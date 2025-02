SISÄPIIRIN KÄYTTÖÄ PELAGIANISTA

"Pelagian on todellinen viiden tähden liveaboard-kokemus”…”7 tähden sukelluskokemus”…”Paras joukkue, jonka olemme koskaan kokeneet.” Nämä ovat vain näyte sadoista vieraiden saamasta kunnianosoituksesta Wakatobin sukellusvene Pelagian.

Pelagianin risteilyohjaajat Ramon Crivilles ja Judith Terol Oto.

Joten mikä on tämä tasokas liveaboard, joka kerää niin johdonmukaisia ​​kiitosta? Vastataksemme tähän kysymykseen saimme yhteyttä jahdin risteilyjohtajiin Ramon Crivillesiin ja Judith Terol Otoon, jotka jakoivat oivalluksia, jotka perustuivat kahdeksan vuoden vieraiden isännöintiin Pelagian risteilyt Wakatobin saariston läpi.

Henkilökohtainen kosketus

Pelagian-risteilyn eniten kehuttuja puolia ovat miehistön lämmin vieraanvaraisuus ja korkeatasoinen henkilökohtainen palvelu, joka on mahdollista rajoittamalla jokainen risteily enintään kymmeneen vieraaseen 12 hengen miehistössä.Jokainen miehistön jäsen luomamiehistä tarjouskuljettajiin ja Dive Experience Manageriin (DEM) on suorassa yhteydessä vieraisiin,"Judith sanoo. "Ne tarjoavat täydellisen tasapainon ammattimaisuuden ja ystävällisen asenteen välillä luoden vieraillemme kodikkaan kokemuksen"

Pelagian Dive Yacht ankkurissa (ylhäällä), pääsalin sisätilat (vasemmalla), päälliköt työskentelevät keittiössä (alhaalla oikealla).

"Nautimme eniten Pelagianin risteilyjohtajistamme mahdollisuuksista kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen.”, Ramon lisää. "Tämän ansiosta voimme keskittyä pyyntöjen täyttämiseen ja tarpeiden ennakoimiseen kysymättä, ja tietysti rakastamme myös todella johtoasemaa, jossa voimme sukeltaa joka päivä"

Yksityinen, eksklusiivinen ja rentouttava

Pelagian Master Suite hytti (ylhäällä), superlux sabiini (vasemmalla) ja vakiohytti (alhaalla oikealla).

Yksityisyys ja yksinoikeus ovat kaksi tärkeintä syytä, miksi asiakkaat valitsevat Pelagianin. Toisin kuin tämän kokoiset live-laudat, joissa on vähintään 10 kompaktia hyttiä, Pelagianin viiden hytin asettelu ja rajoitettu vieraslista luovat persoonallisempaa tilaa hyteihin ja muihin jahdin osiin. Eksklusiivisuus tulee esiin sukeltaessa. "Vierailemme sivustoilla, joissa olemme ainoa live-aluksella risteily alueella,"Judith selittää. "Tämä tarkoittaa, että ympärillä ei ole muita sukeltajia, ja riutat ovat vähemmän alttiina ihmisen vaikutuksille." Pelagian reitit esitellä erilaisia ​​vedenalaisia ​​ympäristöjä”, Ramon sanoo. "Yhdistelemme erilaisia ​​sukellustopografioita, joten vieraat eivät koe sukeltavan aina samassa paikassa."

SISÄPIIRIN KÄSITTELY PELAGIANISTA 11

Tyypillinen Pelagian risteily vie korallirinteille, hiekkalaguunien, seinien, huipujen, laitureiden ja sukelluskohteiden. "Voimme löytää mutaympäristöstä monia ainutlaatuisia olentoja, joita ei usein löydy lomakeskuksesta," hän sanoo. Kokemuksen parantamiseksi miehistö järjestää sukellusesityksen iltana ennen näitä sukelluksia, ja vedessä DEM:t etsivät ja jakavat meren parhaat löydöt kaikkien kanssa.

