Miksi en koskaan kyllästy Malediiveihin

Kamera valmiina, RICHARD ASPINALL rentoutuu Pohjois-Malen atollilla, jossa vedenalaiset kirkkaat värit jättävät taatusti pysyvän vaikutuksen. Joka tapauksessa, mitä vikaa kalojen kanssa leikkimisessä on?

Harva asia elämässä on ihanampaa kuin herätä merinäkymään, kun se liplattaa lempeästi muutaman metrin päässä olevaa valkohiekkaista rantaa ja taivaansininen taivas ulottuu horisonttiin. Vehreä trooppinen kasvillisuus ja yläpuolella olevat palmut luovat tervetulleen varjon huojuessaan lempeässä tuulessa.

Onpa ihanaa katsella auringonnousua tietäen, että työ on kaukana ja sinun tarvitsee vain nauttia hienosta aamiaisesta ja löytää sukelluskeskus. Tervetuloa Malediiveille.

Tämä Intian valtameren harjanteella sijaitseva ihmeellinen saarivaltio on pitkään määritellyt "trooppisen ylellisyyden". Koska siellä on maailman parhaita sukelluspaikkoja, sen upeat atollialueet aivan päiväntasaajaa pitkin tekevät siitä kohteen, johon voit vierailla yhä uudelleen, varsinkin jos koet ansaitsevasi rentoja sukellushetkiä ja hieman hemmottelua.

Kun tilaisuus yöpyä OBLU NATURE -lomakohteessa Helengelin saarella tarjoutui, tartuin tilaisuuteen. Olin ollut malediivilaisella laivalla noin vuosi sitten ja vaikka olenkin...

aina innoissaan yhden "Best Of" -reittien energisistä ja usein virtauksellisista sukelluksista,

Ajatus saarella sijaitsevasta luksushuvilasta kuulosti täydelliseltä.

Se tarkoitti myös sitä, että ei-sukelluskumppanini saattoi myös tulla mukaan. Mahdollisuus olla yhdessä ja nauttia sukelluksesta: molempien maailmojen parhaat puolet.

Värikäs riuttamaisema

Matka kulki Newcastlesta Dubain kautta Malediivien pääkaupunkiin Maléen. Yövyimme lentokentän lähellä olevassa hotellissa nukkuaksemme matkan yli ennen kuin teimme nopean pikavenematkan pohjoiseen Helengeliin. Saari on ohut korallihiekan ja trooppisen vihreän kaistale, joka muodostaa pienen osan Pohjois-Malé-atollin (Kaafun) koillisreunasta.

Kun lähestyt OBLU NATURE -luontoa, näet ensin veden päällä olevat huvilat ja pienen laiturin, jossa Intian valtameren perinteiset puiset työhevoset, dhonies, levätä sukellusten ja auringonlaskun veneretkien välillä.

Henkilökunta toivotti meidät nopeasti tervetulleiksi ja ehdotti meille lomakeskuksen sovelluksen asentamista puhelimiimme. Meidät ohjattiin nopeasti majoitukseemme. Olin pyytänyt rantahuvilaa, jotta voisin nauttia palmujen varjosta. Skotlannissa asuvana punatukkaisena minun on pysyttävä poissa auringosta.

Veden päällä olevat huvilat nauttivat auringonnoususta tai -laskusta riippuen siitä, mihin suuntaan ne ovat, ja ne ovat hieman kauempana lomakeskuksen keskusravintolasta, baarista, concierge-palvelusta ja sukelluskeskuksesta, vaikkakin liikkuminen jalkaisin on erittäin helppoa, ja käytössä on golfkärrytyyppinen kuljetuspalvelu.

Dhonit ovat Malediivien työhevosia (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Lomakeskus (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Sukelluskeskus

Tarkistettuani nopeasti kameravarusteet ja tehtyäni kotelolleni alipainetestin (kuinka rakastankaan tuota "vilkkuvaa vihreää onnenvaloa") vaeltelin palmujen reunustamaa keskustapolkua pitkin ja löysin TGI Helengelin.

Keskus on hyvin varjoisa – ihanteellinen sukellusvarusteiden sovittamiseen – ja vain lyhyen kävelymatkan päässä laiturista ja dhoniesHenkilökunnalla oli minua odottamassa 15 litran säiliö, jossa oli 30 % täyttöastetta.

Tavanomaisten paperitöiden jälkeen minulle annettiin varusteet – tunnettujen toimittajien sukelluskeskusten vakiohinnat – ja olin matkalla ensimmäiselle sukellukselleni.

TGI Maldives -sukelluskeskus (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI:llä on melko vakiojärjestelmä, johon kuuluu kaksi aamusukellusta, yksi iltapäiväsukellus ja yksi yösukellus pyynnöstä. Noin 30 säännöllisesti vierailtua kohdetta ovat osa Pohjois-Malé-atollin koillisosan muodostamaa pienten saarten ja riuttojen ulompaa ketjua.

