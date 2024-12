Saastuttavat hylkyt ovat tikittävä aikapommi

Ne väijyvät valtameriemme pohjalla, sanoo FRASER STURT Southamptonin yliopistosta.

Valtamerten pohjalla on yli 8,500 XNUMX kahden maailmansodan hylkyä. Näiden hylkyjen on arvioitu sisältävän yhtä paljon kuin 6 miljardia gallonaa (22.7 miljardia litraa) öljyäSekä sotatarvikkeet, myrkyllinen raskasmetalleja ja jopa kemiallisia aseita.

Nämä hylkyt ovat vuosikymmenten ajan olleet suurelta osin poissa näkyvistä ja poissa mielestä. Mutta koko tämän ajan heidän rakenteet ovat huonontuneet, mikä lisää väistämättä mahdollisuuksia myrkyllisten aineiden äkilliseen vapautumiseen mereen ympäristö.

Joissakin osissa maapalloa ilmastonmuutos pahentaa tätä riskiä. Valtameren lämpötilan nousu, happamoituminen ja lisääntyvä myrskyisyys nopeuttavat näiden hylkyjen hajoamista.

Maailmansotien hylkyt eivät tietenkään ole ainoita, joita meren pohjasta löytyy, vaan monet muut lisäävät ongelmaa. Tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemisen kustannusten on arvioitu olevan 340 miljardia dollaria (261 miljardia puntaa).

Kuinka monet näistä hylkyistä uhkaavat ihmisten turvallisuutta, rannikkoyhteisöjä ja ympäristöä? Mitä voidaan tehdä – ja miksi emme ole tehneet sitä aikaisemmin?

Ongelman kartoitus

Kartalla olevat raakaluvut dollareissa ja hylkyjen määrät aiheuttavat oikeutetusti huolta. Työtä tutkijoilta, mm Paul Heersink ovat koonneet erilaisia ​​tietojoukkoja auttaakseen visualisoimaan haasteen laajuuden. Mutta nämä luvut ja pisteiden sijainti kartoilla voivat myös antaa väärän varmuuden tunteen.

On edelleen totta, että maailman valtameret ja meret eivät ole niin hyvin kartoitettuja kuin haluaisimme, sillä noin 23 prosenttia niistä on kuvattu ja kartoitettu yksityiskohtaisesti. Jopa tuokin yksityiskohta jää usein alle sen, mitä tarvitsemme hylyn tunnistamiseen, puhumattakaan sen mahdollisesti aiheuttaman riskin määrittämisestä.

Hitaasti vuotava Pearl Harborin hylky houkuttelee edelleen meren elämää (Jill DeVito)

Maailmanlaajuinen pyrkimys parantaa valtameren avaruuden kartoitusta on jatkuvasti käynnissä Merenpohja 2030 -projekti, joka pyrkii saavuttamaan universaalin 100 x 100 metrin resoluution. Tämä tarkoittaa, että yksi "pikseli" tietoa vastaisi noin kahta jalkapallokenttää.

Tämä on mullistava ymmärryksemme merenpohjasta, mutta ei paljasta yksityiskohtia kaikista niistä asioista, jotka voisit piilottaa näille kahdelle jalkapallokentällä (johon sisältyy melkoisesti hylkyjä).

Monet hylkyistä, jotka voivat aiheuttaa suurimmat ongelmat, löytyvät matalilta rannikkovesiltä, ​​joissa hallituksen kartoitusaloitteet ja teollisuuden työ tarjoavat paljon parempia resoluutioita, mutta silti tunnistamisen haaste on edelleen olemassa.

Entä arkistot? Historialliset asiakirjat, kuten ne, jotka ovat hallussa Lloyd's Register Foundation Lontoossa, ovat olennaisen tärkeitä haasteen laajuuden ja luonteen lisäämiseksi. Ne sisältävät tiedot aluksen rakenteista, kuljetetusta lastista ja viimeisistä tiedoista ennen katoamista.

Näiden sijaintien tarkkuus on kuitenkin vaihteleva, mikä tarkoittaa, että ei ole yksinkertaista tietää tarkalleen, missä merenpohjassa hylky voi olla, ja siten sen tutkiminen ja sen riskin arvioiminen. Brittiläisen meriarkeologin työ antaa tämän jyrkän helpotuksen Innes McCartney ja valtameritutkija Mike Roberts, jonka yksityiskohtaiset geofysikaaliset ja arkistotutkimukset Irlanninmerellä osoittivat, että historialliset hylkyt on usein luokiteltu väärin ja sijoitettu väärin. Tämä tarkoittaa, että kartan pisteet ovat usein väärissä paikoissa ja jopa 60 % voi olla tuntemattomissa paikoissa merenpohjassa.

Haaksirikko (Pascal Ingelrest / Pexels)

Kilpajuoksu aikaa vastaan

Suurin osa eniten huolta aiheuttavista hylkyistä on metalli- tai metalli- ja puurakenteita. Näiden hylkyjen teräs hajoaa hitaasti, mikä lisää lastin roiskumisen ja komponenttien hajoamisen todennäköisyyttä. Tämä on kuitenkin vain osa riskiä.

