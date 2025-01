Noronha: Atlantin sukelluskohde

at 8: 58 am

PIERRE CONSTANT on käynyt Fernando de Noronhan saarella Brasilian itäpuolella maistellakseen sen ainutlaatuista tunnelmaa ja erityisesti sen sukellusta.



Jos olisit Etelä-Amerikan merilintu, voisit lentää 525 kilometriä Recifestä tai 350 kilometriä Natalista koillisrannikolla ja laskeutua pienille maapisteille. Fernando de Noronha on Brasilialle sama kuin Galapagossaaret Ecuadorille mantereen toisella puolella.

Punajalkainen peppu

Nämä kaksi saaristoa ovat tavallaan hyvin samankaltaisia. Hieman päiväntasaajan eteläpuolella sijaitsevat molemmat vulkaaniset pesäkkeet, jotka ovat syntyneet valtameren murtumisvyöhykkeistä, ja tuottelias merilintujen turvapaikka. Ja molemmissa sukellus on yksi suosituimmista aktiviteeteista.

21 Noronhan saarta ovat paljon vanhempia kuin Galapagos. Ne sijaitsevat Etelä-Amerikan laatalla, ja joukko tulivuoria, mukaan lukien Rocas-atolli, ulottuu länteen.

Saariston löysi 24. heinäkuuta 1503 portugalilainen tutkimusmatkailija Gonçalo Coelho, jonka rahoitti Fernao de Noronha, mutta tarinan mukaan sen ansioksi retkikunnan italialainen jäsen Americo Vespucci, joka kuvaili saaret ensimmäisenä.

Sukeltajat ajautuvat kanavalla

Myöhemmin hollantilaiset miehittivät sen ennen kuin se joutui ranskalaisille ja lopulta portugalilaiset ottivat sen haltuunsa vuonna 1737. He rakensivat useita linnoituksia, mukaan lukien Nossa Senhora dos Remediosin linnoituksen, ja Fernando de Noronhasta tuli pahamaineinen poliittisten vankien kohde.

Charles Darwin osallistui HMS:ään Beagle Vuonna 1832 ja 1900-luvun alussa perustettiin italialaisia ​​ja ranskalaisia ​​siirtokuntia kauppaa ja merenalaisten kaapeleiden laskemista varten. Aeropostalen kaupalliset lennot yhdistivät Etelä-Amerikan Eurooppaan ja Afrikkaan, ja toisen maailmansodan aikana Noronhasta tuli Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta.

Kansallinen meripuisto

Brasilian armeija hallitsi saaria vuosina 1942–1988, jolloin saaret julistettiin kansalliseksi meripuistoksi, ja nykyään matkailu ruokkii taloutta. Noronhasta on tullut varakkaiden brasilialaisten unelmien lomasaari.

Kansallisen meripuiston sisäänkäynti

Fernando de Noronha listattiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 2001, ja sitä hallinnoi Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), joka on ympäristöministeriön yhteydessä. Rocasta hoidetaan erikseen vierailijoilta kiellettynä biologisena suojelualueena.

Meripuistoa varten laadittiin kestävän kehityksen suunnitelma paikallisen väestön avustuksella. Turistikohteita ja infrastruktuuria valvotaan tiukasti.

Sukeltaja voin pistosäteellä kanavassa

GOL:n lento Recifestä kestää tunnin. Saapuessasi maksat TPA:n (Permanency Tax), joka veloitetaan 76 reals (noin 10 puntaa) yöltä, mutta kasvaa mitä pidempään oleskelet. Meripuiston toimisto veloittaa muilta kuin brasilialaisilta 222 R$ (30 puntaa) sisäänpääsymaksun, joka on voimassa 10 päivää.

Suurin osa majoituksista on sisällä majatalot tai majataloja. Elämä ja ruoka ovat kalliita saarella.

Kolme sukelluskeskusta toimii Portosta koillisrannikolla, ja sukelluskauppoja on myös Portugalin siirtomaakaupungissa Vila dos Remediosissa, jossa on historiallisia rakennuksia, kuten Palacio Sao Miguel ja Nossa Senhora dos Remediosin kirkko. .

