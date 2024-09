Helvetin kellot ja muut Yucatanin luolaerikoisuudet

PIERRE CONSTANT on ollut Meksikossa ja haluaa jatkuvasti syventää sitä cenotes – varsinkin aikana, jolloin ainakin osa heistä saattaa olla uhattuna. Hän kirjoitti raportin ja otti kaikki kuvat…

Yucatan on kiehtova maa, ei vain kulttuurinsa, ainutlaatuisen luonnon ja villieläinten tai mayojen muinaisten arkeologisten kohteiden vuoksi, vaan koska se on luolasukeltajien paratiisi.

Se oli viides vierailuni viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2017 osallistuin TDI sidemount -luolakurssille Playa del Carmenissa. Vuonna 2018 sukelsin cenotes Meridan ympärillä ja palasi seuraavana vuonna saadakseen lisää.

Vuonna 2020 minun luolaani-koulutus työnnettiin askeleen pidemmälle lavakurssilla Playassa ja DPV:ssä koulutus Tulumissa. Se oli jännittävämpää, mutta haastavampaa – tällä tasolla et voi käyttää vedenalaista kameraa, koska tarvitset molempia käsiä käsitelläksesi laitteita.

Elliot syvyydessä Reginan suolaisen veden Alexis Passagessa

Yhden matkan jälkeen tuskin voi teeskennellä tehneensä Yucatania. An Open Water Sukeltaja a cenote saa tehdä vain luolasukellusta, jolloin päivänvalo on aina näkyvissä. Kaikki yläpuolisessa ympäristössä vaatii tietyn luolan koulutus jota seuraa edistynyt luola koulutus, kaikki hyvin ennen kuin saavutetaan koko luolan sivukiinnitystaso ja niin edelleen.

Useimmat sukeltajat kokevat cenotes ensimmäistä kertaa pääsisi vain rajoitetusti, ja tutustuisi useimpien turistien sukeltamiin klassisiin kohteisiin. Tuhansien kanssa cenotes joista valita, kaiken tutkiminen kestäisi eliniän.

Omistautuneimmat, vakavimmat luolasukeltajat jatkavat uusien löytämistä cenotes silloin tällöin tai työnnä pidemmälle olemassa olevien luolajärjestelmien tuntemattomiin ulottuvuuksiin.

Elliott pilarien välissä Tortugassa

Gondwana

Ennen Pohjois- ja Etelä-Amerikan ja Afrikan mantereet käsittävän muinaisen Gondwanan hajoamista Yucatan liitettiin väliaikaisesti Venezuelaksi. Kun proto-Atlantti ja Meksikonlahti alkoivat muodostua 140 miljoonaa vuotta sitten, se hajosi ja muuttui eristettyksi levyksi.

Pyöriessään vastapäivään ja ajautuen länteen seuraavat 50 miljoonaa vuotta, Yucatan törmäsi Meksikoon. Niemimaan itäpuolelle syntyi murtumisvyöhyke ja muodostui Yucatanin allas.

Yucatanin tasango tehtiin liitukauden kalkkikivestä, jossa ei ollut pintajokia, mutta pohjamaa, jonka läpi vesi tihkuu. Meteoriittitörmäys, joka jätti valtavan kraatterin Yucataniin ja aiheutti maailman toisen massasukupuuton, loi myös valtavan rakoverkon maan alle, ja miljoonien vuosien aikana sade liuotti kalkkikiveä edelleen muodostaen maanalaisia ​​vesivirtoja ja vajoajia.

Maailman pisimmät maanalaiset joet, jotka luokitellaan "järjestelmiksi", löytyvät Quintana Roon rannikkoalueelta Yucatanin itäpuolella.

Max valaisee Xulon pylväskokoelmaa

Jääkaudet vaikuttivat niemimaalle 150,000 20,000 - 65 XNUMX vuotta sitten. Viimeinen näki ihmisten saapumisen Aasiasta Beringin salmen yli olevan maasillan kautta. Äärimmäisissä kylmissä olosuhteissa heidät vedettiin asumaan maan alle. Merenpinta oli XNUMX metriä alempi kuin nykyään.