Näillä kohteilla on upeita nimiä, kuten Kagi Kuda Kangu ja Boda Gaa Faru. Jos vielä kirjaat sukelluksiasi muistiin, nämä sanat ovat ilo kirjoittaa.

Nuori haukkakilpikonna silmäilee Richard Aspinallia

Iltapäiväsukellukset tehdään usein lähempänä lomakeskusta, suojaisemmilla alueilla. Virtaukset voivat olla voimakkaampia iltapäivällä, vaikka vuodenaika ja vuorovesi tekevät ennustamisesta erittäin vaikeaa. Ennen jokaista sukellusta opas tarkistaa virran, mikä määrää, miten kohteeseen lähestytään. Onneksi virran mukana meneminen on normi.

Ensimmäinen sukelluksemme oli seinämä, joka muodosti kanavan toisen sivun tai kanduKanavat voivat olla hauskoja nopeiden virtausten kanssa, mutta ne ovat usein huonoja valokuvaajille, kun ne vietäisiin kauas kohteistaan!

Onneksi virtaus oli sinä päivänä vähäistä ja muutamassa minuutissa olin nähnyt ensimmäisen kilpikonnani ja vaipunut sukelluksen iloiseen rytmiin.

Ammuskelin muutamia korallisumutteita ennen kuin laskeuduin matalalle nauttimaan parvista fusilieriä, siniahvenia ja kaulusperhoskaloja 60 minuutin sukelluksen viimeisen puolen tunnin ajan.

Minulle matalikot ovat Malediivien riuttojen todellinen loistama. Syvyyksiin uppoava hiekkapohja ei ole juurikaan kiinnostava, vaikka kannattaakin aina pitää silmällä, sillä saatamme nähdä useita mustakärki- ja valkokärkihaita lipumassa alapuolellamme.

Kandus ovat Malediivien tyypillisiä sukelluskohteita. Jopa kohtalaisessa virtauksessa ne voivat olla erittäin rentouttavia: pidä riutta toisella puolellasi, seuraa opasta ja pysy sukelluskumppanisi kanssa.

Kyllä, sinun on noudatettava kaikkia normaaleja sääntöjä, mutta sukeltaminen on helppoa. Mieleeni tuli, että jos tämä oli kenties ensimmäinen sukellusmatkasi pätevyyden jälkeen tai matka, jolla syvennät oppimistasi ja taitojasi, tämä sukellus oli melko täydellinen.

Kaulusperhoskala

Jopa täydessä trooppisessa auringossa keinovalo (tässä Richardin salamat) tuo esiin riutan upeat värit.

Nukuin hyvin sinä yönä, muutaman avustuksella mojitos baarissa, ja vaimoni kertoi erinomaisia ​​asioita kylpylästä.

Maha Tila

Seuraavan päivän kohokohta olisi Maha Thila, sukellusreitti, jolla näkee runsaasti paikallisia mustajalkaisia ​​vuokkokaloja ja laajemmin levinnyttä Clarkinvuokkokalaa. Jälkimmäiset ovat paljon iloisempia ja niistä on helppo saada kuvia käpertyessään kuplakärkivuokoksi – tässä tapauksessa upeaksi punaiseksi yksilöksi.

Mustajalkainen pellekala

Kun virtaus hieman voimistuu, se nostaa tämän vuokon helmoja

thilaovat eräänlainen riutta, jota parhaiten kuvaillaan vedenalaisiksi huippuiksi, ja ne eroavat a:sta giri siinä mielessä, että ne eivät riko pintaa. Molemmat sopivat erinomaisesti sukelluksiin, ja pienemmät sopivat erinomaisesti sukellusten kiertämiseen ennen turvapysähdystä matalikoilla, joilla kilpikonnia voi usein nähdä lepäävän.

Kanavien, kulmien ja seinäsukellusten joukossa kandusOlin innokas kaivamaan makro-objektiivini esiin. Ensimmäinen ”otustenbongaus”-sukellus talon riutan kulmalla päättyi keskinkertaisen virtauksen ajelehtimiseksi napsijaparvien keskellä – kaunista, mutta ei sitä, mitä halusin.

Minun piti odottaa seuraavaan päivään ennen kuin pääsin tutkimaan paikallista kohdetta nimeltä Trix Caves. Eivät ne oikeastaan ​​olleet luolia, vaan pikemminkin syviä ulokkeita, joiden yläpuolella oleva koralli heittää pysyvän varjon riutan reunasta irronneiden suurien kuoppien ylle.

Nämä varjoisat "luolat" olivat elämän peitossa, ja piiskakorallien keskellä oli myös hydrozoaaneja ja gorgonialaisia. Minulla oli hauskaa metsästämällä pieniä tokkoja ja vapaakiduskotiloita.

