Max Out At Wakatobi

Wakatobin vierailijat kiittävät usein koralliriuttojen turmeltumatonta tilaa ja poikkeuksellisen monipuolista meren elämää, joka löytyy lomakeskuksen yksityisestä merensuojelualueesta.

Kaunis kimppu kovia ja pehmeitä korallia Wakatobi's House Reefin pudotusalueen reunalla.

Ja joidenkin innokkaiden sukeltajien ja snorklaajien mielestä Wakatobi ei ole pelkästään vedenalaisen kokemuksen laatu, vaan myös määrä. He ovat oppineet, että oikealla suunnittelulla on mahdollista viettää suurin osa päivästä turvallisesti ja mukavasti lomakeskuksessa vedessä ja sen alla.

Pitkänokkakala istuu kauniisti pehmeässä korallissa.

Vieraana Paul Moliken kuvailee sitä: "Aikatauluni Wakatobissa yhdeksi hämmästyttäväksi päiväksi on: nouse ylös, snorklaa meriruohoa, syö aamiainen, nappaa sukellusvene, välipala veneessä pintavälin aikana, sukeltaa uudelleen, syö lounasta, snorkkeli päällä House Reef, tee kolmas venesukellus, syö illallinen, snorklaa laiturilla pimeän jälkeen, nuku."

Vaikka Paulin vedenalainen aikataulu saattaa näyttää joillekin kunnianhimoiselta, se korostaa Wakatobin ainutlaatuisen vedenalaisen topografian ja lomakeskuksen palvelujen yhdistelmän luomia sukellus- ja snorklausmahdollisuuksia. Tarkemmin sanottuna kyse on sukelluspaikoista, jotka sopivat ihanteellisesti monitasoisille profiileille, aikatauluista, joissa otetaan huomioon pidennetyt pohja-ajat, ja täydellisestä pääsystä House Reefiin, joka laajentaa entisestään veden sisällä olevia mahdollisuuksia.

Monilla sukelluskohdilla Wakatobin yksityisellä merisuojelualueella riuttamuodostelmat alkavat muutaman metrin päästä pinnasta ja putoavat nopeasti syvyyksiin jyrkkiä rinteitä tai seiniä pitkin.

Monilla sukelluskohdilla Wakatobin yksityisellä merisuojelualueella riuttamuodostelmat alkavat muutaman metrin päästä pinnasta ja putoavat nopeasti syvyyksiin jyrkkiä rinteitä tai seiniä pitkin. Hyödyntämällä tämän topografian mahdollistamia monitasoisia profiileja on mahdollista pidentää pohjaaikoja huomattavasti ilman vaiheittaista purkamista. Nämä runsaat pohja-ajat ovat mahdollisia myös lomakeskuksen venesukellusaikataulun ansiosta, joka antaa vieraille runsaasti aikaa nauttia kahdesta verkkaisesta sukelluksesta ennen lounasta sekä iltapäiväsukellukseen.

Avain pidempään ja nautittavampaan pohja-aikaan Wakatobissa, Paul sanoo, on pitää suurin osa sukelluksista keskialueen syvyyksissä. "Jotkut sukeltajat haluavat pudota suoraan 100 jalkaan", hän sanoo, "mutta todellisuus on, että värit alhaalla ovat vähemmän eloisia, ja mikä tärkeintä, pohjaajat ovat paljon lyhyempiä. Ei todellakaan tarvitse mennä syvälle ja päätyä 20–30 minuutin sukellukseen, kun mahtava toiminta on yli 70 metrin korkeudessa, mikä mahdollistaa 70 minuutin sukellukset.

"Wakatobi saa paljon kiitosta vierailijoilta", Paul sanoo, "mutta yksi näkökohta lomakokemuksessa, joka näyttää vähäiseltä, on se, kuinka ihanaa on tehdä kolme 70 minuuttia kestävää sukellusta päivässä. Se on niin rauhallista ja nautinnollista, eikä sinun tarvitse huolehtia ilman kulumisesta tai paineen purkamisesta.

Toinen elementti Paulin maksimivesiaikastrategiassa sijaitsee aivan lomakeskuksen edessä House Reefin muodossa. "Jos valitset Wakatobi-sukelluspaketin, sinulla on myös rajattomasti käyttöösi uskomaton kahden jalkapallokentän pituinen House Reef", hän sanoo, joka on jatkuvasti nimetty yhdeksi maailman parhaista. "Se on varmasti terveellisempi, värikkäämpi, täynnä kalaa ja upeampi kuin mikään muu, jonka olen nähnyt, joko Lembehissä tai Karibialla."

Sen lisäksi, että lomakeskuksen laituri toimii Wakatobin sukellusvenelaivaston aloituspisteenä, se on keskeinen tukikohta House Reef -sukellukseen, joka ulottuu satoja jalkoja molempiin suuntiin.

"Sinä ja kaverisi voitte sukeltaa Wakatobin upeaan House Reefiin niin monta kertaa kuin sinun tietokone sallii", Paavali sanoo. ”Ja vaikka et käyttäisi sitä sukeltamiseen, snorklaus House Reefillä ei ole koskaan pettymys. Voit aloittaa heti rannalta tai sujahtaa laiturilta milloin haluat. Ja siellä on myös lomakeskuksen taksiveneitä, jotka ovat saatavilla joka päivä. Hyppää vain sisään, tee lyhyt ajomatka riutan suosikkiosaasi ja aja sitten takaisin rauhassa."

Paras aika löytää pehmeitä korallikaramellirapuja pehmeiden korallien oksien joukosta on auringonlaskun jälkeen, mikä lisää monia mieleenpainuvia löytöjä, joita voit tehdä Wakatobi-yösukelluksella.

Paul sanoo rakastavansa myös Wakatobin pitkän laiturin ympärillä olevia snorklausmahdollisuuksia pimeän jälkeen. ”Iltaisilla snorklausmatkoillani olen nähnyt listan henkilökohtaisista ensimmäisistä asioista, mukaan lukien parittelu mustekala, ankeriaan toukka ja satoja pyrosomeja."

"Olen käynyt Wakatobissa useita kertoja sen jälkeen, kun se kutsui minut ensimmäisen kerran vuonna 2015, voin todistaa lomakeskuksen monista hämmästyttävistä puolista: ruokaa, ylellisyyttä, ystävällisyyttä ja paljon muuta", Paul sanoo. "Nämä ovat vain muutamia syitä, miksi palaan joulukuussa enkä malta odottaa!"