Esihistorialliset eläimet, kuten karhut, jättiläismäiset laiskiaiset ja sapelihammastiikerit, jakoivat luolia, kun taas maan päällä vaelsivat mammutteja, mastodonteja ja glyptodonteja sekä laamoja, kameleja ja hevosia.

Viimeisen jääkauden lopulla, noin 8,000 XNUMX vuotta sitten, merenpinta nousi ja suurin osa luolista tulvi merivesi. Sateen makea vesi nousi yläosaan erillisenä kerroksena muodostaen epäselvän halokliinin, jossa suola ja makea vesi sekoittuvat niiden väliin.

Max kasvot tippukivipylväät ja pilarit Xulossa

Paljon myöhemmin luolilla oli tärkeä rooli mayojen kulttuurissa. sana cenote on peräisin mayoista dzonot, tarkoittaa vedellä täytettyä kuilua tai luolaa, joka symboloi sisäänkäyntiä Xibalbaan, kuolleiden alamaailmaan, mutta myös hedelmälliseen paikkaan, josta elämä syntyy – symbolista polkua maan ja inframaailman välillä.

Gran Akropolis, Yaxchilan

Altaista on löydetty keramiikkaa sekä uhrilahjojen, kuten nuorten tyttöjen, jäänteitä. cenotes joskus tarjonnut hautausmaita vanhuksille tai arvohenkilöille. Nykyään Mayat pitävät cenotes kunnioituksella paikkana luolahengille.

Minun kertaus

Air Francen lento laskeutui Cancuniin yöllä. Selvitin vuokra-auton ja valtatiellä sateisena saavuin tuntia myöhemmin Playa del Carmenin hotellille, joten menin nukkumaan reilusti puolenyön jälkeen.

Siirtymäpäivä oli pakollinen sukellusvarusteideni ja vedenalaisen kamerani valmistelemiseksi. Minun oli määrä tavata Max, luolasukellusoppaani, seuraavana päivänä. Olimme tavanneet neljä vuotta aiemmin Meridan matkalla.

Luolasukeltaja Max

Erittäin ammattimaisesti Max aloitti varusteeni perusteellisella tarkistuksella valittaen joistakin seikoista, kuten pitkän letkun puuttumisesta toisessa. säädin, siimaleikkuri ja puolat.

En ollut harrastanut luolasukeltamista kahteen vuoteen, joten tarvittiin virkistystä. Tunsin hieman jännitystä ajatuksesta, että olisin jälleen yläpuolella olevassa ympäristössä ja tiesin, että minun oli keskityttävä täysin. Kun ei harjoittele säännöllisesti, asiat voivat unohtua, eikä tässä toiminnassa ole tilaa virheille.

Olin tehnyt 25 cenotes / luolia tähän mennessä ja etsi jotain uutta, jännittävää ja mahdollisuuksien mukaan "erityistä".

Ensimmäinen ajomatkamme vei meidät pohjoiseen Puerto Morelosiin, josta käännyimme länteen Ruta de los Cenotesilla. Yucatanin viidakko on melko kuivaa, puun enimmäiskorkeus on 15 metriä, ja siellä asuu upeita lintuja ja kiehtovia eläimiä, kuten jaguaareja ja pumoja, joita Max rakastaa valokuvaamalla infrapunakameroilla, jotka on sijoitettu kaukaisiin paikkoihin.

Zapote: puu ja kellot

Kyltti Zapotessa cenote

zapote cenote auringonvalossa

Suunnittelimme sukeltaa Zapoteen, tiimalasin muotoiseen vajoamaan, joka osoittautui melko pimeäksi, kun olimme veden alla, ja jossa oli myrkyllinen rikkivetykerros 30-35 metrin syvyydessä. Tästä 4,500-vuotiaan zapotepuun runko nousi esiin kuin aave, joka kasvoi 54 metrin syvyyteen.

