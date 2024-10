Mitä Seaductionille tapahtui?

Egyptin liveaboard Seaduction otti vettä ja upposi lokakuun lopulla Elban riutalla lähellä Sudanin rajaa. JOHN BANTIN selittää, miksi on oltava erityisen varovainen käytettäessä puurunkoisia aluksia Punaisellamerellä

Sukeltajat ja kokeneet merimatkailijat saavat sinut uskomaan, että Punainen meri on kaksi täysin erilaista paikkaa.

Tärkeimmät laivaväylät, jotka muodostavat tärkeän väylän Intian valtameren ja Suezinlahden ja Suezin kanavan välillä, sijaitsevat Arabian niemimaan ja Pohjois-Afrikan aavikoiden välissä. Arabian tyhjä kortteli lämpenee tavattoman kuumaksi, ja ilma kohoaa sen seurauksena.

Tämä vetää ilmaa Punaisenmeren Afrikan puolelta, mikä aiheuttaa voimakkaita tuulia, yleensä noin voimakkuudeltaan 8, ja tuskallisen epämukavia lyhyitä merialueita. Vain vuoden kuumimpana aikana aavikot ovat molemmilla mantereilla tasapainossa, jolloin vesi on tyyni muutaman viikon ajan.

Toisaalta Egyptin riuttojen ympärillä sukeltajat nauttivat tyynestä vedestä, joka on suojassa sen länsipuolella olevan maan sujuessa. Ei niin ne, jotka lähtevät Jeddasta Saudi-Arabian puolelle, joka kärsii maatuulesta.

ETA: Ei koskaan

Vielä 1990-luvun alussa miehistin aluksen, joka kulki etelään Punaisenmeren koko pituudelta. Oli kesä ja toivoimme tyyntä säätä. Siitä huolimatta emme olleet onnekkaita Port Sudanista pohjoiseen tulevan sään kanssa.

Aluksemme ohut runko oli 60 vuotta vanha, mutta valmistettu kiinteästä saksalaisesta teräksestä ja suunniteltu Pohjois-Euroopan vähemmän vieraanvaraisille merille, joten lävistimme eteenpäin.

Vaikka laskennallinen matkanopeus oli kahdeksan solmua, joskus äskettäin asennettu GPS näytti "ETA: Ei koskaan”, koska emme edistyneet.

Vuosia myöhemmin tein saman matkan Egyptin m/v Kuninkaallinen keisari. Se oli teräsrunkoinen alus, joka oli puristettu käyttöön sukelluskäyttöön. Matka Port Sudanista pohjoiseen oli niin vaikea, että meidän piti mennä hetkeksi suojaan riutan taakse, kun miehistö pelasti vettä kannen alla olevista hyteistä.

Pilssipumput eivät olleet pystyneet selviytymään hyökkäyksestä. Jatkuvasta aaltojen lyömisestä johtuva väkivalta aiheutti jopa joidenkin ilmastointilaitteiden putoamisen salongin seiniltä.

Joten voit nauttia seuraavasta merestä etelään menemällä, mutta takaisin on vain yksi tie.

Turvallisuus numeroina

Kun Egyptin sukellusteollisuus lähti liikkeelle, useat egyptiläisistä rakennetuista liveaboardeista lähtisivät optimistisesti offshoreille Velisaarille. Matka takaisin pohjoiseen oli niin intensiivinen, että siinä usein loukkaantui.

Egyptin viranomaiset määräsivät sitten, että tällaisten veneiden oli kuljetettava saattueessa, jotta ne voisivat pelastaa kaikki matkan aikana epäonnistuneet alukset.

Egyptiläiset tekevät kauniin näköisiä veneitä, mutta he tekevät ne puusta. Jos ne törmäävät riutaan, se on yleensä kohtalokasta rungolle, mutta jos he pysyvät tyynissä vesissä riuttojen ympärillä Egyptin rannikon tuulessa, niiden pitäisi olla kunnossa.

Vie yksi tärkeimmille meriväylille, jotka ovat niin pahamaineisia valtamerellä liikkuvien merimiesten keskuudessa, ja lyömällä mereen pohjoiseen, se johtaa usein rakenteelliseen vikaan ja aluksen mahdolliseen menettämiseen.

Puurunkoiset alukset, joita ei ole suunniteltu tai tarkoitettu offshore-käyttöön ja jotka yrittävät matkustaa, kärsivät kuljettajan tietämättömyydestä tai inhotuksesta.

Tiedämme vain yhden egyptiläisen liveaboard-aluksen, joka on rakennettu ja ajettu SOLAS-määräysten mukaisesti ja joka soveltuu paluumatkalle Elban riuttasta. Se ei ollut m/v Seaduction. Se on teräsrunkoinen m/v Kuninkaallinen evoluutio.

John Bantin on lehden vanhempi toimittaja Pohjavirta

