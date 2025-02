Talossa – Wakatobin taloriutta

Mikä tarkalleen tekee Wakatobi's House Reefistä monien tunnustustensa arvoisen?

Se on yhdistelmä tekijöitä, joihin kuuluvat helppo pääsy, elinympäristön terveys, ekosysteemien monimuotoisuus, ainutlaatuisen meren elämän runsaus ja alueen pelkkä koko.

Wakatobin taloriutalta löydät erilaisen Erakkokortin. Sen sijaan, että käyttäisivät kotinaan käytettyä etanankuorta, korallierakot (suku Paguritta) elävät itse asiassa pienessä korallireiässä. Vaatii terävän silmän löytääksesi sellaisen tällaisena kaverina, koska he ovat harvoin auringonkukansiemeniä isompia.

Sellaisenaan vieraiden tiedetään omistavan kokonaisia ​​päiviä yöhön rantasukellukseen lomakeskuksen edessä, ja monet palaavat vuosi toisensa jälkeen toistamaan kokemusta.

Matalan veden leikkikenttä

Rannan ja syvän veden välissä on laaja matalikko, joka on täynnä ruohokenttiä, hiekkatasanteita, värikkäitä pehmeitä koralleja ja hajallaan olevia kovakorallimuodostelmia, jotka kaikki ovat erittäin terveitä ja paikoin melko tiheitä. Se on jotain, mitä et odottaisi niin lähellä lomakeskusta. Tämä alue on paljon enemmän kuin uinti rannan ja riutan välissä, vaan se on erinomainen paikka meren runsaudensarvikkuudelle, joka sisältää sammakalaat, kivikalat, koristeelliset, vahvat ja Halimeda-kummituskalat, mureenit, sinipilkkurauskut ja erilaisia ​​pääjalkaisia ​​(mustekala, kalmari, seepia), leukakala-, katkarapu- ja gobyparit, lukuisat nudioksat, seepiat, kotkasäteet, jotka lentävät kotkan läpi tiettyinä vuodenaikoina ja paljon muuta.

Snorklausta House Reefin matalikossa.

Tämän House Reefin alueen matalat syvyydet sallivat runsaasti auringonvaloa tulvii merenpohjan paljastaen kirkkaita värejä, jotka katoaisivat suuremmissa syvyyksissä. Tämä runsas ympäristön valon tarjonta yhdistettynä runsaisiin kohteihin tarjoaa valokuvaajille ihanteellisen vedenalaisen studion. Matalikolla on myös erityinen vetovoima snorklaajille, jotka voivat katsella merenpohjaa läheltä joutumatta kauas rannasta.

Sukellus reunalla

Wakatobin laituri ulottuu aina House Reefin pudotuspaikan reunaan asti.

Noin 70 metrin (80 jaardia) päässä rannasta House Reefin ääriviivat siirtyvät äkillisesti matalasta vedestä. Wakatobin laiturin päästä pohjoiseen ja etelään kohoaa upea seinä. Täällä riuttaharja alkaa vain kahden metrin päästä pinnasta ja syöksyy yli 70 metrin syvyyteen. Tämä dramaattinen topografia luo äärimmäisen mahdollisuuden monitasoisille sukellusprofiileille. Tämä vedenalainen valli on täynnä ulokkeita ja rakoja. Kukoistava joukko sieniä, kovia ja pehmeitä koralleja suojaa monipuolista selkärangattomien ja kalojen populaatiota, ja lajien sekoitus muuttuu syvyyden kasvaessa.

Missä matalat kohtaavat pudotuksen Wakatobi's House Reefillä.

Yli 30 metrin veden kirkkaus sallii runsaan ympäristön valon suodattua alas syvyyksiin, mikä lisää seinien ja rinteiden visuaalista draamaa. Tämä monipuolinen maisema tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia otusten metsästykseen korallien ja rinteitä halkeavien varjojen peittämien turvapaikkojen keskellä. Sukeltajat voivat seurata kiinnostuksen kohteitaan valittuun syvyyteen, sitten palata hitaasti takaisin pintaa kohti luoden profiileja, jotka sallivat tunnin ja pohjaajan ja päättyvät turvapysähdyksiin eloisten korallimuodostelmien keskellä. Vihreät ja Hawksbill-kilpikonnat nähdään yleensä risteilyssä veden reunalla tai torkkumassa seinän ulkonemien alla.

Lähellä laituria

Merielämää Wakatobi Housen riuttalaiturin alla.

Wakatobin laituri ulottuu House Reefin ulkoreunaan ja tarjoaa sukeltajille, jotka eivät halua uida rannalta, kätevän pääsyn pudotusalueelle. Laituri on myös sinänsä huomionarvoinen sukellus. Laiturin tukipaalutukset luovat suojaa ja varjoa, jotka pitävät sisällään suuria kalaparvia. Tarkempi tarkastelu paljastaa joukon makrokohteita. Laiturin suuret betonipylväät ja -palkit ovat koti katkarapujen, rapujen ja krokotiilikalojen valikoimalle, ja ympäröivä alue tunnetaan lukuisista vuokkojen pesäkkeistä ja niitä seuranneista klovnikaloista ja emäkaloista. Yli puoli tusinaa näiden fotogeenisten pikkukalojen lajia löytyy isäntänsä lonkeroiden joukosta, mikä tarjoaa helpot mahdollisuudet yhdelle ikonisimmista vedenalaisista kuvista.

Tämä valkolehtinen skorpionikalapari löydettiin aivan Wakatobin laiturin juurelta.