Max ja käänteiset sienten tippukivikiviä Zapotessa

Zapotesta ainutlaatuisen tekevät "helvetinkellot" eli käänteiset sienenmuotoiset tippukivipylväät, jotka riippuvat seinistä. Nämä muodostelmat syntyvät veteen biogeokemiallisen mekanismin kautta, vaikka rikkivetykerrokseen jääneet bakteerit luovat kellot.

Nämä "extremofiileinä" tunnetut bakteerit viihtyvät äärimmäisissä ympäristöissä ja prosessoivat rikkiä ja nostavat veden pH:ta luoden ainutlaatuisia muodostumia halokliinin yläpuolelle. Joten kellot ovat elossa ulkopuolella ja rikkivoimaiset organismit edistävät kalsiumin kertymistä.

Helvetin kellot läheltä

Sukeltaa sienien tippukivipuiden keskuudessa

Kellot vaativat hämärän ympäristön ja muodostuvat vain lähelle kerrosta 35 metriin asti. Vuonna 2020 tutkija teoriassa, että ne muodostuivat syvyydestä nousevien hiilidioksidikuplien takia, jotka jäävät loukkuun lähes vaakasuoraa kattoa vasten.

Joidenkin kellojen radiometrinen ajoitus osoittaa, että ne kasvoivat keski- ja myöhäisholoseenin aikana. Jotkut näistä hauskoista CO 2 -syövät sienet voivat olla 1-2m pitkiä ja 80cm leveitä, ja viereisissä vajoissa on samanlaisia ​​rakenteita. Zapote-puussa itsessään näkyy "vauvankelloja".

Zapote-puun runko, jossa sukeltajat laskeutuvat

Max Zapoten turvapysäkillä

Maravillan kupoli

Lähellä makasi Cenote Maravilla – omistajan osittain räjäyttämä pyöreä vajoama, johon nousi alas jyrkkä puinen portaikko. Veden alla havaittiin näkyvä kupolin muoto.

Mitään mainitsemisen arvoisia muodostumia ei ollut, mutta näkyvyys oli loistava ja varhaisen iltapäivän upea valokuilu, joka tunkeutui syvään.

Sivusto tarjoaa tunnelmaa vedenalainen valokuvaus sekä olla a koulutus vapaasukellussivusto. Veden lämpötila oli 25 astetta.

Vapaasukeltajat harjoittelevat Maravillassa

Simpukkafossiili seinällä, Maravilla

Suuntasimme etelään muutaman seuraavan päivän ajan Dos Ojosin ja Sac Actun -järjestelmän lähelle. Tämä oli 2018issa maailman pisin tunnettu vedenalainen luolajärjestelmä, joka yhdistää 187 cenotes ja hämmästyttävä 365 km pitkä.

Maaliskuussa 2008 kolme Proyecto Espeleogico de Tulumin jäsentä tutki Hoyo Negron kuoppaa ja löysi mastodonin jäänteet 60 metrin korkeudesta. 43 metrin syvyydessä teini-ikäisen mayan naisen, paleoamerikkalaisen, jota nykyään kutsutaan Naiaksi, kallo ja luut ovat peräisin 12-13,000 XNUMX vuoden takaa.

Alusta Tak Be Ha:ksi cenote

Salainen vesi

Cenote Tak Be Hassa (Secret Water) säiliömme tuotiin köydellä katossa olevan savupiipun reiän läpi veden tasolle. Jyrkkä kiviportaikko mahdollisti kävelemisen suureen, leveään kammioon, jossa oli paljon koristeita ja keinovaloa.

Kiertelemässä stalagmiittien läpi Tak Be Hassa

Kolumnit Tak Be Hassa

Varoituskyltti, Tak Be Ha

Tak Be Ha on tippukivikivikaton alla

Kauempana 8 kilometriä kuoppainen hiekkatie johti metsän läpi Concha-alueelle, puoliksi sortuneeseen vaumaan, jonka juuret ojensivat valtavan alamopuun kuin ryömivän lonkerot. mustekala. Viidakon fiilis oli ylivoimainen.

