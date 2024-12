Liity Scuba Sceneen vuoden 2025 alussa ja säästä £££s

Majesteettinen All Star Scuba Scene on epäilemättä yksi parhaista Egyptin Punaisellamerellä tällä hetkellä toimivista liveaboardeista, jossa on ylevä sekoitus upeita merialuksia, miehistön palvelua, herkullisia aterioita neljältä kokin laivalla ja sukellustiimi, jota johtaa Elke Bojanowski ja Ahmed Fadel.

Nyt All Star Liveaboards tarjoaa upeita alkukauden tarjouksia, jotta voit kokea teräsrunkoisen, 48.5 metrin Scuba Scenen itse, ja saat 35 prosentin alennusmatkoista maalis- ja huhtikuussa 2025. Tämä on uskomaton hinta niin upealle. vene.

Ilmastoitu salonki on valtava, ja siinä on jättiläinen näyttö tiedotustilaisuuksia ja esityksiä varten

Tällä fantastisella 35 prosentin alennuksella tarjolla olevat matkat ovat:

3.–10. maaliskuuta – pohjoiseen – 1,187 XNUMX USD

10.–17. maaliskuuta – North & Brothers – 1,232 XNUMX USD

17.–24. maaliskuuta – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 XNUMX USD

24.–31. maaliskuuta – North & Brothers – 1,232 XNUMX USD

31. maaliskuuta–7. huhtikuuta – pohjoiseen – 1,187 XNUMX USD

7.–14. huhtikuuta – Pohjois- ja Tiran – 1,187 XNUMX USD

14.–21. huhtikuuta – pohjoiseen – 1,187 XNUMX USD

Kyllä, Scuba Scenessa on uima-allas… ok, joten et aio tehdä kierroksia siellä, mutta et voi voittaa täällä rentoutumista sukelluspäivän päätteeksi viileän juoman kanssa…

Liity All-Star Scuba Sceneen elokuvassa The Ultimate Red Sea

Jäljellä on myös kourallinen paikkoja eeppiseen kahden viikon liveaboard-seikkailuun All Star Scuba Scenessa heinäkuussa 2025, joka kattaa KAIKKI Egyptin parhaat sukellusalueet.

Tämä on hyvin ainutlaatuinen reitti, jonka All-Star-tiimi kokosi erityisesti Scuba Diver -toimitusjohtaja Mark Evansille, ja nyt sinulla on mahdollisuus liittyä seikkailuun. Lähdemme Port Ghalibista ja lähdemme tekemään Abu Dabbabia ja Marsa Alamia, Rocky Islandia, Zabargadia, Fury Shoalsia, Daedalousia, Elphinstonea, Brothersia, Safagaa, Ras Mohammedia, Tiran riutat, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas ja Umm Gamar , ennen kuin lopulta palasi Hurghadaan.

Mökit, jotka ovat kaikki pääkannen tai allaskannen yläpuolella, ovat tilavia ja hyvin varustettuja

Mark antoi sille lempinimen "Ultimate Red Sea", koska se osuu kaikkiin tärkeimpiin kohteisiin. Se lupaa olla upea matka – miksi valita pohjoiseen, syvään etelään tai offshore-meripuistoihin, kun voit tehdä ne kaikki yhdessä kahdessa viikossa?

Matka kestää 14.-28, joten Ras Mohammedilla on täysi pesimäkausi (Markin ehdoton suosikkiaika sukeltaa tällä mahtavalla paikalla). Hinta per henkilö on 2025 4,200 USD (siis noin 3,300 XNUMX puntaa).

Lisätietoja alkukauden alennetuista matkoista tai eeppisestä kahden viikon heinäkuun odysseiasta (on vain muutama mökki jäljellä, ja kun ne ovat poissa, ne ovat poissa), ota yhteyttä All Star Liveaboardsiin osoitteessa: info@allstarliveaboards.com