Porton venesatama

Pico do Meion ranta nähtynä Nossa Senhora dos Remediosin linnoituksesta

Nossa Senhora dos Remediosin vaikuttava linnoitus, joka sijaitsee kalliolla, josta on näkymät kaupunkiin, tarjoaa hyvät näkymät Portoon, Praia do Meioon (Keskiranta) ja ikoniselle peukalonmuotoiselle kalliolle Pico de Meio, joka on nähtävyys auringonlaskun aikaan.

Saaret ovat alttiina itä-länsisuuntaiselle eteläpäiväntasaajan virtaukselle ja kaakkois-pasaattuulille. "Sisämeri" pohjoisrannikolla on tyyni huhti-marraskuussa, mutta muina vuodenaikoina koillispasaatit ottavat hallintaansa.

Etelärannikon "Ulkomeri" on yleensä epätasainen, mutta näkyvyys on selkeämpi, joten sukellustoiminta valitsee paikkansa vuodenajan mukaan.

Veden lämpötila on 28°C ympäri vuoden ja näkyvyys 25-40m. Noronhan sukellusta pidetään Brasilian parhaimpana 25 sukelluskohteensa ansiosta.

Pohjimmiltaan mustista tulivuoren basalteista koostuva vedenalainen maisema on melko tylsä ​​lohkareineen, harjuineen, joskus kanjoneineen, uimareitteineen ja luolisineen. Kun kanavissa virtaa virtaa, sienet peittävät kiviä, jotka muuttuvat hyvin värikkäiksi, usein kirkkaan punaisiksi. Muuten viherlevien ja merirypäleiden pesät ovat normi.

Sienet antavat kiinteän värin

Sukelluspäivät

Kuorma-autot poimivat sukeltajat luoltaan majatalo klo 7.15 ja oppaat pitävät tiedot veneen tiloista ja sukelluskohteista. Jotkut puhuvat englantia tai espanjaa, vaikka brasilialainen on normi. Sukelluskohteet sijaitsevat 10-30 minuutin päässä.

Joulukuun oleskeluni aikana suurin osa sukelluksista tapahtui Sisämerellä Noronhan pohjoisrannikon itä- ja länsipisteiden välissä.

Cordilhieras, lähellä koilliskärkeä, on vedenalainen harju, jossa on paljon leviä. Yleinen näky siellä on pieni sininen ja kultaraidallinen murina (Haemulon chrysargyreum). brasilialainen papukaijakala (Sparisoma amplum) ovat vihreitä selässä ja punaisia ​​vatsassa naarailla, kun taas aikuiset urokset muuttuvat vaaleansinisiksi ja pyrstössä on punainen puolikuu.

Keltaraitainen murina luolassa

Nuori brasilialainen papukaijakala

Harmaa Bermudan meripentu (Kyphosus sectatrix) liikkua pienissä pakkauksissa, samoin kuin mustat margaatit (Anisotremus surinamensis), korkearunkoinen, jyrkkä pää ja hopeanhohtoinen, jossa kidusten takana musta laikku.

Bermudan meripentu

Mustat margaatit

Törmäsin haukkanokkakilpikonnaan (Eretmochelys imbricata) tietämätön sukeltajista ja sininen tang (Acanthurus coeruleus), yksi harvinaisimmista kirurginkalalajeista.

laiduntava haukkanokkakilpikonna

Ilha do Meio (keskisaari) sijaitsee Ilha da Ratan (rottasaaren) ja Porton välissä. Ajatuksena on pohjimmiltaan tutkia luolia ja uida matalassa vedessä, livahtaa sisään ja ulos sukellusoppaan takaa, kun All Angle -yhtiön vedenalainen valokuvaaja odottaa sinua toisella puolella. Valokuvat ovat saatavilla sukelluskaupassa iltaisin hintaan 30 dollaria kappaleelta (noin 4 puntaa).

Luolat ovat elossa kuparilakaisukoneilla (Pempheris schomburgki), pieni rypäle, jossa on sinisiä pilkkuja ja keltainen vatsa (Cephalopholis fulva), parit ranskalaisia ​​enkelikaloja (Pomacanthus paru) ja siniset tangit. Takaisin pinnalla mustat noddyt ja keltahäntät trooppiset linnut lentävät onnellisina.

