Pitkä viikonloppu sukellusta Dominikaanisessa tasavallassa

Mahdollisuus vierailla Dominikaanisessa tasavallassa muutamaksi päiväksi tuli yllättäen ja osoittautui vastustamattomaksi MICHAEL SALVAREZZAlle & CHRISTOPHER B WEAVERILLE – mutta riittäisikö veden alla nähtävää tyydyttämään enemmän kuin vähän kokineiden sukeltajien vaatimukset?

Kesti kolmen ja puolen tunnin suoran lentomatkan New Yorkista Punta Canaan, ja pitkä sukelluksemme viikonloppu oli käynnissä.

Monta vuotta sitten olimme matkustaneet tämän maan läpi. Se oli ollut lähtökohta liveaboard-seikkailulle tarullisiin Silver Banksiin, jotka sijaitsevat Hispaniolan saaren, jonka Dominikaaninen tasavalta jakaa Haitin, ja Turks & Caicos -saaren välissä.

Silver Banks on talvinen kasvualusta Pohjois-Atlantin ryhävalapopulaatiolle, ja tuolloin koko huomiomme oli valaissa. Tätä matkaa seuranneen pitkän ja laajan sukellusuran aikana emme olleet koskaan palanneet Dominikaaniseen tasavaltaan, ja tämä viikonloppumatka tarjosi vihdoin mahdollisuuden sukeltaa tälle (sukeltajien) usein huomiotta jättämälle saarelle.

Valitsimme sukeltaa Bayahibena tunnetun alueen, koska se oli lähellä merkittävää haaksirikkoa, St George. Saapuessamme saimme nopeasti yhteyden Scuba Caribe, yksi paikallisista sukellusoperaattoreista ja järjesti sukellusaikataulumme. Varhain seuraavana aamuna olimme veneessä, joka oli matkalla ensimmäiselle sukelluspaikallemme, riutalle, joka tunnetaan nimellä Guaraguao1.

Bayahiben ranta

Nousu sukellusveneeseen

Guaraguao1 on matala, aaltoileva riutta, jossa on hiekkapaloja sekoitettuna riuttakaistaleisiin. Huomasimme heti, että jotkut korallit olivat haalistumassa, mikä johtuu raa'asti kuumasta kesästä ja muistutti maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista maailman herkkiin koralliriuttajärjestelmiin. Kylmän talvisään lähestyessä toivomme korallien toipuvan.

Kuitenkin monet korallit viihtyvät täällä, ja riutat ovat tavallisten Karibian riutta-asukkaiden koti. Blackbar-sotilaskala etsi suojaa korallien ulokkeiden alta komean pitkäkärkisen oravakalan ohella.

Ujo pitkäkärkinen orava

Valkotäpläinen viilakala

Korallipaljastusten välissä liikkui useita papukaijalajeja, ja kokeneet sukeltajat saattoivat havaita riuttapuhdistusasemat, joissa oli kirkkaankeltaisia ​​siivoojakaloja odottamassa seuraavaa työtään. Seurasimme myös nelisilmäperhoskalapareja, kun ne valitsivat tiensä merifanien ja gorgonien keskuudessa.

Redband papukaijakalat ovat silmiinpistävän värisiä

Historiasta kiinnostuneille sukeltajille Guaraguaon riutta on ainutlaatuinen vedenalainen haaksirikkomuseo. Tykki, suuri ankkuri, musketit ja kanuunankuulat on siirretty tänne läheisiltä espanjalaisilta galleonipaikoilta.

Tykinkuula lepää tykin päässä Guadalupen vedenalaisessa arkeologisessa suojelualueella

Todellakin, se oli aivan Bayahiben rannalla, missä jäännökset olivat Our Lady of Guadalupe haaksirikko löydettiin, ja se on nykyään Guadalupen vedenalaisen arkeologisen suojelualueen elävä museo.