Toinen vieraiden usein mainitsema Pelagian risteilyn kohokohta on rentouttava ilmapiiri. Monitasoisilla profiileilla, jotka voivat ylittää tunnin, kolme suunniteltua sukellusta päivässä ja yösukelluksia, vedessä on runsaasti aikaa tyydyttääkseen innokkaimmatkin vedenalaiset harrastajat. Mutta vaikka tämä pohja-aika olisi käytettävissä, joka päivä on vielä runsaasti aikaa rentoutua ja nauttia yksityisestä huvivenekokemuksesta. Ramon huomauttaa, että aikataulu sallii melkein kaksi tuntia ensimmäisen ja toisen sukelluksen välillä, kaksi ja puoli tuntia toisen ja kolmannen sukelluksen välillä sekä tunteja kolmannen ja yösukelluksen välillä. Tämä aikataulutus edistää rentoutumisen ilmapiiriä ja samalla parantaa turvallisuutta runsailla pintaväleillä, jotka mahdollistavat pidempiä toistuvia sukelluksia.

Ruokavalio

Mikään keskustelu pelagialaisista vieraiden tyytyväisyydestä ei olisi täydellinen ilman aterioiden mainitsemista, Judith sanoo. Kaikki ateriat tarjoillaan yksilöllisesti tarjoiltuina kolmen ruokalajin lounas- ja illallismenuilla. "Aina löytyy alkupala. Salaatit lounaaksi – puutarhasalaatit, quinoa-salaatti, Ceasar-salaatti, tomaatti- ja bocconcini-salaatti balsamico-vähennyksellä, pastasalaatti ja paljon muuta – ja illallinen alkaa keittovalikoimalla – kurpitsakeittoa, vihreää hernettä, häränhäntä, vihannessekoituksia, parsaa ja niin edelleen. Pääruoalla on aina kolme vaihtoehtoa – lihaa, kalaa tai katkarapuja sekä kasvisvaihtoehtoja – ja voit aina ehdottaa muita ruokia, joita kokki valmistaa mielellään."

Pelagianin kokin valmistama pihviillallinen.

Sen lisäksi, että he voivat nauttia laajasta valikoimasta kansainvälisiä suosikkimakuja ja tuoreita hedelmiä, indonesialaisia ​​ruokia pitävät asiakkaat voivat maistella perinteisiä paikallisia ruokia maustettujen sambal-kastikkeiden kera. Lisäksi kaikki ruokavalion rajoitukset tai tarpeet otetaan aina huomioon; Vieraat voivat vain ilmoittaa siitä meille etukäteen.

Suosikkisukellukset

Kaksi urosmandariinikalaa varassa kummankin kanssa hämärän lähestyessä sukelluspaikalla Magic Pier.



Napsauta näitä linkkejä saadaksesi lisätietoja Mandarinfish Pier -sukellus Wakatobin sukellusveneellä, Pelagian ja Vinkkejä mandariinikalojen kuvaamiseen.

Vaikka vieraat kuvailevat koko Pelagian-sukelluskokemusta "poikkeukselliseksi", jotkin kohteet mainitaan usein erityisinä suosikeina. Näitä ovat Buton Islandin suojeltu lahdet. Judith vahvistaa. "Magic Pier -laiturilta löytyy satoja mandariinikaloja ja monia muita hienoja olentoja, kuten seepia, mustekala, skorpioni, keltainen boxfish, eri lajeja mureeneja, maalattuja sammakalajia ja rengastettuja piippukaloja. Toinen lähisuosikki on Cheeky Beach, joka on ensisijainen metsästysmaa nudibranchille, aavepiippukaloille, koristeravuille, käärmeankeriaisille ja mantis-katkarapuille."

Nuori urossininauhaankerias, vangittu New Pierillä Pelagianin kiertueen aikana Pasar Wajon lahdella.

Riutan huipulla Karang Kapotan laguunilla.

