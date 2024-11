Sukellus yksin Tiger Harborin haiden kanssa

EKREM PARMAKSIZ on juuri palannut ikoniselta hain sukelluspaikalta Etelä-Malediiveilla, missä hän toivoi saavansa syvemmän ymmärryksen tiikerihaiden käyttäytymisestä, koska hänellä oli lupa sukeltaa tavanomaisen ryhmäympäristön ulkopuolella.

Ensimmäisen kerran menin Fuvahmulahiin helmikuussa, ensimmäinen kahdesta matkasta, jotka olin suunnitellut tekeväni vuonna 2024. Tarkoitukseni? Tutustua maailman asutuimpiin tiikerihaiden paratiisiin ja tutustua tämän syrjäisen saaren upeisiin olentoihin.

Viimeisten kahdeksan vuoden aikana tästä paikasta Malediivien eteläisissä ääripäässä on puhuttu paljon. Aiemmin laiminlyöty matkailukohde, ja nyt tuhannet ihmiset matkustavat Fuvahmulahiin vuosittain sukeltamaan tämän ikonisen lajin kanssa. Olin hyvin utelias: oli minun vuoroni kokeilla sitä.

Helmikuun puoliväli on Fuvahmulahissa kauden parasta aikaa ja kaikki sujui moitteettomasti. Matkan loppuun mennessä olin tehnyt 14 erityistä tiikerihaisukellusta italialaisten meribiologien kanssa Francesca Reineron johdolla. He suorittivat laserfotogrammetriaa yksilöiden mittaamiseksi ja tunnistamiseksi.

Minulle hainsuojelijana oli äärimmäisen tärkeää tarkkailla ja kuvata tiikereitä omakohtaisesti. Kun lähdin saarelta viikon kuluttua, minulla oli selkeä suunnitelma palata lokakuussa lisähavainnointiin.

Halusin seurata tiikerihaiden vuorovaikutusta Fuvahmulahissa tarkasti, koska sama hailaji voi tietyissä olosuhteissa käyttäytyä ja toimia eri tavalla erilaisissa elinympäristöissä.

Erikoislupa

Tiikerihait tunnetaan aggressiivisina huipun petoeläiminä, toiseksi vain valkoisten jälkeen ihmisiin kohdistuneiden hyökkäysten määrässä. He ovat luonnostaan ​​erittäin uteliaita, mikä auttaa heitä löytämään ravinnonlähteitä, mutta valitettavasti tämä selittää osan näistä tapauksista.

Fuvahmulah isännöi ennennäkemättömän suurta tiikerihaiden ryhmää ympäri vuoden, ja 250 yksilöä on tunnistettu. Se on ihanteellinen paikka maailmassa ei vain virkistyssukellukseen, vaan myös erityisiin havainnointi- ja tieteellisiin tarkoituksiin.

Läheiseen vuorovaikutukseen ja havainnointiin tarvitsin erityisluvan sukelluskeskukselta. Sen saaminen ei ollut helppoa, koska saarelaiset ja keskukset ovat luonnollisesti huolissaan mahdollisista tapahtumista, jotka voivat vaarantaa sukellusmatkailun.

Tämä lupa mahdollistaa tietynlaisen vapauden, mikä mahdollistaa erittäin lähikohtaamisen näiden majesteettisten eläinten kanssa. Matkani oli pääasiassa yksinsukellusta tiikerihaiden kanssa, erillään sukellusoppaasta, turvasukelluksesta tai virkistyssukelluksesta.

Normaalisti tiikerisukelluksissa Fuvahmulahissa sukeltajat ovat velvollisia pysymään ryhmässä ja seisomaan paikallaan pudotuksen takana tarkkailemaan haiden ruokintaa.

Päivät satamassa

Saadakseni tarvittavan vapauden tein suunnitelman kolmen sukellusoppaan kanssa. Kun ruokinta oli päättynyt, sukeltasin yksin Tiger Harborin (aiemmin nimellä Tiger Zoo) hiekkapohjaan.

Kun hait saapuivat, menin yksin ja menin lähemmäksi. Turvallisuuden vuoksi kaksi sukellusopasta peitti aina selkäni hain liikenteen kiihtyessä.

Ruokinta Fuvahmulahissa tehtiin kahdella tavalla: piilottamalla tonnikalajätteet pienten kivien alle ja tsemppaamalla veneestä. Molemmat menetelmät tehtiin kunnioittavasti, ja pääsääntöisesti kaikki sukellusoppaat vetäytyivät paikalta mahdollisen vaaran vuoksi ruokittaessa ja tsemppiä.