Laiturin alla ja ympärillä piilee myös eksoottisempia olentoja, kuten lehtiskorpionikalaa, aavepiippukalaa, seepia usein pareittain ja niille, joilla on tarkkasilmäinen Pegasus Seamoth. Uiminen matalikkoon voi myös johtaa siihen, että kohdataan joitain siellä asuvia merikraitteja, jotka suosivat tätä paikkaa metsästykseen.

Taksiveneitä ja ajelehtia

Seinää risteilyssä sukeltaja nousee suurelle kirsikankukkakorallille House Reefillä

Laituri on vain House Reefin keskipiste, joka ulottuu muihin nimettyihin sukelluskohteisiin lomakohteen pohjois- ja eteläpuolella. Tämä laaja riuttojen ja matalikko tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet tutkia. Auttaakseen sukeltajia pääsemään riutan kauempana oleville osille Wakatobi ylläpitää taksiveneitä, jotka laskevat virtaa laiturilta. Riippuen siitä, millä suunnalla vesi liikkuu, taksiveneet pudottavat sukeltajia hyvin lomakeskuksen pohjois- tai eteläpuolelle ja jatkavat drift-sukellusta, joka päättyy laiturin portaisiin. Nämä 5–7 metrin laukaisut ovat sähkökäyttöisiä ympäristövaikutusten minimoimiseksi, ja ne voivat kuljettaa mukavasti viisi sukeltajaa tai snorklaajaa valittuun paikkaan. Taksiveneet liikennöivät aamusta iltaan joka päivä, ja asiakkaat voivat varata kyydin tai yksinkertaisesti kysyä sukelluskeskuksesta ja odottaa seuraavaa vapaata venettä. Tämä saa aikaan upean ajelehtimisen riutta pitkin takaisin laiturille. Tarkista vuoroveden muutoksista sukelluskeskuksesta.

Wakatobin kotiriutta voi tuottaa erittäin harvinaisia ​​löytöjä, kuten tämä White Cap Goby (Lotilia graciliosa) Alpheus-katkarapunsa (Alpheus rubromaculatus) kämppäkaverinsa kanssa.

Jotta sukeltajat kestävät 90 minuuttia pidempään, he voivat pyytää sukelluskeskuksesta suuria tankkeja varmistaakseen riittävän kaasunsyötön. Nämä driftit ovat myös rebreather-sukeltajien suosikki, jotka voivat laajentaa sukelluksia usean tunnin retkiksi. Nykyinen rebreather-drift-sukelluksen ennätys House Reefillä on yli kuusi tuntia!

Talon pimeä puoli

House Reef on Wakatobi-vieraiden käytettävissä päivin ja öin. Joillekin auringonlasku on paras aika vierailla. Valon hämärtyessä päiväsaikaan aktiiviset olennot alkavat etsiä suojaa, kun taas toiset nousevat ulos majoittumisestaan ​​syömään pimeässä. Ovelat, väriä muuttavat pääjalkaiset, kuten seepia ja kalmari, voivat saada erilaisia ​​kirkkaita vaaleanpunaisia, violetteja, punaisia ​​ja keltaisia ​​sävyjä ja kuvioita, joita voidaan käyttää naamiointiin, kommunikointiin tai jopa hypnotisoimaan potentiaalista saalista.

Suojakoteloonsa kääritty papukaijakala nukkuu yöksi.

Sukellusvalot paljastavat ankeriaat, jotka liukuvat korallien läpi, kilpikonnat nukahtavat päät seinän ulkonemiin. Tarkat sukeltajat voivat löytää kirurgikaloja ja muita päivävuoron jäseniä kätkeytyneenä syvälle riutan syvennyksiin ja rakoihin. Koska kaloilla ei ole silmäluomien sulkemista, ne eivät ehkä näytä nukuttavan, mutta itse asiassa ne nauttivat versiostaan ​​yön yli levosta. Jotkut kalat tekevät muutakin kuin nukkuvat yöksi. Papukaijakalat suorittavat yhden tunnetuimmista nukkumaanmenorituaaleista riutoilla erittäen hyytelömäistä limakuplaa, joka peittää heidän koko kehonsa.

Tupsuinen skorpionikala (Scorpaenopsis oxycephala) loistaa mielenkiintoisen vihreän ja oranssin yhdistelmän Fluo-valon alla yösukelluksen aikana House Reefillä.

Yösukellukset tarjoavat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden todistaa meren fluoresenssin ilmiötä lomakeskuksen Fluo-sukellusohjelman avulla. Perinteisten sukellusvalojen sijaan fluosukeltajille ja fluosnorklaajille annetaan erityiset siniset valot sekä keltaiset suodattimet, jotka sopivat sukellusmaski. Kun näiden valojen säteet pyyhkäisevät riutta pitkin, tietyt korallit ja eläimet syttyvät aavemaisen hehkuvin värein ja tekevät yöstä omituisen valoshown.

Haluatko lisätä House Reefin sukellusohjelmistoosi? Wakatobi ottaa nyt vastaan ​​varauksia vuodelle 2024 ja sen jälkeen. Mutta koska aikavälit täyttyvät nopeasti, on parasta ota yhteyttä Wakatobin edustajaan pian, jos harkitset matkaa. Voin vakuuttaa, että Wakatobi Housen riutta ja sen takana olevat seinät ja riuttajärjestelmät ovat vierailun arvoisia. Itse asiassa vieraat palaavat vuoden kuluttua tähän maagiseen paikkaan, jotkut ovat toistaneet vierailunsa yli puoli tusinaa kertaa.