Suosittu matala sukelluskohde ja laajakulmavalokuvaajien suosikki on Karang Kapotan laguuni, jossa monoliittiset korallipommit nousevat valkohiekkaisesta merenpohjasta. Yhtä fotogeeninen on Karang Kaledupan Rainbow Reef, joka on vuorten ketju, jota yhdistää harjanteet. Nämä muodostelmat luovat dramaattisia laajakulmakuvia, kun taas harjujen huipulla oleva tiheä korallipeite sisältää runsaasti makrokohteita, kuten kääpiömerihevosia ja sammakalajia.

Sukelluspaikka Fish Market, Wakatobi, Indonesia

Orange Wallin dramaattinen pystyprofiili on koristeltu voimakkaasti pehmeillä koralleilla ja merifaneilla, ja sen yläpuolella on koskematon riutta, joka on kasvanut lukuisilla kovakorallilajikkeilla. Värikkäät meriviuhkat ja sienet ovat myös keskeisiä piirteitä 35 metrin syvyydestä kohoavissa Hogan huipuissa. Näiden rakenteiden huipulla kuhisee fusiliers, punahammastriggerfish, pyramidiperhoskala ja tyttäret.

Kaikki majoitetaan

Kaiken tasoiset sukeltajat voivat nauttia Pelagianista, Ramon sanoo ja lisää, että "mitä kokeneempia he ovat, sitä enemmän he voivat nauttia sukelluksesta ja sitä enemmän he ymmärtävät ja arvostavat riuttojen laatua.” Uudet sukeltajat ovat tervetulleita, ja on selvää, että he saattavat tarvita lisähuomiota ja -apua saadakseen kaiken irti vedessäoloajastaan. "Kompensoimme kokemuksen puutetta yhdeltä DEM:ltämme antamalla henkilökohtaisella huomiolla, joka auttaa kelluvuuden kaltaisissa taidoissa, saa heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi sukelluksissa ja tarjoaa hyviä tiedotustilaisuuksia ja esityksiä meren elämän käyttäytymisestä, elinympäristöistä ja korallien lajikkeesta."

Ramon kertoo, että viikoittaiset risteilyreitit räätälöidään hyödyntämään parhaita vuodenaikoja ja kaikki matkat suunnitellaan ja sovitetaan sääolosuhteiden, vuoroveden, virtausten ja vieraiden toivoman sukelluskokemuksen mukaan. Reitit voivat myös järjestää majoituksen matkoille, kun aluksella on snorklaajia. "Meillä on Pelagianilla kolme DEM:ää, Ramon sanoo, "jotta voimme hoitaa sukeltajia ja snorklaajia samanaikaisesti."

Alkukauden etu

Pelagian sukellusvene

Pelagian risteilyt myydään joskus etukäteen loppuun, Ramon sanoo, mutta tietyt varausikkunat yhdistävät paremman saatavuuden ja erinomaiset sukellusolosuhteet. "Maaliskuusta toukokuuhun meillä on yleensä tyyni meri, ei tuulta, hyvä näkyvyys ja lämmin vesi. Se on aika, jolloin voimme sukeltaa kohteisiin, joissa emme käy muina kuukausina.” Tätä ajanjaksoa kutsutaan sadekaudeksi, mutta Ramonin mukaan se ei tarkoita, että sataa 24/7. "Suurimman osan ajasta meillä on vähän sadetta yöllä, joten se ei ole iso juttu sukeltaessa"

"Suunnittelemme matkat aina sääennusteen mukaan,", Ramon sanoo. "Valittavana on yli 100 erilaista sukelluspaikkaa, joten voimme aina sukeltaa alueilla, jotka ovat suojassa tuulelta ja aalloilta"

Lisätietoja sukeltamisesta Pelagianista osoitteessa wakatobi.com/dive-yacht.

Kysy vieraskokemuksen edustajalta Pelagian-risteilyn varaamisesta.

www.wakatobi.com Sähköposti: info@wakatobi.com