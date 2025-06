Miekkavalaat pyytävät ihmisiä lounaalle ja jakavat hierontoja

at

at 8: 00 pm

Yli 30 tapausta, joissa villit tappajavalaat yrittivät jakaa saalistaan ​​ihmisten kanssa, on aiheena tänään (30. kesäkuuta) julkaistussa tutkimuksessa. Neljällä valtamerellä tapahtuneet tapaukset on dokumentoitu kahden vuosikymmenen aikana, ja niissä miekkavalaat tarjosivat ihmisille erilaisia ​​​​tuoreita kaloja, nisäkkäitä ja selkärangattomia.

Miekkavalaat lähestyivät ihmisiä, pudottivat esineen ja odottivat vastausta, kertovat tiedemiehet, jotka ovat itse todistaneet tätä käyttäytymistä – ja käyttäneet aikaa sen selittämiseen.

Uudessa-Seelannissa miekkavalas tarjoaa sukeltajalle palan kotkarauskun maksaa (Orca Research Trust)

Miekkavalas tarjoaa kokonaisen rauskun veneessä olevalle henkilölle Meksikon rannikolla, nähtynä pinnan alta ja pinnan alta (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

He ovat tulleet siihen tulokseen, että miekkavalaat käyttivät tilaisuuksia harjoitella opittua kulttuurikäyttäytymistä, tutkia tai leikkiä yrittäessään oppia ja mahdollisesti kehittää ihmissuhteita.

”Miekkavalaat ovat hyvin sosiaalisia, ja näemme niiden usein jakavan ruokaa”, sanoo tutkimuksen toinen kirjoittaja, tohtori Ingrid Visser. ”On kiehtovaa dokumentoida ja kuvailla niiden käyttäytymistä yrittäessä jakaa ruokaa ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa.”

”Miekkavalaat ovat huippupetoja, jotka usein syövät muita suuria nisäkkäitä, mutta ihmisten kohdalla ne toisinaan mieluummin jakavat, mikä osoittaa niiden kiinnostusta rakentaa suhteita oman lajinsa ulkopuolelle”, lisäsi kolmas kirjoittaja Vanessa Prigollini.

Miekkavalas on iloinen voidessaan olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa (Miekkavalastutkimussäätiö)

”Näissä tapauksissa näyttää olevan prososiaalinen elementti, joka viittaa lajien väliseen yleistyneeseen vastavuoroisuuteen, mikä on erittäin epätavallista havaita millään muulla kuin ihmisellä ja viittaa miekkavalaiden ja ihmisten evolutiiviseen lähentymiseen”, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Jared Towers.

Mielen teoria

Ekologi ja kirjailija Dr. Carl Safina, joka ei osallistunut tutkimukseen, kommentoi: ”Meren monista ja erilaisista mielikuvista miekkavalaiden mielialat ovat todennäköisesti mahtavimpia. Niiden lähes surrealistisesta älykkyydestä on runsaasti arkisia tarinoita.”

”Mutta tässä nämä tiedemiehet ovat systemaattisesti keränneet vaikuttavan joukon esimerkkejä, joissa vapaana elävät miekkavalaat ovat osoittaneet omaavansa 'mielen teorian', mikä tarkoittaa, että niiden mielet ymmärtävät, että ihmisilläkin on mieli. Psykologit ovat usein väittäneet, että 'mielen teoria' kuuluu vain ihmisille.”

”Miekkavalaat ovat eri mieltä. Miekkavalaat ovat toistuvasti pyrkineet olemaan vuorovaikutuksessa kanssamme, ja ne ovat uteliaita meitä kohtaan. Elettyämme miljoonia vuosia meressä, me veneissämme varmasti näytämme heille vierailevilta avaruusolentoilta.”

”Ja todellakin, me olemme muukalaisia ​​oudossa paikassa, jota tuskin tunnemme ja josta meillä on vielä lähes kaikki opittavaa.” Tutkimukseen osallistuivat Bay Cetology-, Orca Research Trust- ja Marea-järjestöt. tutkimus on julkaistu avoin pääsy Vertailevan psykologian lehti.

Miekkavalaat jakavat ruokaa (Jared Towers)

Sinä raavit selkääni, minä raavit sinun selkääsi

Samaan aikaan yksi miekkavalaiden populaatio on ollut otsikoissa odottamattoman taipumuksensa vuoksi käyttää merilevää hieroakseen toisiaan – tämän sanotaan olevan ensimmäinen todiste työkalujen valmistuksesta merinisäkkäillä.

Washingtonin osavaltion sisävesillä Salishinmerellä elävistä etelän asukkaista miekkavalaista otetut drone-kuvat paljastivat kyseisen käyttäytymisen. Miekkavalaat purivat merilevän varren pään irti, asettivat sen oman ja kumppaninsa ruumiin väliin ja pyörittelivät sitä keskenään pitkiä aikoja.

