Mennään Eläintarhaan

Wakatobin sukelluspaikka nro 3, eläintarha

Eläintarha on paikka, josta jokainen voi nauttia. Joten se on sopiva nimi yhdelle Wakatobin suosikkisukelluskohteista. Eläintarhasta löytyy jokaiselle jotakin. Se sijaitsee melko lähellä lomakeskusta. Venematkat ovat lyhyitä ja meriolosuhteet ovat yleensä rauhalliset. Monipuolinen syvyysalue tekee tästä sivustosta ihanteellisen sekä sukeltajille että snorklaajille, mukaan lukien uusille sukeltajille ja perheille, jotka haluavat jakaa vedenalaisia ​​ihmeitä nuorten kanssa.

Asioita, jotka tekevät tästä sivustosta erityisen erikoisen, ovat sen kovien korallien runsaus ja makroelämän runsaus, joka pitää otusten metsästäjät ja vedenalaiset valokuvaajat kiireisinä.

Eläintarhassa kovat korallipuutarhat ulottuvat matalikolta alas riutan syvemmälle ulottuville.

Eläintarha sijaitsee pienessä lahdessa. Vedenalainen riutta on muodoltaan amfiteatterimainen, ja sen rinteet reunustavat keskilaaksoa, joka alkaa matalalta tasangolta 3–10 jalan (1–3 metrin) alueella ja laskeutuu yli 100 jalkaan/30 metriin. Lähellä rantaa snorklaajat voivat tutustua lehdoihin, joita asuttavat staghorn korallit, lukuisat Porites-suvun kovat korallit ja salaattikorallit. Tämä alue on yleensä hyvin asuttu, ja siellä on värikäs valikoima riuttakaloja sekä joukko pohjan asukkaita, jotka suosivat korallien välisiä hiekkaisia ​​alueita.

Broadclub-seepiapari eläintarhan matalissa

Kun olet eläintarhan matalalla alueella, ole tarkkana laajakerhon seepioiden varalta, sillä niitä on melkein aina muutama. Se on myös ihanteellinen paikka etsiä ainutlaatuisia löytöjä, kuten sirkkakatkarapuja, joilla on avaruusolioiden kaltaiset pyörivät silmät.

Kun siirryt keskisyvyyteen, kaltevuus kääntyy jyrkemmäksi ja korallitiheys kasvaa. Riuttaviiva siirtyy aaltoilevien rinteiden sarjaksi, ja tällä alueella parveilevien yläveden riuttakalojen joukkoon liittyy eksoottisempia yksittäisiä löytöjä, kuten sammakala, aavepiippukala ja lehtiskorpionikala.

Runsaan korallipeitteen lisäksi The Zoon keskisyvyydet tarjoavat runsaasti vuokkoja kuva-valmiit klovnikalaparit. Toinen makroharrastajien suosikki on sienikorallit, joissa on yleensä samanniminen sienikorallipiippukala. Tällä pienellä valkoisella piippukalalla on kolmion muotoinen pää, joka antaa sille pienen vedenalaisen pythonin vaikutelman.

Sukeltaja katselee suurta piippusientä, jonka päällä on kirkkaan oranssi krinoidi.

Alempana riutan kaltevalla jyrkänteellä isoja tynnyrisieniä alkaa muodostua 50–80 jalan (15–25 metrin) syvyydessä. Nämä suuret sienet antavat uteliaille sukeltajille mahdollisuuden metsästää pieniä aarteita, jotka turvautuvat tynnyreihin.

Purppurakarvaiset kyykkyhummerit (Lauriea siagiani) ovat suurien tynnyrisienien yleinen asukas.

Yksi suhteellisen helposti löydettävissä oleva sieni-asukka on vaaleanpunainen karvainen kyykkyhummeri, jota kutsutaan myös nimellä keijurapu. Tämä herkkä olento – joka ei teknisesti ole rapu eikä hummeri – on makrokuvaajien suosikkikohde. Sen lähes läpikuultava runko hohtaa helmiäismäisellä luminanssilla ja intensiivisellä punertavan violetilla aksentilla, kun taas herkänvalkoinen turkki luo keijumaisen ilmeen.

Sukeltaja tiedustelee eläintarhan korallien peittämän rinteen syvempää aluetta (syvyys 18.3 m/60 jalkaa).



Eläintarhan monipuolinen maasto ja laaja syvyysalue luovat ihanteellisen skenaarion pitkille monitasoisille sukellusprofiileille, ja useimpien sukeltajien on melko helppoa kirjata 70 minuutin sukellus joutumatta dekoon – tai kyllästymättä, koska mielenkiintoisista ei ole koskaan pulaa. aiheita. Eikä esitys lopu auringon laskiessa.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) ovat yöllisiä metsästäjiä, jotka yleensä tulevat esiin vasta auringonlaskun jälkeen.

Eläintarha on yksi Wakatobin suosituimmista yösukelluskohteista. Esitys alkaa aivan auringonlaskun aikoihin päivävuoron viimeisellä aktiivisuudella ennen kuin he suuntaavat yösuojiin. Sitten, kun iltahämärä muuttuu pimeydeksi, yölliset metsästäjät ja raadonsyöjät ilmestyvät päiväsaikaan. Seepia ja bobtail-kalmari vaeltelee riutoilla, kun taas kaksitäpläiset leijonakalat risteilyt etsimässä illallista. Mustekala livahtaa avoimiin, äyriäiset käyttävät pimeyden peittoa tutkiakseen merenpohjaa, ja loistavat litamadot ja nudioksat kulkevat hitaasti pohjassa. Eläintarha on myös suosikkipaikka Wakatobin tunnusomaisille fluo-sukelluksille, jotka esittelevät riutat kokonaan uudessa valossa paljastaen korallit ja meren elämän aavemaisissa hehkuvan fluoresenssin sävyissä.

Wakatobi

Ilmakuva Wakatobi Dive Resortista ja sen kuuluisasta House Reefista aivan sen ovella.

Wakatobi-sukelluskeskus sijaitsee Kaakkois-Sulawesissa, Indonesiassa, korallikolmion sydämessä. Upeista ja erittäin suojeltuista koralliriutoistaan ​​tunnettu idyllinen paratiisisaari - kuuluisa House Reef ja yli 40 muuta kohdetta yksityisellä merensuojelualueella - on helposti saavutettavissa lomakeskuksen yksityinen vieraslento.

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Wakatobi Dive Resortista.