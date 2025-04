Keltatiilinen tie johti tanskalaisen orjalaivan tunnisteelle

at 8: 36 am

Kaksi Costa Rican edustalta matalista vesistä 1970-luvulla löydettyä hylkyä on vihdoin tunnistettu 1700-luvun alun nimetyiksi tanskalaisiksi orjalaivoiksi – puun lustoihin perustuvan ajoituksen ja joidenkin erottuvan väristen tiilien avulla.

Hylkyjä oli pitkään oletettu merirosvolaivoiksi, ja tämä kyseenalaistettiin vasta vuoden 2015 jälkeen, kun yhdysvaltalaiset meriarkeologit löysivät keltaisia ​​tiiliä yhdestä Puerto Limónin läheltä Cahuitan kansallispuistosta löytyneestä löytöpaikasta.

Vuonna 2023 Tanskan arkeologiset sukeltajat kansallismuseo ja sen viikinkilaivamuseo suorittivat kaivauksia noin neljän metrin syvyydessä sijaitsevalla hylkypaikalla. He ottivat lastista puu- ja tiilinäytteitä sekä poimivat esiin useita saviputkia, mutta vasta nyt heidän johtopäätöksensä on julkaistu.

Hylkypaikalla tehty kaivanto (John Fhær Engedal Nissen, Tanskan kansallismuseo)

Kansallismuseon asiantuntijoiden analysoima ja Etelä-Tanskan yliopistonäytteet vahvistivat historiallisia lähteitä, jotka kuvaavat surullisenkuuluisten tanskalaisten alusten menetystä Fridericus Quartus ja Christianus Quintus vuonna 1710.

Nämä laivat olivat lähteneet Kööpenhaminasta joulukuussa 1708 ja suuntasivat kohti Tanskan Länsi-Intiaa kuljettaen kangasta, metalliesineitä ja aseita, jotka oli tarkoitettu kauppaan Länsi-Afrikassa lähes 700 orjalle.

Nämä kaksi alusta joutuivat karille Costa Rican riutoilla vuonna 1710 navigointivirheiden seurauksena. Fridericus Quartus kerrottiin sytytetyn tuleen, samalla kun Christianus Quintus sen ankkuriköysi katkesi ennen kuin se haaksirikkoutui aallokkoon.

Historiallisten tietojen mukaan monet orjista pakenivat, vaikka 100 vangittiin takaisin ja lähetettiin töihin kaakaoviljelmille. Hylkypaikkoja ei ole kirjattu.

Lentoyhtiön käyttäminen (Tanskan kansallismuseo)

”Analyysit ovat erittäin vakuuttavia, emmekä enää epäile, että nämä ovat kahden tanskalaisen orjalaivan hylkyjä”, sanoi meriarkeologi David Gregory, tutkimusprofessori Tanskan kansallismuseossa, jossa hän johtaa sen uutta tutkimuskeskusta. njord merentutkimuskeskuksessa. Hän johti vedenalaisia ​​kaivauksia yhdessä museossa työskentelevän meriarkeologin Andreas Kallmeyer Blochin kanssa.

”Tiilet ovat tanskalaisia, ja sama pätee puuhun, joka on lisäksi hiiltynyt ja nokinen tulipalon jäljiltä”, Gregory sanoi. ”Tämä sopii täydellisesti yhteen historiallisten kertomusten kanssa, joiden mukaan yksi laivoista paloi.”

David Gregory (oikealla) työskentelee työmaalla paikallisen sukeltajan Pete Stevensin (Tanskan kansallismuseo) kanssa

”Se on ollut pitkä prosessi, ja olen ollut lähellä luovuttaa matkan varrella, mutta tämä on epäilemättä hulluin arkeologinen kaivaus, jossa olen tähän mennessä ollut mukana”, Bloch kommentoi. ”Ei vain siksi, että sillä on suuri merkitys paikallisväestölle, vaan myös siksi, että se on yksi Tanskan historian dramaattisimmista haaksirikoista, ja nyt tiedämme tarkalleen, missä se tapahtui.”

”Tämä tarjoaa kaksi palaa, jotka ovat puuttuneet Tanskan historiasta.”

Yhden hylyn hiiltyneiden tammipuiden vuosirenkaiden ajoitus osoitti, että puu oli kaadettu vuosien 1690 ja 1695 välillä Länsi-Itämerellä, alueella, joka kattaa Saksan Mecklenburgin, Schleswig-Holsteinin, Tanskan ja Skånen provinssin.

David Gregory dokumentoi ja ottaa näytteitä merenpohjan tiilistä (John Fhær Engedal Nissen, Tanskan kansallismuseo)

Tiilillä oli samat mitat kuin 'Flensburgin' keltaisilla tiilillä. Saven analyysit osoittivat, että se oli peräisin joko Iller Strandilta tai Egernsundista Tanskan Flensburginvuonolta, missä tiiliä tuotettiin laajasti Tanskan ja sen siirtomaiden käyttöön 18- ja 19-luvuilla. Tällaisia ​​tiiliä ei käytetty rakennuksissa muualla Euroopassa tuolloin.

Savipiiput olivat hollantilaisvalmisteisia putkia, joita oli käytetty tanskalaisissa laivoissa. Niiden koko, muoto ja kuvio osoittivat, että niitä valmistettiin ennen vuotta 1710. Savipiiput kestivät harvoin yli viittä vuotta.

Gregory ja Bloch kaivettujen puuesineiden kanssa Costa Ricassa. (John Fhær Engedal Nissen, Tanskan kansallismuseo)

Hylkytutkintaan osallistuivat myös Costa Rican kansallismuseo, Costa Rican arkeologinen toimikunta ja muut Costa Rican elimet. Hanke oli maan ensimmäinen vedenalainen arkeologinen kaivaus.