Pilarit ja tippukivikiviä Conchassa

Conchan heliciittien alla

Max suuntaa Conchan tunneliin

Luolasukeltajia tulossa sukelluksesta Concha cenotessa

Pääsy veteen oli hyvin matalaa valkoisen hiekan päällä. Luolan ulkopuolella oli korkeita lehtipuita ja kauniita motmot-lintuja lensi ohi. Hiippaessamme kalkkikivessä olevan kapean portin läpi putosimme heti 14 metrin syvyyteen loppusukelluksen ajaksi. Näkyvyys oli gin-kirkas.

Ensimmäisessä T-risteyksessä seurasimme linjaa vasemmalle, mutkittelemme erilaisten kammioiden läpi, joissa katosta roikkui pylväitä, stalagmiitteja ja heliktiittejä kuin tikkaa.

30 minuutin kuluttua, kun mittarini näyttivät 140 baaria, Max osoitti ylityksen luolan lattian yläpuolella. Yllätyksekseni näin jättiläismäisen laiskiaisen koko luurangon, Xibalba oviceps, joka makasi siellä, missä se kuoli yli 10,000 XNUMX vuotta sitten viimeisen jääkauden aikana.

Jättiläisen laiskiaisen luuranko Conchassa

Jättiläinen laiskiainen (Museo de la Prehistoria)

Paluumatkalla Max veti minut sivuun pieneen kammioon. Pieni kyltti, jossa oli numero '285', merkitsi pienen gomfotherin luut, Cuvieronus tropicus, vaikuttava mastodon, jossa on suorat eteenpäin osoittavat hampaat.

Seuraten kapeaa viidakkopolkua takaisin autolle tankki olkapäälläni, huomasin kunnioituksella pienen käärmeen kiertyneen siististi kalliolle ja ryntäsin takaisin ottamaan valokuvan.

"Ole erittäin varovainen, se on a nauyaca!” varoitti ohi kulkeva meksikolainen luolasukeltaja. Lopullinen kuoppakyy Molemmat ropsut asper on erittäin myrkyllinen käärme, joka tunnetaan myös nimellä fer-de-lance joka voi sylkeä myrkkyä jopa 2 metrin päähän. "Ystäväni purrut ja joutui tehohoidossa neljä päivää...".

Lopullinen kuoppakyy lepää kivellä Conchassa

Olin enintään 50 cm:n päässä, kun otin kuvan. Pian tämän jälkeen Max törmäsi karvaiseen Yucatecan-tarantulaan, Brachypelma epicureanum, metsäkerroksessa. Musta punertava vatsa, se piiloutui nopeasti reikään.

Tanniini upea

Neljäntenä luolasukelluspäivänäni Max vei minut yhdelle suosikkikohteistaan, 20 km Tulumista ja 8 km sisämaahan. Toinen tarantula toivotti meidät tervetulleeksi parkkipaikalle, kun valmistelimme varusteet ja tankit ja 50 metrin kävelymatkalla Koille cenote 60 cm Etelä-Yucatanin vaihteleva korallikäärme, Micrurus apiatus, liukastui metsäpohjan poikki.

Karvainen tarantula tulee katsomaan Koita

Tummanpunainen mustilla raiteilla ääriviivattuina kapeilla keltaisilla raidoilla se oli upea olento, melko ujo mutta myrkyllinen.

Ruosteinen rautaportaikko laskeutui sisään cenotePieni aukko suoraan vesipohjaan. Sementtilohkot auttoivat laskettaessa säiliöitä matalaan veteen. Siellä oli leveä kupoli, matala katto, jossa oli tippukiviä ja muutama lepakko – lattia oli mustaa, haihtuvaa lepakkoguanoa, kun taas seinät valkoista kalkkikiveä.

Kaksinkertainen valon taittuminen koissa cenote

10-14 metrin syvyydessä Max johdatti minut veden alle Xuxiin cenote. "Näytän sinulle jotain erityistä", hän oli sanonut, ja nyt ihmettelin näkyä.