Kulta

Ranskan enkelikala kanavalla

Keltapyrstö trooppinen lintu

Saaren länsikärjessä sijaitseva Ponta da Sapata on punajalkaisten tissien pesimäpaikka. Caverna da Sapata, hiekkapohjainen vedenalainen kaari, tarjoaa turvapaikan eteläisille pistosäteille (Dasyatis Americana), selässä pippurinvärisiä piikkejä. Sukeltajien häiritsemättä he ylläpitävät zen-asennetta.

Sukeltajat luolassa

"Jotkut kilpikonnat eksyvät luolan syrjäisiin kulmiin ja päätyvät luurankoiksi...", vahvistaa Julio hymyillen mielellään kallon viereen. Hyvä näkyvyys suosii hyviä kuvia. Ulkopuolella oleva miniseinä paljastaa kolme raapattua viilakalaa (Aluterus scriptus) ja valkotäpläistä oranssia filefish (Cantherhines macrocerus).

Kolme raapattua kalaa…

…ja valkotäpläistä oranssia viilakalaa

Cagarras, Noronhan itäpuolella, Rat Islandin länsipuolella, on naamioituneiden tissien pesimäpaikka. Syvempi sukellus 32 metrin vyöhykkeellä, se on myös paikka Kap Verden piikihummereille (Panulirus charlestoni), black jack (Caranx lugubris), ranskalainen enkelikala ja näkyvä brasilialainen papukaijakala.

Kap Verden piikihummeri

Kanavalla

Buraco das Cabras, 20 metriä syvä, on tuottavampi valokuvaajille. Vaeltava sairaanhoitajahai (Ginglymostoma cirratum) herättää kohua ja lähestyy lopulta minua ilman pelkoa. Suuret hiekan peittämät säteet katsovat sukeltajia.

Brasilialaisten "youpie"-sukeltajien kiihkeä esitys tekee riemua avosylin kilpikonnan takana ja virallisen valokuvaajan edessä. Odotan kärsivällisesti vuoroani lähestyä kivien välissä laiduntavaa olentoa.

Valtameren triggerfish (Canthidermis sufflamen) purjehtii ohi ja Bermudan meriturska puhkeaa pieninä pilvinä. Sukelluksen lopussa kanavan sisällä, Rotan ja Keskisaarten välissä, iso vanha portugalilainen ankkuri, joka on peitetty punaisilla sienillä, tarttuu silmään. Virrassa ajautuessa lennän ihanan riikinkukon kampelan yli (Bothus lunatus) pyöreän kiven kokolattiamatto.

Vanha ankkuri, joka on peitetty sienillä

Cabritos, koilliskärjessä, lähtee Ulkomeren kirkkaista vesistä päästäkseen kanavaan. Matala, värikäs paikka, jossa on monia sienen muotoisia sieniä peittämiä kiviä.

Black Jack ja tohtorin parvi (Acanthurus chirurgus), hevosilmäinen tunkki (Caranx latus) haarukkaisilla keltaisilla hännoillaan ja keltaisella vuohenkalalla (Mulloidichthys martinicus) suorita esitys loppuun. Toinen vanha ankkuri, vielä isompi, jättää suuni auki.

Black Jack uintissa

Toiveeni viimeiselle sukelluspäivälle toteuttavat Leo ja Julio. Saaren länsikärjen ulkopuolella sijaitseva vedenalainen huippu, Cabeço da Sapata, on yleensä alttiina voimakkaille virtauksille ja veden liikkeille, mutta koemme vain lievää turvotusta.

Suuri hoitajahai kulkee kuin varjo valkoisen hiekkapohjan yli. Pieni koulu hevossilmäistä tunkkia pyörii ohi. Snapper (Lujanus jocu), hopea ja tangot takana, drift kuin rauhallinen Zeppelins.

Hoitajahai

Keltaisen kromin pilvet (Chromis multilineata) heiluvat virran mukana huipun yläpuolella mustien triggerfish parvien (Melichthys niger) leijuu sinisenä.