Erittäin hyvä näkyvyys antaa Richardille mahdollisuuden yrittää vangita laajempi riuttamaisema

Taskulamput ovat välttämättömiä tällaisilla paikoilla; muuten ne ovat tylsiä, mielenkiinnottomia paikkoja, jotka hukkuvat varjojensa synkkyyteen. Jopa pieni taskulamppu paljastaa runsaan punaisen, vaaleanpunaisen ja violetin sävyjen runsauden sekä hämmästyttävän yksityiskohtaisen näkymän kalliota peittäviin varjoa rakastaviin kasveihin.

Piiskakorallitokko

Joulukuusen matoja

Kuten kaikilla Malediivien sukelluksilla, mitä tahansa voi tapahtua, ja noin 20 metrin kohdalla ja sukelluksen puolivälissä löysimme parin hoitajahaita lepäämässä yhdessä. Näitä suvaitsevaisia ​​kaloja voi olla helppo lähestyä, mutta yhden... kuva Jätin ne rauhaan nukkumaan.

Hoitajahai

Doris-luolat

Samanlainen sukellus Doris Cavesissa eräänä iltapäivänä paljasti lisää makroelämää, vaikka kirosinkin yhä heikkenevää näköäni. Tyytyin ottamaan kalamuotokuvia ja otin haasteen vastaan ​​kuvata hyvin säikyllisiä punaisia ​​tulitokkoja, jotka elävät korallihiekan koloissa.

Pari punaisia ​​tulitokkoja

Haukkakalat sopivat hyvin muotokuvaukseen, kuten tokotkin

Ennen kuin huomasinkaan, olin jo puolivälissä matkaa ja kylpyläkäynti oli paikallaan. En ole

luontainen kylpyläkävijä, mutta alan arvostaa kylpylän ja sukelluksen synergiaa ja selkäkivun vuoksi

jota pieni, yli-inhimillisen voimainen nainen töni ja työnsi, mietin

mitä lomakohteita, kuten OBLU NATURE, tällä upealla Helengelin saarella tarjottiin.

Tarjolla on erilaisia ​​hoitoja, kuten kuumia kiviä ja balilaista hierontaa. Varasin lisähoidon sovelluksen kautta lähtöpäivän aamuksi helpottaakseni kotimatkaa. Se oli mahtavaa!

Kylpylä (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Tämä oli rentoa, lempeää ja stressitöntä sukellusta ja ihanteellinen kokeneille sukeltajille, jotka etsivät pientä helppoa ylellisyyttä, sekä aloittelijoille, jotka haluavat kokeilla erilaisia ​​sukelluksia ja saada itseluottamusta, ehkä yöpyen perheenjäsenten tai rakkaan ihmisen luona (sanoinko jo, että tarjolla oli häämatkahuvila?) ja tehden useita sukelluksia viettäen samalla laatuaikaa yhdessä.

Siitä puheen ollen, minun on mainittava ravintolat. Grill, kuten se tunnetaan, sijaitsee rannan vieressä, nauttii parhaista iltatuulesta ja palvelee kaikkia ruokavalioita. Jos syöt kalaa, tämä on ihanteellinen paikka sinulle.

Suosikkini näistä kolmesta ravintolasta on nimeltään Raga Route. Tavallaan se on vähän kuin Malediivit kokonaisuudessaan – intialaisesta kulttuurista ja ruoasta vaikutteita saanut, mutta omalla twistillään. Ruoka oli ylellistä, hienovaraisesti maustettua ja täyteläistä. Ehdottomasti pakko kokeilla.

Lomakeskuksen suurempi, buffet-tyyppinen ravintola oli myös erinomainen, ja sen eri "asemilla" tarjoiltiin maailman keittiöitä. Onneksi lomakeskuksen kuntosali auttaa jonkin verran uusien kalorien polttamisessa!

Talon riutta

Monille vieraille talon riutta voi olla heidän ensimmäinen kosketuksensa vedenalaiseen maailmaan. Vieraat voivat lainata ilmaisen snorklaussetin ja viettää koko päivän katsellen vedenalaista maailmaa, kunhan he pysyvät merkityillä alueilla.

Riutta itsessään on pohjimmiltaan saaren vedenalaisen osan jatke, pitkä ja kapea, kahden suuremman riuttarakenteen välissä. Odotan monien vieraiden kokeilevan snorklausta ennen kuin päättävät kokeilla sukellusta TGI:n kanssa. Perussertifikaatin hankkiminen täällä olisi monille varmasti parempi kuin kylmä sukelluskoe Isossa-Britanniassa, vaikka tiedänkin, että jotkut olisivat eri mieltä.