Yhteensä tein 12 sukellusta tiikerihaiden kanssa (26 kirjautunutta kohtaamista mukaan lukien helmikuun sukellukset) Tiger Harbourissa. Tämä hevosenkengän muotoinen paikka, jonka syvyys on 8-10 metriä, sijaitsee aivan pääsataman ulkopuolella. Täällä olevien tiikerihaiden runsaus tekee siitä pakollisen vierailun jokaiselle sukeltajalle.

Kaikki sukellukset olivat erittäin intensiivisiä. Vaikka vieressäni olevat oppaat olivat äärimmäisen stressaantuneita ei-toivotun pureman vähäisen todennäköisyyden vuoksi, tunsin oloni mukavaksi jokaisen läheisen kohtaamisen aikana 15 vuoden hain sukelluskokemukseni ja kenties hyvien fiilisten ansiosta.

Sekä helmi- että lokakuussa tiikerihaita hankittiin päivittäin, ympäri vuoden, ja ryhmittymä oli täysin naarasvaltainen. Havaimistani kymmenistä haista vain yksi oli uros. Ja suurin osa naisista oli raskaana.

Tiedämme, että Fuvahmulah tarjoaa sopivat olosuhteet raskaudelle, kun otetaan huomioon ympärivuotinen ravinto ja lämmin vesi.

Ennen synnytystä tiikerihait suosivat matalia rannikkoympäristöjä pentujensa turvallisuuden vuoksi, vaikka tieteellisesti ei tiedetä, synnyttävätkö ne ympäri saarta. Yksi asia on varma: tiineyden ajaksi he valitsevat Fuvahmulahin suojatut vedet.

Täydelliset huipun saalistajat

Havahduin myös joihinkin aikuisiin naaraisiin, joilla oli erittäin syviä pariutumisarpia kehossaan. Joillakin naisilla oli parantuneet haavat, kun taas toisilla vammat olivat tuoreita ja avoimia.

Tapaamisten aikana huomasin myös usein, että kun raskaana olevat hait olivat rauhallisia, nuoremmat yksilöt olivat erittäin uteliaita. Nuoret olivat myös melko suuria, mikä tuki teoriaa, jonka mukaan pienemmät nuoret eläimet todennäköisesti välttävät aluetta ennen kuin ne saavuttavat tietyn koon kiertääkseen kohonnutta saalistamista (tiikerihaita tunnetaan kannibaaleina).

Selkeä hierarkia haiden välillä oli ilmeinen. Pienemmät antoivat aina periksi, kun he tunsivat aikuisten majesteettisen läsnäolon. Tapauksissa, joissa pyrin läheiseen kontaktiin nuorten kanssa, he mieluummin pakenivat yhtäkkiä, kun taas aikuiset naiset olivat pelottomia samassa yhteydessä.

Tiikerihailla on myös erilainen käyttäytyminen muihin lajeihin verrattuna. Ne minimoivat energiankulutuksen ja lisäävät metsästysmenestysmahdollisuuksiaan hiipimällä pahaa-aavistamattoman saaliin luo, välttäen energian haaskausta saaliin vainoamisessa, jotka ovat jo tietoisia niistä ja voivat paeta helposti.

Tämä käyttäytyminen pätee yhtä lailla heidän vuorovaikutuksessaan ihmisten kanssa. Aina kun he huomasivat minun lähestyvän varovasti, he muuttivat äkillisesti suuntaa ja siirtyivät pois. He eivät koskaan yrittäneet vainota minua, kun olin täysin tietoinen heidän läsnäolostaan ​​ja katsoin heitä.

Kaikki hienovaraiset liikkeet, kuten hidas pään käännös tai käden nosto, saivat ne aina liukumaan pois tai poikkeamaan. Tämä havainnollistaa entisestään, miksi ne ovat täydellisiä salametsästyksen huipun saalistajia. Oli kuin he voisivat aistia pienimmänkin fyysisen muutoksen vesipatsaassa kaukaa.

Lisääntynyt valppaus

Joskus laskin yli 10 haita samassa paikassa. Tietyissä kohtaamisissa jotkut henkilöt vaikuttivat liian rohkeilta ja seikkailunhaluisilta, mikä pakotti minut ohjaamaan heidät pois käsilläni, mikä vaati lisääntynyttä valppautta heidän ollessaan lähempänä. Takanani turvasukeltajat työnsivät lakkaamatta pois niitä, jotka lähestyivät varkain.

Parhaat lähikontaktit tapahtuivat, kun hait tarttuivat sukellusohjaimien pienten kivien alle laittamiin tonnikalajätteisiin (kalanpäät, sisäelimet jne.). Tässä vaiheessa niistä tuli todella rajuja.