Nuestra Senora de Guadalupen muistomerkki

Shallowin kautta

Toinen sukelluksemme oli Via Shallow, läheinen riuttajärjestelmä, joka on samanlainen kuin Guaraguao1. Täällä pysähdyimme tervehtimään hurjan näköistä täpläistä mureenia, kun se teki parhaansa pelotellakseen sukeltajaryhmää, joka kilpailee mahdollisuudesta katsoa kaunista olentoa.

Täplikäs mureeni, joka yrittää näyttää hurjalta

Löysimme lähistöltä merituulettimen purppuranvärisen ristikon alle kauniin flamingokielisen cowrien, joka on täydellinen kohde 60 mm:n makro-objektiiveillemme. Löysimme myös nauhakorallikatkaravun, jossa oli kananmunia – toinen mukava valokuvausmahdollisuus.

Flamingokieli cowrie

Banded korallikatkarapuja kytkimellä munia

Jatkoimme uimista varovasti riutan yli katsellen korallijärjestelmän asukkaita, jotka suorittavat päivittäisiä rituaalejaan. Sitten huomasimme tunkeilijan, invasiivisen leijonakalan, joka leijui liikkumattomana korallikumpun vieressä.

Leijonakalat ovat päässeet Atlantille ja Karibialle Intian ja Tyynenmeren alueelta, ja kauniista ulkonäöstään huolimatta ne eivät ole tervetulleita, koska ne ovat ahneita petoeläimiä, joilla ei ole luonnollista saalistajaa. Emme kuitenkaan voi olla tekemättä muotokuvaa tästä häiriköstä.

Leijonakalat ovat invasiivisia eivätkä kuulu Karibialle

Monivärinen kreolinen wrasse

Nämä olivat suhteellisen matalia sukelluksia, joiden enimmäissyvyys oli 16 metriä, mikä tekee niistä ihanteellisia kaikentasoisille sukeltajille. Meistä ne tuntuivat enemmän aloitteleville sukeltajille soveltuvilta sukelluskohteilta ja sisäisesti kaipasimme jotain haastavampaa.

Toisen päivän sukelluskohteet olivat kuitenkin Penon Perfundo ja Acuario, toinen pari matalista riutta, jossa huojuvat merituulettimet ja koralliriutta. Penon Perfunossa damselfish uhkasi kaikkia sukeltajia, jotka lähestyivät pesäänsä liian läheltä.

Kaksivärinen neito

Kersanttimajurit hermostuivat, kun uimme heidän purppuraisten munien yli, ja keltaiset pistesäteet lensivät hiekkatilojen yli kuin pieniä arabialaisia ​​taikamattoja.

Lyhyen ajan kuluttua sukelluksesta Acuariossa havaittiin ihmisen kokoinen sairaanhoitajahai lepäämässä korallin ulkoneman alla, mikä innosti ryhmän sukeltajia, jotka eivät olleet koskaan ennen nähneet haita.

Lyhyen matkan päässä löysimme mielenkiintoisemman mutta vähemmän ilmeisen spektaakkelin. Siellä, melko suuren pylväskorallin huipulla, joukko baaripuikkoja heitteli edestakaisin tavoitellen jotain.

Piparminttupää korallipäässä

Ja kyllä, tarkoitimme sanoa "joukko" mieluummin kuin "koulu", koska nuo kalat olivat todellakin kaoottisessa nippussa pikemminkin kuin järjestäytyneessä kulkueessa. Emme voineet nähdä, mitä he etsivät, emmekä saaneet selville, mitä he tekivät, mutta yksinäinen espanjalainen sikakala oli keskellä ryppyä ja näytti olevan mukana!

Ennen kuin sukellus oli ohi, olimme kohdanneet parin isoa kaalin nudioksaa, täplällisen runkokalan, raapuneen viilukalan ja trumpettikalan. Koralliriuttojen asukkaiden räikeät värit ja muodot ja koot eivät lakkaa hämmästyttämästä.

Kaalin nudioksa hiipii riutta pitkin

Pyhä Yrjö

Näistä kohtaamisista huolimatta se oli St George hylky, joka kutsui meidät eniten, ja tämä sivusto oli suunniteltu seuraavaksi päiväksi.