Merestä on tulossa yhä vilkkaampi paikka, kun harjoitamme intensiivisempää kalastusta ja nostamme offshore-tuulipuistojen ja muiden energialaitosten rakentamista nettonollasitoumusten täyttämiseksi. Nämä kaikki vaikuttavat merenpohjaan ja voivat fyysisesti häiritä tai muuttaa hylkypaikkojen dynamiikkaa.

On olemassa lisää maailmanlaajuista tunnustusta tarpeesta puuttua tähän ongelmaan. Se on jäänyt ratkaisematta tähän asti sen asettaman monimutkaisen kansainvälisen ja monitieteisen haasteen vuoksi.

Monet hylkyistä sijaitsevat vesillä niiden maiden edustalla, joilla on mitään tekemistä aluksen alkuperäisen omistajan kanssa. Miten sitten määritämme, kuka on vastuussa? Ja kuka maksaa siivouksen – varsinkin kun alkuperäinen omistaja hyötyy suvereenin koskemattomuuden laillisesta porsaanreiästä?

Tämän käsitteen mukaan lippuvaltiota (maa, jossa alus on rekisteröity) ei voida pitää vastuullisena kansainvälisen oikeuden mukaan, eikä sillä siksi ole laillista velvollisuutta maksaa.

Näiden vastuullisuuden peruskysymysten lisäksi on teknisiä haasteita. On vaikea tietää tarkalleen, kuinka monta huolta aiheuttavaa hylkyä on, ja kuinka ne paikantaa. Joten miten arvioimme heidän tilanteensa ja määritämme, tarvitaanko toimenpiteitä? Ja jos on, kuinka me puutumme asiaan?

Jokainen näistä kysymyksistä on monimutkainen haaste, ja niiden ratkaiseminen edellyttää historioitsijoiden, arkeologien, insinöörien, biologien, geofyysikkojen, geokemistien, hydrografisten mittaajien, geospatiaalisen tiedon analyytikoiden ja insinöörien panosta.

Näin on jo tapahtunut, ja alueelliset hankkeet ovat edistyneet ratkaisevasti ja osoittavat, mitä voidaan saavuttaa. Ongelman valtava mittakaava on kuitenkin suurempi kuin tähän mennessä tehdyn työn määrä.

Uudet teknologiat ovat selvästi kriittisiä, samoin kuin uudet asenteet. Ongelman ytimessä on tiedon ja varmuuden kysymys – onko tämä se hylky, jonka luulemme sen olevan, aiheuttaako se ongelman ja jos on, millä aikavälillä?

Autonomous Underwater Vehicles (AUV) -ajoneuvot, jotka on varustettu joukolla antureita merenpohjan mittaamiseksi ja epäpuhtauksien havaitsemiseksi, ovat edistyneet. voisi auttaa parantaa tietämystämme hylkyjen sijainnista, niiden kantamisesta ja niiden rappeutumisesta. AUV:t voivat tarjota suhteellisen halpaa, korkearesoluutioista dataa, joka tuottaa vähemmän päästöjä kuin vastaava suurelta tutkimusalukselta tehty tutkimuskampanja.

AUV:n käyttöönotto (MBARI)

Mutta meidän on myös jaettava nämä tiedot ja verrattava niitä arkistojen tietoihin auttaaksemme luomaan tietoa ja lisäämään varmuutta. Liian usein vedenalaisia ​​tutkimuksia ja tutkimuksia tehdään siiloissa, jolloin yksittäisten virastojen tai yritysten hallussa olevat tiedot estävät nopean ja kumulatiivisen ymmärryksen lisääntymisen.

Valtameren pohjalla olevien hylkyjen aiheuttaman ympäristö- ja turvallisuusriskin vakavuus ja sen muuttuminen ajan myötä ei ole täysin tiedossa. Mutta tämä on ongelma, jonka voimme ratkaista.

Nyt tarvitaan toimia vankan sääntely- ja rahoituskehyksen sekä korjaamisen teknisten standardien ansiosta. Maailmanlaajuinen kumppanuus - koodinimeltään Project Tangaroa – on kutsuttu koolle kannustamaan tätä kehystä – mutta sen toteuttaminen edellyttää poliittista tahtoa ja rahoitusta.

Kohdennettujen arkistointi- ja kartoitustyön sekä tietojen ja ideoiden jakamisen avulla voimme suunnitella suunnan tulevaisuuteen, jossa meri ei ole paikka, jossa jätämme huomiotta tänään asioita, jotka uhkaavat meitä huomenna.

Myös Divernetissä: "Löysimme pitkään kiellettyjä saasteita 8,000 XNUMX metrin syvyydestä", Onko myrkyllinen natsien VP-veneen hylky jäävuoren huippu?, "Löysimme todisteita kaikkialta, minne katsoimme"