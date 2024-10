Kuinka löysimme Caymanille uuden otoksen

Tunnetut brittiläiset sukeltajat ja kirjailija-valokuvaajat LAWSON WOOD ja LISA COLLINS löysivät jotain odottamatonta työskennellessään yhdessä uuden kirjan kuvittamiseksi. Lawson selittää

Koska olin asunut Cayman Bracissa monta vuotta ennen kuin palasin myöhemmin Skotlantiin, ja kirjoittanut pari kirjaa Caymansaarista, Bloomsbury Publishing pyysi minua kirjoittamaan ja kuvittamaan valokuvilla uuden kirjan: Karibian merielämän tunnistusopas; Florida; Persianlahden saaret ja Länsi-Atlantti.

Bermudalle ja Barbadosille asti ulottuva tämä olisi kolmas henkilötodistusten sarjasta, jonka olin tehnyt yritykselle (ensimmäinen koski Välimerta ja toinen Pohjanmerta ja Englannin kanaalia).

Uusi merenelämän henkilöllisyystodistus valmisteilla

Se näytti melko tehtävältä, mutta tiesin Caymansaarilla ollessani, että ne olivat täydellinen tukikohta muun Karibian tutkimiseen.

Olin jo julkaissut sukellusoppaita Bermudalle, Trinidad & Tobagolle, Yhdysvaltoihin ja Brittiläisille Neitsytsaarille, Cozumelille ja Yucatanille ja Bahamalle, ja samalla olin kerännyt valtavan määrän valokuvamateriaalia luisista kaloista, haista ja rauskuista. meriheinät, levät ja selkärangattomat – äyriäiset, piikkinahkaiset, nilviäiset, sienet ja madot.

Erittäin hyvä ystäväni professori Mary Wicksten Texas A&M -yliopistosta oli aiemmin auttanut minua tunnistamaan outoja äyriäisiä, joten oli luonnollista, että turvauduin hänen asiantuntemukseensa jälleen kerran pyrkiessäni tekemään uudesta kirjasta mahdollisimman kattavan.

Soitin myös toiselle hyvälle ystävälle, Lisa Collinsille Capture Caymanista, kysymään, onko hänellä kuvia eläimistä, joista hän ei ollut varma. Itse asiassa pyysin häneltä kuvia kaikista oudoista asioista!

Lisa veti kaikki pysähdykset pois ja erittäin kiireisestä työaikataulustaan ​​huolimatta pystyi lähettämään minulle hämmästyttävän erilaisia ​​kaloja ja selkärangattomia, joista monia en ollut koskaan ennen nähnyt.

Toinen Lisa Collinsin valokuva tunnistamattomasta "katkarapusta"

Hänen valintansa sisälsi hauki blennies; naamioitu kylä; useita tyyppejä Elysia merietanat; katkarapuja, etanoita – ja yksi hyvin utelias otus, joka muistutti katkarapua ja kuului ilmeisesti äyriäisten superperheeseen.

Luullaan katkaravuksi

Lisan valokuva lähetettiin asianmukaisesti professori Wickstenille, joka pystyi tunnistamaan olennon. Hän innostui myös huomatessaan, ettei lajia ollut koskaan aiemmin kuvattu tai tallennettu Karibialla, saati sitten Caymansaarilla.

Se, että se oli alun perin erehtynyt erääksi katkaravuksi, ei ollut yllättävää, koska se on ulkonäöltään melko katkarapumainen, vaikka saatat huomata, että suurimmalla chelipedillä (kynsillä) on selkeä koukku päässään.

Professori Wicksten suoritti lisätutkimuksia ja havaitsi, että yksi hänen kollegoistaan ​​oli todellakin tallentanut lajin Kuubasta vain vähän aikaisemmin.

Samassa lajikkeessa on kaksi muuta lajia Pagurotanais perheryhmä: P bouryi ja P kitara, vaikka niitä oli aiemmin tallennettu vain Luoteis-Atlantilta. Ne ovat muodoltaan hyvin samankaltaisia ​​kuin Lisan Caymanista löytämä otus, joten virheellisen tunnistamisen mahdollisuus olisi voinut olla, mutta professori Wicksten sanoi, että se tunnistettiin pääasiassa kynsistä.

Karibialla siitä ei kuitenkaan ollut tietoa, joten Lisan valokuvaama oli uusi laji Caymansaarten kannalta. Otu tunnistettiin positiivisesti putkessa asuvaksi isopodiksi, Pagurotanais largoensis.

Lähikuva Pagurotanais largoensiksestä

Aggressiivinen luonne

Tämä merijalkainen oli aiemmin kirjattu vain koillis-Tyynenmeren avomereltä, ja se on sittemmin löydetty myös Floridan rannikolta, jossa sen tiedetään asuvan vanhoissa putkimadon putkissa ja pienissä kotiloiden kuorissa.

Lajista tiedettiin hyvin vähän, ja Lisan valokuva oli riittävä todiste vahvistaakseen merentieteelliselle maailmalle sen olemassaolon Caymanin vesillä.

Hän oli törmännyt pieniin eläimiin etsiessään nudioksia levälehtien joukosta, joita usein löydettiin Caymanin ympärillä sijaitsevien sukelluspaikkojen hiekkatiloista. Hän oli myös huomannut heidän aggressiivisen luonteensa, kun he taistelivat keskenään ja ruokkivat runsaasti.

Niiden kuvaaminen oli osoittautunut ongelmalliseksi, koska ne liikkuivat nopeasti ja kuinka pieniä ne olivat. Lisa oli luullut niitä katkarapulajiksi, ja hän oli hämmästynyt kuultuaan, että ne olivat katkarapuja, joita ei aiemmin kuvattu Caymanin vesillä.

Kaikille sukeltajille, jotka ovat kiinnostuneita löytämään näitä otuksia, Lisa on käytettävissä rantasukellusopastuksessa näyttääkseen, missä he ovat. Kuten an vedenalainen valokuvaus ohjaaja, hän voi myös auttaa sinua kuvaamaan niitä. Lisätietoja on osoitteessa Caymanin vangitseminen.

