5 km syvä sukellus paljastaa lentokoneita, karttaa + mysteeriautoa

Salaperäinen auto, ensimmäiset veden alta löydetyt Battle of Midway -sotakoneet ja seinämaalaus, joka heijastelee merimiesten ylpeyttä lentotukialustaan, olivat kaikki yllätyslöydöksiä syvältä toisen maailmansodan hylkyltä viime viikonloppuna.

Silloin ROV sukelsi USS:n 5 kilometriä syvän hylyn läpi Yorktown, osana retkikuntaa NOAA:n valtameren tutkimus joukkue.

Löydöt tehtiin 19.-20. huhtikuuta käyttäen Deep Discoverer ROV otettu käyttöön NOAA-aluksesta Okeanos Explorer. Sukellukset olivat osa Papahanaumokuakea ROV & Mapping Expedition -tutkimusmatkaa, joka tapahtui noin 1,600 XNUMX kilometrin päässä Honolulusta Tyynenmeren Havaijin saarten luoteisosassa.

USS Yorktown (CV-5) näki toimintaa useissa toisen maailmansodan operaatioissa ennen kuin japanilainen sukellusvene upotti sen Midwayn taistelun jälkeen, jolloin kuoli 2 miestä. Hylky löydettiin vuonna 141 Robert Ballardin johtaman Yhdysvaltain laivaston ja National Geographicin yhteisen tutkimusmatkan aikana.

Syyskuussa 2023 Divernet raportoi "karakterisaatiosta" tehtävä Ocean Exploration Trustin johtaman 250 metriä pitkän kuljetusaluksen jäänteisiin Nautilus, mutta äskettäiset sukellukset olivat ensimmäiset, jotka tutkivat aluksen hallikannen.

"Vuoden 2025 sukellukset perustuivat tähän aiempaan työhön, tarjoten vastauksia olemassa oleviin kysymyksiin ja johtaen uusiin mysteereihin historioitsijoiden ja tiedemiesten ratkaistaviksi", NOAA totesi.

Oliko se Woody?

Auto ROV:lta katsottuna (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Suuri yllätys tiimille tuli, kun he huomasivat auton himmeät ääriviivat kurkistaessaan perähallin kannen vasempaan puolelta.

Maassa olevien asiantuntijoiden avulla he tunnistivat sen myöhemmin alustavasti mustaksi vuosien 1940-41 Ford Super Deluxe "Woodyksi", mutta ovat pyytäneet muita kertomaan, jos heillä on muita ideoita.

Autossa on suorakaiteen muotoiset takaikkunat, jaettu tuulilasi, pysäköintivalot ajovalojen yläpuolella ja kromipuskuri (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Osasta auton etulevyä voitiin nähdä sanat "SHIP SERVICE – NAVY". Yksi teoria on, että kontraamiraali Frank Fletcher, kapteeni Elliott Buckmaster tai muut upseerit ovat saattaneet käyttää sitä harjoittaessaan liiketoimintaa ulkomaisissa satamissa.

Mysteeri on kuitenkin se, miksi se olisi jäänyt lentohallin kannelle sen jälkeen, kun laiva oli 48 tunnin pysähdyksissä Pearl Harborissa korjausta varten, kun sen tiedettiin olevan matkalla Midwayn taisteluun.

Etulevyssä lukee "SHIP SERVICE – NAVY" (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Laatikkomaisessa autossa oli kangaskatto, krominen puskuri ja vararengas takana (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Taistelun aikana jouduttiin epätoivoisesti yrittämään oikaista listaa lentotukialustaan ​​karkottamalla lentokoneita ja aseita, joten tiimi pohti, oliko autolla jotain merkitystä, joka esti sitä heittämästä yli laidan.

Kunnostettu 41 Ford Super Deluxe 'Woody' (Sicnag)

Lentokone ja maailmankartta

ROV-sukelluksista seurasi myös ensimmäinen lentokoneen löytö veden alla Midwayn taistelukentällä.

Lukuisista takertumisvaaroista huolimatta Global Foundation for Ocean Exploration ROV-lentäjät pääsivät käsiksi Yorktownn hangaarikannelle laivan hissikuilun nro 3 kautta. Sieltä peräosan oikealta puolelta he löysivät ainakin kolmen Douglas SBD Dauntless -syöksypommittajan sekaisin olevat hylyt.

Deep Discoverer tutkii vaurioitunutta SBD Dauntless -sukelluspommittajaa, joka on sijoitettu Yorktownin hangaarikannelle (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Yksi heistä oli edelleen täysin aseistettu ja makasi ylösalaisin pommilla vapautuskehdossa. Toisen koneen, jonka runkoon oli selvästi merkitty 'B5', arveltiin olevan BuNo 4581, SBD-3, joka on määrätty Bombing Squadron Six:lle USS:ltä yritys (CV-6).

Taistelun hämmennyksessä, Yorktown oli toipunut kaksi yritysn lentokone, joka oli vaurioitunut pahasti hyökkääessään japanilaista lentotukialusta vastaan Kaga. Ne sytytettiin myöhemmin, kun kolme vihollisen pommia iski Yorktown.

Peloton sukelluspommikone, jossa on merkintä 'B5' rungossa ampujan rengastelineen alla (keskellä) ja toinen '5' oikean siiven yläpinnalla (alhaalla). Sen uskotaan olevan yksi kahdesta USS Enterprisen koneesta, jotka laskeutuivat Yorktowniin (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Ainakin kolme konetta sijaitsi perähississä nro 3, mukaan lukien kaatunut ja edelleen aseistettu SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Myös ensimmäistä kertaa saatiin kuvia 13 x 3.5 m seinämaalauksesta, joka esittää maailmankartan, jossa näkyy kaikki USS Yorktownn matkoja. Tämä oli maalattu käsin hissikuiluun, vaikka se oli koskaan näkynyt vain osittain historiallisissa valokuvissa.

Deep Discoverer valaisee käsin maalatun seinämaalauksen (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Yksityiskohta seinämaalauksesta (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

"Sen motiivit osoittavat sen ylpeyden Yorktownn merimiehillä oli alukseensa, maailmanlaajuisesti Yorktowntoiminnan ja aluksen strategisen roolin Yhdysvaltojen puolustamisessa”, NOAA sanoi.

Kirkkaanpunaiset meduusat voisivat olla uusi laji (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

USS:n hylky Yorktown on suojeltu upotettu sotilasalus, jota hallinnoi US Naval History & Heritage Command ja joka on nimetty a Erikoisen luonteen sivusto.

