Mandarinfish Pier -sukellus Wakatobi's Dive Yachtilla, Pelagian

Auringonlasku oli lähellä, ja valmistauduimme hämäräsukellukseen Magic Pier -laiturilla Pasar Wajon lahdella Buton Islandin kaakkoisrannikolla Kaakkois-Sulawesissa Indonesiassa. Vieraillut säännöllisesti Wakatobin live-sukellusvene Pelagian, laituri tunnetaan jostakin todella erikoisesta – mandariinikalasta!

Mandariinikala (Synchiropus splendidus) on lohikäärmeperheen jäsen.

Jos et ole vielä nähnyt mandariinikalaa (Synchiropus splendidus), tässä on mitä kaipaat. Dragonet-perheen jäsen, mandariinikalat ovat poikkeuksellisen silmiinpistäviä raikkaalla värillään, joka koostuu kirkkaan vihreistä pyörteistä pääosin oranssinvärisen rungon huipulla, jossa on keltaisia ​​aksentteja pään ympärillä.

Vaikka mandariinikalat eivät ole erityisen harvinaisia ​​trooppisella länsi- ja Intian Tyynellämerellä, niiden löytäminen luotettavan koostumuksen muodossa on jonkin verran rajallista. Tämä pätee erityisesti, jos tavoitteenasi on ottaa kuvia heistä heidän rakkautensa aikana.

Matkalla Filippiineillä Puerta Galerassa minut vietiin "Mandarinfish hot spotiin". Valitettavasti tämäkin paikka oli hyvin tuttu jokaiselle sukellusoperaatiolle. Kokemus ei ollut minulle tuottava eikä nautinnollinen, koska paikalla oli paljon sukeltajia, mikä myös muutti paikan jättimäiseksi hiukkasista koostuvaksi lumipalloksi.

Vertailun vuoksi Pelagianin viikon reitin keskiosaan sisältyy kaksi päivää Pasar Wajon lahdella Butonissa. Tämä alue on kaukana muiden live-sukellusveneiden polulta, ja se on myös kaukana sukelluskeskuksista. Pääelementti tässä on sukeltaminen, joka palvelee monenlaista meren elämää, jota et yleensä löydä koralliriuttojen elinympäristöistä. Ja tunnusomaisena vetonaulana on lukuisat mandariinikalat, jotka asuvat Magic Pier -laiturin juurella.

Sukellus alkaa 15 minuuttia ennen auringonlaskua, jotta sukeltajat voivat asettua kunnolla pohjaan laiturin alla olevan suuren kivikasan puolivälissä.

Kun olen tehnyt tämän sukelluksen kahdesti, olen edelleen hämmästynyt siitä, kuinka paljon näitä koristeellisen värisiä kaloja, noin puolet peukaloni kokoa, on täällä tässä paikassa.

Mandariinikala (Synchiropus splendidus) nousemassa esiin useista rakoista Magic Pierin alapuolella olevasta kivikasasta.

Magic Pier Mandarinfish -video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Tämän sukelluksen noin seitsemän hengen ryhmän lisäksi lukuisista halkeamista ilmestyi vielä lisää oikealla ja vasemmalla puolellani. Suurin osa oli naaraita, jotka odottivat kosijaa – tai tässä tapauksessa kosijoita, jotka ilmestyivät lyhyessä ajassa.

Ainoa todellinen lahja mandariinikalan sukupuolen tunnistamiseen on yleensä sen koko, koska kypsät urokset ovat tyypillisesti suurempia kuin naaraat. Useimmissa kalatunnistekirjoissa naaraspuolisten mandariinikalojen keskimääräisen koon kuvataan olevan 1-1/2 tuumaa pituudeltaan, kun urokset ovat vain hieman suurempia. Minusta on yllättävää, että hyvä osa Magic Pierin miehistä on… no, keskimääräistä korkeampi ja näyttäisi olevan lähes 3 tuumaa pitkiä, mikä saa minut miettimään, mitä nämä kaverit syövät.

Kiinnitä tavaraansa

Urokset merkitsevät saapumisensa häikäisemättömällä itsevarmuudella hieman kukoistamalla ja rintaevät lepattamalla kuin hummingbird. Ja samaan aikaan he "työstävät huonetta" kiertämällä tiukasti naiset seurustelevalla tavalla.

Mandariinikalojen (Synchiropus splendidus) kolmikko seurustelun aikana.

Tyypillisesti tässä seurustelun vaiheessa tanssissa voi olla jopa kolme kalaa – yksi uros ja kaksi narttua. Mutta kun ryhmän halukkaammat yksilöt ottavat vallan, parit aloittavat kierteisen nousun 2–3 jalkaa korallin yläpuolelle. Tämän liikkeen tarkoitus on, koska mandariinikalat ovat kutejia; sekä munasolut että siittiöt vapautuvat samanaikaisesti vesipatsaan kuljetettavaksi virroissa. Optimaalisen hedelmöittymisen saavuttamiseksi naaraan on tultava mahdollisimman lähelle uroksen lantion eviä niiden nousun huippuhetkellä, missä hän sitten vapauttaa munansa.

Mandariinikalat ovat lähetysten kutejia; sekä munasolut että siittiöt vapautuvat samanaikaisesti vesipatsaan kuljetettavaksi virroissa.

Kun kamerani oli aseistettu mallivaloilla punaisen valon tilassa, pystyin helposti seuraamaan parien etenemistä ylöspäin menettämättä niitä kuvassa. Kohdassa, jossa luulisi heidän jatkavan nousuaan, parit yhtäkkiä katkaisivat yhteyden ja laskeutuisivat nopeasti takaisin lähtöpaikkaansa.

Kaksi isoa urosmandariinikalaa (Synchiropus splendidus) mitoittavat toisiaan mahdollista taistelua varten.

Kun katsoin alas ja odotin näyttelyn päättyvän, yllätyin nähdessäni toisen uroksen, joka oli jo taas paikalla laittavan liikkeet seuraavalle vapaana olevalle tytölle. Samaan aikaan kaksi isoa urosta joutui erimielisyyteen siitä, kenen pitäisi jäädä ja kenen mennä. Selkäevien ollessa pystyssä, nämä kaksi mittasivat toistensa kokoa yrittäessään selvittää, kumpi oli isompi kusipää, mikä oli mielestäni hauskaa, kun otetaan huomioon niiden liian loistokas väritys. Odotettuaan turkin, melko evien lentävän, heidän suoraviivaisen käyttäytymisensä päättyi yhtäkkiä tasapeliin.

Noin 35–40 minuutin ajanjakson aikana koko tämän laiturin alla olevan kivipenkereen alue näytti keinuvalta mandariinikalojen sinkkukerholta, jossa oli jopa 3–4 erilaista urosta, jotka pariutuivat onnistuneesti jopa kuuden eri naaraan kanssa. Puhu siitä, että joillakin miehillä on kaikki onnea.