Moray ankerias

Hummeri

Talon riutta on ihanteellinen yösukelluksille ja eläintenbongaukseen, ja olisin mielelläni viettänyt siellä paljon pidempään kuin yösukelluksen normaalit 45 minuuttia.

Pärjäsin myös bensalla erittäin hyvin ja olisin voinut luopua pyytämästäni 15 litran säiliöstä, mutta on hyvä tietää, että niitä on saatavilla. Viikon sukellusprofiilien perusteella tunnin mittaiset sukellukset reilusti yli 50 baarin pinnalla olivat normi.

En ollut odottanut yösukellukselta lyhyttä mutta upeaa kohtaamista valkokärkihain kanssa. Tämä normaalisti arka, pimeässä metsästävä kala ui luokseni ja vilkaisi hetken kameraani ennen kuin kiiti pois.

Valkokärkisiä riuttahaita näkee yleisesti Malediiveilla, mutta näin läheltä niitä näkee harvoin.

Myös talon riutalla sukeltaminen päiväsaikaan on nautinto, ja voimakkaassa trooppisessa valossa ja erinomaisen näkyvyyden ansiosta sukellsin useita kertoja onnellisesti siniahvenparvien keskellä niiden erkanessa ja muodostuessa uudelleen ympärilläni, enkä täysin luottanut tähän kömpelöön tunkeilijaan.

Siniviivanapsijan tunnusomainen parvi

Itämaiset makeat huulet

Malediivien värit

Napsijat elävät usein syvemmällä, joten matalassa vedessä näkeminen on erittäin nautinnollista, koska niitä voi olla tuhansia. Ne ja itämaiset makeanhuulet ovat Intian valtameren kaloja, joiden kirkkaan keltaiset värit sinisen taustaa vasten ovat yhtä voimakas yhdistelmä kuin turkoosi meri valkoista korallihiekkaa vasten pinnasta katsottuna.

Anemonefish

Henkilökunnan ystävällisyyden, erinomaisen ruoan, upean kylpylän ja jopa saarten välillä hyvää ravintoa etsivien banaanilepakoiden lisäksi mielestäni Malediiveilla on yllin kyllin väriloistoa.

Meren värit, hiekka ja puiden vihreys taivasta vasten ovat kaikki poikkeuksellisia, mutta sukella vedenpinnan alle ja tutki riuttoja. Väriä on kaikkialla.

Klovni-liipaisukala

Kirurgikala

Kalojen keltaisista ja hopeanvärisistä sienieläinten punaisiin ja korallien vaaleanpunaisiin, syvän meren sinisen keskellä – väriä on kaikkialla.

Lähes kaksi vuosikymmentä sitten kerroin sukelluskerhossani olevalle miehelle, että olin menossa Malediiveille. Hän, paatuneena hylkynä harrastaja, hylkäsi sen "vain kalojen kanssa leikkimisenä".

Asia on niin, että hän oli oikeassa, se on leikkimistä kaloilla. Tuhansilla kaloilla, kaikenkokoisina, -värisinä ja -muotoisina, upealla trooppisella ylellisyydellä ylhäällä. Jos et ole vielä käynyt Malediiveilla, tee niin. Se on upea!

Deluxe-huvila rannalla uima-altaalla (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FAKTIFILE SIINNE: Richard lensi Emiratesilla Newcastlesta Malén kautta Dubaihin. Ilmaiset pikavenekuljetukset Helengeliin kestävät noin 50 minuuttia. MAJOITUS: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO (Malediivien all-inclusive-lomakohteet). SUKELLUS: TGI MalediivitYksittäissukellukset alkaen 114 Yhdysvaltain dollaria (85 puntaa). Saatavilla on sukellusvälineiden vuokrausta, 15 litran kaasupulloja ja nitroksia. Saatavilla on myös vesiskoottereita, kajakkeja ja muita vesiurheilumahdollisuuksia. SÄHKÖ: Kaikkialla käytetään brittiläisiä pistokkeita. VALUUTTA: Pienet setelit Malediivien rufiyaa- tai Yhdysvaltain dollarimääräisinä saattavat olla hyödyllisiä, vaikka useimmat vierailijat maksavatkin kortilla. HINNAT: Kaikki vieraat majoittuvat OBLU Island -paketilla, joka sisältää majoituksen, mukavuudet, ruokailun ja rajoittamattomat juomat, aktiviteetit ja retket. Richard majoittui Sunrise Water Villassa, jossa on uima-allas, ja sen hinnat alkavat tällä hetkellä 630 dollarista (470 punnasta) per yö. Deluxe Beach Villan hinnat alkavat 525 dollarista (390 punnasta) ja Beach Suiten (jossa on uima-allas) hinnat 1,335 1,000 dollarista (XNUMX XNUMX punnasta) (kaksi henkilöä jakavat huoneen). Vesihuvilat auringonlaskun aikaan (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