- St George rakennettiin vuonna 1962 Skotlannissa, alunperin nimellä Norbrae. Sen tarkoituksena oli kuljettaa vehnää ja ohraa Norjan ja Amerikan välillä, ja sitä käytettiin 20 vuotta ennen kuin se hylättiin Santo Domingon satamassa.

Se nimettiin uudelleen St George Dominikaaniseen tasavaltaan (ja koko Karibiaan ja Meksikonlahteen) syyskuussa 1998 osuneen tuhoisan hurrikaanin jälkeen. Kesäkuussa 1999 alus upposi noin puolen mailin päässä rannasta 40 metrin syvyyteen. Hyly on 72 metriä pitkä ja huipulle pääsee noin 15 metrissä.

Kaide St Georgen hylkyllä

Kesti hetken, kun laskeuduimme kiinnityslinjaa pitkin hylkylle havaitaksemme upotetun aluksen hämärät ääriviivat, koska näkyvyys paikalla oli heikentynyt. Mutta hymymme kasvoivat, kun hylyn yläosa tarkentui. Kutsuva siltaosio kiinnitti huomiomme ja pian löysimme itsemme sisäpuolelta tutkimassa päällysrakennetta.

Ympäröivien vesien syvän sininen osoitti jyrkän kontrastin hylyn ruosteenruskeaan sisäpuolelle, kun katsoimme ulos oviaukoista, luukuista ja ikkunoista.

Ulos päästyämme uimme laivan peräkylkeä pitkin valokuvaamalla värikkäiden meren eliöiden peittämää kaidetta. Violetit sienet olivat perustaneet kotinsa tänne sekä lukuisat pienemmät riuttakalat, jotka pyörivät yllä olevissa vesissä.

Violetit sienet St Georgessa

- St George on kiehtova hylky, joka vaatii useita sukelluksia. Niille, joilla on Advanced-sertifikaatit, keula kutsuu syvemmässä vedessä lastitilojen kanssa. Yksi sukellus hylkylle ei riitä, mutta se oli koko pitkä viikonloppumme sallittu, ja kaipasimme palata.

Uuden sukeltajan linssi

Myöhemmin, kun pakkasimme varusteemme hotellihuoneeseen ja valmistauduimme lentämään kotiin, pohdimme sukeltamista Dominikaanisessa tasavallassa. Meille oli välitön vaikutelma, että riutat kiinnostavat uusia sukeltajia. Sukelluskokemuksemme ympäri maailmaa olivat ehkä väsyttäneet meidät näihin riuttoihin.

Mutta kun pohdimme tarkemmin, liityimme johonkin syvempään, johonkin tärkeämpään. Todellakin, aloimme katsoa sukelluksia uuden sukeltajan linssin läpi.

Terävä nenä

Liskokalan paha hymy

Muistelimme upeita tuntemuksia ensimmäisistä hengityksistämme veden alla kaikki ne vuosia sitten, ja hämmästystä, joka meillä oli, kun uimme ensimmäisen kerran koralliriutan yli tai katselimme tropiikin kristallinkirkkaita vesiä veneen kyljestä.

Varmasti olimme nähneet suurimman osan siitä, mitä näimme Dominikaanisessa tasavallassa aiemmin; se ei ollut "mitään uutta". Mutta itse asiassa aina on jotain uutta. Kuten baaritunkin kynä, näimme kiihkeästi uivan korallien yläpuolella Acuariossa. Emme vieläkään tiedä tarkalleen, mitä he tekivät siellä!

Blenny kurkistaa suojareiästä

Sukellusyhteisöön kuuluu sukeltajia kaikilla tasoilla. Ja kaikki oppivat aina. Jopa kokeneet sukeltajat näkevät uusia asioita ja oppivat jokaisella sukelluksella – vaikka se olisi vain oppia opettamaan uusia sukeltajia vedenalaisen maailman ihmeistä.

Pitkä viikonloppumme Dominikaanisessa tasavallassa päättyi liian nopeasti. Ja opimme vielä yhden asian: meidän on suunniteltava paluu!