Max läheltä tanniinia Xuxi cenotessa

Sadekauden aikana maaperän ja lehtien läsnäolo aiheuttaa paljon tanniinia, joka valuu veden alle. Tämä tarkoittaa henkeäsalpaavia punaisia, oransseja, keltaisia ​​ja vihreitä vesipatsaassa – apokalyptistä näkemystä. Menimme syvemmälle eri kammioihin.

Piknikin jälkeen ystävä, palasimme Koille, mutta tällä kertaa hyppäsimme vasemmalle ja sitten oikealle epäselvään norsunluiden kasaan, johon saavutimme 30 minuutin uinnin jälkeen. Pienet valkoiset INAH-kartiot (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) oli sijoitettu tieteellisen tutkimuksen indikaattoreiksi.

Merkinnät viittaavat elefantin kivettyneeseen luihin

Xuloon

Tulumin eteläpuolella, vähän ennen Muyilia, on Uku Cuzam, jota kutsutaan myös Xuloksi paikallisen maya-omistajan mukaan. Alvaro Roldan tutki sen alun perin vuonna 2013, mutta nyt se on yhdistetty Systema Caterpillariin ja alavirtaan siitä. "Viiden tähden cenote!”, huudahti Max.

Portaat alas Xuloon cenote

Iäkäs Emilio-niminen mies oli paikan huoltaja kahden koiransa kanssa. Maksettuamme 300 peson pääsymaksun (11.60 puntaa) jatkoimme portaita alas matalaan cenote. Veden pinta oli pimeässä ja minun piti laittaa kypärän valo päälle asettuakseni.

Hyvin nopeasti linja syöksyi 10 metriin ja esiin ilmestyi erittäin koristeellisia kammioita, joissa oli mahtavia pylväitä, tippukivisuihkuja, sormien tai kattokruunujen muotoisia stalagmiitteja sekä verhojen ja heliktiittien seinämiä.

Lumous oli lyhytikäinen. Max hyppäsi yhtäkkiä oikealle matalan katon alla olevaan rajoitusten käytävään. Kääntäminen oli mahdotonta ajatella, ja minun piti asettaa kamerani pidennetyillä välähdysvarreilla sivuttain jatkaakseni eteenpäin. Se tuntui melko epämukavalta.

Lopulta saimme kiinni pääradan, joka kulki sivutunnelin läpi. Toinen hyppy ja sieltä palattiin tukikohtaan 56 minuutin sukelluksella. Vilkkuvalo lakkasi toimimasta kunnolla ja epäilin, että paristot ovat vähissä. Päätin jättää kameran taakse seuraavaa sukellusta varten.

Tämä osoittautui viisaaksi päätökseksi, sillä sukellusoppaani hyppäsi vasemmalle kolmannen kaksoisnuolien jälkeen ja johti minut rajoitusten ja hyvin kapeiden käytävien läpi katon alla kiemurellen sivuttain taukoamatta. Hän jopa antoi minulle merkin, että lopetan keskeisinä hetkinä, jotta hän voisi kuvata minusta videon GoProllaan.

Max nousemassa Xulon luolasta

67 minuutin jälkeen Max, joka oli tyytyväinen suoritukseeni ja kelluvyyteeni, puristi kättäni positiivisesti ennen poistumista.

Istuen rauhallisesti puisen hökkelinsä edessä Emilio odotti meitä a caguama1 litran olutpullon, hänen koiransa lepäävät maassa. Pari tukaania lensi pään yläpuolella, laskeutui oksalle kurkistamaan meitä ja nousi heti, kun nappasin kamerani.

Emilio nauttimassa olutta talonsa edessä Chulossa

Alexis Passage

Viimeinen sukelluspäiväni oli Tulumissa seuraavat kolme yötä Elliotin ja Cenote Reginan luona. Alun perin Robbie Schmittner tutki sen vuonna 2004, mutta nyt se on yhdistetty Sistema Ox Bel Ha -laitteeseen (Mayan Bluen kautta), mutta se on huonosti tunnettu, paitsi onnekkaille!

