pudottamalla molemmat aukot F/1:een, Sea & Sea YS-125:n tehon puoleen tehoon.

Tämä koko prosessi saattaa kuulostaa hieman liian järjestelmälliseltä, mutta muista, että toisin kuin kala, riutta ei katoa mihinkään. Sinulla on runsaasti aikaa tarkastella tuloksiasi ja tehdä hienovaraisia ​​säätöjä, joita tarvitaan valaistuksen ja sommittelun säätämiseen. Koska LCD-näytöt eivät aina kerro koko tarinaa, tarkastelen aina toistokuvaa kameran histogrammin näyttöä vasten.

Aiheen lisääminen

Merielämän kohteen sisällyttäminen lisää sekä mittakaavaa että vaikutusta laajakulmakuviin. Tärkeintä on löytää aihe, joka on sekä mielenkiintoinen että lähestyttävä. Olen huomannut, että Wakatobin riuttojen Broadclub-seepiat voivat olla erittäin suvaitsevaisia ​​sukeltajia kohtaan. Varmistaa, että pidät liikkeesi hitaita ja harkittuina; niiden avulla voit päästä melko lähelle kuvia varten.

Löysimme tämän yhteistoiminnallisen Broadclub-seepian seinäsukelluksen aikana 12.2 metrin syvyydessä. Kameran asetukset: ISO 40, suljinaika 200/1 s, Tokina 125-10mm objektiivi asetettu 17mm, Aperture F/13, kaksois Sea & Sea YS-8.0 manuaalisesti asetettu puoleen ja täyteen tehoon.

Ihmiskohteen sisällyttäminen laajakulmakuvaukseen ei vain lisää mielenkiintoa – kun ihmiset pitävät muita ihmisiä kiinnostavina – se myös lisää enemmän mahdollisuuksia tarinan kertomiseen. Sen sijaan, että vain uimaan kehyksen läpi, pyydä malliasi osallistumaan johonkin kohtauksen elementtiin.

Jos olet kumppanina toisen valokuvaajan kanssa, helppo temppu on ottaa valokuva heistä valokuvaamassa. Ja jos he kuvaavat myös laajakulma-asetuksella, he tekevät todennäköisesti samoin kuin sinä. Käytettäessä kalansilmäobjektiivia ihmisillä, linssin kenttävääristymä 10-11 mm:n alueella voi ajoittain irrota hieman liikaa. Pidän tätä erityisen paikkansa, kun kehyksen kohteina on myös merieläin. Tällaisina aikoina vedän usein hieman taaksepäin ja suosin 13–17 mm:n zoomausaluetta.

Edellyttäen, että kohde on edelleen yhteistyöhaluinen, voit parantaa tilannetta hieman ja saada toinen sukeltaja liikkumaan hitaasti juuri vapautuneeseen paikkaan luomaan merellisen vuorovaikutuksen muotokuvan. Jos pidät liikkeesi hitaita ja tarkoituksella välttääksesi hälytyksen kohteessa, saat enemmän aikaa ja valokuvausmahdollisuuksia sen sijaan, että yrität kiirehtiä sen läpi. Pieni kurinalaisuus kannattaa.

Syvyys 7.62m/25ft. Kameran asetukset: ISO 200, suljinaika 1/125 s, Tokina 10-17mm objektiivi asetettu 17mm, aukko F/8. Ottaen huomioon, että etualalla olevien kalojen pinta olisi erittäin heijastava, välähdysteho pudotettiin noin neljännestehoon sekä Sea & Sea YS-250:ssä.

Kalaparvi tuo paljon eloa laajakulmillesi, mutta ne voivat myös olla lentäviä kohteita, jolloin sinun on ennakoitava laukaus hyvissä ajoin ennen kuin se tapahtuu. Tässä taas ehdotan, että käytän samaa strategiaa, jota käytän yleisten merimaisemakuvien tekemiseen; ota mittarilukemat heti, kun olet syvyydessä. Tämän avulla voit määrittää aukon perusarvot ympäröivän valaistuksen perusteella ja olla sitten valmiina, kun isosilmä-trevally-, bumphead papukaija-, barracuda- tai lepakkokalaparvi saapuu paikalle ja tulee kantamaan.

Keskity meren elämään

Kun olet vanginnut upeita riuttapanoraamoja, voit sitten kääntää huomiosi meren elämään. Sukelluksen aikana Romassa törmäsin pariin suureen mustekalaan, jotka näyttivät olevan käynnissä aluekiistana, koska molemmat olivat pystyssä kahden metrin päässä toisistaan.

Kahden päivän mustekala yhdessä. Tälle päivän mustekalalle 9 metrin syvyydessä, kameran asetukset: ISO 30, suljinaika 200/1 s, Tokina 125-10 mm objektiivi asetettu 17 mm, Aperture F/17, kaksois Sea & Sea YS-8.0 manuaalisesti asetettu neljännesteho.

Saatavilla oli kirkasta vettä ja runsaasti ympäristön valoa esittelemään sekä mustekalan eloisuutta etualalla että näkymiä sen takana. Tarvittiin vain pieni määrä strobovaloa, koska objektiivin ja kohteen välinen työetäisyys oli alle jalka.

Wakatobi's House Reef on loistava paikka laajakulmamaisemien lisäksi myös monenlaiselle suurelle ja pienelle meren elämälle. 24.3 metrin syvyydessä. Minulla oli yksi sivustolla asuvista vihreistä kilpikonnaista risteilyssä seinää pitkin. Kuvaamista varten kameran asetukset: ISO 80, suljinaika 200/1 s, Nikonos R-UW 125mm, Aperture F/13, kaksi Retra Primes -toimintoa, manuaalisesti asetettu puoleen tehoon.

Sen lisäksi, että Wakatobi palvelee virkistyssukeltajia nitroxilla, se on hyvin varusteltu käsittelemään uudelleenhengityslaitteita käyttäviä sukeltajia, mukaan lukien jopa 20 hengen ryhmät; jotain harkitsemisen arvoista, kun on niin ehtymätön kuvattavaa.

Kaiken kaikkiaan niin upean sekoituksen kauniita riuttoja, pudotuksia ja ainutlaatuisia meren elämän kohteita sekä joustavia sukelluspalveluita ja valintoja, Wakatobi on valokuvaajan paratiisi tehdä kaikkea, taitojen hiomisesta tai uuden ja jännittävän lisäämisestä. kuvia – olipa kyseessä sitten laajakulma, makro tai molemmat valokuvakirjastoosi.

Lisätietoja Wakatobista on osoitteessa Wakatobin verkkosivusto tai Wakatobi Dive Resortissa blogisivusto, Wakatobi Virtaus.