Musta triggerfish

Trinta Reis Mar de Forassa sijaitsee keskellä etelärannikkoa nousevien kalliosaarekkeiden välissä. Meri on odotetusti aaltoileva, mutta veden alla kaikki on rauhallista. Valkoiseen hiekkaan on kaiverrettu aaltoilujälkiä laajalla alueella hyvän valokuvausvaikutelman saavuttamiseksi.

Risteilemme läpiuinnille ja astumme kanjoniin, jossa on eteläisiä pistosäteitä ja black Jack. Nousen esiin, näen riuttahain (Carcharhinus perezi) vaeltelee majesteettisesti valtavan valkoisen hiekan yli.

Karibian riuttahai etäisyydellä

Leo rentoutuu turvapysäkillä

Se on tunnelmallinen ympäristö, jossa on paljon valoa, mikä saa unohtamaan, että Fernando de Noronha oli laajan pienimuotoisen hain kalastuksen paikka vuosina 1992-1998. Musta sappi, riutta, silkki, sitruuna, sairaanhoitaja, tiikeri ja vasaranpää olivat kaikki valitettavasti kohteena.

Elämää maalla

Valtameren saarten luonto on erittäin rajallista. Nisäkkäitä ei Noronhassa ole käytännössä lainkaan, lukuun ottamatta rottia ja lima, kastanjanvärinen jyrsijä, jonka varhaiset uudisasukkaat esittelivät ravinnoksi.

Moko

Teju-lisko

Pääasiassa metsästä tavattava mustavalkoinen Teju-lisko tuotiin Brasilian koillisosasta 1950-luvulla hoitamaan rottia, ja se kasvaa noin 40 senttiseksi. Sillä on vaaleanpunainen haarukkakieli, kuten monitorilisolla, mutta koska se hyökkää paikallisiin lintuihin, se on ei-toivottu saalistaja saarella.

Kun Charles Darwin tuli maihin Noronhalla 20. helmikuuta 1832 (kolme vuotta ennen vierailua Galapagoksella), hän ihaili rehevää trooppista metsää, jossa oli magnolioita, herkillä kukilla koristeltuja laakeripuita ja hedelmiä kantavia puita.

Metsärapu

Nämä alkuperäiset metsät lakkasivat olemasta Noronhasta tulleen rangaistussiirtokunnaksi, ja 19-luvun loppuun mennessä saari oli lähes kokonaan hakattu metsästä, mutta hidas elpyminen alkoi vuonna 1988, kun meren kansallispuistosta tuli.

Suojeluprojekteja hallinnoi ICMBio. Rocas-atollin biologisen suojelualueen lisäksi on Tamar-projekti, jonka tarkoituksena on suojella viittä saarilla vierailevaa merikilpikonnalajia: viherkilpikonna, haukkanokka, metsäkilpikonna, oliivikilpikonna ja nahkaselkä, vaikka sukeltajat näkevät yleensä vain kaksi ensimmäistä.

Toinen hanke koskee spinner-delfiinejä (Stenella longirostris), joiden asukasväestö on syrjäisessä Baia dos Golfinhosissa luoteisosassa. Vierailijat tulevat aikaisin aamulla katsomaan delfiinejä leikkimässä lahdella.

Baia dos Porcos

Saatavilla on useita polkuja, vaikka jotkut vaativat ennakkovarauksen, koska niitä johtaa tiettyinä aikoina luvan saanut henkilö ICMBio opas. Useimmat johtavat rannoille tai näköalapaikoille ja voivat kestää 15 minuutista kolmeen tuntiin.

Useat toimistot tarjoavat myös yksityisiä retkiä omilla kuljetuksillaan tai jopa risteilyjä snorklaukseen tai delfiinien katseluun.

Riippumattomat matkustajat pienellä budjetilla pääsevät ilmaiseen Coletivo-bussiin, joka kulkee edestakaisin Porton koillisessa ja Suesten välillä lounaassa BR-363:a pitkin ja tarjoaa pääsyn kaikkien polkujen alkuun ja eksoottisille rannoille. Fernando de Noronha on todella brasilialainen kokemus, jossa ulkomaalainen on erittäin tervetullut, mutta varmasti outo!

Vierailuni loppupuolella ohitan talon, jonka portissa on värikäs kyltti, jossa lukee "Sorria voce esta na paraiso” – “Hymyile, olet paratiisissa”.