Vaikka populaatiota oli virallisesti tutkittu 50 vuoden ajan ja sitä oli kuvattu "planeetan parhaiten tutkituiksi miekkavalaiden joukkoon kuuluviksi", käytäntöä ei ollut havaittu aiemmissa lentokoneista kerätyissä tallenteissa sen suhteellisen heikon määritelmän vuoksi.

Useiden valaslajien tiedettiin harrastavan merilevää eli liikuttavan merilevää päillään, evät ja ruumiita leikkiä varten tai terveen ihon ylläpitämiseksi. Nykyään ”allokelpingiksi” kutsutussa prosessissa merilevää kuitenkin valitaan, trimmataan ja käsitellään kahden yhdessä työskentelevän miekkavakaan toimesta.

Kaksi miekkavalasta – merilevää näkyy juuri ja juuri niiden ruumiiden välistä (Valaiden tutkimuskeskus)

Tutkimusta johti Centre for Whale Research yhteistyössä Ison-Britannian Exeterin yliopiston kanssa. ”Hämmästyimme, kun huomasimme tämän käyttäytymisen ensimmäisen kerran”, hän sanoi. CWR tutkimusjohtaja Dr Michael Weiss. ”Härän merilevän varsi on luja mutta joustava, kuin täytetty puutarhaletku, ja sen ulkopinta on liukas. Epäilen, että nämä ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen hoitotyökalun.”

”Pidän tässä käyttäytymisessä huomionarvoista sitä, kuinka laajalle levinnyttä se on populaatiossa. Kaikista kolmesta eteläisestä asukkaiden ryhmästä peräisin olevien uros- ja naaraiden havaittiin käyttävän merilevää tällä tavalla. Kaikki todisteet viittaavat siihen, että se on tärkeä osa niiden sosiaalista elämää.”

En voi lopettaa allokelpingiä

Tutkimusryhmä havaitsi allokelpingia kahdeksana tutkimuksen 12 päivästä ja uskoo, että se voisi olla yleismaailmallinen käyttäytyminen tässä populaatiossa. Miekkavalaat valitsivat todennäköisimmin allokelp-kumppaneikseen läheisiä äidin puoleisia sukulaisia ​​ja samanikäisiä.

”Kädellisillä – myös ihmisillä – kosketus lievittää stressiä ja auttaa rakentamaan ihmissuhteita”, kommentoi Exeterin yliopiston professori Darren Croft ja CWR:n toiminnanjohtaja.

"Tiedämme, että tappajavalaat ovat usein yhteydessä muihin ryhmänsä jäseniin – koskettavat niiden kehoilla ja evät – mutta tällaisen merilevän käyttö saattaa parantaa tätä kokemusta.

Vasemmalla miekkavalaan suussa näkyy merilevän terä (Valaiden tutkimuskeskus)

”Se voi olla tärkeää myös ihon terveydelle. Valailla ja delfiineillä on erilaisia ​​strategioita kuolleen ihon kuorimiseksi, ja tämä voi olla jälleen yksi sopeutuminen tähän tarkoitukseen.”

”Ruskeilla levillä, kuten merilevällä, on myös antibakteerisia ja tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia, jotka voivat tarjota valaille lisähyötyjä. Työskentelemme nyt lisätutkimuksen parissa vahvistaaksemme nämä alustavat havainnot ja selvittääksemme tämän käyttäytymisen sosiaalisia ja ihoterveydellisiä hyötyjä.”

Joidenkin populaatioiden miekkavalaiden on havaittu hierovan kehoaan sileillä kivirannoilla, mahdollisesti poistaakseen kuollutta ihoa ja loisia, mutta eteläinen asukaspopulaatio ei kuulu niihin.

Synkkä tulevaisuus

CWR:n viimeisimmässä laskennassa vuonna 2024 etelästä jäi jäljelle vain 73 yksilöä, mikä on kriittisen alhainen määrä. Weissin mukaan heillä on edessään "erittäin synkkä" tulevaisuus, jota pahentaa alhainen syntyvyys.

Niiden tärkein saaliseläin, chinook-lohi, on vähenemässä liikakalastuksen, ilmastonmuutoksen ja kutualueiden tuhoutumisen vuoksi, ja myös merilevämetsä, josta miekkavalaat löytävät hoitovälineensä, on vähenemässä. Ihmisen toiminnan aiheuttama saastuminen ja melu ovat lisähaittoja.

”Allokelping on jälleen yksi todiste eteläisten asukkaiden ainutlaatuisuudesta”, Weiss sanoo. ”Jos menetämme heidät, menetämme paljon enemmän kuin 73 yksittäistä eläintä tai geneettisen sukulinjan. Menetämme monimutkaisen yhteiskunnan ja syvän, ainutlaatuisen joukon kulttuuriperinteitä.”

Tutkimukseen osallistui myös Bostonin Northeastern University, julkaistaan in Current Biology.