Päätunneliin tippukivikaton alla Reginassa

Palmujen ympäröimä suuri vesiallas, jossa oli puinen kansi. Hämärä sisääntuloaukko alkoi rajoitukseksi ja avautui sitten melko pimeään luolaan, jossa oli leveä tunneli. Suunnitelma oli T-vasen, T-vasen, kunnes syöksyimme syvälle kanjoniin 25 metrin syvyydessä.

Yhtäkkiä se kirkastui kuin taianomaisesti Alexis Passagessa, maanalaisessa valkoisen ja vaaleansinisen joen uomassa, jossa halokliini esiintyy, ja kaikki oli epäselvää 30 sekuntia. Se oli lumoava ympäristö – mutta minun oli jo aika kääntyä ympäri.

Vaaleansininen tunneli eteenpäin

Pilarit ja stalagmiitit, Regina

Seuraavaa sukellusta varten toimintasuunnitelma oli T-oikea, T-vasen ja T-oikea. Jälleen kerran pudotimme syvään suolaisen veden käytävään yli 18 metrin syvyyteen.

Kun katselin Elliotia katoavan halokliinin usviin, oikea korvani tuli kipeäksi paineen alla ja tajusin, etten voinut mennä syvemmälle vaarantamatta vakavia ongelmia. Tästä voi tulla painajainen sekunneissa.

Heilutin valoani kiihkeästi Elliotille, kunnes hän ymmärsi signaalini sukelluksen lopettamiseksi. Parempi katsoa kuin katua.

Pierre Constant sukelluksen jälkeen Conchassa cenote

Maya-juna Syyskuussa 2018 Meksikon presidentiksi valittu Andres Manuel López Obrador ilmoitti 1,525 kilometriä pitkästä "Mayan Train" -hankkeesta Yucatanin niemimaalla. Meksikon asevoimien omistama se yhdistäisi silmukassa Palenquen, Escarcegan, Meridan, Cancunin, Tulumin ja Bacalarin kaupungit. Kaupungeissa järjestetyssä kansanäänestyksessä 92 prosenttia kannatti, kun heille oli luvattu matkailun kehittämistä ja muita etuja ja 321 miljardin peson (noin 16 miljardia dollaria) rahoitus tulee pääasiassa alueellisesta matkailuverosta. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2020 ja valmistuu tänä vuonna. Ympäristö- ja alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavat aktivistit vastustivat uusien polkujen rakentamista viidakon halki ja ennustivat luonnonkatastrofia. Projektin edetessä he väittivät, että viidakkoa kaadettiin ilman, että ympäristötutkimuksia oli tehty. Mutta marraskuussa 2021 sisäministeriö vapautti Mayan Trainin ja muut infrastruktuurihankkeet ympäristötarkastuksesta. Tammikuussa 2021 miehistöt löysivät kaivauksissa yli 8,000 XNUMX muinaista esinettä ja rakennusta. Luolasukellusyhteisö ennusti, että hanke laukaisi monien romahduksen cenotes ja luolat, ja valitettavasti sen sanotaan tapahtuneen jo ainakin 100 pisteessä. Quintana Roossa, jossa työtä vastaan ​​on protestoitu, 1,800 XNUMX kilometriä luolia ja maanalaisia ​​jokia hengittää tuhansien cenotes jonka Maya-juna häiritsee. Villieläimet, kuten jaguaarit, pumat, hämähäkkiapinat, ocelotit, agoutist ja linnut juovat cenotes mutta Maya-akviferilla on nyt suuri saastumisriski. Alkuperäisiin suunnitelmiin sisältyi sähköveturit, jotka vetivät junia, vaikka hallitus ilmoitti myöhemmin siirtyvänsä dieseliin kustannusten leikkaamiseksi. Vuonna 2020 se sanoi, että puolet Merida-Cancun-Chetumal-reitistä olisi edelleen sähköistetty. Mutta hankkeen kielteiset puolet näyttävät salatun huolellisesti yleisöltä, ja Meksikon presidentti AMLO on päättänyt saattaa työt päätökseen ennen toimikautensa loppua. Matkalla erilaisiin cenotes Näin leveät tuhon valtatiet halki Yucatanin viidakon – ja metsäkadon laajuus näyttää kauhistuttavalta.