Tämä oli aika olla erityisen varovainen, sillä he alkoivat epäröimättä suunnata suoraan minua kohti. Mutta yleensä, kun he olivat saaneet kylläisensä, he poistuivat paikalta liukuen varovasti pimeyteen. Toiset liukuvat ohi varovaisin silmin. Jotkut lähestyivät varovasti, uteliaita mutta varovaisia.

Kuten ihmisillä, tiikerihailla on erilaisia ​​persoonallisuuden piirteitä. Jokainen hai on yksilö, jolla on ainutlaatuiset mieltymyksensä ja käyttäytymisensä.

Niiden vasteiden havainnointi eri tilanteissa auttaa paremmin tulkitsemaan ja ennustamaan, kuinka tietyntyyppiset petoeläimet käyttäytyvät ihmisten ympärillä.

En tuntenut oloani missään vaiheessa uhattuna, edes äärimmäisissä lähikuvissa. Useimmissa tapauksissa olin todella heidän armoilla, mutta yhtäkään puremayritystä ei tapahtunut. Tiikerihait ovat erittäin älykkäitä, enkä koskaan uskonut, että olimme ruokalistalla.

Vaikka sitä pidetään maailman tunnetuimpana tiikerikokonaisuudena, jossa on yli 250 yksilöä, tämän syrjäisen saaren vedet ovat turvallisia ja hauskoja sukeltaa.

Kirjattuani nämä 26 sukellusta kahtena vuodenaikana saman vuoden aikana ja keskusteltuani paikallisten meribiologien, paikallisten oppaiden ja kalastajien kanssa uskon, että tämä suuri kasautuminen ja alhainen aggression todennäköisyys johtuu todennäköisesti vähäponnistuksista ravintolähteistä, kalastajien ruokinnasta ja sukelluskeskukset, tonnikalan runsaus (thunnus albacares ja Katsuwonus pelamis) ja muut pelagiset kalalajit sekä Fuvahmulahin vesien tarjoama suojelun tunne.

Vaikka tiedetään, että tiikerihait voivat vaeltaa pitkiä etäisyyksiä (yli tuhansia kilometrejä), tieteelliset tiedot osoittavat selkeän paikkauskollisuuden aikuisilla ja asuinpaikan nuorilla.

Iso Mamma

Erittäin mielenkiintoinen anekdootti: kuuluisa naarashai, nimeltään Big Mama, havaittiin pääkaupunki Malén ympäröivillä vesillä. Oltuaan siellä viikon hän palasi Fuvahmulahiin. Tämä tapahtui kymmenen päivää ennen saapumistani. Mielestäni tämä hahmottaa yleiskuvan luonnollisesta tiikerihain populaatiodynamiikasta.

Fuvahmulahissa saatat kohdata tiikerihaita joka sukelluksessa, koska niitä on kirjaimellisesti kaikkialla, jopa syrjäisillä sukelluskohteilla. Huolimatta siitä, että heitä pidettiin huipun petoeläiminä ja salaperäisinä metsästäjinä, Fuvahmulahin vesillä ei ole havaittu tapauksia. Tämä johtuu useimmiten tekijöistä, kuten saaliin valinnasta, elinympäristön käytöstä ja aktiivisuustasoista.

Sukeltajat, ei-sukeltajat, vapaasukeltajat ja jopa snorklaajat nauttivat näiden upeiden eläinten läsnäolosta ilman pelkoa. Ne ovat todella rauhallisia ja rauhallisia olentoja.

Kaikissa sukelluksissa mukanani oli innostunut ryhmä sukellusoppaita: Safdhar, Izzu ja Asfhag, Fuvahmulah Scuba Club. Sukelluskeskus tarjosi poikkeuksellista tukea ja apua kaikissa vaiheissa, sekä veden alla että yläpuolella. He takasivat turvalliset ja kattavat kohtaamiset tinkimättä olennaisista sukellusprotokollista.

Tämä hyvin valmisteltu sukelluskeskus tarjoaa kuusi sukellusopasta, kaksi isoa venettä, viihtyisän sukelluskeskuksen ja hotellin.

Ei montaa vuotta sitten siellä oli vain yksi sukelluskeskus ja kolme hotellia. Nyt siellä on 11 keskusta ja yli 30 hotellia.

Fuvahmulah kukoistaa uutena sukelluskohteena ympäri maailmaa, ja sen rikkaat vedet kuhisevat tiikerihaiden lisäksi myös muita pelagisia lajeja, kuten vasarahaita, pentu- ja valashaita, valtameren rauskuja ja melonipäisiä valaita.

Netflix on muuten erittäin kiinnostunut tästä syrjäisestä paratiisista ja aikoo kuvata siellä uuden tosi-shown kesäkuussa 2025.

